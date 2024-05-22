Без сценария, за 10 дней, без спешки: Изабель Юппер рассказывает, как работает Хон Сан-су

В российский прокат выходят «Нужды путешественника» — очередной фильм корейского режиссера, знаменитого своими минималистскими необязательными драмеди, в которых все всё время пьют. На этот раз рекордное количество рисовой бражки поглощает героиня Изабель Юппер — странная чудачка, которая учит корейцев французскому, общаясь с ними на английском. Это уже третья совместная работа актрисы и Хон Сан-су. Об истории их творческой дружбы, методах корейца и испорченных в ручье испанских сандалиях с Юппер поговорил Павел Пугачёв.
Павел Пугачев
Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»
— В России вокруг фильмов Хон Сан-су сложился небольшой культ. Но как бы вы описали его кино тому зрителю, который еще ничего не слышал об этом удивительном режиссере?
— Во Франции он тоже не самый популярный автор, и я счастлива, что знакома с ним и его кино. Хон снимает очень быстро, может сделать кино за 10 дней! Например, «Нужды путешественника» мы снимали 13 дней, «В другой стране» — девять, а «Камеру Клэр» — шесть, во время Каннского кинофестиваля. У него никогда нет сценария, и во время съемок никогда не понимаешь, что получится в итоге. Скорость при этом не сказывается на качестве. Удивительно еще и то, что во время съемок мы специально не торопимся.
Но помимо производственных моментов, есть и глубина, философское измерение его фильмов. Взять хотя бы те три картины, в которых я снялась. Все три мои героини находят свою правду. И в «Нуждах путешественника» происходит то же самое. Персонажи находят свою истину, узнают о себе через встречи с другими героями. Кстати, о встречах. Каждый фильм начинался с того, что я встречалась с Хоном, а поскольку я француженка, он очень любит рассуждать со мной на тему «Что значит быть другим и быть собой», эти размышления переходят и в кино. Например, через различия в языке. Вот моя героиня в «Нуждах путешественника» преподает иностранный язык и пытается узнать и понять, что нас на самом деле объединяет, а что разнит. Как если бы был некий универсальный язык.
— Как вообще строится работа с Хон Сан-су? Вы говорите, что у него нет сценария. Но есть же некий план?
— Сценария нет, но каждое утро он выдает новые сцены. Причем довольно долгие, и их тут же нужно выучить. Да, мы кое-что готовим заранее, обсуждаем, но в моменте это происходит так: мы выучили текст, снимаем, и что-то происходит. Конечно, всякий раз у меня есть впечатление, что происходит маленькое чудо. Кино — это вообще чудеса, потому что мы представляем какие-то вещи, а потом они случаются на площадке.
— А на каком языке вы общаетесь во время съемок?
— На английском! Хон хорошо говорит по-английски. Но с остальными актерами, игравшими в этом фильме, он общался в основном на корейском.
— Зритель не узнаёт о вашей героине в «Нуждах путешественника» никаких биографических подробностей. А вы сами представляете ее биографию? Насколько это вообще важно для построения роли?
— Нет, мне никогда не хотелось знать больше. Мне достаточно, что она преподает французский корейцам. Намного интереснее не знать. Тайна дает некоторую свободу. Ирис и загадочная, и немного опасная, и забавная. Да, я нахожу ее забавной. Мне никогда не хотелось узнать больше о персонаже, которого я играю. Я не занимаюсь биографическими исследованиями.
— Вы из тех актрис, кого можно назвать великой, но меня отдельно восхищает та кажущаяся легкость, с которой вы работаете. Знаете, есть большие актеры и актрисы, которые так вживаются в роль, что их старания передаются через экран. У вас не так, у вас всё с какой-то легкостью. Как вы это делаете?
— Мне кажется, что, когда вы видите работу, это неудача. Кино — это про момент настоящего. Кино — это когда из маленького события вы создаете большое событие, и так много раз в день.
— Я часто сталкиваюсь с такой точкой зрения, что киноактеру необходим опыт работы в театре. Насколько это правда лично для вас?
— Нет, это абсолютно неважно. Можно быть отличным актером в кино, не имея никакого опыта работы в театре. У меня много опыта и в театре, и в кино, и мне нравится жизнь и там, и там. Лично я не провожу особой разницы между работой в театре и кино, для меня это в принципе одно и то же.
— Читал, что вы окончательно решили стать актрисой, посмотрев «Летят журавли» Михаила Калатозова. Во-первых, правда ли это? Во-вторых, почему именно этот фильм сподвиг вас на такое решение?
— (Смеется.) Да, я видела его совсем еще юной, подростком. Великолепный фильм, особенно финальная сцена, когда героиня Татьяны Самойловой приходит на вокзал и, понимая, что ее любимый так и не вернулся с фронта, улыбается и плачет одновременно. И я поняла, что в кино можно плакать и смеяться одновременно. Это было что-то невероятное.
— Вы владеете двумя кинотеатрами в Париже — «Кристин 21» и «Эколь 21». Их программы собирает ваш сын. «Нужды путешественника» вы там уже показывали?
— Нет, еще не показывали! Но да, кинозалами занимается мой сын. Это так называемые репертуарные кинотеатры (не те залы, где можно показывать эксклюзивы). У нас много классических фильмов, ретроспектив, это распространенная история в Париже. Надеюсь, у нас получится сделать один спецпоказ «Нужд путешественника», но, увы, в качестве прокатного релиза его у нас не будет.
— Вы в третий раз работаете вместе с Хон Сан-су. Можете назвать главное отличие этого опыта от предыдущих двух? Что было особенным на этот раз?
— Первый наш совместный фильм, «В другой стране», появился так. В Сеуле была выставка моих фотографий. Мы там встретились с Хоном, и он сказал: «Слушайте, я нашел дом для съемок кино. А вы будете свободны через месяц?» А я и правда была свободна и тут же согласилась. То есть он просто нашел локацию, но еще не знал, какое кино будет снимать там.
Так что этот опыт особо не отличался от двух предыдущих, ровно так же, как два предыдущих не особо отличались друг от друга. На сей раз увиделись в Париже и обсудили, а не снять ли нам еще фильм вместе. Встреча была в начале 2023 года, а снимали уже в июле.
Собираясь в Сеул, я спросила: как мне лучше одеться? Он напомнил про платье, в котором я была во время одной из давних встреч. И я уже забыла, что это за платье! Отправила кучу фотографий, перебрала весь гардероб — всё не то. И вот уже буквально перед самым выездом увидела одно смутно знакомое платье в витрине магазина в моем районе. Примерила его, сфотографировала и получила ответ: «Да, оно самое». В том же магазине был зеленый свитер, который мне понравился, и Хон сказал, что его тоже нужно взять. Примерно так же было с «Камерой Клэр». Там он просто пришел в мою комнату, посмотрел на одежду и сказал: «Это, это и вот то». Там ему понравился желтый плащ. Мне кажется, он как художник, у него цветовое мышление.
— В сцене, когда ваша героиня переходит через ручеек, вы роняете сандалии. Это было заранее прописано?
— Нет! Это случайно произошло. И мне особенно нравились эти сандалии, я их купила в Испании (где я презентовала фильм «Синдикалист») незадолго до съемок, и вот одну я уронила! Но мне нравятся такие маленькие приключения в кино. Это лучшее, что с нами происходит.
— В вашей фильмографии не так много сериалов и… супергероики. Не хочется ли охватить и эти заметные сегменты современного кино?
— Да, сериалы, почему бы и нет? Сериал — это возможность работать над ролью, развивать ее в течение долгого времени. Было бы славно. Правда, я не особо их смотрю, потому что у меня не так много свободного времени. А что касается супергеройских историй, я могла бы сыграть такого слегка карикатурного персонажа. Ведь это тоже часть кино!
— А есть фильмы, в которых хотелось бы сняться снова? Повторить опыт работы или что-то переделать.
— Нет! Снова сниматься? Не-ет! Невозможно ничего переделать, потому что если сыграть что-то снова, то получится все равно нечто другое. Так что точно нет. Иначе скорее придется об этом жалеть.
— А какие свои фильмы вы больше всего цените?
— Дайте подумать. «Женское дело» Клода Шаброля, «Пианистка» Михаэля Ханеке, «Она» Пола Верховена.
— И такой странный вопрос: вам нравится ваша героиня в «Нуждах путешественника»? В том смысле, что стали ли бы вы с ней, допустим, дружить?
— Да, она очаровательная! Она одновременно и ведьма, и фея. Добрая и злая колдунья.
Фото: Andreas Rentz / Getty Images