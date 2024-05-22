Звезды «На автомате» Слава Копейкин и Денис Косиков — о ролях, кумирах и солнечной Астрахани

На Кинопоиске продолжает выходить «На автомате» — сериал Бориса Акопова про двух подростков, случайно ввязавшихся в торговлю оружием. Главные роли в проекте исполнили Слава Копейкин («Слово пацана») и Денис Косиков («Офлайн»). Первый сыграл Рому, безнадежного романтика и поэта, а второй — его прагматичного младшего брата Женю. Мы поговорили с ними о съемках и узнали, удалось ли наладить братские взаимоотношения в реальной жизни. Спойлер: удалось. Даже во время интервью парни не упустили шанса пошутить друг над другом.
Слава Копейкин
играет Рому Кашина
Денис Косиков
играет Женю Кашина
— Долгожданная премьера состоялась на прошлой неделе. С какими чувствами вы ее ждали?
Слава: Если честно, с волнением, ведь съемочный процесс — это одно, а итоговый продукт — совсем другое. На фестивале Original+ мы смотрели первый эпизод, и я тогда не совсем понял, что у нас в итоге получилось. Правда, с тех пор все немного подкорректировали — монтаж, цветокор и так далее. Тем не менее 5 июня я ждал с осторожностью.
— Расскажите, как вы попали в проект. Как проходили пробы?
Денис: Мне прислали одну серию, я прочитал сценарий и понял, что проект увлекательный. Но я пробовался на другую роль.
Слава: Какую?!
Денис: На твою! (Смеется.) На пробах уже познакомились с Борей Акоповым. Мы быстро друг друга поняли. Больше всего меня впечатлило, что он постоянно искал. Бывает, приходишь на пробы, а режиссер говорит: «Я уже знаю, как это будет, так что сделай-ка вот так и этак». А Боря поначалу не знал, какими должны быть персонажи. Тем более что для него это тоже новый карьерный этап: он никогда раньше не снимал сериалы и проекты не по собственному сценарию. К тому же это комедия! Совсем не то, что Боря делал до этого. Вместе мы разрабатывали образ Ромы, но потом авторы решили сделать героя постарше, и мне предложили попробоваться на Женю. На ансамблевых пробах мы уже встретились с этим вот человеком. (Показывает на Славу.) Я в нем мгновенно разочаровался. Работа с ним, признаюсь, была невыносимой...
Слава: А я им восхищался!
Денис: Ладно-ладно, это все шутки, разумеется. Со Славой мы тоже быстро друг друга поняли. Причем я тогда готовил одну сцену, а Боря попросил разыграть совсем другую — открывающую сцену сериала, где Рома и Женя рубят кабель. Несмотря на спонтанность, все сложилось удачно.
Слава: Я, кстати, сначала тоже выучил реплики другого персонажа, второстепенного. Произошла небольшая путаница, и мы с Борей прямо на площадке решили вопрос, накидали другой текст и быстренько все отсняли. Потом я, как водится, забыл про эти пробы и переключился на другую работу. Через время обнаружил, что меня снова зовут попробоваться, но уже на главную роль.
В финале на роль Ромы претендовали два кандидата: я и еще один парень. Обычно претендентов стараются не сталкивать между собой, чтобы никто не нервничал. Но мы сидели буквально рядом. Говорю ему: «А ты где учился? Не переживай, все будет круто». Типа я френдли! А в голове: «Друг, проваливай отсюда!» Я, кстати, договорился со Вселенной, что, если меня берут, то на следующий же день бросаю курить.
— Бросил в итоге?
Слава: Да! С тех пор сигареты в руки не брал.
— Вы уже упомянули, что сценарий писал не Борис Акопов. А что, на ваш взгляд, он привнес в проект как режиссер?
Денис: Достоинство сценария в том, что он давал режиссеру развернуться. И Боря — мы все ему за это благодарны — позволял включиться в творческий процесс. Мы все вместе разбирали эту историю, думали, как ее реализовать наилучшим образом.
Слава: Это действительно было одно большое соавторство. Нам разрешали добавлять свои шутки и реплики. Если текст на нас не ложился, то можно было его переписать. Интересно, что в сценарии изначально было много юмора, причем своеобразного, оторванного от реальности. Но ведь это и не реальность! Скорее, фантасмагория, бред. Вымышленный городок, абсурдные события, бандиты, похожие на пиратов. И вот внутри этих комичных образов Боря умудрялся найти дополнительный юмористический подтекст. А еще хочу отметить видение оператора Андрея Лунинского, который помогал реализовать самые дикие задумки.
Денис: Да! Андрей — волшебник. Сериал выглядит очень красиво.
Слава: В этом есть свой стиль. Но без Дениса было бы еще краше, конечно.
Денис: Слав, тебе надо было все-таки брать второстепенную роль.
— Вы оба признавались, что персонажи не очень-то похожи на вас самих. Как работали с рисунком роли? Что добавили персонажам от себя?
Денис: Всё так, роль была на сопротивление, поэтому я много наблюдал, общался с подростками, похожими, как мне казалось, на Женю. Смотрел, как они разговаривают с одноклассниками, как сидят, ходят и бегают. Учился даже носить очки и пластину для выравнивания зубов. Последней, правда, нет в финальном варианте. Но на съемках мы пробовали — оказалось тяжело и очень смешно.
Слава: В первой сцене, которую мы снимали, Денис должен был сказать мне: «Так только в кино бывает». Камера. Мотор. Он подходит и говорит: «Так тока ф-ф кино быф-фает».
Денис: Это еще ладно! Вот когда я начал шепелявить в самой драматичной сцене сериала, на плейбэке все чуть не умерли со смеху. В конце концов от пластины решили отказаться.
Слава: Сложнее всего было прочувствовать тонкости братских взаимоотношений. С самой первой смены с этим парнем я начал искать точки соприкосновения, подкалывать и всячески создавать для него братскую среду. Разумеется, ничего не имел против хорошего артиста… Вместо которого, кстати, был Денис Косиков. (Смеется.)
Денис: Удивительно, но братская среда действительно возникла, и мы с вот этим вот человеком смогли сплотиться. Ради работы пришлось, ведь дружить-то я с ним бы не стал.
Слава: Мы очень разные! На площадке много ругались и спорили, но это, как оказалось, пошло на пользу нашим персонажам.
— Борис рассказывал нам, что хотел сделать в каком-то смысле пародию на классические криминальные драмы. Как вы чувствуете, получилось?
Слава: Мне кажется, да! Рома и Женя существуют в пространстве, похожем на нашу жизнь. А вот все вокруг — как будто в ирреальности. Бегают, суетятся, орут: «Где, с**а, наши автоматы?!» Немножко комедия дель арте. Опять же события происходят в неком городе N. В сериале есть что-то от Гоголя.
— Отечественное кино, кажется, все больше исследует регионы. Вот и здесь Астрахань. Как вам юг страны? Чем запомнился?
Слава: Астрахань — очень красивый город, за которым, к огромному сожалению, не очень хорошо следят. Например, на улицах много мусора и бездомных собак. И местные признают эти проблемы.
Денис: А мне Астрахань запомнилась переменчивой погодой. С утра на смене дикий холод, днем — жарко, под вечер — снова прохладно. Сам город очень красивый! Например, квартиру наших героев мы снимали в Персидском подворье — очень атмосферном месте.
— Как местные реагировали на съемочную команду?
Слава: По-разному. Иногда очень смешно. В один день мы снимали крайне драматичную сцену. Мой герой по сюжету узнает нечто важное, обстановка накаляется. И вдруг мы слышим из соседней квартиры томное: «Ой, о-о-ой как плохо, хосспади». Выходит бабуля, садится в кадр прямо за Денисом и начинает тяжело дышать и причитать.
Денис: А мы еще отставали от графика, поэтому снять сцену было очень важно. И вот я сижу и слышу сзади тяжело дыхание. Смотрю на Славу — его уже разрывает.
Слава: К ней подошли, говорят: «Давайте мы скорую вызовем. Или в аптеку сходим, если вам плохо». Она отвечает: «Ничего мне от вас не надо». То есть ей не было плохо! Она просто хотела, чтобы мы поскорее ушли и оставили двор в тишине.
— А были те, кто, наоборот, просился в кадр?
Денис: Такого не припомню, но массовка почти вся была из Астрахани. В сценах в школе, например, нас окружают реальные ученики, простые ребята.
— К Роме во снах является Бродский. А с кем бы вы мечтали пообщаться из великих?
Слава: Аристотель, Наполеон, Бенджамин Франклин и Фридрих Ницше.
Денис: А я бы поговорил с Шекспиром и Чеховым.
— Оказавшись перед Шекспиром, что ты ему скажешь?
Слава: Оказавшись перед десятью людьми, писавшими под псевдонимом Шекспир, что ты им скажешь?
Денис: (Смеется.) Я бы спросил: «Ребята, как вы это делаете?»
— Братья Кашины, мне кажется, находят время на кино. Женя вот даже мечтает, скажем так, о свидании с Зендеей. А какими актерами или актрисами вы сами восхищаетесь?
Слава: Если говорить об отечественном кинематографе, то Даниилом Воробьёвым. Великолепнейший артист. А вообще, для референса использую Леонардо ДиКаприо и Тома Харди. Понял, что я нечто среднее между ними по типажу.
Денис: Ну ты загнул!
Слава: Денис, я не довольствуюсь малым! Животная энергия от Харди и внешность и статность от ДиКаприо (смеется).
Денис: Скромности тебе не занимать! Мои ориентир — из сферы театра. Василий Иванович Бочкарёв. Эталонный профессионал. Очень советую сходить на спектакли с его участием, увидеть, как он живет на сцене.
— Какой последний фильм или сериал вас впечатлил?
Слава: Сериал «Калимба» с Фёдором Сергеевичем Бондарчуком. Замечательный каст и захватывающая история. И еще «Майор Гром: Игра». Я эту вселенную люблю еще с первой части.
Денис: Я недавно сходил на киноклуб канала «Улица Балабанова», где мы посмотрели «Прогулку» Алексея Учителя. Раньше я не видел этот фильм и был просто сражен. Замечательное кино, много думал о нем после сеанса.
— «На автомате» в том числе про самоопределение: герои пытаются понять, чем хотят в жизни заниматься. А вы сами быстро определились с призванием?
Слава: До лет шестнадцати-семнадцати я об этом не думал. Да и ничем толком не интересовался: спортом не занимался, в кружки не ходил, книжек не читал. А потом что-то вдруг щелкнуло, и матушка Вселенная повела меня под счастливой звездой туда, куда нужно. Так что да, с профессией определился быстро и на своем пути уже не останавливался. Мне вообще всегда хочется больше. Если довольствоваться малым, то жизнь не имеет смысла.
Денис: Как и Слава, я плыл по течению, до тех пор пока не появились вопросы к себе. Задумался, кем хочу быть, и уехал из Березников поступать в Москву. Собственно, до сих пор еще учусь.
— Пофантазируем. Если не актерство, то что?
Слава: Я придерживаюсь завета театральных праотцов: «Если ты можешь быть не-артистом, то ты не можешь быть артистом».
Денис: Нам на первом курсе тоже сказали: «Если у вас есть альтернатива, то лучше в актерство не идти».
Автор: Никита Демченко