Что смотреть дома: «Золото Рейна», «Манкимэн», «Меч короля» и финал Лиги чемпионов

Байопик немецкого рэпера и режиссерский дебют Дева Пателя. Мультик о корги и ода итальянскому кино. Финал «Золотого дна» и второй сезон культового аниме «Хвост Феи». А еще финал Лиги чемпионов, поединок Ислама Махачева, армрестлинг и новая игра для знатоков кино. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Немецкий гангста-рэп глазами Фатиха Акина
Где вышло: Кинопоиск
Гивар Хаджаби (Эмилио Сакрая) — сын мигрантов из Ирана, которые бежали от Исламской революции и войны с Ираком. Параллельно с боксом и мелким криминалом, который и принес ему прозвище Xatar («опасный»), он пишет рэп о злых улицах, но по-настоящему прославит его тюремный срок. Ведь однажды Гивар с товарищами, потеряв крупную партию наркотиков, решится на ограбление инкассаторской машины с золотом.
Фантасмагорический байопик известного немецкого рэпера, снятый одним из самых успешных режиссеров Германии. За историю Гивара взялся Фатих Акин, известный по «Душевной кухней» и «Головой о стену», а сам Xatar участвовал в написании сценария и саундтрека.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Ода итальянскому кино на фоне Лили Джеймс, Уиллема Дефо и Альбы Рорвахер
Где вышло: Кинопоиск, Okko, «Иви»
Италия, 1950-е. Айрис (Кармен Поммелла) приходит на прослушивание для фильма о Клеопатре, куда ее позвал молодой сотрудник Cinecitta. Девушку утверждают на роль в массовке вместе с застенчивой сестрой Мимозой (Ребекка Антоначи), чья сдержанность привлекает голливудскую звезду Жозефину Эсперанто (Джеймс). Она устраивает тихоне незабываемую экскурсию по кинематографическому закулисью.
Режиссер «Голодных сердец» и «Моей гениальной подруги» Саверио Костанцо совместил историю взросления с панегириком итальянскому кино середины XX века. Спутниками героини оказываются не только секс, наркотики и синема, но и персонажи Дефо, Альбы Рорвахер, Джо Кири и Рэйчел Сеннотт.
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Режиссерский дебют Дева Пателя о мстителе в обезьяньей маске
Где вышло: Кинопоиск — с 2 июня
Парень (Патель) — целеустремленный участник подпольных боев, который выходит на ринг в маске обезьяны, где снова и снова получает тумаки. Его цель не победа, любовь публики или похвала распорядителя по кличке Тигр (Шарлто Копли), а месть. За ожоги на коже и душе, оставленные смертью матери, должны ответить индийские чиновники.
Многострадальный дебют в режиссуре Дева Пателя, чья история заслуживает отдельного фильма. Так или иначе, это амбициозный боевик, снятый с любовью к Индии (артист родился в Лондоне), корейским триллерам и франшизе о Джоне Уике.
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Китайский мультсериал о непоседливом псе
Где вышло: Кинопоиск
Никто не знает, как корги Мокко оказался в доме девочки Юмми, но можно сказать наверняка: с ним точно не соскучишься. Всеобщий любимец не только семьи, но и друзей с соседями, он постоянно учится чему-то новому (например, танцевать и жонглировать), чтобы не отставать от энергичной хозяйки. Для тех, кому мало приключений на земле, есть продолжение в космосе.
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Кому достанется «Галактика»?
Где вышло: Кинопоиск, «Иви», Start
Семейный бизнес в опасности: неожиданно умирает Алексей Градов (Ростислав Бершауэр), и строительный холдинг «Галактика», основанный его отцом Юрием (Алексей Гуськов), остается без главы. Если не на директорское кресло, то на круглую сумму немало претендентов — от, собственно, патриарха фамилии и чиновника Кудрявцева (Игорь Гордин), который помог запустить компанию, до детей, жен и любовниц.
Внезапный хит года, написанный Сергеем и Дмитрием Минаевыми: первый — автор «Духless» и «Селфи», второй — «Трудных подростков» и «Последнего министра». В российском аналоге «Наследников» веет духом 1990-х и появляется Юлия Снигирь, без которой сейчас обходится редкая громкая премьера.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Невероятные приключения очаровательных земноводных
Где вышло: Apple TV+ — с 31 мая
Домосед Жаб и неугомонный Квак живут вместе и делят маленькие радости вроде вкусного обеда, похода в бассейн, любования звездами, театрального дебюта или даже странствия в фантастическом мире. Никакие различия и невзгоды их не рассорят.
Сара Джонсон («Мой шумный дом») продолжает адаптировать для малого экрана очаровательный цикл Арнольда Лобела, выходивший в 1970-е и удостоившийся ряда литературных наград. Квак и Жаб вообще в тренде: постоянные герои мемов, недавно они вошли в канон коттеджкора.
Бенедикт Камбербэтч в триллере о пропавшем ребенке
Где вышло: Netflix
1980-е, США. По дороге в школу пропадает Эдгар (Иван Моррис Хоу) — сын кукольника и ведущего популярного телешоу для детей, Винсента (Камбербэтч). Безутешный отец всячески пытается разыскать ребенка и даже решается на отчаянный шаг — ввести в передачу Эрика, монстра, которого нарисовал Эдгар. Полицейские и близкие опасаются, что мужчина теряет связь с реальностью.
Мрачную версию «Шучу» сочинила Эби Морган, сценаристка «Стыда» и «Суфражистки», а сняла Люси Форбс («Будет больно», «Конец ***го мира»). В эпизодах — Габи Хоффманн, Дэн Фоглер, МакКинли Белчер III и Кларк Питерс.
Триумфальное возвращение мусульманок — панк-рокерш
Где вышло: Peacock
Отважные мусульманки Сайра (Сара Камилла Импей), Аиша (Джульетт Мотамед), Бисма (Фейт Омоле) и Амина (Анджана Васан) вместе с менеджеркой Момтаз (Люси Шортхаус) продолжают покорять английскую рок-сцену. После тура они решают записать альбом, что обойдется им в 2 000 фунтов и еще больше нервных клеток. Ведь нужно придумать новые песни, образы для обложки и еще не забывать про конкуренток, которые дышат в спину. Сериал Ниды Манзур, работавшей над «Доктором Кто» и «Приличным обществом», переходит в свою villain era.
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Джессика Лэнг солирует в роли звезды Бродвея, борющейся с деменцией
Где вышло: HBO — с 31 мая
Готовясь к главной роли в «Вишневом саду», Лилиан Холл (Лэнг) начинает забывать реплики. Диагноз врачей неумолим: у звезды Бродвея деменция. Однако она не планирует сдаваться болезни.
Дебютный сценарий Элизабет Селдес вдохновлен жизнью ее тети Мэриэн Холл Селдес, введенной в Зал театральной славы. Трепетную историю об актерстве и забвении снял Майкл Кристофер («Джиа», «Ночной портье»), только недавно вернувшийся к большому кино. Блеск Лэнг оттеняют Кэти Бейтс (помощница Холл), Пирс Броснан (сосед) и Лили Рэйб (одинокая дочь).
Что еще смотреть на Кинопоиске
Мадс Миккельсен в костюмной драме о покорении Ютландии
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — историческая драма об офицере, готовом защищать свой огород.
Несмотря на международную славу, датский артист не забывает сниматься на родине — например, у давнего соратника Николая Арселя, с которым он работал на «Королевском романе». Режиссер, неудачно съездивший в Голливуд («Темная башня»), тоже решил вернуться к истокам и снять драму в декорациях XVIII века. Капитан Людвиг Кален (Миккельсен) после отставки готов покорять пустоши Ютландии в обмен на титул и имение.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подростковая музыкальная драма от Сергея Жукова
Маша (Ника Жукова) переезжает из Москвы в Новоморск, где попадает в школу, совсем непохожую на элитную гимназию на Рублевке. Сверстники и особенно сверстницы принимают девочку холодно и постоянно задирают, но у нее есть отдушина в музыке. Сергей Жуков продолжает осваивать сериальный формат: вслед за самоироничным «Евгеничем» — подростковая история со сценаристами «Новенького» (Оксана Барковская, Ирина Гурьянова), музыкальными номерами и дочерью в главной роли.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе с опцией «Больше кино».
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Наследницы фамильного автосервиса пытаются покинуть Саратов
Невероятные приключения Ольги (Лина Миримская), Марии (Анна Котова) и Ирины (Ангелина Стречина), а также их ровесницы-мачехи Лены (Янина Студилина) продолжаются. Воссоединившись после смерти отца из-за наследства в виде автосервиса, сестры и папина вдова учатся по-новому смотреть на жизнь: пробуют себя в бизнесе, новых отношениях (среди пассий — Александр Обласов, Артём Ткаченко и Антон Филипенко), а также подумывают уехать из родного Саратова хотя бы на время.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
В Каннах победила «Анора» инди-режиссера Шона Бэйкера
Первая большая награда нашла Бэйкера через 10 лет после «Мандарина» — снятой на iPhone лихой хроники уличной жизни. Вслед за американским дрэгом режиссер показал еще одну обочину национальной мечты — в задрипанных мотелях, где Диснейленд остается нереализуемой фантазией. Главную роль в «Проекте» сыграла невероятная Бруклин Принс, ее мать — Брия Винайте, а трогательного владельца жилплощади — Уиллем Дефо.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Задорное фэнтези о безбашенных магах
Экранизация манги Хиро Масимы — старое доброе путешествие по миру драконов и других фантастических тварей в компании волшебницы Люси, взрывного мага Нацу и летающего кота Хэппи. Они обезвреживают бандитов и ищут огнедышащих ящеров, а еще участвуют в соревновании на лучшую гильдию. За адаптацию отвечала студия A-1 Pictures («Госпожа Кагуя», «Магия и мускулы»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Квиз недели: «Угадай фильм по кадру»
Внимание! Бонус для тех, кто внимательно следит за рубрикой «Что смотреть дома» и не только, — возвращение классической игры, где нужно определить фильм по одному фото. Вдобавок появятся шесть новых «поджанров»: «Угадай блокбастер», «Угадай сериал», «Угадай кинокомикс», «Угадай мультфильм», «Угадай актера» и «Есть ли „Оскар“?». В общем, время вспомнить всё.
Играйте в этот и другие квизы вместе с друзьями и семьей на Кинопоиске в Плюсе с 31 мая.
Раздел «Игры» доступен в вебе и у пользователей приложений Кинопоиска на Smart TV, Android TV, его можно найти в основном меню.
Спорт
Армрестлинг недели: King of the Table 11
Первый большой армфайт-ивент лета
1 июня элитные армрестлеры соберутся в Дубае на первый большой армфайт-турнир лета. Главное событие вечера — противостояние казахстанца Артёма Морозова и россиянина Ивана Матюшенко. Формат — борьба на левых руках до четырех побед.
Также на турнире выступит многократный чемпион мира и Европы Виталий Лалетин. Для Лалетина это уже четвертый армфайт в промоушене, прямо сейчас его статистика — одна победа и два поражения. А соперником красноярца будет поляк Камил Яблонски. В России King of the table 11 эксклюзивно покажет Кинопоиск.
Футбол недели: финал Лиги чемпионов
«Реал Мадрид» может установить рекорд галактики
В главном футбольном матче года сразу две интриги. «Реал Мадрид» — постоянный участник финалов и многократный победитель. Ни у одной другой команды нет даже десяти побед в турнире лучших. В первый день лета «галактикос» могут оформить пятнадцатую.
Дортмундская «Боруссия» не играла в финалах с 2013 года (и не побеждала с 1997-го). Сенсации на такой стадии турнира случаются крайне редко — последний раз огорчить фаворита удалось «Порту», это произошло ровно 20 лет назад. Сможет ли «Боруссия» совершить чудо? Еще одна деталь: звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем переехал в Мадрид как раз из Дортмунда. И теперь может разрушить мечты бывшей команды.
Единоборства недели: UFC 302
Ислам Махачев проведет третью защиту титула
В ночь с 1 на 2 июня главный российский боец ММА будет отстаивать титул чемпиона легкого веса в третий раз. В случае победы над Дастином Порье лучший боец промоушена установит новый рекорд: еще ни у кого в легком весе не было 14 побед подряд. Ислам — безусловный фаворит букмекеров, однако в его лагере никакой недооценки соперника нет. К поединку Махачеву помогал готовиться сам Хабиб Нурмагомедов.
Соперник Ислама Дастин Порье уверен в себе, однако намекнул, что предстоящий бой может стать последним в его карьере.
Российский футбол недели: финал Фонбет Кубка России
«Балтика» — «Зенит». В прошлые выходные «Зенит» в драматичной развязке сезона Премьер-лиги в шестой раз стал чемпионом. В эти выходные петербуржцы могут оформить золотой дубль. У калининградцев тоже выдалась эмоциональная неделя: одновременно с триумфом «Зенита» «Балтика» вылетела из РПЛ. Лучшим вратарем Кубка России уже признан Евгений Латышонок, именно ему предстоит останавливать атаки «Зенита». Классический сюжет — Давид против Голиафа.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Валентина Певцова / ТАСС, Chris Unger / Getty Images, David S. Bustamante / Getty Images