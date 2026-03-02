Почему у «Грешников» есть шанс обойти «Битву за битвой» в номинации «Лучший фильм»? Кто совершил большую жертву — испортивший зрение лысый Тимоти Шаламе или соскуфившийся Леонардо ДиКаприо? Сколько долларов можно заработать, если поставить на победу Джесси Бакли в номинации «Лучшая женская роль»? И как будут выбирать победителей в новейшей номинации за лучший кастинг?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают номинантов на «Оскар-2026» и разбирают, как устроено голосование в разных номинациях.

