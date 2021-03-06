Третий сезон «Пацанов»: меньше жести, больше политики

В продолжении хулиганского сериала про супергероев есть пародия на Капитана Америка, поездка в мрачную Россию времен «Брата», а также робкие попытки превратить сатиру на жанр в искреннее ему подражание.

Сериал «Пацаны», как и оригинальный комикс Гарта Энниса, с самого начала был задуман как циничный антипод травоядным Marvel и DC. Здешние супергерои из команды «Семерка» (пародия на «Лигу справедливости») плотно сидели на наркотиках, занималась харассментом, злоупотребляли славой и страдали тяжелой формой нарциссизма. Их прегрешения прикрывала корпорация Vought, которая зарабатывала миллиарды на выпуске медиапродукции (игровые фильмы, документалки и реалити-шоу) с узнаваемыми суперами. Коррумпированное государство закрывало глаза на распоясавшихся звезд, поэтому усмирять их буйный нрав приходилось отряду дружинников, которые называют себя просто «Пацаны».

Третий сезон сделан примерно по тем же правилам: «Пацаны» во главе с Билли Бутчером (Карл Урбан) жестоко наказывают зарвавшихся суперов, но поначалу стараются держать себя в рамках закона. Все потому, что член команды Хьюи Кэмпбелл (Джейк Куэйд) теперь остепенился и стал работать на специальную правительственную комиссию вместе с конгрессвумен Викторией Ньюман (Клаудия Думит), которая отслеживает все правонарушения со стороны людей со сверхспособностями.

Карл Урбан и Энтони Старр

Тем временем белокурый злодей Хоумлендер (Энтони Старр) сходит с ума. Тщеславный лидер «Семерки» с трудом переносит падение своего медиарейтинга: в прошлом сезоне он крутил роман с нацисткой Стормфронт (Ая Кэш), а сейчас это стало достоянием общественности и больно ударило по репутации звездно-полосатого супера. Корпорация Vought срочно берется за кризис-менеджмент, навязывает правила общения с прессой и даже назначает вторым капитаном «Семерки» популярную Старлайт (Эрин Мориарти). Уязвленный потерей власти и авторитета Хоумлендер решает пойти против родной компании, объявляет себя Сверхчеловеком с большой буквы и получает поддержку у «мужчин из Ржавого пояса» (под этим эвфемизмом скрываются альт-райты из депрессивных регионов). А параллельно обнаруживается полузабытый патриот-супер Солдатик (Дженсен Эклс, звезда «Сверхъестественного»); десятилетия назад его украли злобные советские военные. Бутчер пробуждает от летаргического сна эту пародию на Капитана Америка и надеется, что самый сильный супергерой ХХ века сможет расправиться с Хоумлендером. Правда, появляется Солдатик лишь в середине сезона, и какую роль он сыграет в войне «Пацанов» и корпорации, зрителям еще только предстоит узнать.

Вообще, «Пацаны» при всей их хулиганской браваде всегда были мылом, пусть и в супергеройском сеттинге. В борьбе условно хороших и условно плохих тут до сих пор не наметилось никакого прогресса; все ключевые герои из самых первых серий пока живы-здоровы и даже не особо изменились. Но зрителя всегда привлекали не какой-то особый психологизм или сложная драматургия, а аттракционы — злые шаржи на мейнстримных супергероев (Хоумлендер прямо списан с Супермена), пулеметный мат Билли Бутчера, разлетающийся по экрану ливер. С шоустопперами тут все по-прежнему в порядке, хотя в новых сериях пока и нет шокеров, способных сравниться со сценой, в которой катер таранит огромного кита (второй сезон).

В одной из серий «Пацаны» отправляются в Россию; едва увидя на экране очертания храма Христа Спасителя, наши зрители, конечно, усаживаются поудобнее и готовятся к самому смешному. Что же, юмор тут вполне достоин Гарика Харламова и Михаила Галустяна: панельки разукрашены сатирическими граффити с американскими супергероями, мрачные бензоколонки с некрасивыми шрифтами напоминают 1990-е, а пузатые русские олигархи держат в шкафчике для оргий лимитированные секс-игрушки с айдентикой членов «Семерки». Кульминацией путешествия в Москву становится драка на фаллоимитаторах; сходство с «Самым лучшим фильмом» удивительное. На саундтреке — Татьяна Буланова, русскоязычный кавер на «I will survive» и неожиданное соседство — «Junk» нью-метал-группы Jane Air, хит среди неформалов школьного возраста в условном 2007-м.

Все это на фоне ухода Amazon из России выглядит вдвойне иронично — кажется, массовая культура предугадала очередной виток холодной войны (новый сезон снимался задолго до 24 февраля) и заранее откатилась куда-то во времена «Красного рассвета» и «Рокки 4» (они, кстати, в «Пацанах» тоже упоминаются).

В «Пацанах» традиционно было двойное дно: на поверхности все та же привычно развязная сатира над супергероикой (в духе «Дэдпула»), а под ней — покушения на корпоративный капитализм, woke-культуру и ее оппонентов (прошлый сезон с нацисткой Стормфронт и альт-райтами не случайно вышел во время президентства Дональда Трампа). В новом сезоне все точно так же. Вот, например, потерявший свои силы чернокожий супергерой Поезд-А (Джесси Ашер) решает лицемерно разыграть расовую карту, чтобы поднять свой рейтинг. Поезд-А готовит к релизу видеоигру про рабство (жертву, разумеется, сыграет он сам), документалку о своем возвращении к африканским корням (о которых он ни разу не вспоминал на протяжении прошлых сезонов) и снимается в рекламе, где рекомендует энергетик участникам гей-прайда (очевидная пародия на звезду Кендалл Дженнер, которая в скандальной рекламе 2017 года угощала полицейских Pepsi на протестах Black Lives Matter).

Джесси Ашер

Но в новых сериях у «Пацанов» появляется немного пугающая тенденция к голливудизации. Очень странно наблюдать, как сатира на пафос супергеройских эпосов вдруг сама начинает говорить высоким штилем стандартной студийной продукции. Прежде риторические вопросы добра и зла несильно занимали шоураннера Эрика Крипке, а сейчас он, кажется, затеял проповедь. В третьем сезоне главный противник супергероев, Бутчер, подсаживается на вакцину, которая временно дает ему нечеловеческие способности, а зрителю недвусмысленно задает вопросы типа «Что будет, если дать хорошим парням те же сверхсилы, что есть у плохих?». Можно ли победить порочную систему изнутри? И как верить в свое правое дело, если попутно страдают невинные люди? Ну, пацаны, вы правда чего?