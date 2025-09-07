Видеоэссе можно посмотреть также на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра» по этой ссылке.

Лидер музыкальных чартов и самый просматриваемый мультфильм на Netflix, вызвавший волну обожания по всему миру, — это «Кей-поп-охотницы на демонов». Как новинка от Sony Animation покорила всех? Почему ее выпустили в прокат в кинотеатрах, а не только на стриминге? Как проекту помогли TikTok-тренды? Какие известные кей-поп-исполнители поддержали картину после выхода? И сколько песен из мультфильма попало в топ-10 хит-парада Billboard? В новом видео рассказываем о феноменальном успехе «Кей-поп-охотниц», которые удачно соединили западную анимацию, азиатскую культуру и заразительные мелодии.