«Престиж»: отчаянные няни ищут убийцу в элитном поселке

В онлайн-кинотеатре Start выходит сериал «Престиж». Это многожанровая история о том, как в богатом подмосковном поселке убили няню. «Престиж» — и детектив, и классовая сатира, и черная комедия, оформленные в таинственную сказку, которую закадровым голосом рассказывает героиня Ирины Розановой. Мы посмотрели первые эпизоды (их, кстати, показывали на фестивале «Новый сезон») и делимся впечатлениями.

О чем это

У наряженной елки и потрескивающего камина бабушка (Ирина Розанова) рассказывает внукам страшную сказку про чудо-город, где жили «сплошь короли да королевны, принцы да принцессы». На самом деле, речь о поселке Престиж с идеальными домами в обеспеченном Подмосковье. В них живут богатые семьи, где за детьми присматривают няни. Под покровом ночи одну из них убивают, и в чудо-город приезжает суровая следовательница Елизавета Егоровна (Розанова).

Ирина Розанова

В шкафу каждого идеального дома есть скелеты, и убийцей может оказаться кто угодно — как богатые хозяева, так и их персонал. Обитатели поселка — адвокат Ирина (Любовь Толкалина) и ее муж Пётр (Илья Любимов), которые просят новую няню Ольгу (Анна Уколова) подписать перед работой документ о неразглашении. В другом доме живут Эльвира (Юлия Снигирь), злоупотребляющая духовными практиками, и ее муж-стартапер Кама (Аскар Ильясов), а за их сыном присматривает няня Таисия (Вера Кинчева).

Бебиситтером в доме оперной певицы Анны (Ирина Дубцова) оказывается переодетый филиппинец Курасон (Азат Жумадин), который вместе с вверенными детьми оборудует криптоферму и периодически будет лишать весь поселок света (младшую дочь певицы играет Варвара Куприна, звезда «Слово пацана. Кровь на асфальте»). И только одна мама обходится без няни — высокомерная Юлия (Настасья Самбурская).

Кто в итоге преступник, если все жители поселка в день убийства были на детском концерте? Как говорит героиня Розановой, «если алиби есть у всех, значит, его нет ни у кого».

Кто это снял

Режиссер «Престижа» — Сергей Сенцов, выпустивший громкий сериал «1703» — тоже мистическую историю и черную комедию, тоже расследование, но в антураже психоделического Петербурга. Здесь же все происходит в почти что кукольных домиках, которые снимали в подмосковной Истре.

Сценарий написали Денис Уточкин и Мария Меленевская (она также креативный продюсер), авторы сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой. Еще в сценарной группе был Тимур Эзугбая (телесериалы «Царская прививка», «Шаляпин», а также «Царская прививка»). У них получились живые герои, многие со своими фишками — например, у героя Ильи Любимова к руке прилип бокал вина, персонаж Юлии Снигирь вызывает шамана на дом, чтобы решить проблемы в браке. Мрачный Милан (экранный сын Настасьи Самбурской) рубит ноги кукле Барби — может, это он причастен к убийству?

Любовь Толкалина и Илья Любимов

За героями интересно следить не только из-за забавных характеров и основной интриги, но и благодаря мощному актерскому составу. Вечно простывшая следовательница Ирина Розанова отвечает за комедийные сцены, особенно в дуэте с коллегой Васильченко (Никита Павленко) и внуком — консьержем поселка (Илья Лыков). «Мы с Ириной Юрьевной долго искали ключ к образу ее героини, пытались понять, что ей движет, как она выстраивает свою линию поведения с подозреваемыми и всеми остальными. Я вспомнил классику — инспектора Грандена из фильма „Ищите женщину“ с его вечной простудой, загнанностью от нескончаемой работы. Мы решили, что это, во-первых, забавно, а во-вторых, выделит героиню Розановой на фоне всех этих преуспевающих, живущих в своем выдуманном мире, не желающих иметь ничего общего с реальностью персонажей», — рассказывает Сергей Сенцов.

Как это выглядит

Расследование убийства, закадровый голос и уютные загородные домики сразу напоминают о телехите «Отчаянные домохозяйки». «В „Престиже“ много разных цитат, отсылок. Мы все это замешали в кинококтейль, где намешали известные фильмы и сериалы, — объясняет Сергей Сенцов. — Здесь есть и приветы „Белому лотосу“. Мне нравится в нем ироническая интонация и то, как тонко коллеги высмеивают современные проблемы».

Заставка сериала «Престиж»

Помимо темы классовой сатиры, с сериалом HBO «Престиж» роднит заставка: если в «Белом лотосе» были ренессансные фрески, то в «Престиже» — триптих Босха «Сад земных наслаждений». По словам режиссера, сюжетные подсказки, как в «Белом лотосе», здесь не заложены. «В сериале есть тема рая и ада, тема гедонизма, наслаждения и последующего наказания за смертные грехи. Поэтому мы это обыграли в нашей заставке», — добавляет Сенцов. Он также рассказывает, что команда похулиганила и на фрагменты «Музыкального ада» (правой части триптиха) поместила титр с продюсерами и композиторами. «Вадим Карпенко и Леван Авазашвили, которые проделали титаническую, адскую работу, написали порядка ста композиций для сериала».

Помимо этого, Сергей Сенцов вместе с оператором Никитой Городниченко («1703») сделали визуальные отсылки к жанру нуара. В сериале также снялась Марина Доможирова (тоже играла в «1703»), удивительно похожая на Риз Уизерспун. «Образ ее героини из „Большой маленькой лжи“ мы здесь тоже сознательно педалировали», — вспоминает режиссер. В «Престиже» Доможирова играет Татьяну, подругу героини Настасьи Самбурской.

Вердикт

Настасья Самбурская и Марина Доможирова

На «Новом сезоне» Start представил «Престиж» как сериал, дополняющий линейку глянцевых драм. Поклонникам «Содержанок» будет интересно смотреть за миром богатых (особенно интересный интерьер у героини Самбурской — с креслами-лебедями), ностальгирующие по «Отчаянным домохозяйкам» вернутся на Вистерия Лейн в новом исполнении. Несмотря на мрачное убийство в начале и тайны нянь (одна, судя по всему, сбежала из психиатрической больницы), в «Престиже» достаточно комедийных моментов. Хочется узнать оставшиеся секреты героев, следить на чихающей Розановой-детективом и причудами подмосковных богачей.

Автор: Лиза Кузнецова