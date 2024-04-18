«Гарри Поттер» и «Фантастические твари» — от худшего к лучшему

После событий первого фильма Грин-де-Вальд (пока еще в исполнении Деппа) оказывается в тюрьме. Но вскоре опасный волшебник сбегает в Париж, чтобы собрать вокруг себя единомышленников и настроить магов против маглов. С Дамблдором у Грин-де-Вальда «все сложно», лично они предпочитают не встречаться. Посредником становится Саламандер — тот самый любитель магических существ, который и должен был стать главным героем новой франшизы. Но не стал, потому что Джоан Роулинг и Дэвид Йейтс ошибочно решили удерживать внимание зрителя с помощью давно знакомых героев.

Придумав Ньюта Саламандера как киногероя, Джоан Роулинг открыла возможность для создания нового мира внутри знакомой вселенной. Однако, вместо того чтобы уйти в сторону и рассказывать о приключениях Ньюта и его друзей, писательница и продюсеры решили сделать ставку на фанатов поттерианы и обратились к ключевой для магического ХХ века истории о противостоянии двух великих волшебников — Геллерта Грин-де-Вальда и Альбуса Дамблдора. В итоге фильм не уделяет достаточного количества времени никому из героев: мотивы Куинни кажутся сомнительными, решения Литы (Зои Кравиц), к которой мы даже не успеваем привыкнуть, выглядят абсурдными, а образ вынесенного в заголовок Геллерта Грин-де-Вальда остается неубедительным.