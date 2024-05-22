Без сценария, за 10 дней, без спешки: Изабель Юппер рассказывает, как работает Хон Сан-су

Собираясь в Сеул, я спросила: как мне лучше одеться? Он напомнил про платье, в котором я была во время одной из давних встреч. И я уже забыла, что это за платье! Отправила кучу фотографий, перебрала весь гардероб — всё не то. И вот уже буквально перед самым выездом увидела одно смутно знакомое платье в витрине магазина в моем районе. Примерила его, сфотографировала и получила ответ: «Да, оно самое». В том же магазине был зеленый свитер, который мне понравился, и Хон сказал, что его тоже нужно взять. Примерно так же было с «Камерой Клэр». Там он просто пришел в мою комнату, посмотрел на одежду и сказал: «Это, это и вот то». Там ему понравился желтый плащ. Мне кажется, он как художник, у него цветовое мышление.