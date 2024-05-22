Звезды «На автомате» Слава Копейкин и Денис Косиков — о ролях, кумирах и солнечной Астрахани

Денис: На твою! (Смеется.) На пробах уже познакомились с Борей Акоповым. Мы быстро друг друга поняли. Больше всего меня впечатлило, что он постоянно искал. Бывает, приходишь на пробы, а режиссер говорит: «Я уже знаю, как это будет, так что сделай-ка вот так и этак». А Боря поначалу не знал, какими должны быть персонажи. Тем более что для него это тоже новый карьерный этап: он никогда раньше не снимал сериалы и проекты не по собственному сценарию. К тому же это комедия! Совсем не то, что Боря делал до этого. Вместе мы разрабатывали образ Ромы, но потом авторы решили сделать героя постарше, и мне предложили попробоваться на Женю. На ансамблевых пробах мы уже встретились с этим вот человеком. (Показывает на Славу.) Я в нем мгновенно разочаровался. Работа с ним, признаюсь, была невыносимой...