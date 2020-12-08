«Медведь» — сериал про адскую кухню со звездой «Бесстыжих». Но он не пугает, а помогает расслабиться

Сериал «Медведь» вышел на Hulu 23 июня, но до сих пор продолжает влюблять в себя новых зрителей и критиков (его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 92% и 100%). Особенно счастливы поклонники Джереми Аллена Уайта (Лип Галлагер из «Бесстыжих»), который выдает здесь лучший перформанс в карьере. Мы посмотрели кулинарную драмеди, примкнули к числу тех, кого она покорила, и теперь рассказываем, чем именно.

О чем сериал и кто над ним работал

Лайонел Бойс и Айо Эдебири

Молодой шеф-повар Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт) работал в лучшем ресторане Нью-Йорка, но после самоубийства брата (Джон Бернтал) возвращается в Чикаго, чтобы управлять семейной закусочной The Original Beef of Chicagoland, которая вот-вот загнется. Для этого Карми нанимает су-шефа Сидни (Айо Эдебири), прошедшую обучение в Кулинарном институте Америки. Она должна помочь ему повысить уровень заведения, но персонал к таким изменениям оказывается не готов. Чтобы спасти ресторан от закрытия, шефу придется не только рассчитаться с долгами поставщикам, но и завоевать доверие несговорчивых сотрудников.

За шоу отвечают автор «Атланты» Хиро Мурай и режиссер и продюсер Кристофер Сторер, который до этого работал над сериалом «Рами» и ставил стендапы Бо Бёрнэма.

Это не фуд-порн

Джереми Аллен Уайт

Когда видишь, что действие сериала происходит в мире гастрономии с шеф-поваром в качестве главного героя, то сразу представляешь себе изобилие красивых блюд в кадре, но с первой же сцены перепалки в ресторане понимаешь, что эта история о другом. Шоу по темпу созвучно с «Точкой кипения» 2020 года, которая также посвящена издержкам работы в ресторанной индустрии, а седьмой эпизод, как и весь фильм Фила Барантини, снят одним кадром. Кафе в «Медведе» не назовешь заведением с мишленовскими звездами: это грязное, мрачное место, где все держится на скотче и тряпках, засунутых в дыры, что вызывает ужас у санитарной инспекции, а его клиенты — обычные жители района, которые иногда устраивают здесь холостяцкие вечеринки.

Но и не беспросветное шоу с грустным финалом

Эбон Мосс-Бакрак

Помимо того что все герои буквально горят у плиты, у каждого из них есть личные проблемы за пределами работы и печальный груз прошлого. Карми до сих не проработал смерть близкого человека, как и его коллега и кузен Ричи (Эбон Мосс-Бакрак), который одновременно торгует наркотиками и пытается быть хорошим отцом, а су-шеф Сидни боится, что до конца своих дней будет скакать с одного места на другое, так и не реализовав весь свой потенциал. Но, несмотря на все удручающие детали, при просмотре кажется, что Карми все-таки сможет не только переломить ситуацию, но и сделать ресторан популярным и прибыльным. Напряженность и бешеная съемка периодически сменяются трогательными диалогами и флешбэками, Сидни завоевывает уважение коллег, а кондитер Маркус (Лайонел Бойс) начинает экспериментировать с десертами. И вот уже грубый и жестокий медведь становится сентиментальным и ласковым. В финале сериал и вовсе превращается из истории о неблагодарной профессии в рассказ о любви и солидарности, способных преодолеть любые кризисы.

Сериал оценили не только критики, но и повара

Джереми Аллен Уайт, Лайонел Бойс, Эбон Мосс-Бакрак

Многие представители ресторанного бизнеса хвалили «Медведя» за точную репрезентацию работы в сфере услуг, а также за освещение проблем токсичности начальства, употребления наркотиков и психического здоровья. Бывший шеф-повар Женевьева Ям, обладательница звезды «Мишлен», даже написала о нем колонку в журнале Bon Appétit: «Я понимала, что сериал не основан на реальной истории, но мне казалось, что это экранизация моих воспоминаний о работе. Порой мне было тяжело наблюдать за происходящим, но не потому, что это плохо сделано, а потому, что это максимально точное изображение того, что происходит на кухне. Мы много обсуждали сериал со своими коллегами, и все согласились с тем, что это шоу — суровое напоминание о нашей общей травме. Успех в высокой кухне очень часто дается ценой большого ущерба физическому и психическому здоровью».

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Автор: Кира Голубева