«Меня воспринимали только как красавчика, и это очень злило»: интервью с Джудом Лоу о фильме «Игра королевы»

В российский прокат вышел исторический триллер Карима Айнуза «Игра королевы», который сам режиссер называет «гимном против патриархата». Фильм посвящен Генриху VIII (Джуд Лоу) и его шестой жене Екатерине Парр (Алисия Викандер). При нем Англия погрузилась в атмосферу террора, пропитанную религиозным консерватизмом и паранойей; не только подданные, но и сама королева подвергалась запугиваниям, унижениям и насилию. Кира Голубева поговорила с Джудом Лоу о Тюдорах, подготовке к роли и величии Екатерины.
Кира Голубева
Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска
— Как вы отреагировали, когда вас попросили сыграть такого устрашающего персонажа? Какие моменты из его биографии вам показались особенно интересными?
— Это определенно было творческим вызовом. Я не видел большинства версий Генриха в кино, мне было интереснее читать о нем. Изучил около 30 книг, и все факты были одинаковые, менялась только интерпретация историков, так что нам выпала возможность сделать то же самое.
Он был ужасным человеком, неумолимым, жестоким, так что мне было важно понять его на эмоциональном уровне и нащупать природу этой тирании. Хотелось не просто показать на экране историческую зарисовку с нравоучением, а копнуть намного глубже. Какие-то факты мне просто не давали покоя. Например, у него была серьезная проблема с ногой, и он буквально сходил с ума от боли, она поглотила его. Я разговаривал со многими врачами, которые лечат такого рода язвы, и те сказали, что даже сегодня с помощью анестезии и обезболивающих люди умоляют ампутировать им ноги, находясь в агонии. А он прожил с этим 10 лет. Как он это сделал? Понятия не имею. Из-за этого он также много пил. Полагают, что он выпивал около 10 пинт пива в день, а потом переходил на джин.
Я ни в коем случае его не оправдываю, но сложно отрицать, что это все повлияло на него, сломило. Плюс его с детства воспитывали с ощущением, что он второй после Бога, и когда люди не соглашались с этим, то он просто их убивал. Все это и привело к его изоляции и паранойе.
— Почему именно Тюдоры больше всего интересуют кинематографистов? Вы, как британец, чувствуете их влияние на себя?
— Мне кажется, если ты британец, то этого не избежать. Я никогда в жизни о них много не читал, но они всегда фоном присутствовали в моей жизни. Можно даже сказать: все, что я знаю о Тюдорах, я знаю не по своей воле. У творцов всегда есть потребность в высокой драме. А у этого королевского дома ее по горло: тут и трагедии, и насилие, и любовь, и борьба за власть — есть где разгуляться.
Плюс визуально это очень красиво. Они знали, как одеваться и веселиться, устраивали пышные шоу и приемы и демонстрировали свое богатство. Их одежда была сшита из золота, усыпана рубинами и другими драгоценностями. Не знаю, заметили ли вы, но Генрих был первым королем, который поставил на себе клеймо. Мы изучили почти каждый его портрет, и на его одежде или на украшениях вы всегда найдете восьмерку или букву «Н».
— Это правильно, что фильм о ключевом периоде в истории Британии снимает небританский режиссер?
— Меня, скорее, подкупило то, что Карим бразилец. Взгляд со стороны часто глубже и беспристрастнее. Он был очень честен со мной, сказав, что на самом деле не знает многого о Генрихе VIII. Для него это в первую очередь кино о людях, о непростом браке, о сильной женщине, а не об истории. Карим здесь больше интересуется человеком, а не его наследием. В том числе поэтому здесь мало пафоса и разговоров о величии королевства.
— В фильме вы совсем не похожи на себя. Как вы готовились к роли? Вам вообще нравится играть героев, на которых вы внешне не похожи?
— Однозначно. Я обожаю, когда есть возможность перевоплотиться в персонажа до неузнаваемости и раствориться в нем. Для этого проекта у меня не было времени набрать нужные 20 килограммов, поэтому мне приходилось носить одежду с утяжелителями, еще я отрастил бороду и изменил линию роста волос.
В начале карьеры мне часто казалось, что в индустрии меня воспринимают только как красивого мальчика, которым я и был, я знаю. (Смеется.) Тогда меня это очень злило. Хотелось доказать, что я больше чем моя привлекательная внешность. Это было и благословением, и проклятием одновременно. Сейчас уже, конечно, все изменилось. Я постарел, мои волосы седеют, и когда я смотрю на свои прошлые фото, то думаю: черт, почему я так сильно жаловался на это? Надо было просто наслаждаться!
Но сегодня, когда я играю персонажей вроде Генриха, я чувствую себя более реализовавшимся и верю, что впереди меня ждет еще более интересная карьера.
— А что за история со специфичным парфюмом, который вы использовали?
— О, это моя любимая! Так как нога Генриха была покрыта язвами и гангренами, то есть фактически гнила, от него пахло так, что окружение еле сдерживало рвотные позывы. Я читал, что его можно было учуять за три комнаты, поэтому Генрих изо всех сил старался скрыть это с помощью розового масла.
Чтобы передать это ощущение, я работал с блестящей парфюмершей, которая создала уникальные духи с запахом крови, пота, фекалий и другими неприятными нотами. Так что на площадке я брызгался ими, а сверху добавлял розовое масло. Когда это попало в руки Кариму, то он просто начал пшикать духами на всех подряд. Аромат стоял неописуемый.
Еще у нас постоянно горел огонь, мы использовали миртовые ветки и розмарин для уборки помещений, вокруг бегало много собак. Нам готовили еду, приближенную к рецептам того времени. Карим был одержим аутентичностью.
— Про духи очень интересно. А раньше вы уже так делали?
— Да-да, у меня существует аромат под многих моих персонажей. Например, в «Гении» Майкла Грандаджа я пользовался духами с запахом табака и виски. Меня даже несколько раз хотели обвинить в том, что я пришел на площадку пьяный. Но это лишь небольшой, но важный инструмент, который помогает получить моментальную реакцию от партнера.
— Вы снимаетесь в кино уже 30 лет. Вы чувствуете, что у вас как у мужчины есть преимущества в индустрии?
— Абсолютно, да. И, к сожалению, речь идет не только о кино. Когда ты находишься у власти, то большую часть времени не замечаешь несправедливости, чувствуешь, что это нормально. Твои придворные запуганы, как и многие женщины сегодня, поэтому им страшно даже заявить о своем тяжелом положении или о том, с чем они ежедневно вынуждены сталкиваться.
Мне очень нравится, что режиссеры все чаще рассказывают истории с разных точек зрения. Мы много раз слышали о короле-тиране из династии Тюдоров, который был одержим рождением наследника, но не менее важным было сместить акцент на его шестую жену Екатерину Парр, единственную из всех его возлюбленных, которая смогла выстоять, дать отпор и пережить его. Он всячески издевался над ней, а она была невероятно образованной, стойкой, бесстрашной, и у нее было четкое видение, как должна развиваться Британия. Вот кто из них действительно вдохновляет.
В фильме есть много сцен, которые мне было непросто играть, потому что я вынужден был жестоко обращаться с Алисией. Но мы все понимали: чтобы убедить зрителей в величии Екатерины, нам необходимо было показать то, через что она прошла и как ей удалось его победить. А она, черт возьми, его победила.
Фото: Gareth Cattermole / Getty Images