7 книг для тех, кто ждет новый сезон «Сёгуна»

Сериал «Сёгун» стал одним из главных событий первой половины 2024 года, и не так давно канал FX продлил свой хит сразу на два сезона. Первый сезон был основан на одноименном романе Джеймса Клавелла, а в основу следующих лягут уже оригинальные сюжеты. Тем не менее до возвращения сериала как минимум пара лет. Для тех, кто уже скучает по «Сёгуну», мы собрали несколько близких ему по духу книг. Здесь будет и «Азиатская сага» Клавелла, и японский авантюрный роман от автора «Облачного атласа», и нон-фикшен об истории и культуре Японии.

Джеймс Клавелл «Король крыс» и «Гайдзин» Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с английского Петра Мельникова и Евгения Куприна

Будущий автор «Сёгуна» родился в Австралии и большую часть молодости прожил в портовых городах Британского Содружества. Отец и дед Клавелла были офицерами британского военно-морского флота, от них Джеймс унаследовал любовь к морю, приключениям и экзотическим местам. После Второй мировой Клавелл переехал в США и сделал отличную карьеру сценариста. Ему, например, принадлежит сценарий культового военного фильма «Большой побег» (1963) со Стивом Маккуином в главной роли. Но наибольших успехов Клавелл добился на литературном поприще, и центральное место в его творчестве всегда занимала Азия.

Главный труд жизни Клавелла — шеститомная «Азиатская сага». И хотя каждый роман «Саги» рассказывал самостоятельную и законченную историю, а события отстояли друг от друга не несколько сотен лет и охватывали самые разные уголки Азии, от Японии до Ирана, почти все книги были связаны между собой. Как правило, одни персонажи оказывались предками или потомками других.

«Сёгун» — самая известная часть «Саги», но не единственная связанная с Японией. Действие дебютного романа писателя «Король крыс» (1962) разворачивается в 1945 году в лагере Чанги для захваченных японцами военнопленных — месте, которое лейтенант британской армии Клавелл за три года хорошо изучил изнутри. Роман получился очень личным: опыт автора придал повествованию брутальной реалистичности, а один из героев книги — альтер эго самого Клавелла. Главный же персонаж, тот самый «король крыс», оказался пленным американцем и единственным человеком в лагере, который благодаря подпольной торговле, мастерскому пониманию чужих слабостей и разнообразным махинациям жил в более-менее нормальных условиях. К ненависти всех остальных обитателей лагеря. Уже спустя три года после выхода роман был экранизирован, главные роли сыграли Джордж Сигал и Джеймс Фокс.

«Гайдзин» стал последним произведением, которое Клавелл успел закончить перед смертью. Действие 1000-страничного романа разворачивается в Японии в 1862 году и основано на реальном историческом факте — убийстве британского торговца японскими ронинами. Смерть британского гражданина запускает целую цепочку событий, в которые оказываются втянутыми герои книги — как со стороны японцев, так и со стороны чужеземцев-гайдзинов. Поклонники «Сёгуна» останутся довольны: в книге есть дворцовые интриги, убийства, шпионаж и легкая примесь эротики, а столкновение двух цивилизаций показано с обеих сторон конфликта.

В 24 года будущий автор «Облачного атласа» влюбился, женился и переехал на родину жены, в Японию. Там он шесть лет преподавал студентам английский, а затем написал свой первый роман. В свободное время Митчелл много путешествовал, изучал историю страны и в какой-то момент решил написать книгу о прошлом Японии.

Благодаря успеху «Облачного атласа» Митчелл мог позволить себе не спешить, и работа над «Тысячей осеней» затянулась на четыре года, большую часть из которых автор работал с историческими источниками и искал ответы на множество вопросов типа «Использовали ли уже тогда крем для бритья?».

Действие романа разворачивается в начале XIX века, спустя 200 лет после того, как к японским берегам прибило Джона Блэкторна. Молодой клерк Якоб де Зут прибывает к новому месту службы на острове Дэдзима, в обиталище хитроумных купцов, коварных переводчиков и дорогих куртизанок. Он надеется проработать здесь несколько лет и получить достаточно денег, чтобы жениться на оставшейся в Нидерландах возлюбленной. Но его пребывание в Японии затягивается, и Якоб постепенно втягивается в интриги, в которых оказываются замешанными молодая акушерка, безнадежно влюбленный в нее самурай и зловещий настоятель далекого горного монастыря.

И хотя Митчелл огромное внимание уделяет мелким деталям и общей атмосфере Японии начала XIX века, а многие герои основаны на реальных прототипах, с самим повествованием автор обращается довольно вольно, переплетая исторические факты с мистикой и откровенным вымыслом. В результате получился приключенческий роман, который увлекает с первых страниц. Герои описаны ярко, а короткие главы и изложение в настоящем времени не дают повествованию провисать. Как и всегда у Митчелла, главных героев несколько, а их сюжетные линии со временем тесно переплетаются. Единственное, нужно пережить физически тяжелую первую главу, в которой описывается визит акушерки к одной из своих клиенток. Но и эта глава оканчивается гораздо лучше, чем можно было подумать в начале.

Рюноскэ Акутагава «Ворота Расёмон» Издательство АСТ, перевод с японского Евгении Хузиятовой

Рюноскэ Акутагава прожил всего 35 лет, но его влияние на всю последующую японскую литературу сложно переоценить. Всего за полтора десятилетия он написал около 150 рассказов, в которых неоднократно экспериментировал с формами, предлагал новаторские идеи и всячески двигал границы возможного в жанре. Многие идеи он черпал в классике. Акутагава был большим поклонником классической европейской литературы и с удовольствием зачитывался Чеховым, Толстым, Тургеневым и Достоевским.

В сборник «Ворота Расёмон» вошли самые известные рассказы Акутагавы, демонстрирующие всю широту его таланта. Например, рассказ «В чаще» доводит до идеала прием ненадежного рассказчика. Молодой самурай найден мертвым в лесу. Четыре свидетеля и три непосредственных участника событий рассказывают свою версию произошедшего, и читатель до самого конца не догадывается, как же все было на самом деле. В 1952 году рассказ лег в основу легендарного фильма Акиры Куросавы «Расёмон». Картина завоевала «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», а понятие «эффект Расёмона» ушло в народ.

Другие рассказы ничуть не хуже. «Врата Расёмон» демонстрируют эволюцию безработного слуги, который за несколько десятков страниц из героя превращается в злодея. «Носовой платок» повествует о том, как случайная встреча заставляет профессора юриспруденции переосмыслить отличия жизни от драматического искусства. «Генерал» показывает события русско-японской войны с другой стороны. А в «Вальдшнепе» два почтенных русских классика как-то вечером отправляются пострелять птиц.

Юкио Мисима «Золотой храм» Издательство «Азбука Аттикус», перевод с японского Александра Вялых, Юлии Чинарёвой

Юкио Мисима — один из самых значимых японских писателей второй половины XX века. Он трижды номинировался на Нобелевскую премию и наверняка бы рано или поздно ее получил, если бы не трагический ранний уход из жизни. В 1970 году Мисима предпринял отчаянную попытку государственного переворота, а когда она даже не провалилась, а была по большей степени проигнорирована, совершил сэппуку.

«Золотой храм» не только самый популярный роман Мисимы, но и в принципе одно из самых читаемых в мире произведений японской литературы. В основу книги легло реальное событие: в 1950 году молодой монах сжег храм Кинкакудзи, известный памятник архитектуры в Киото. На Мисиму это событие произвело огромное впечатление, и он решил, что гибель сделала архитектурный шедевр совершенным. Несколько лет спустя он отразил свои мысли в «Золотом храме», вымышленной исповеди монаха, который и совершил поджог. Книга не только попытка разобраться в его мотивах, но и обоснование возможности жизни, в которой нет места красоте.

Советский журналист-международник и многолетний репортер газеты «Правда» Всеволод Владимирович Овчинников много лет прожил в Японии, Китае и Англии. Увиденное там легло в основу его книг. «Ветка сакуры» повествует о пребывании в Японии, а «Корни дуба», вторая часть сборника «Сакура и дуб», — об Англии.

«Ветка сакуры» не просто путевые заметки или поверхностные наблюдения чужестранца, а тонкий, подробный и вдумчивый анализ японской культуры, традиций, верований и быта. Причем анализ, который за полвека, прошедшие с момента написания книги, не утратил ни капли актуальности.

Доктор философии Нэнси Сталкер более десяти лет читала в Техасском университете курс «Введение в Японию», посвященный событиям, произошедшим на Японском архипелаге за последние две тысячи лет. Курс превратился в книгу, которую можно назвать и всеобъемлющей историей страны, и идеальным вводным курсом для всех, кто интересуется культурой Японии. Из книги вы узнаете, как возникли суши, какие исторические посылы заложены в аниме и как вчерашние суровые ронины и самураи превратились в восторженных поклонников манги и K-pop.

Автор: Алексей Ионов