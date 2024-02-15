«Престиж»: отчаянные няни ищут убийцу в элитном поселке

В онлайн-кинотеатре Start выходит сериал «Престиж». Это многожанровая история о том, как в богатом подмосковном поселке убили няню. «Престиж» — и детектив, и классовая сатира, и черная комедия, оформленные в таинственную сказку, которую закадровым голосом рассказывает героиня Ирины Розановой. Мы посмотрели первые эпизоды (их, кстати, показывали на фестивале «Новый сезон») и делимся впечатлениями.
О чем это
У наряженной елки и потрескивающего камина бабушка (Ирина Розанова) рассказывает внукам страшную сказку про чудо-город, где жили «сплошь короли да королевны, принцы да принцессы». На самом деле, речь о поселке Престиж с идеальными домами в обеспеченном Подмосковье. В них живут богатые семьи, где за детьми присматривают няни. Под покровом ночи одну из них убивают, и в чудо-город приезжает суровая следовательница Елизавета Егоровна (Розанова).
В шкафу каждого идеального дома есть скелеты, и убийцей может оказаться кто угодно — как богатые хозяева, так и их персонал. Обитатели поселка — адвокат Ирина (Любовь Толкалина) и ее муж Пётр (Илья Любимов), которые просят новую няню Ольгу (Анна Уколова) подписать перед работой документ о неразглашении. В другом доме живут Эльвира (Юлия Снигирь), злоупотребляющая духовными практиками, и ее муж-стартапер Кама (Аскар Ильясов), а за их сыном присматривает няня Таисия (Вера Кинчева).
Бебиситтером в доме оперной певицы Анны (Ирина Дубцова) оказывается переодетый филиппинец Курасон (Азат Жумадин), который вместе с вверенными детьми оборудует криптоферму и периодически будет лишать весь поселок света (младшую дочь певицы играет Варвара Куприна, звезда «Слово пацана. Кровь на асфальте»). И только одна мама обходится без няни — высокомерная Юлия (Настасья Самбурская).
Кто в итоге преступник, если все жители поселка в день убийства были на детском концерте? Как говорит героиня Розановой, «если алиби есть у всех, значит, его нет ни у кого».
Кто это снял
Режиссер «Престижа» — Сергей Сенцов, выпустивший громкий сериал «1703» — тоже мистическую историю и черную комедию, тоже расследование, но в антураже психоделического Петербурга. Здесь же все происходит в почти что кукольных домиках, которые снимали в подмосковной Истре.
Сценарий написали Денис Уточкин и Мария Меленевская (она также креативный продюсер), авторы сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой. Еще в сценарной группе был Тимур Эзугбая (телесериалы «Царская прививка», «Шаляпин», а также «Царская прививка»). У них получились живые герои, многие со своими фишками — например, у героя Ильи Любимова к руке прилип бокал вина, персонаж Юлии Снигирь вызывает шамана на дом, чтобы решить проблемы в браке. Мрачный Милан (экранный сын Настасьи Самбурской) рубит ноги кукле Барби — может, это он причастен к убийству?
За героями интересно следить не только из-за забавных характеров и основной интриги, но и благодаря мощному актерскому составу. Вечно простывшая следовательница Ирина Розанова отвечает за комедийные сцены, особенно в дуэте с коллегой Васильченко (Никита Павленко) и внуком — консьержем поселка (Илья Лыков). «Мы с Ириной Юрьевной долго искали ключ к образу ее героини, пытались понять, что ей движет, как она выстраивает свою линию поведения с подозреваемыми и всеми остальными. Я вспомнил классику — инспектора Грандена из фильма „Ищите женщину“ с его вечной простудой, загнанностью от нескончаемой работы. Мы решили, что это, во-первых, забавно, а во-вторых, выделит героиню Розановой на фоне всех этих преуспевающих, живущих в своем выдуманном мире, не желающих иметь ничего общего с реальностью персонажей», — рассказывает Сергей Сенцов.
Как это выглядит
Расследование убийства, закадровый голос и уютные загородные домики сразу напоминают о телехите «Отчаянные домохозяйки». «В „Престиже“ много разных цитат, отсылок. Мы все это замешали в кинококтейль, где намешали известные фильмы и сериалы, — объясняет Сергей Сенцов. — Здесь есть и приветы „Белому лотосу“. Мне нравится в нем ироническая интонация и то, как тонко коллеги высмеивают современные проблемы».
Помимо темы классовой сатиры, с сериалом HBO «Престиж» роднит заставка: если в «Белом лотосе» были ренессансные фрески, то в «Престиже» — триптих Босха «Сад земных наслаждений». По словам режиссера, сюжетные подсказки, как в «Белом лотосе», здесь не заложены. «В сериале есть тема рая и ада, тема гедонизма, наслаждения и последующего наказания за смертные грехи. Поэтому мы это обыграли в нашей заставке», — добавляет Сенцов. Он также рассказывает, что команда похулиганила и на фрагменты «Музыкального ада» (правой части триптиха) поместила титр с продюсерами и композиторами. «Вадим Карпенко и Леван Авазашвили, которые проделали титаническую, адскую работу, написали порядка ста композиций для сериала».
Помимо этого, Сергей Сенцов вместе с оператором Никитой Городниченко («1703») сделали визуальные отсылки к жанру нуара. В сериале также снялась Марина Доможирова (тоже играла в «1703»), удивительно похожая на Риз Уизерспун. «Образ ее героини из „Большой маленькой лжи“ мы здесь тоже сознательно педалировали», — вспоминает режиссер. В «Престиже» Доможирова играет Татьяну, подругу героини Настасьи Самбурской.
Вердикт
На «Новом сезоне» Start представил «Престиж» как сериал, дополняющий линейку глянцевых драм. Поклонникам «Содержанок» будет интересно смотреть за миром богатых (особенно интересный интерьер у героини Самбурской — с креслами-лебедями), ностальгирующие по «Отчаянным домохозяйкам» вернутся на Вистерия Лейн в новом исполнении. Несмотря на мрачное убийство в начале и тайны нянь (одна, судя по всему, сбежала из психиатрической больницы), в «Престиже» достаточно комедийных моментов. Хочется узнать оставшиеся секреты героев, следить на чихающей Розановой-детективом и причудами подмосковных богачей.
Автор: Лиза Кузнецова