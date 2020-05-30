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Подкаст«Мы — Lady Parts»: Ситком, ломающий стереотипы о мусульманках

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Как «Мы — Lady Parts» с первой же сцены ломает стереотипы о современном мусульманском обществе? Что роднит его создательницу Ниду Манзур с другими авторками британских сериалов нового поколения — Фиби Уоллер-Бридж и Михаэлой Коэл? Что такое «тест Риза» и проходит ли его сериал «Мы — Lady Parts»? И как ситком о панк-группе, состоящей из девушек-мусульманок, приняли на Западе?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают «Мы — Lady Parts» — ситком телеканала Channel 4 о панк-группе, состоящей из девушек-мусульманок, желающих покорить музыкальную сцену Лондона.

В следующем выпуске ведущие расскажут сразу о нескольких новых сериалах, которые они смотрят прямо сейчас (и советуют вам!).

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Сериалы и фильмы, упомянутые в выпуске

«Девчонки из Дерри» (2018 — настоящее время) — британское комедийное шоу о четырех школьницах, взрослеющих и ищущих себя в Северной Ирландии 1990‑х.

«Дрянь» (2016—2019) — шоу от канала BBC про жизнь молодой, упрямой и стабильно попадающей в неприятности героини (Фиби Уоллер-Бридж) в современном Лондоне.

«Я могу уничтожить тебя» (2020) — британский драматический телесериал о том, как не потерять себя после сексуального насилия.

«Откуда ты родом?» (2020) — история о том, как поездка к пакистанской семье становится для нью-йоркского рэпера Зеда (Риз Ахмед) поиском своих истоков.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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