«Меня воспринимали только как красавчика, и это очень злило»: интервью с Джудом Лоу о фильме «Игра королевы»

В российский прокат вышел исторический триллер Карима Айнуза «Игра королевы», который сам режиссер называет «гимном против патриархата». Фильм посвящен Генриху VIII (Джуд Лоу) и его шестой жене Екатерине Парр (Алисия Викандер). При нем Англия погрузилась в атмосферу террора, пропитанную религиозным консерватизмом и паранойей; не только подданные, но и сама королева подвергалась запугиваниям, унижениям и насилию. Кира Голубева поговорила с Джудом Лоу о Тюдорах, подготовке к роли и величии Екатерины.

Кира Голубева Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

— Как вы отреагировали, когда вас попросили сыграть такого устрашающего персонажа? Какие моменты из его биографии вам показались особенно интересными?

— Это определенно было творческим вызовом. Я не видел большинства версий Генриха в кино, мне было интереснее читать о нем. Изучил около 30 книг, и все факты были одинаковые, менялась только интерпретация историков, так что нам выпала возможность сделать то же самое.

Он был ужасным человеком, неумолимым, жестоким, так что мне было важно понять его на эмоциональном уровне и нащупать природу этой тирании. Хотелось не просто показать на экране историческую зарисовку с нравоучением, а копнуть намного глубже. Какие-то факты мне просто не давали покоя. Например, у него была серьезная проблема с ногой, и он буквально сходил с ума от боли, она поглотила его. Я разговаривал со многими врачами, которые лечат такого рода язвы, и те сказали, что даже сегодня с помощью анестезии и обезболивающих люди умоляют ампутировать им ноги, находясь в агонии. А он прожил с этим 10 лет. Как он это сделал? Понятия не имею. Из-за этого он также много пил. Полагают, что он выпивал около 10 пинт пива в день, а потом переходил на джин.

Я ни в коем случае его не оправдываю, но сложно отрицать, что это все повлияло на него, сломило. Плюс его с детства воспитывали с ощущением, что он второй после Бога, и когда люди не соглашались с этим, то он просто их убивал. Все это и привело к его изоляции и паранойе.

