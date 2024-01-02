Сериал «Сёгун» — безоговорочный хит, который все сравнивают с «Игрой престолов»

На сервисе Hulu стартовала новая экранизация романа Джеймса Клавелла «Сёгун». Первые эпизоды сериала удостоились положительных отзывов прессы, а рейтинг новинки на Rotten Tomatoes составляет 100%. Рассказываем, что это такое и почему у шоу есть все шансы стать одним из главных релизов этого года.

Что за «Сёгун»

«Сёгун» основан на одноименном историческом эпике писателя Джеймса Клавелла. Потомственный морской офицер, Клавелл участвовал во Второй мировой войне, сражался против японцев в Малайзии и три года провел в плену. После войны Клавелл перебрался в США, где сделал весьма успешную карьеру писателя и сценариста. Его самый успешный проект — военный фильм «Большой побег» со Стивом Маккуином, Джеймсом Гарднером и Чарльзом Бронсоном в главных ролях.

Прожив первую половину жизни в Азии, Клавелл до конца дней сохранил интерес к азиатской истории и культуре. Лучше всего этот интерес отразился в так называемой азиатской саге — объединенном темой «Приключения европейцев в Азии» цикле из шести одиночных романов, над которым писатель работал около 30 лет, с середины 1960-х до самой своей смерти в 1994 году. В цикл входят «Король крыс», «Тай-Пэн», «Сёгун», «Благородный дом», «Ураган» и «Гайдзин».

Джеймс Клавелл в 1977 году

Самой известной книгой цикла является основанный на биографии реально жившего навигатора Уильяма Адамса роман «Сёгун». Большой, объемом свыше 1000 страниц, эпик вышел в 1976 году и мгновенно стал бестселлером: уже к 1990 году его совокупный мировой тираж превысил 15 млн экземпляров.

Действие романа разворачивается в 1600 году. Голландское военно-торговое судно «Эразм» пересекает Тихий океан и терпит крушение у берегов Японии. Английский штурман Джон Блэкторн и десяток уцелевших матросов попадают в руки местных. Против своей воли Блэкторн, получивший от своих пленителей прозвище Андзин (штурман по-японски), оказывается втянут в борьбу двух даймё (местных феодалов), Ёси Торонаги и Исидо, сражающихся на титул сёгуна — могущественного военачальника и фактического правителя страны.

Уже в 1980 году на телеканале NBC вышел мини-сериал «Сёгун» — дорогая, масштабная и целиком снятая в Японии экранизация с внушительным актерским составом. Тогда проект стал одним из самых важных и влиятельных мини-сериалов ХХ века. Продюсеры предлагали роль Блэкторна Шону Коннери и Роджеру Муру, но в конце концов остановились на кандидатуре телевизионного актера Ричарда Чемберлена. Помимо него в сериале снялись Джон Рис-Дэвис, Ёко Симада и Фрэнки Сакаи, легендарный режиссер Орсон Уэллс выступил рассказчиком, а роль Торонаги досталась не менее легендарному японскому актеру Тосиро Мифунэ («Семь самураев»).

«Сёгун», мини-сериал, 1980

«Сёгун» стал самым рейтинговым шоу в истории канала NBC и вызвал небывалый рост интереса к японской культуре в США. Сериал завоевал целую россыпь престижных наград, в том числе «Золотой глобус» и «Эмми».

Кто работал над новой экранизацией

Телеканал FX объявил о планах на новую экранизацию еще в 2018 году. Съемки должны были начаться в 2019-м, но руководство канала осталось недовольно качеством материала и заказало новому дуэту шоураннеров Джастину Марксу и Рэйчел Кондо переделать всё с нуля. В итоге съемки начались только в сентябре 2021 года и закончились в июне 2022-го, на два месяца позже запланированного срока.

Премьера «Сёгуна» состоялась 27 февраля одновременно на FX и сервисе Hulu. В эфир разом вышло два первых эпизода, следующие серии будут появляться раз в неделю по вторникам. Финал десятисерийного проекта состоится 23 апреля.

Космо Джарвис

Два первых эпизода поставил Джонатан ван Тюллекен («Отбросы»). Среди постановщиков будущих серий — Шарлотта Брандстром («Двойник», «Чужак», «Континенталь»), Фред Туа («Грань», «В поле зрения», «Пацаны») и Хироми Камата.

Роль даймё Торонаги досталась известному актеру Хироюки Санаде («Росомаха», «Быстрее пули», «Джон Уик»). Санада также исполняет функции продюсера и на съемочной площадке следил за достоверностью и аутентичностью шоу.

Две другие главные роли, Блэкторна и леди Марико, играют молодые актеры Космо Джарвис («Воспитанные волками») и Анна Саваи («Монарх: Наследие монстров»).

Первые эпизоды сериала удостоились восторженных отзывов прессы. Прямо сейчас у «Сёгуна» 100%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes на основании 64 рецензий.

Как это выглядит

Хироюки Санада

Свежо. «Сёгун» 1980 года максимально придерживался первоисточника. За счет этого экранизация была очень неспешной, размеренной, а также не всегда понятной для зрителей. Поскольку главный герой в начале не понимал японскую речь, продюсеры решили не переводить японские фразы, решив, что «раз Блэкторн не понимает японцев, то и зрителям не стоит». Экранизация 2024-го от текста немного отходит, хотя все ключевые сцены из первых глав никуда не делись.

При этом авторы сменили акценты. И роман Клавелла, и «Сёгун» 1980 года описывают события глазами Блэкторна. Новый же сериал показывает происходящее с нескольких сторон: собственные сюжетные линии получили и Торонага, и Марико, и даже главный антагонист сериала, даймё Исидо. И такой подход имеет смысл. Блэкторн играл второстепенную роль и даже не претендовал на титул сёгуна, первоисточник же и старая экранизация создавали впечатление, что все события в Японии крутятся вокруг голубоглазого Андзина.

Масштабно. Хотя старая экранизация также снималась на натуре в Японии, на ней все-таки сказывались бюджетные ограничения. Новый сериал не скупится на масштабные сцены: даймё Касиги Ябу, одного из вассалов Торонаги, теперь сопровождает куда больше людей, а от видов портовой Осаки захватывает дух.

Анна Саваи

Жестко. В отзывах новый «Сёгун» не зря сравнивают с «Игрой престолов». В Осаке XVII века разыгрывались такие политические интриги, что Ланнистерам с Тиреллами и не снились. За счет того, что события теперь показываются с нескольких углов, создатели смогли дать нам полный взгляд, в каких условиях на самом деле формировалось противостояние Торонаги и Исидо: закулисные махинации, политические союзы и наемные убийцы — все на месте.

Кроваво. Сцены с отрубанием голов и варкой в котлах заживо были и в старом сериале, но здесь они выглядят еще натуралистичнее. Так, например, когда во дворец Торонаги проникает наемная убийца, мы видим, как фонтанирует кровь из перерезанных глоток ее жертв. Снято это шокирующе.

Красиво. Новый «Сёгун» очень эффектный с точки зрения кинематографии: крупные планы, панорамные съемки, вид японских самураев, окружающих приставший к берегу европейский корабль, — каждая сцена захватывает дух.

Разумеется, не все решения авторов сериала оказались удачными (хотя отзывы и предполагают обратное), местами им отказывало чувство меры. Лишним показался крупный план сваренного живьем матроса (пусть он и мелькнул в кадре всего на секунду), а также никак не вписывающаяся по сюжету сцена с обнаженной гейшей, которая появилась на мгновение и с тех пор в повествование не возвращалась. Но это все, конечно, мелочи. «Сёгун» стартовал мощно, и хочется надеяться, что такие темпы он сохранит до самого финала.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images