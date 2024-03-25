«Это пороховая бочка, которая наконец-то взорвалась». Пресса о втором сезоне «Дома Дракона»

Появились первые отзывы зарубежной прессы на второй сезон «Дома Дракона», который стартует на Max 16 июня. Судя по отзывам, нас ждут эпические драконьи бои, еще больше экшена и, конечно, больше шокирующих смертей.

О чем это

Действие сериала разворачивается за 170 лет до событий «Игры престолов». Во втором сезоне Рейнира повторяет свои претензии на трон и заявляет о намерении выиграть войну, но в конце признаётся, что боится того, что начала. Тем временем ее старший сын Джекейрис отправляется на Север, чтобы заручиться поддержкой Старков, а принц Деймон захватывает Харренхолл. К нему начинают съезжаться речные лорды, а всем, кто еще колеблется или отказывается, Деймон ставит условие: «Склоните колени, или ваш Дом будет сожжен».

Алисента демонстрирует уникальную способность читать мысли. Она говорит, что Рейнира может верить во все, что хочет, но Визерис знал, что королевство никогда не примет королеву, поэтому на смертном одре на самом деле хотел, чтобы его наследником стал Эйгон.

Гарри Коллетт и Эмма Д’Арси

Также мы увидим полномасштабную гражданскую войну с активным использованием драконов с обеих сторон.

Во втором сезоне будет всего восемь серий, а не десять, как в первом. У такого сокращения есть две причины: это сделано ради повышения динамики происходящего и из-за изменения структуры сериала. Если раньше шоураннер Райан Кондал колебался, на сколько сезонов делить историю — на три или на четыре, то теперь сезонов точно будет не меньше четырех.

Что пишет пресса

На момент написания этого материала у второго сезона «Дома Дракона» был 91% «свежести» на Rotten Tomatoes при 22 рецензиях.

Уверяют, что второй сезон сильнее первого

«С уверенностью можно сказать, что „Дом Дракона“ на этот раз взлетает еще выше. Это совершенно убедительный и мастерски созданный сериал», — восторгается Уильям Гудман из The Wrap.«Второй сезон держится еще увереннее и элегантнее первого», — уверенно пишет Дэн Джолин из журнала Empire.

«Если первый сезон „Дома Дракона“ был похож на медленное догорание фитиля, то второй сезон — это пороховая бочка, которая наконец-то взорвалась», — рассказывает Белен Эдвардс из Mashable.

Обещают больше драконов и динамики

«Во втором сезоне „Дома Дракона“ лучшая драконья битва франшизы на сегодня: грандиозная бойня, которая в очередной раз радикально меняет судьбу Семи Королевств», — интригует Ник Шагер из The Daily Beast.

«Второй сезон „Дома Дракона“ предлагает уникальные воздушные бои с драконами. Я бы даже сказала, что это одни из лучших боевых сцен во всей франшизе „Игры престолов“. Это захватывает и воздействует на зрителей с невероятной силой и эмоциями», — откровенничает Лиам Мэтьюз из TV Guide.

Эмма Д’Арси и Мэтт Смит

«Те, кто в прошлый раз придирался к годичным перерывам между сериями, не обнаружат ничего из того эпического размаха, поскольку события, описанные во втором сезоне, разворачиваются в течение нескольких коротких недель», — снова подмечает Уильям Гудман из The Wrap.

А Тереза Лаксон из Collider обобщает мысли практически всех журналистов, заявляя: «Несколько банально говорить, что лучшее в этих сериалах — драконы, но также трудно отрицать, что одно из лучшего в этом сериале — драконы».

За что хвалят

За более сложных персонажей. «Сценаристы второго сезона „Дома Дракона“ гораздо лучше справились с характерами детей Рейниры и Алисенты», — замечает Уильям Гудман из The Wrap.

За актерскую игру главных героинь. «Эмма Д’Арси в роли Рейниры Таргариен показывает феноменальную игру. Она нашла идеальный баланс между эмоциональностью и сдержанностью. Д’Арси однозначно заслуживает того, чтобы включиться в наградную гонку этого сезона», — пишет Джеймс Хант из Screen Rant.

«Оливия Кук великолепна в роли Алисенты. Она обладает пронизывающим тебя взглядом охотницы, который становится все более свирепым по мере развития сериала. В новом сезоне ждите от нее еще больше безумных интриг», — говорится в рецензии Вики Джессоп из London Evening Standard.

Оливия Кук

За световые батальные сцены. «И, конечно, драконы. Они приходят с ревом, непохожим ни на что в первом сезоне или во всей серии „Престолов“. В этом сезоне между этими зверями есть захватывающие эпизоды: большие высоты и более высокие ставки. И я не думаю, что это совпадение, что многие из лучших батальных сцен происходят при дневном свете, когда вы действительно можете видеть, что происходит. Это настоящий кайф», — делится Генри Вонг из Esquire.

За драматичность и откровения. «Этот сезон позволяет персонажам сериала развиваться так, чтобы их неизбежная смерть имела больший вес», — отмечает Аарон Риччио из Slant. «Фанаты серии не будут удивлены, узнав, что создатели сериала продолжают баловаться жестокостью, девиантной сексуальностью и самыми мерзкими персонажами в истории телевидения, не говоря уже о графичных смертях, которые в равной степени шокируют и возбуждают», — подытоживает Ник Шагер из The Daily Beast.

За что ругают

За слабых второстепенных персонажей. «Есть несколько новых и многообещающих персонажей: добродушный моряк по имени Алан и хозяйка борделя Мисария в исполнении Сонои Мидзуно. У них есть один простой руководящий принцип — он верный! она находчивая! они смелые! — эти персонажи придерживаются этих банальных характеров во время любых сложных и опасных ситуаций», — подмечает Бен Трэверс из IndieWire. Об этом же говорит и Уильям Гудман из The Wrap: «Единственное слабое место второго сезона — это персонаж Лорда Корлиса (Стив Туссэн), чья история проседает по сравнению с сюжетными линиями главных героев».

Сонои Мидзуно

За эмоциональную скупость. «Хотя во втором сезоне много драматичных смертей, ничто из этого не оказывает такого эмоционального воздействия, как в „Игре престолов“, а некоторые важные моменты и вовсе кажутся неправдоподобными», — замечает Лорен Сарнер из New York Post.

За резкое начало. «Сериал не останавливается для того, чтобы наверстать упущенное, поэтому, если вы смутно помните имена персонажей, либо бегите в Google, либо просто позвольте этому захлестнуть вас и не обращайте внимания на детали», — добавляет Лорен Сарнер из New York Post.

Автор: Денис Шустов, Кира Голубева