Эти титры — о вас: Кинопоиск представляет персональные титры с итогами 2025 года

Год назад мы анализировали ваши просмотры и оценки, чтобы определить, в какой из двенадцати фанатских домов вы попадете. В этом году мы решили переосмыслить концепцию итогов и представить год как произведение кинематографа, ведь каждый день, месяц, время года можно сравнить с фильмом или сезоном сериала, где будут свои герои, сюжетные повороты и развязки (или даже клиффхэнгеры!). И как в конце любого фильма и сериала показывают «барабан» с плывущими снизу вверх именами и фамилиями, так и Кинопоиск в этом году подводит итоги для своих пользователей, рассказывая их истории через персональные титры.