Почему у «Грешников» есть шанс обойти «Битву за битвой» в номинации «Лучший фильм»? Кто совершил большую жертву — испортивший зрение лысый Тимоти Шаламе или соскуфившийся Леонардо ДиКаприо? Сколько долларов можно заработать, если поставить на победу Джесси Бакли в номинации «Лучшая женская роль»? И как будут выбирать победителей в новейшей номинации за лучший кастинг?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают номинантов на «Оскар-2026» и разбирают, как устроено голосование в разных номинациях.
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Не знаю, что должно случиться, чтобы не выиграла «Битва за битвой». Мне кажется, что это единственный очевидный фаворит. Пола Томаса Андерсона давно считают великим американским режиссером, и его фильм — серьезное высказывание про современность, в котором снимаются большие актеры. Еще важно, что студия вложила в его оскаровскую промокампанию очень много денег — 16 млн долларов. Важно не только качество фильма, но и то, насколько крупная студия делает на него ставку и вывозит создателей кино на все эти бесконечные приемы, премии, показы. И в этом смысле деньги, конечно, очень важны. Например, в прошлом году маркетинговый бюджет у оскароносной «Аноры» был в несколько раз больше, чем бюджет производства самого фильма.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Если бы я был в Киноакадемии, я бы не сразу решил, кому давать «Оскар» в номинации «Лучший фильм», потому что я разрываюсь. Мне очень нравится «Сентиментальная ценность». Это действительно очень тонкая, тихая, но при этом с громкими элементами драма. И мне очень нравится другое тихое кино — «Сны поездов». Это сочетание брутального материала и внезапных прорывов поэзии. Но у Киноакадемии, очевидно, два других претендента — «Хамнет» Хлои Чжао и «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.
А кто, по-вашему, выиграет «Оскар»?