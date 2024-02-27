Эндрю Линкольн вернулся к «Ходячим мертвецам» в новом спин-оффе с подзаголовком «Выжившие». Обсуждаем первый эпизод!

25 февраля на AMC состоялась премьера шестого спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы». Он стал третьим проектом, вышедшим после финала оригинального шоу. Это прямое продолжение истории Рика Граймса, покинувшего «Ходячих» в середине девятого сезона. Кинопоиск — о том, что показали в первом эпизоде и почему он так важен для фанатов.

Почему Линкольн и Гурира покинули «Ходячих»

Эндрю Линкольн

В 2018 году Эндрю Линкольн удивил фанатов заявлением, что покидает сериал после восьми лет съемок. Актер устал от длительных командировок и решил больше времени проводить с семьей. AMC почтил память его персонажа и выпустил один из самых трогательных эпизодов в сериале (в галлюцинациях после тяжелого ранения Рику Граймсу являются погибшие товарищи), сам же Граймс по сюжету не погиб, он был похищен солдатами загадочной Гражданской республики — организации, неоднократно появлявшейся в основном сериале и спин-оффах.

Спустя год «Ходячих» решила покинуть и Данай Гурира («Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал») — исполнительница роли Мишонн, возлюбленной Граймса. Актрисе стало сложно совмещать съемки с проектами Marvel Studios. Ее героиня тоже не погибла. По сюжету она узнала, что Рик может быть жив, и отправилась на его поиски, оставив руководство общиной на свою приемную дочь Джудит и близких друзей.

«Выжившие» разрабатывались с 2018 года. Экс-шоураннер (сегодня куратор всей зомби-телевселенной) Скотт Гимпл хотел отдать дань уважения персонажу Эндрю Линкольна, с которого началась история «Ходячих», и анонсировал трилогию фильмов с Риком в главной роли. За шесть лет с анонса по ряду причин (среди которых, например, проблемы с рейтингами и смена концепции AMC) кино трансформировалось в мини-сериал о Рике и Мишонн. И это самый ожидаемый фанатами проект на сегодня.

О чем сериал

Данай Гурира

В центре истории — первая за много лет встреча Рика и Мишонн и их попытка сбежать из-под контроля Гражданской республики. Герои понимают, что в случае побега за ними отправятся в Вашингтон, что подвергнет опасности их друзей из Союза общин. Поэтому они решают придумать другой план, при котором руководство республики больше не будет их преследовать.

Ни Гражданской республики, ни путешествия Рика Граймса и Мишонн в Филадельфию не было в оригинальном комиксе Роберта Киркмана, Чарли Адларда и Тони Мура. Это одно из многих изменений AMC, но глазастые фанаты заметили, что в трейлере Рик ходит с протезом левой руки, а значит, сериальный Граймс повторит судьбу комиксного и потеряет кисть. Правда, в комиксе он лишился правой руки.

Что происходит в первом эпизоде «Выживших»

Лесли-Энн Брандт и Эндрю Линкольн

Первый эпизод целиком построен вокруг Рика Граймса. Зритель получает ответы на многие вопросы и видит, что происходило с героем за последние годы. Так, нам показывают, что Рик пять раз пытался сбежать из плена Гражданской республики, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Более того, в одной из попыток он сам себе нанес серьезное увечье и лишился кисти.

При этом в фокусе серии возможности Гражданской республики и исходящая от нее угроза. Так, например, в серии упоминается трагедия в колонии в Омахе, где в результате несчастного случая погибли тысячи выживших. Среди обычных гражданских можно заметить протестующих, и далеко не все военные согласны с режимом генерала Била. Вынужденно став солдатом республики, Рик замечает, что бойцы идут на контакт только в тех случаях, когда им это предписано миссией. В остальных они просто убивают случайных выживших. Демонстрируя внешнюю решимость и принятие порядков, он подыгрывает руководству, чтобы получить возможность сбежать.

В самом конце серии вертолет, на котором Рик с группой летит на очередную миссию, подвергается обстрелу. Среди нападавших Граймс встречает Мишонн. Спустя столько лет герои наконец встретились. Второй эпизод, судя по тизерам, будет уже сольной серией женщины и построен вокруг ее попыток добраться до Граймса, руководствуясь ничтожной подсказкой, полученной много лет назад.

Что за Гражданская республика

Гражданская республика, или Civic Republic Military (CRM) — самая серьезная военизированная организация на территории США, которая действует после старта пандемии. У нее есть своя армия, довоенная техника (включая вертолеты различного типа), боеприпасы, скрытая от чужих глаз база в Филадельфии и больше 200 тысяч граждан, которые трудятся на благо республики.

Чтобы удержать власть, руководство ввело жесткие правила. Все солдаты должны носить строгую униформу и стандартное оружие. Лица скрыты специальными масками, всех случайных свидетелей предписано убивать, а все следы пребывания вне базы — уничтожать.

Отдельного упоминания заслуживает деятельность Гражданской республики. Помимо защиты своих границ и ресурсов, сообщество продолжает изучать зомби-вирус и добилось в этом определенных успехов. Так, в «Мире за пределами» представили штамм, способный замедлить реанимацию зомби. По мнению ученых, в перспективе мертвые после смерти перестанут оживать, но до этого еще очень далеко.

Как шоу связано с другими сериалами телевселенной AMC

Терри О’Куинн

«Выжившие» продолжают не только линию Рика и Мишонн из основного сериала, но и законченный спин-офф «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». В нем рассказывалось о колонии неподалеку от города Омаха, который вместе с Портлендом и Гражданской республикой составлял Альянс трех и обменивался ресурсами. На нашивках солдат и их технике можно увидеть три соединенных кольца, что символизирует этот альянс.

В какой-то момент руководство Омахи слишком сильно стало полагаться на Гражданскую республику в вопросе ресурсов, и генерал Бил принял радикальное решение избавиться от союзника, который не способен обеспечить себя сам. Используя бомбы с хлорным газом республика уничтожила всех жителей колонии в Омахе. Генерал хотел сделать то же самое с колонией в Портленде, но из-за группы подростков, случайно узнавших о произошедшем и предупредивших жителей Портленда, реализовать задуманное не удалось.

Гражданская республика также появлялась в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов». Из встречи одной из героинь с экипажем вертолета республики стало известно больше о миссиях солдат, их экипировке и внутреннем распорядке отрядов. Например, по США они путешествуют в поисках новых общин выживших, с которыми иногда выходят на связь, а чтобы оставаться в тени, строят тайные аванпосты в каждом штате.

Какие персонажи появятся в «Выживших»

Поллианна Макинтош

Рик Граймс — главный герой «Ходячих мертвецов». В прошлом помощник шерифа в Атланте, лидер общины выживших Александрии и создатель Союза общин в Вашингтоне. К роли вернулся Эндрю Линкольн («Реальная любовь»).

Мишонн Граймс — соратница и жена Рика, занявшая роль лидера после пропажи мужа. Приемная мать Джудит Граймс и мать Рика Граймса-младшего (о его существовании отец не знает). К роли вернулась Данай Гурира («Черная Пантера»).

Джедис — бывшая лидер общины Мусорщиков, поддержавшая Спасителей, а затем Союз общин, и потерявшая всех своих людей. Жила в Александрии, после чего воспользовалась случаем и продала Рика Гражданской республике. Став ее частью, дослужилась до офицера и появилась в этом качестве в спин-оффе «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». К роли вернулась Поллианна Макинтош («Царство падальщиков»).

Бил — генерал Бил, лидер Гражданской республики, построивший военизированное общество со строгими порядками и разделением труда. Его роль исполняет Терри О’Куинн («Остаться в живых»).

Пэрл Торн — новый рекрут в армии Гражданской республики вместе с Риком Граймсом, в прошлом служила на флоте в ВМС ЮАР. Ее роль исполнила Лесли-Энн Брандт («Спартак: Кровь и песок»).

Нэт — член группы караванщиков, странствующих по США без постоянного дома. Первый в телевселенной персонаж с дварфизмом. Его роль исполнил Мэттью Джефферс («Удивительная миссис Мейзел»).

Бэйли и Эйден — члены группы караванщиков, которых бросили по пути и которых спасла Мишонн, вернув к своим. Появлялись в камео в основном сериале. Их роли исполнили Эндрю Бахелор и Брида Вул.

Дональд Окафор — лейтенант Гражданской республики, отбирающий кандидатов в солдаты среди новичков. С его подачи среди офицеров начались разговоры о смене курса и несогласии с генералом Билом. Его роль исполнил Крейг Тейт.

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Автор: Денис Варков