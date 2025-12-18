Эти титры — о вас: Кинопоиск представляет персональные титры с итогами 2025 года

Кинопоиск
Ежегодно мы подводим итоги: редакция выбирает главные фильмы, сериалы, игры и книги, команда онлайн-кинотеатра подсчитывает просмотры, а пользователи узнают, как прошел их год с Кинопоиском.

Год назад мы анализировали ваши просмотры и оценки, чтобы определить, в какой из двенадцати фанатских домов вы попадете. В этом году мы решили переосмыслить концепцию итогов и представить год как произведение кинематографа, ведь каждый день, месяц, время года можно сравнить с фильмом или сезоном сериала, где будут свои герои, сюжетные повороты и развязки (или даже клиффхэнгеры!). И как в конце любого фильма и сериала показывают «барабан» с плывущими снизу вверх именами и фамилиями, так и Кинопоиск в этом году подводит итоги для своих пользователей, рассказывая их истории через персональные титры.

Посмотреть свои титры можно в мобильных приложениях и на сайте Кинопоиска.

В главной роли, конечно же, вы!

Будь ваш киногод фильмом, в каком жанре он был бы снят? Какая музыка его бы сопровождала, как бы он назывался? Фантазируем вместе! Исходя из ваших просмотров, оценок и посещений карточек на Кинопоиске, мы собрали целую творческую команду, определили жанр истории и придумали название, примерный сюжет и постер. А еще сняли сцену после титров, но обо всем по порядку.

Титры создаются на основе того, как вы взаимодействуете с Кинопоиском: смотрите фильмы, сериалы и спортивные трансляции в онлайн-кинотеатре, ставите оценки и изучаете карточки тайтлов в энциклопедии. С учетом ваших предпочтений формируется жанр истории, например драмы или комедии, боевики или аниме. Кстати, в этом году можно получить титр «Киноэстет» или «ТВ-сомелье», если вы отличались разнообразием вкуса или смотрели только телеканалы.

Снимать вашу историю мы доверили режиссеру, с чьего фильма или сериала начался ваш киногод: это был первый проект, которому вы на Кинопоиске поставили высокую оценку, посмотрели или заинтересовались страницей в энциклопедии. Автор сценария для баланса выбран по последнему такому фильму или сериалу к моменту сбора статистики. А композитора вашей истории мы назначили исходя из количества времени, которое вы провели с его музыкой за просмотром кино, поставленной оценки или популярности фильма или сериала среди пользователей Кинопоиска в этом году.

Согласитесь, что у истории, снятой такой многогранной творческой группой, должен быть совершенно необычный сюжет? На основе технологий Alice AI мы cоздали для вашей истории название, логлайн и постер. Последний, кстати, еще и можно оживить в мобильном приложении Алисы.

Мы сделали форму, в которой можно поделиться своими результатами. Самые веселые сюжеты мы соберем в отдельный материал!

Особые благодарности от съемочной группы уходят тем, без кого сложно представить свой киногод, — друзьям и подписчикам на Кинопоиске, с кем вы обменивались оценками и рекомендациями. Отдельное спасибо спортивным командам, за которые вы болели в этом году, и соседям в кинозале, с которыми вы делили эмоции во время просмотра кино на большом экране. И, конечно, мы не могли оставить вас без сцены после титров. Не уходите, не досмотрев!

Как выглядят титры

Знакомьтесь: это Марат Шабаев — руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска. Мы попросили Марата поделиться своими персональными титрами. Кстати, если ваши вкусы совпадают, добавляйте его в друзья на Кинопоиске.

В этом году Марат посмотрел в онлайн-кинотеатре 68 проектов, а в энциклопедии оценил 368 фильмов и сериалов. И в общей сложности провел за просмотров 246 часов!
Чаще всего он интересовался фильмами и сериалами в комедийном жанре.
Режиссером его истории выступил Итан Коэн. Фильм «Внутри Льюина Дэвиса» удостоился от Марата первой высокой оценки в этом году — сразу десятки. А сценаристкой стала Луиз Питер, автор фестивального хита «Звук падения», который, возможно, будет номинирован на «Оскар», но точно запомнится Марату, совсем недавно он поставил фильму 9 баллов на Кинопоиске.
Интересный поворот: музыку для его истории написал Хироюки Савано, композитор «Атаки титанов». Кое-кто в этом году наверстывал культовое аниме! И на основе всего перечисленного у Марата получилась очень душевная история.
А особенной благодарности удостоился первый друг Марата в этом году — шеф-редактор Кинопоиска Филипп Миронов. Как бы Марат оценил свой киногод? Пожалуй, оставим в тайне, но думаем, что 2025-й достоин не меньше семерки.

Чтобы собрать свои персональные титры, так же как это сделал наш автор, перейдите на специальную страницу.

И к другим итогам года

Редакционные списки лучших фильмов, сериалов, игр и книг за 2025 год, а также самых ожидаемых проектов 2026-го мы традиционно собираем в разделе «Итоги». Под конец декабря мы готовим спецпроект, который охватит последние пять лет индустрии российских стримингов: произошло так много событий, что уже можно подвести промежуточные итоги.

Делитесь своими не итогами, но титрами в комментариях и расскажите, как вы оцениваете свой киногод на Кинопоиске!

