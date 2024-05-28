Что смотреть дома: «Золото Рейна», «Манкимэн», «Меч короля» и финал Лиги чемпионов

Гивар Хаджаби (Эмилио Сакрая) — сын мигрантов из Ирана, которые бежали от Исламской революции и войны с Ираком. Параллельно с боксом и мелким криминалом, который и принес ему прозвище Xatar («опасный»), он пишет рэп о злых улицах, но по-настоящему прославит его тюремный срок. Ведь однажды Гивар с товарищами, потеряв крупную партию наркотиков, решится на ограбление инкассаторской машины с золотом.

Фантасмагорический байопик известного немецкого рэпера, снятый одним из самых успешных режиссеров Германии. За историю Гивара взялся Фатих Акин, известный по «Душевной кухней» и «Головой о стену», а сам Xatar участвовал в написании сценария и саундтрека.

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