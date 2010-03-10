«Лучше уже ничего нет»: Константин Бронзит — о любимой короткометражной анимации, получившей «Оскар»

Начало нового века, 2001 год. «Оскар» получает фильм «Отец и дочь» голландского режиссера Михаэля Дюдока де Вита. Честно говоря, этим фильмом я должен был бы свой список закончить, так как лучше этой картины уже ничего не существует. Но с того момента прошло 25 лет, фильмов было снято много, и нужно будет назвать еще один, хотя после «Отца и дочери» снимать кино, кажется, стало уже неблагодарным занятием. Михаэль Дюдок как будто закрыл тему короткометражной анимации. Как говорил великий режиссер Фёдор Хитрук: «Самое сложное — это рассказать простую историю». Историю проще, чем в «Отце и дочери», трудно представить: папа с маленькой дочкой приезжают на велосипедах на берег озера, папа куда-то уплывает на лодке и больше не возвращается. Дочка в надежде увидеть отца всю жизнь до самой смерти приезжает на велосипеде на это самое место, на берег озера. И, конечно, однажды они встретятся. Все ингредиенты хорошего кино перед нами как на ладони: простой и ясный сюжет, нарисованный воздушной акварельной графикой, скреплен мелодичной музыкой. Но повторить это невозможно. Как сказал другой великий режиссер, Юрий Норштейн: «Хороший фильм можно разъять на составляющие, потом собрать его вновь, и фильм останется таким же — это малоинтересно. Должна быть тайна, причем тайна, не осознаваемая тобой. Если ты разъял этот фильм, то собрать его ты уже не должен». Такая тайна есть в «Отце и дочери». Это фильм, обязательный к просмотру.