«Манкимэн»: Дев Патель пытается повторить «Джона Уика»

В российский прокат вышел режиссерский дебют Дева Пателя, звезды «Миллионера из трущоб», «Молокососов» и «Легенды о Зеленом Рыцаре». О том, каким получился боевик-эпигон «Джона Уика», рассказывает Марат Шабаев.

Марат Шабаев Кинокритик, куратор игрового направления Кинопоиска

Парень с нехитрым прозвищем Парень (Патель) — неудачливый боец в подпольном боксерском клубе. Там его в поношенной маске обезьяны (примерно как у Паши Техника) регулярно мутузят под улюлюканье толпы и энергичные конферансы мутного распорядителя по кличке Тигр (Шарлто Копли). Но Парень не так прост, как кажется, его покрытые ожогами руки прямо намекают на мрачное прошлое и пережитую трагедию. В душе у парня кипит желание отомстить — в первую очередь начальнику полиции Ране (Сикандер Кхер), но не только ему. Чтобы проредить коррумпированную индийскую элиту, герой устраивается официантом в ночной клуб и начинает постепенно двигаться к своей цели.

«Манкимэн» — пока что главный (после «Дома у дороги») претендент на звание «боевик года». Ну, по крайней мере, по мнению зарубежных критиков — на Rotten Tomatoes у него внушительные для жанра 88% положительных рецензий. А Деву Пателю предрекают счастливое режиссерское будущее. Учитывая, насколько неровно развивалась его актерская карьера (в 2020-х он снялся всего в четырех лентах, включая «Манкимэна» и две короткометражки Уэса Андерсона), это кажется закономерным переходом в другую лигу. Причем случился этот дебют почти случайно: сначала за сценарий боевика должен был взяться Нил Бломкамп, но затем он предложил Пателю заняться фильмом самостоятельно.

Не менее заковыристым получился и путь до больших экранов. Съемки закончились еще в 2021 году, а выйти «Манкимэн» должен был сразу на Netflix. Но боссы стриминга начали потихоньку отодвигать материал на дальнюю полку, обеспокоенные политическим содержанием и критикой коррумпированных властей (Netflix давно мечтает достичь 100 миллионов подписчиков в Индии, но пока достучался лишь до 5,5 миллиона и ссориться ни с кем точно не хочет). В итоге полуотмененный фильм перекупил Джордан Пил, под его продюсерским присмотром он и вышел в кинотеатральный прокат.

Неопытность Пателя-режиссера, увы, сразу бьет в глаз. «Мумбайский „Джон Уик“» — это, конечно, очень щедрый комплимент. Там, где Чад Стахелски и компания выдавали пулеметные па и выстраивали хитрую экшен-хореографию, Патель предпочитает пустить побольше монтажных склеек, мелко шинкуя свои аттракционы. И эту неопрятность формы трудно выдать за осознанный стиль: кое-где в фильме встречаются эффектные однокадровые побоища, так что желание сделать изящный балет а-ля Уик все же нет-нет да и проглядывает сквозь трясущийся экран и крупные планы.

Прямолинейная драматургия могла бы тоже стать своеобразной фишкой «Манкимэна», но вся предыстория героя навязчиво расфлешбэчена небольшими фрагментами по всему двухчасовому хронометражу. Авторский пафос тоже вызывает как минимум улыбку: Патель, судя по многочисленным интервью, мнит себя чуть ли не реформатором жанра просто потому, что его герой убивает продажных политиканов и лицемерных священников, и это притом что каждый второй герой боевика (от «Грязного Гарри» до «Судьи Дредда») имеет дело с прогнившей системой.

Но списывать «Манкимэна» со счетов не стоит. Во-первых, у Пателя и оператора Шэрона Мейра («Одержимость», «Немая ярость») получилось передать вайб густонаселенного мегаполиса со своим характером: неоновая стерильность ночных клубов тут соседствует с потными толпами, орущими на боксерских матчах; так и хочется сказать, что у фильма есть собственный запах. А еще городское многоголосье в середине фильма ненадолго уступает место многозначительной (одухотворенной!) жизни на природе.

Дев Патель

Во-вторых, в сюжет фильма без масала-перегибов умело и по делу вплетена культурная и национальная идентичность. Пиковый и самый красочный момент фильма приходится на празднование Дивали, союзниками протагониста в одном эпизоде выступают гендерно-нейтральные бойцы из касты хиджра, а обезьянья маска и звериный нрав протагониста превращают его чуть ли не в земной аватар индуистского бога Ханумана.

Несмотря на все шероховатости, свойственные творению неопытного автора, «Манкимэна» все же хочется похвалить. Тот же «Уик» в первой части был скорее сероватой бэшкой, еще не достигшей уровня взрывоопасного жанрового концентрата. Патель же пытается — пусть пока и неловко — сразу пробиться в высшую боевиковую лигу, и если потолок не треснул с одного удара, то со второго или третьего у него, хочется верить, все точно получится.