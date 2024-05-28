Как выбрать телевизор для кино и игр в 2024 году

В многих домах телевизор — центр досуга. От него во многом зависит удовольствие и эмоции от фильмов, сериалов, видеоигр и спортивных трансляций. Кинопоиск рассказывает, как выбрать оптимальную модель для конкретных нужд — и на какие характеристики стоит обратить внимание.
В магазине электроники у многих разбегаются глаза: продавец бросается терминами вроде QLED и OLED, а в списках характеристик непонятного еще больше: частота обновления, VRR, ALLM, MEMC и HDR. И в них желательно ориентироваться, для того чтобы не переплатить за лишнее и не упустить важное.
Словарик покупателя
Диагональ — размер телевизора, традиционно измеряется в дюймах. Размеры телевизоров, как правило, типовые, но у некоторых производителей могут незначительно отличаться на 1–2 дюйма. Оптимальными для гостиной считаются размеры от 55 до 75 дюймов, чтобы изображение было крупным и впечатляющим.
Разрешение (4K, 8К, Full HD) — количество пикселей, из которых состоит матрица. Чем их больше, тем более четким будет изображение. Оптимальное разрешение для любых задач — 4К (8К стоит рассматривать только для очень больших телевизоров).
Матрица — собственно экран телевизора.
LED, ЖК — обычный тип матрицы жидкокристаллического телевизора. Встречается в моделях начального и среднего уровня, отличается невысокой яркостью и сравнительно низкой контрастностью.
QLED, QNED — технологии улучшенных ЖК-матриц со слоем особых квантовых точек. Специальный состав усиливает проходящий через него свет, поэтому яркость и контрастность таких телевизоров значительно выше, чем у LED. Однако они не способны воспроизводить глубокий черный цвет — темные участки кадра имеют сероватый или синеватый оттенок.
Edge LED, Direct LED (DLED) — технологии подсветки ЖК-экрана, никак не связаны с наличием или отсутствием квантовых точек. Прямая подсветка Direct LED обеспечивает равномерную яркость и цветопередачу на экране, а более примитивный и дешевый Edge LED создает засветы по углам, которые заметны в темных сценах.
Mini-LED — продвинутая версия Direct LED. Никак не связана с типом ЖК-экрана, но повышает его контрастность. Тысячи миниатюрных светодиодов загораются и тухнут в соответствии с изображением, чтобы светлые части кадра были ярче, а темные — глубже и естественнее.
OLED — принципиально отличная от LED технология производства экранов. Здесь каждый пиксель светится сам и управляется по отдельности, поэтому изображение получается идеально контрастным, с невозможными для LED и QLED перепадами яркости. Лучший тип матрицы для темной комнаты, но рядом с окном или в освещенном зале более яркий QLED смотрится лучше. Еще бывает QD-OLED — это OLED со слоем квантовых точек для увеличения яркости и сочности картинки.
Контрастность — отражает разницу в яркости между самым темным и самым светлым участком одного кадра. Если контрастность низкая, то детали в тенях будут теряться, как в той самой серии «Игры престолов». Стандартное значение контрастности составляет 1000:1, но чем больше, тем лучше.
Яркость — один из самых важных параметров современного телевизора. Чем она выше, тем больше цветов и оттенков будет различимо на экране и тем более реалистичным будет изображение. Для бюджетных телевизоров нормальная яркость — 200–300 нит, для средних — до 500 нит, а для самых продвинутых — от 600 нит и выше.
HDR — переводится как «расширенный динамический диапазон». Означает, что экран поддерживает повышенную яркость и контрастность. Обычные телевизоры называются SDR. Важно, что термин HDR применяется и к контенту, и к телевизорам, и часто возникает путаница. Например, многие дешевые телевизоры с пометкой HDR могут воспроизводить HDR-фильмы, но их экраны слишком тусклые для того, чтобы заметить какую-либо разницу.
HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG — разные стандарты HDR. Чтобы все заработало, один и тот же стандарт должен быть и у файла с фильмом, и у телевизора. Большая часть HDR-контента производится в базовом HDR10, который поддерживают все современные телевизоры. Dolby Vision и HDR10+ — продвинутые форматы, обычно их наличие помечают в описании фильма или стримингового сервиса. HLG — самый примитивный и встречается уже довольно редко.
Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS — стандарты объемного звука. Колонки телевизора обычно слишком слабые, чтобы передавать реалистичные эффекты, как в кинотеатре. Если видите на упаковке или в магазине подобные пометки, то имеется в виду, что телевизор сможет воспроизвести файл со звуком в таком формате, но многого лучше не ждать.
Частота — измеряется в герцах. Чем она выше, тем более четким и плавным выглядит движение объектов на экране. Для кино, сериалов и роликов на YouTube частота не важна, так как там кадры сменяются с фиксированной частотой 24 или 30 fps. А вот для игр или просмотра спортивных матчей стоит обратить внимание на экран с частотой 120 Гц или выше.
VRR — переменная частота обновления экрана. Важная настройка для игр, чтобы картинка в требовательных проектах не подтормаживала и не дергалась в сценах с быстрым движением. VRR бывает нескольких видов и может называться G-Sync, FreeSync, Adaptive Sync или HDMI VRR.
ALLM — автоматический режим сниженной задержки. Телевизор сам определяет, что к нему подключена игровая приставка, и переходит в игровой режим. Это важно, так как с другими настройками картинки между нажатием кнопки на геймпаде и отображением действия в игре может возникать неприятная задержка.
MEMC — функция искусственного повышения частоты кадров. Телевизор анализирует картинку и подставляет между существующими кадрами сгенерированные так, чтобы движение на экране воспринималось максимально плавно и, например, футбольный мяч не размывался в полете. Для игр эта настройка противопоказана, так как добавляет сильную задержку, а в кино создает «эффект мыльной оперы», который делает происходящее на экране более четким, но менее правдоподобным.
HDMI — главный разъем на современном телевизоре. Через него подключаются ТВ-приставки, Blu-ray- и DVD-проигрыватели, игровые консоли, саундбары и домашние кинотеатры. Распространено два вида разъема: для кино в 4К с HDR достаточно HDMI 2.0, а для игр c VRR и HDR или кино в 8К потребуется наиболее современный HDMI 2.1.
Телевизор для сериалов и ТВ
Деление телевизоров по типам контента очень условно: почти никто не производит специализированные модели для определенных задач. Однако разница между ними все же есть: например, игры намного более требовательны к возможностям устройства, нежели эфирное или спутниковое ТВ.
Для сериалов российских стриминговых сервисов и телепередач подойдет, в сущности, любой более-менее современный телевизор. Чаще всего эфирные каналы вещают в разрешении Full HD или даже ниже, поэтому 4К-экран лишь подчеркивает несовершенство картинки. Что касается стримингов, там разрешение 4К доступно далеко не для всех сериалов и часто вынесено в более дорогой тариф.
По-настоящему впечатляющий HDR в сериалах для стримингов встречается редко, а на телевидении и вовсе невозможен. Частота обновления выше 60 Гц такому телевизору тоже ни к чему, потому что весь контент для телевидения производят либо в 24 кадрах в секунду, либо в 30 к/с — даже базового значения хватит с избытком.
Единственный действительно важный параметр здесь — это яркость. Если телевизор будет стоять в светлом помещении с большими окнами, стоит выбирать модель с заявленной яркостью не ниже 300–350 нит или кд/м2.
Телевизор для фильмов
Если хочется, чтобы вечер у телевизора не уступал походу в кинотеатр по качеству и эмоциям от просмотра, придется поднять планку повыше. Здесь важны тип матрицы, размер экрана и поддержка различных дополнительных технологий.
Для комфортного просмотра кино в гостиной стоит выбирать модели с диагональю от 55 дюймов. А лучше — 65 дюймов, чтобы экран смотрелся достаточно большим с расстояния около 2–3 метров. Если помещение небольшое и сидеть будете в полутора метрах или ближе, можно рассмотреть 50 дюймов — но сильной экономии это не даст, а разница даже в 5 дюймов вполне заметна.
Разрешение — 4К. Для 8К-телевизоров фильмы пока не снимают, и поэтому ощутимого скачка в четкости изображения нет.
HDR важен. Фильмы с качественной реализацией этой технологии выходят не так уж часто, но возможность хотя бы один раз в год посмотреть «Дюну» или «Аватар: Путь воды» с расширенным диапазоном контрастности, яркости и цветопередачи оправдывает вложения. По крайней мере, если вам нравятся яркие блокбастеры со спецэффектами.
На рынке есть производители (Sony, Hisense, Philips), которые предлагают поддержку всех основных стандартов, включая Dolby Vision и HDR 10+. Но два крупнейших бренда — LG и Samsung — придерживаются разных продвинутых технологий. Подход LG пока что кажется универсальнее — в Dolby Vision сейчас производят больше фильмов и сериалов, поэтому для телевизоров LG проще найти подходящий контент на зарубежных стримингах и в сети.
Яркость должна быть высокой: для полноценного отображения HDR потребуется телевизор с подсветкой порядка 600 нит. Также обращайте внимание на тип подсветки и отдавайте предпочтение Direct LED (DLED) и Mini-LED. Если HDR все же не нужен, то подойдет яркость порядка 350–400 нит.
Тип матрицы — OLED для темных помещений или QLED для светлых. Эти продвинутые типы экранов обеспечивают красочную, насыщенную и контрастную картинку. В темноте OLED воспроизводит идеальные оттенки — получается глубокий черный цвет. Но включенная люстра или свет из окна могут отражаться и «слепить» изображение, поэтому более яркий QLED для таких условий годится лучше.
Большинство телевизоров не могут воспроизводить мощный звук, как в кинотеатре. Для просмотра фильмов лучше использовать саундбар или систему колонок домашнего кинотеатра. Но все же желательно, чтобы у вашей модели была поддержка современных стандартов объемного звучания вроде Dolby Atmos и DTS, чтобы телевизор мог отдавать на внешнюю акустику многоканальный звук в высоком качестве.
На разъемы и подключения можно смотреть в последнюю очередь. Тут нужен HDMI 2.0, USB 3.0 и Wi-Fi-приемник с поддержкой диапазона 5 ГГц. Этот тип беспроводной сети быстрее, чем более распространенный 2,4 ГГц, и с ним «тяжелые» фильмы в высоком качестве будут подгружаться плавно, без зависаний.
Телевизор для игр
Получать удовольствие от видеоигр можно на любом, даже самом примитивном телевизоре. Но специализированные технологии сделают процесс приятнее и, возможно, даже поднимут результативность в онлайн-матчах.
Разрешение — 4К. Даже на мощных консолях вроде PlayStation 5 далеко не все игры работают в таком разрешении. Чаще всего разработчики прибегают к хитрости: в диалогах или спокойных красивых сценах четкость максимальная, а в динамичных боях, где игрок все равно отвлечен на другое, она снижается. Но даже в таком случае лучше брать телевизор высокой четкости.
Важно, чтобы у телевизора был заявлен специальный игровой режим, а еще лучше — функция ALLM. Дело в том, что обычно современные модели подвергают изображение сильной обработке, чтобы улучшить цвета, контрастность или даже четкость. Однако это привносит задержку в отображении, которая чувствуется при управлении персонажем. В соревновательных играх это может стать большой проблемой, так как мешает вовремя реагировать на действия противников.
У игр есть еще одна важная характеристика — частота кадров или fps. Чем она выше, тем меньше смазываются объекты в движении. А при быстрых поворотах камеры точно не возникает эффекта укачивания. Высокой на современных консолях считается частота порядка 60 fps — то есть в теории подойдет любой телевизор с экраном 60 Гц.
Наличие функции VRR позволяет снизить порог комфортной, плавной частоты в играх примерно до 40–45 fps. На обычном телевизоре из-за отличий между частотой игры и частотой экрана возникают небольшие, но раздражающие подрагивания или подтормаживания картинки. Или же она и вовсе может разрываться: если смена кадра в игре происходит посреди цикла обновления дисплея, картинка разъезжается.
VRR синхронизирует частоту экрана с частотой игры, поэтому, даже если производительность падает ниже 60 fps, глазу это почти незаметно. К сожалению, VRR встречается только на продвинутых телевизорах с частотой от 120 Гц. Современные игры почти никогда не задействуют их полные возможности, но в будущем это может пригодиться.
HDR в играх развит слабо — на должном уровне его поддерживают только самые высокобюджетные блокбастеры. Но и там куда большую роль играют настройки освещения и эффектов, нежели режим отображения. Так что гнаться за продвинутым HDR или идеальной цветопередачей для игр не стоит — чаще всего это никак не повлияет на опыт и восприятие.
Лучший тип матрицы для игрового ТВ назвать тяжело. С одной стороны, OLED обладает образцово низкой задержкой, в играх любые действия отображаются на экране моментально и все происходящее выглядит лучшим возможным образом. Но если регулярно проводить в одной и той же игре по 6–8 часов без перерывов, статичные элементы вроде мини-карты, полоски здоровья или счета в футбольном симуляторе могут «отпечататься» на экране навечно. Это называется выгоранием или остаточным изображением — современные OLED оснащены множеством технологий для предотвращения подобной ситуации, но риск все равно есть.
С другой стороны, QLED-телевизоры не такие быстрые, но зато более «выносливые». У них не бывает проблем с остаточным изображением, а картинка может смотреться даже сочнее благодаря увеличенной яркости.
Для игр на современных консолях важно иметь разъем HDMI 2.1. Только он позволяет одновременно передавать сигнал в 4К, с высокой частотой 120 Гц, с HDR и VRR. У более старого стандарта, HDMI 2.0, поддержка VRR не входит в обязательный набор возможностей. Также на старых телевизорах игры не будут работать одновременно в 4К при 120 Гц с HDR, придется выбирать либо красочность картинки, либо плавность.
Проверенные производители
Сейчас хорошие телевизоры делает много фирм из Кореи, Японии, Китая и даже России. Коротко рассказываем о тех, которым точно можно доверять.
LG — топовый производитель OLED-телевизоров в мире. Линейки OLED B и OLED C соответствуют высочайшим требованиям к качеству картинки и поддерживают все необходимые новые технологии. А вот модели с LED-экранами у этого производителя часто не очень удачные, за ту же цену почти всегда есть что-то лучше.
Samsung — специализируется на QLED, часто оснащает старшие модели подсветкой Mini-LED. Также производит флагманские QD-OLED телевизоры, которые объединяют все лучшие технологии. Кроме поддержки Dolby Vision. Бюджетные модели неплохие, но часто проигрывают аналогам от китайских брендов по соотношению цены и качества.
Sony — премиальный производитель, который выпускает телевизоры с самым высоким качеством изображения. Использует QLED- и OLED-матрицы от Samsung и LG, но доводит их до идеала тонкой настройкой и продвинутым софтом. Но и стоят эти телевизоры обычно на четверть дороже, чем аналоги от корейских фирм. К бюджетным моделям лучше даже не приближаться.
Philips — отличается фирменной технологией Ambilight, которая проецирует на стену за телевизором цветные пятна, как бы расширяя картинку на экране. Работает подсветка хорошо и выглядит по-настоящему эффектно, особенно если стены в комнате светлые и однотонные. Часто уступает по качеству картинки LG, Sony и Samsung, но свои преданные фанаты у компании есть.
Hisense — один из лидеров китайского рынка. В Россию поставляет в основном бюджетные и среднебюджетные LED- и QLED-модели, которые называет по-своему — ULED. Изредка в магазины попадают OLED начального уровня, но они, как правило, не сильно дешевле LG, а по большинству параметров отстают. Еще тут используется нестандартная система Smart TV VIDAA, которая не такая быстрая и функциональная, как у других производителей.
TCL — второй фаворит среди китайских брендов. В России почти не представлены топовые и предтоповые модели, но практически любой из бюджетных телевизоров TCL радует хорошим соотношением цены и качества. Хотя Android на недорогих моделях часто тормозит.
Яндекс — российская компания выпускает телевизоры среднего и средне-высокого ценового сегмента под собственным брендом. В 2023 году вышла Яндекс ТВ Станция, которая совмещает в себе функции телевизора и умной колонки. Управляется голосом даже без пульта, внутри встроена Алиса на YandexGPT. У флагманской Про-версии — матовый QLED-дисплей.
Сбер — преимущественно продает бюджетные модели. ОС «Салют ТВ» расторопно работает, поддерживает установку приложений для Android и может распознавать голосовые команды. В 2024 году вышел первый miniLED-телевизор Сбера в высоко-ценовом сегменте, компания позиционирует продукт как флагманский.
Автор: Никита Богуславский
Иллюстрация и схемы: Диана Бабичева
Фото: Emmanuele Contini / NurPhoto via Getty Images