«Бриджертоны» стали самым популярным сериалом на Netflix! Какие уроки стриминг извлек из проекта?

«Бриджертоны» стали самым популярным сериалом на Netflix. За первые 28 дней со дня релиза костюмную драму посмотрели с 82 миллионов аккаунтов. Об этом рассказала Джинни Хоу, вице-президент Netflix, отвечающая за оригинальные сериалы сервиса.

Сериал вошел в десятку лучших во всех странах, кроме Японии, а также попал на первое место в 83 странах, включая Россию, США, Великобританию, Бразилию, Францию, Индию и ЮАР. 21 января стрим-сервис Netflix официально продлил костюмную драму на второй сезон.

Помимо этого, вице-президент Netflix рассказала о трех самых важных уроках, которые извлекла во время работы над проектом.

Всякая публика любит романтику

Джинни Хоу считает, что любовная история Дафны и Саймона заставила зрителей постоянно гадать, будут ли герои вместе, и стала одной из главных причин успеха. “В сочетании с роскошными костюмами и декорациями она создала мир, в который мог сбежать человек любого происхождения и возраста. «Бриджертоны» показали, что роман может быть умным, динамичным, смелым и универсальным”, - отметила топ-менеджер.

Стоит быть смелым и идти на творческий риск

Хоу также заявила, что «Бриджертоны», как и «Ход королевы», нравятся широкой аудитории тем, что бросает вызов традициям. Она подчеркивает, что вымышленное изображение Лондона 1813 года задумывалось “более роскошным , сексуальным и забавным, чем стандартная историческая драма”.

Люди хотят видеть на экране свое отражение

Продюсер также объяснила кастинг чернокожих актеров, который вызвал споры среди многих зрителей. “Поклонники «Шондаленда» ожидают разнообразия во всех проектах компании. «Бриджертоны» взяли за основу правду о происхождении королевы Шарлотты, но переосмыслили ее, представив темнокожую королеву. Она использует свою власть для введения значимых изменений в британском обществе. Расширение прав и возможностей цветных людей и женщин сделало сериал доступным и современным, находя отклик у людей во всем мире”, - рассказала Хоу. Она также объяснила успех “Бриджертонов”, «Хода королевы» и «Эмили в Париже» освещением тем, находящих отклик у женщин.

«Бриджертоны» рассказывают о братьях и сестрах из дворянского семейства, которые живут в Лондоне эпохи Регетства. В основу легли романы Джули Энн Робинсон, которые после успеха экранизации попали в списки бестселлеров The New York Times через 18 лет после публикации.

Сериал продюсирует Шонда Раймс — создательница хитов «Как избежать наказания за убийство», «Скандал» и «Анатомия страсти». Главные роли сыграли Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге Пейдж, Джонатан Бэйли, Никола Кохлан и Аджоа Андох.

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