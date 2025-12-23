Авторская анимация в РФ: что с ней сегодня?

Где учат производству анимации

Анимационные программы сегодня развивают Институт бизнеса и дизайна и Высшая школа экономики. «Среди успешных кейсов у нас и награды на фестивалях (Гран-при профессионального конкурса у Насти Лисовец за дипломный фильм „Ее электрический свет“ на анимационном фестивале в Суздале), и многие другие успешные авторские анимационные фильмы, ролики для музеев и крупных фондов, клипы для „Мумий Тролля“, СБПЧ, „Дайте танк (!)“, „Хадн дадн“ и ряда других музыкантов», — рассказывает Полина Кампиони, руководительница специализации «анимация» на направлении «Анимация, CG и компьютерная графика» в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

Также важно отметить анимационные факультеты Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и других. Во ВГИКе работает мастерская Валентина Ольшванга, где студенты предпочитают мрачный черно-белый стиль. Важную роль играют и онлайн-школы анимации вроде Animation School и Merinov School.