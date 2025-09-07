Кинопоиск
Как это смотреть

ВидеоПочему все смотрят «Кей-поп-охотниц на демонов»

Обсудить0

Видеоэссе можно посмотреть также на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра» по этой ссылке.

Лидер музыкальных чартов и самый просматриваемый мультфильм на Netflix, вызвавший волну обожания по всему миру, — это «Кей-поп-охотницы на демонов». Как новинка от Sony Animation покорила всех? Почему ее выпустили в прокат в кинотеатрах, а не только на стриминге? Как проекту помогли TikTok-тренды? Какие известные кей-поп-исполнители поддержали картину после выхода? И сколько песен из мультфильма попало в топ-10 хит-парада Billboard? В новом видео рассказываем о феноменальном успехе «Кей-поп-охотниц», которые удачно соединили западную анимацию, азиатскую культуру и заразительные мелодии.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

Обсудить

Смотрите также

Сегодня0
Вчера0
5 сентября5
5 сентября1

Главное сегодня

Сегодня0
Вчера6
Сегодня0
5 сентября5
4 сентября4
Сегодня0
Вчера0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации