Как выбрать телевизор для кино и игр в 2024 году

Словарик покупателя

Диагональ — размер телевизора, традиционно измеряется в дюймах. Размеры телевизоров, как правило, типовые, но у некоторых производителей могут незначительно отличаться на 1–2 дюйма. Оптимальными для гостиной считаются размеры от 55 до 75 дюймов, чтобы изображение было крупным и впечатляющим.

Разрешение (4K, 8К, Full HD) — количество пикселей, из которых состоит матрица. Чем их больше, тем более четким будет изображение. Оптимальное разрешение для любых задач — 4К (8К стоит рассматривать только для очень больших телевизоров).

Матрица — собственно экран телевизора.

LED, ЖК — обычный тип матрицы жидкокристаллического телевизора. Встречается в моделях начального и среднего уровня, отличается невысокой яркостью и сравнительно низкой контрастностью.

QLED, QNED — технологии улучшенных ЖК-матриц со слоем особых квантовых точек. Специальный состав усиливает проходящий через него свет, поэтому яркость и контрастность таких телевизоров значительно выше, чем у LED. Однако они не способны воспроизводить глубокий черный цвет — темные участки кадра имеют сероватый или синеватый оттенок.

Edge LED, Direct LED (DLED) — технологии подсветки ЖК-экрана, никак не связаны с наличием или отсутствием квантовых точек. Прямая подсветка Direct LED обеспечивает равномерную яркость и цветопередачу на экране, а более примитивный и дешевый Edge LED создает засветы по углам, которые заметны в темных сценах.

Mini-LED — продвинутая версия Direct LED. Никак не связана с типом ЖК-экрана, но повышает его контрастность. Тысячи миниатюрных светодиодов загораются и тухнут в соответствии с изображением, чтобы светлые части кадра были ярче, а темные — глубже и естественнее.

OLED — принципиально отличная от LED технология производства экранов. Здесь каждый пиксель светится сам и управляется по отдельности, поэтому изображение получается идеально контрастным, с невозможными для LED и QLED перепадами яркости. Лучший тип матрицы для темной комнаты, но рядом с окном или в освещенном зале более яркий QLED смотрится лучше. Еще бывает QD-OLED — это OLED со слоем квантовых точек для увеличения яркости и сочности картинки.

Контрастность — отражает разницу в яркости между самым темным и самым светлым участком одного кадра. Если контрастность низкая, то детали в тенях будут теряться, как в той самой серии «Игры престолов». Стандартное значение контрастности составляет 1000:1, но чем больше, тем лучше.

Яркость — один из самых важных параметров современного телевизора. Чем она выше, тем больше цветов и оттенков будет различимо на экране и тем более реалистичным будет изображение. Для бюджетных телевизоров нормальная яркость — 200–300 нит, для средних — до 500 нит, а для самых продвинутых — от 600 нит и выше.

HDR — переводится как «расширенный динамический диапазон». Означает, что экран поддерживает повышенную яркость и контрастность. Обычные телевизоры называются SDR. Важно, что термин HDR применяется и к контенту, и к телевизорам, и часто возникает путаница. Например, многие дешевые телевизоры с пометкой HDR могут воспроизводить HDR-фильмы, но их экраны слишком тусклые для того, чтобы заметить какую-либо разницу.

HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG — разные стандарты HDR. Чтобы все заработало, один и тот же стандарт должен быть и у файла с фильмом, и у телевизора. Большая часть HDR-контента производится в базовом HDR10, который поддерживают все современные телевизоры. Dolby Vision и HDR10+ — продвинутые форматы, обычно их наличие помечают в описании фильма или стримингового сервиса. HLG — самый примитивный и встречается уже довольно редко.

Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS — стандарты объемного звука. Колонки телевизора обычно слишком слабые, чтобы передавать реалистичные эффекты, как в кинотеатре. Если видите на упаковке или в магазине подобные пометки, то имеется в виду, что телевизор сможет воспроизвести файл со звуком в таком формате, но многого лучше не ждать.

Частота — измеряется в герцах. Чем она выше, тем более четким и плавным выглядит движение объектов на экране. Для кино, сериалов и роликов на YouTube частота не важна, так как там кадры сменяются с фиксированной частотой 24 или 30 fps. А вот для игр или просмотра спортивных матчей стоит обратить внимание на экран с частотой 120 Гц или выше.

VRR — переменная частота обновления экрана. Важная настройка для игр, чтобы картинка в требовательных проектах не подтормаживала и не дергалась в сценах с быстрым движением. VRR бывает нескольких видов и может называться G-Sync, FreeSync, Adaptive Sync или HDMI VRR.

ALLM — автоматический режим сниженной задержки. Телевизор сам определяет, что к нему подключена игровая приставка, и переходит в игровой режим. Это важно, так как с другими настройками картинки между нажатием кнопки на геймпаде и отображением действия в игре может возникать неприятная задержка.

MEMC — функция искусственного повышения частоты кадров. Телевизор анализирует картинку и подставляет между существующими кадрами сгенерированные так, чтобы движение на экране воспринималось максимально плавно и, например, футбольный мяч не размывался в полете. Для игр эта настройка противопоказана, так как добавляет сильную задержку, а в кино создает «эффект мыльной оперы», который делает происходящее на экране более четким, но менее правдоподобным.

HDMI — главный разъем на современном телевизоре. Через него подключаются ТВ-приставки, Blu-ray- и DVD-проигрыватели, игровые консоли, саундбары и домашние кинотеатры. Распространено два вида разъема: для кино в 4К с HDR достаточно HDMI 2.0, а для игр c VRR и HDR или кино в 8К потребуется наиболее современный HDMI 2.1.