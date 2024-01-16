Halo, 2-й сезон: суперсолдаты продолжают грустить

В Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске стартовало продолжение фантастического блокбастера Halo по мотивам одноименной видеоигровой серии. Второй сезон продолжает закручивать интригу, а главный герой Мастер Чиф теперь еще чаще снимает шлем, чтобы отразить на лице мучительные рефлексии о тяжелом прошлом и неопределенном будущем. Рассказываем, что еще происходит в новых сериях.

Что было в первом сезоне и как он закончился

Пабло Шрайбер

Человечество под руководством Космического Командования Объединенных Наций (или сокращенно ККОН) сражается с инопланетным союзом под названием Ковенант — это союз разных пришельцев, объединенных общей религией. Одной из надежд человечества является «Серебряный отряд» во главе с воином-спартанцем Джоном-117, он же Мастер Чиф (Пабло Шрайбер). Джон — легенда армии ККОН, натренированная с детства и бесчувственная машина для убийств. Но во время миссии на планете Мадригал спартанец находит древний артефакт, который частично возвращает ему память о прошлом. После этого Мастер Чиф становится все более неуправляемым и ослушивается прямого приказа.

Глава программы «Спартанец» доктор Холси (Наташа Макэлхоун) вживляет Джону в мозг чип с ИИ-помощником Кортаной, чтобы лучше его контролировать. Но выходит наоборот: по совету виртуальной напарницы Мастер Чиф вырезает из себя ингибитор эмоций и начинает действовать самостоятельно. Он выясняет, что тот самый артефакт принадлежит древней расе Предтеч. За их реликвиями охотится Ковенант, вот только активировать артефакты пришельцы не умеют. Для этого им нужны особенные люди. Один из таких — сам Мастер Чиф. Но есть также Маки (Чарли Мерфи), единственный человек среди Ковенанта. Ее еще ребенком пришельцы «спасли» из рабства и с тех пор используют в своих целях.

Джон и Маки встречаются и постепенно сближаются. Они видят общие видения о кольцеобразной планете — том самом Ореоле, или Halo, — где расположено оружие, способное уничтожить всю жизнь в галактике. Параллельно Мастер Чиф выясняет обстоятельства своего детства. Оказывается, доктор Холси выкрала его и других спартанцев из семей и заменила на быстро умирающих клонов. За это ученую в конце концов снимают с поста, а сама она исчезает. К финалу сезона Маки выкрадывает артефакт для Ковенанта, а Мастер Чиф летит за ней на священную планету пришельцев. Там инопланетяне запускают механизм, который должен показать карту к Ореолу, но тот срабатывает не до конца. Мастер Чиф же чуть не погибает, и его телом в какой-то момент начинает управлять Кортана.

Что происходит во втором сезоне

Мастер Чиф все же выживает, но ради спасения из него приходится хирургически «вырезать» Кортану. Его команду уводят с передовой, начальство больше не доверяет Джону. Теперь «серебряные» занимаются эвакуацией жителей миров, которые «остекляет» Ковенант. Так называется процесс, когда пришельцы полностью уничтожают планету, превращая всю поверхность в бурлящую магму.

На одной из таких планет Джон замечает отряд Ковенанта и, как ему кажется, Маки. Он понимает, что пришельцам незачем высаживаться на планете, которую они скоро уничтожат. Спартанец решает, что это может значить только одно: Ковенант тренируется и готовится к еще более решительным действиям против ККОН. Однако в командовании Джону не верят. Новый глава программы — хитрый Джеймс Экерсон (Джозеф Морган) — вообще сомневается в психологической устойчивости спартанца.

Джозеф Морган

Бывший спартанец и приятель Джона, Сорен (Боким Вудбайн), теперь глава космических пиратов. Он пытается найти доктора Холси и отомстить ей за потерянное детство, но вместо этого сам попадает в заточение ККОН. Ученая тем временем жива, однако находится в плену у Экерсона. Холси живет в симуляции, где с ней каждый день проводит молодая девушка-клон и в конце всегда умирает. Кортана тоже находится у Экерсона. С помощью ИИ тот пытается выяснить, насколько сильна угроза человечеству. Ответ получается неутешительный.

К концу второй серии Джон окончательно разочаровывается в руководстве и решает действовать самостоятельно. Он отправляется на планету Предел, одну из важнейших баз человечества. Туда, как подозревает Мастер Чиф, уже добрались войска Ковенанта. Он прав — Маки и пришельцы тем временем уничтожают отряды солдат на Пределе.

Смена авторов

Шоураннерами первого сезона были Кайл Киллен и Стивен Кэйн. Первый — создатель сериалов «Игры разума» и «Пробуждение» (у которого есть российский ремейк с Евгением Мироновым). Второй писал «Последний корабль», а теперь руководит четвертым сезоном «Джека Райана».

В продолжении дуэт сменил новый шоураннер Дэвид Винер, автор сериалов «Дивный новый мир» и «Возвращение домой». Режиссерский состав же преимущественно собран из индустрийных ремесленников: у каждого из постановщиков внушительное портфолио из десятка стриминговых и ТВ-шоу. Самый заметный среди них — Отто Батхёрст, снимавший «Острые козырьки», «Черное зеркало» и полнометражный боевик «Робин Гуд: Начало». В первом сезоне он делал пару открывающих эпизодов, а во втором снял пятую-шестую серии. Возможно, именно в них будет происходить основной экшен.

Отто Батхёрст

Как выглядят новые серии

Первый сезон заканчивался на ударной ноте — большой экшен-сценой — и оставлял зрителя с подвешенной интригой: что же там все-таки случилось с Мастером Чифом? Продолжение быстро ликвидирует любые недомолвки. С главным героем все хорошо, а прямые сражения с Ковенантом будут только в самом начале первой серии. Дальше сюжет запирается в бесконечных кабинетах, спортзалах, квартирах — где угодно, кроме поля боя.

Хотя Halo основан на серии адреналиновых сай-фай-шутеров, шоураннеров бластеры, взрывы и драйв как будто бы не очень и интересуют. Это сериал совсем о другом. Большую часть времени создатели уделяют личным травмам «Серебряного отряда» — физическим и душевным (а они у спартанцев теперь есть; вся команда Джона в итоге вытащила из себя ингибиторы эмоций). Джон не может достучаться до руководства, скучает по Кортане и, кажется, до сих пор испытывает чувства к Маки. Его напарница Риз (Наташа Кулзач) не может признаться себе, что уже не та. Сквозь боль она выполняет задания начальства и много общается со слепым экс-спартанцем, когда-то тоже пожертвовавшим здоровьем во имя войны. О чем-то страдают и Экерсон, и даже холодная Холси, но нам еще предстоит выяснить, о чем именно.

Наташа Кулзач

Впроброс Halo касается любопытных тем. Например, Мастер Чиф на улицах видит, как его образ используют для пропаганды ККОН. Спартанцу вообще открыто заявляют, что он-то, конечно, герой, но еще больше он бренд, под его маской может быть кто угодно. Гораздо больше экшена создателей интересуют политические интриги, и интонационно Halo местами напоминает скорее «Андора», чем, скажем, «Мандалорца». Пусть образ героя в шлеме вас не обманывает.

Вердикт

Halo — фантастика не для тех, кто ждет яркий блокбастер о противостоянии крутого воина и кровожадных пришельцев. Чтобы полюбить сериал, необходимо некоторое терпение и доверие авторам. Те совершенно никуда не спешат и уже второй сезон тихонько затягивают узел интриги. Что планирует Холси? О чем переживает Экерсон? Что в голове у Маки? Куда, в конце концов, ведет линия девочки Кван Ха (Ерин Ха)? Ее еще в первом сезоне спас с Мадригала Мастер Чиф, и с тех пор она отправилась в параллельное подключение с порталами и древними религиозными сектами.

Все интересное оставили на потом. Судя по названиям эпизодов, до того самого Ореола герои и вовсе могут добраться только по конец сезона. Пока что сериал развлекает душевными страданиями вчерашних машин-убийц и политическими многоходовочками, где каждый пытается обмануть и переиграть другого. А также полутора экшен-эпизодами, которые, кстати, хорошо вписываются в эстетику первоисточника и напоминают кат-сцены из видеоигры.

Автор: Ефим Гугнин

Фото: Vera Anderson / WireImage via Getty Images