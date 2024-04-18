«Гарри Поттер» и «Фантастические твари» — от худшего к лучшему

Поттериана оставила неизгладимый отпечаток не только в истории литературы и кино — она пустила корни в игровой мир, породила множество фанатских теорий и заговоров, стала основой для множества альтернативных версий в виде фанфиков, короткометражных фильмов и фейковых трейлеров. Книги Джоан Роулинг оказали влияние на целое поколение, а режиссеры, в разные годы бравшиеся за адаптации, стали причиной появления новых кинозвезд; за взрослением Дэниэла Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта следил весь мир.
Мы решили сравнить все фильмы, рассказывающие о мире, придуманном Джоан Роулинг. В комментариях к тексту можете рассказать, как бы вы расставили части франшизы от худшей к лучшей.
Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
11
«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022)
Похороны линейки приквелов
Третий фильм про Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) углубляется в предыстории персонажей, знакомых нам по поттериане. Молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) пытается остановить злодея Геллерта Грин-де-Вальда (Мадс Миккельсен вместо Джонни Деппа) и для этого обращается за помощью к Саламандеру и его друзьям. Какие же тайны были у Дамблдора, кроме тех, что были известны фанатам задолго до выхода фильма? Спойлер: никаких. Джоан Роулинг выступила в соавторстве со Стивеном Кловзом, работавшим ранее над всеми фильмами о Гарри Поттере (сценарии к двум другим частям «Фантастических тварей» Роулинг создавала в одиночестве). Но по пути к прокату картина обросла скандалами — поводов было много, от высказываний самой писательницы в социальных сетях и увольнения Деппа до опасных выходок Эзры Миллера. Сомнительный медиашлейф лишь усилил спорные решения самого фильма: запутанное повествование с не вполне логичным сюжетным твистом, квелая история и изобилие героев второго и третьего планов. А еще создатели не стали включать в фильм Тину, возлюбленную Ньюта, забыв об основополагающем принципе поттерианы — добро и любовь против зла и одиночества. Кассовый провал (третьи «Твари» собрали всего 400 млн долларов — худший показатель всей франшизы) заставил продюсеров задуматься, нужно ли вообще продолжать историю. А в октябре 2023 года Дэвид Йейтс подтвердил слухи о приостановке работы над двумя оставшимися частями «Фантастических тварей».
10
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018)
Много намеков и ноль ответов
После событий первого фильма Грин-де-Вальд (пока еще в исполнении Деппа) оказывается в тюрьме. Но вскоре опасный волшебник сбегает в Париж, чтобы собрать вокруг себя единомышленников и настроить магов против маглов. С Дамблдором у Грин-де-Вальда «все сложно», лично они предпочитают не встречаться. Посредником становится Саламандер — тот самый любитель магических существ, который и должен был стать главным героем новой франшизы. Но не стал, потому что Джоан Роулинг и Дэвид Йейтс ошибочно решили удерживать внимание зрителя с помощью давно знакомых героев.
Придумав Ньюта Саламандера как киногероя, Джоан Роулинг открыла возможность для создания нового мира внутри знакомой вселенной. Однако, вместо того чтобы уйти в сторону и рассказывать о приключениях Ньюта и его друзей, писательница и продюсеры решили сделать ставку на фанатов поттерианы и обратились к ключевой для магического ХХ века истории о противостоянии двух великих волшебников — Геллерта Грин-де-Вальда и Альбуса Дамблдора. В итоге фильм не уделяет достаточного количества времени никому из героев: мотивы Куинни кажутся сомнительными, решения Литы (Зои Кравиц), к которой мы даже не успеваем привыкнуть, выглядят абсурдными, а образ вынесенного в заголовок Геллерта Грин-де-Вальда остается неубедительным.
9
«Фантастические твари и где они обитают» (2016)
Проблемы чужого мира
Здесь Джоан Роулинг, впервые взявшаяся за работу над сценарием, переместила повествование из привычной современной Англии в Америку 1920-х. Маглов там надо называть не-магами, Хогвартс никто особо не жалует, а имя Альбуса Дамблдора вызывает восторг разве что у его учеников. Ньют Саламандер — один из них. Оказавшись на незнакомой территории, любитель магических существ вынужденно сталкивается с Магическим конгрессом (МАКУСА) и проблемами чужого ему мира. Саламандер бегает по Нью-Йорку и пытается вернуть магических существ в чемодан, его новый друг Ковальски радуется обнаруженному волшебному миру, а обладающий огромной силой Криденс пытается справиться с глубокой травмой детства.
История способна увлечь, да и визуально «Фантастические твари» получились впечатляющими (недаром фильм был номинирован за лучшую работу художника-постановщика и взял «Оскар» за лучшие костюмы). Единственная причина, по которой «Фантастические твари» находятся в рейтинге ниже серии фильмов о «Гарри Поттере», состоит в том, что их совершенно не хочется сравнивать с поттерианой. Кажется, если бы у Ньюта Саламандера и его чемоданчика с существами был свой магический мир, в котором все внимание сосредоточено на приключениях его команды, то дальнейшая судьба серии фильмов была бы гораздо более приятной.
8
«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)
Слишком дотошная экранизация
Начинается новый учебный год. Гарри Поттер (Дэниэл Рэдклифф) и друзья вновь отправляются в Хогвартс, где их ждут еще более опасные приключения. Джинни (Бонни Райт), сестра Рона (Руперт Грин), доверяет мысли не той тетрадке, Гермиона (Эмма Уотсон) снова находит ответы в библиотеке, сам Гарри открывает в себе новые способности, а в стенах школы тем временем пробуждается древнее зло.
Почти трехчасовая «Тайная комната» — самый длинный фильм франшизы. Коламбус серьезно отнесся к литературному первоисточнику и перенес на экран события второго романа практически дословно, чем одновременно порадовал ценителей книжного цикла и разозлил критиков. Несмотря на удачный выбор актеров на роли важных новых персонажей — профессора Локонса (Кеннет Брана), Люциуса Малфоя (Джейсон Айзекс) и Плаксы Миртл (Ширли Хендерсон), — «Тайная комната» остается одной из самых слабых частей франшизы из-за медленного развития событий.
Кажется, некоторые сцены можно было сократить или же совместить. Например, момент, когда Гарри приходит к Дамблдору (Ричард Харрис), разговаривает со шляпой и видит перерождение феникса, кажется чрезмерно подробным. А еще можно почти безболезненно вырезать историю с принятием оборотного зелья и допросом Малфоя (Том Фелтон) — необходимую информацию герои могли получить другим образом. Конечно, для многих, кто наизусть знает книги, такое обращение с оригиналом покажется кощунством, но для сохранения нужной динамики фильма объединение событий — это не такая уж и большая жертва.
7
«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)
Трудности перевода
Главной звездой «Ордена Феникса» стала, конечно, Имелда Стонтон, исполнившая роль Долорес Амбридж. Одетая в пятьдесят оттенков розового, она уверенно берет в руки власть, порой становясь даже страшнее самого Волан-де-Морта (Рэйф Файнс). Прикрываясь фарфоровыми блюдцами с котятами, Амбридж превращает Хогвартс в королевство зла и лишает Дамблдора (Майкл Гэмбон) позиции директора. Ученикам ничего не остается, кроме как организовать подпольную группу сопротивления, в которую тут же вступают наши любимые герои (включая очаровательную новенькую — Эванну Линч в роли Полумны Лавгуд).
С «Ордена Феникса» началась многолетняя работа режиссера Дэвида Йейтса над франшизой (после этого он снимал все фильмы по «Гарри Поттеру», включая «Фантастических тварей»). Еще одной отличительной особенностью пятой части стала смена сценариста. «Орден» — единственный фильм, написанный не Стивом Кловзом, а Майклом Голденбергом. Увы, не самая сильная, но самая длинная книга была экранизирована довольно спорно, многие важные сцены остались за бортом, а сам фильм стал одним из самых коротких в серии. Йейтс и Голденберг перекроили полотно оригинала, но так и не смогли разобраться с обилием внутренних монологов и чувством глубочайшего одиночества Гарри.
6
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (2010)
Фильм, который пожертвовал собой ради второй части
В этом фильме Йейтс и Кловз рассказывают сказку о Дарах Смерти, обозначают общее состояние магического и магловского миров, подводят Рона и Гермиону к черте, обозначающей финал их дружеских отношений (и начало романтических!), а также приоткрывают дверь в комнату с секретами Дамблдора.
С одной стороны, решение разделить последнюю книгу цикла на две части понятно (скоро так начнут делать все — от «Сумерек» до «Голодных игр»): можно продлить радость фанатов на годик-другой, а на подогретом ожидании заработать еще несколько сотен миллионов. Но все же у этого подхода есть очевидные последствия, о которых нельзя забывать: первый фильм рассказывает сюжет лишь наполовину. Несмотря на обилие моментов, важных для истории в целом (жизнь главных героев на площади Гриммо и в магловском мире, поход в Министерство магии, танец Гарри и Гермионы), лента все же воспринимается, скорее, как фундамент грандиозного финала.
5
«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
Яркий и мрачный аттракцион
В Хогвартс прибывают студенты зарубежных школ, Гарри невольно становится одним из участников соревнований, Гермиона танцует с Виктором Крамом (Станислав Яневский), Рон посещает Святочный бал в парадной мантии с кружевными манжетами, а вокруг идет масштабная подготовка к Турниру Трех волшебников. И вместе с тем «Кубок огня» — первая по-настоящему мрачная часть франшизы. Здесь Гарри в сознательном возрасте становится свидетелем убийства (роль, запустившая карьеру Роберта Паттинсона), а мир вновь оказывается на грани катастрофы из-за возвращения Волан-де-Морта.
За четвертую часть отвечал режиссер «Приключений молодого Индианы Джонса» Майк Ньюэлл. Он отлично справился с поставленными задачами: в «Кубке огня» хорошо представлены как подростковые волнения и первая любовь, так и серьезные трагедии, открывающие дверь в мрачный мир поздних частей франшизы. Ньюэлла критикуют разве что за некоторые несоответствия книге. Например, за грубое изменение интонации Дамблдора в моменте, когда директор спрашивает у Гарри, сам ли он положил имя в кубок. Согласно первоисточнику, реплика была произнесена спокойно, а в фильме она звучит почти истерично. Но даже эта критика кажется чрезмерной. В конце концов, интонация реплики никак не меняет дальнейшего хода событий и не противоречит уже заявленным характеристикам директора школы.
4
«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)
Трагикомедийный конкурс на лучшего зельевара
После выбивающего почву из-под ног финала «Ордена Феникса» мы вновь возвращаемся в школьную жизнь учеников Хогвартса. Встретив зрителя шуткой про возраст Дамблдора, «Принц-полукровка» продолжает рассказ с той же интонацией, демонстрируя любовные увлечения героев, званые ужины у профессора Слизнорта (Джим Бродбент), противостояние Гермионы и Гарри на уроках зельеварения и события, связанные с (не)приемом мерцающего зелья «Феликс Фелицис».
Поклонники книг критикуют фильм за излишнюю вольность. Например, согласно книге, во время убийства Дамблдора Гарри не мог ничего сделать, потому что был обездвижен заклинанием, а в фильме герой Рэдклиффа застыл на месте по своей воле. Зная Гарри, действительно сложно представить, что он не стал бы вмешиваться в противостояние. Еще одним поводом для обсуждения стал отказ режиссера от демонстрации большей части воспоминаний о Томе Реддле, благодаря которым можно лучше понять мотивацию главного злодея и узнать чуть больше о крестражах. В целом эта часть является одновременно самой смешной и самой темной из всей франшизы. Но это не то перепутье, с которым мы сталкиваемся во время знакомства с «Узником Азкабана». Здесь комическое и трагическое не переплетаются, а имеют вполне очерченные границы (до смерти Дамблдора и после нее).
3
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011)
Эпический финал десятилетнего приключения
История завершается там же, где и началась, — на вокзале Кингс-Кросс. Но перед тем, как мы увидим повзрослевших героев, нас ждет финальная битва в ключевой локации — в Хогвартсе. Профессор Снейп (Алан Рикман) превращается из неоднозначного двойного агента в самого искреннего и заслуживающего счастья персонажа, а Гарри наконец узнает, что все это время планомерно шел к единственному возможному варианту победы, то есть к своей смерти.
Экшен-сцены (полет на драконе, эпический выход Невилла в финале, сражение Молли Уизли с Беллатрисой Лестрейндж) уравниваются тихими эпизодами (первый поцелуй Рона и Гермионы, беседы Гарри — с Дамблдором на вокзале и с погибшими родственниками в Запретном лесу). Все персонажи объединяют усилия и встречаются лицом к лицу со злом. Чтобы не разрывать наши сердца, Йейтс не показывает смерть многих из них, мы видим лишь безмолвные тела, и этого оказывается достаточно. Благодаря тому, что первая часть «Даров Смерти» дала нужный старт, объяснив цели и ставки, продолжение получилось по-настоящему грандиозным и эмоциональным.
2
«Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Первое волшебное слово
Добро пожаловать в Хогвартс! Под звуки главной музыкальной темы франшизы, написанной гением Джоном Уильямсом, юные герои впервые переступают порог школы и познают волшебный мир, в котором есть добрый Дамблдор (тогда еще Ричард Харрис), трансфигурация и полеты на метле. Гермиона переживает, что из-за парочки легкомысленных мальчишек ее могут убить (или, еще хуже, исключить из школы!), Гарри пытается свыкнуться с мыслью, что в мире магов он звезда, а Рон покоряет сердца зрителей шахматным мастерством.
В какой-то момент на роль режиссера первой части франшизы претендовал Стивен Спилберг (он хотел сделать анимационный фильм), но затем право адаптации перешло к Крису Коламбусу («Один дома»). «Философский камень» принято считать одним из самых простых и слабых фильмов серии, но он однозначно заслуживает высокого положения в рейтинге — именно эта картина заложила первый кирпичик в киновселенную «Гарри Поттера». Перед режиссером стояла сложная задача — внимательно вчитаться в популярную серию книг и перенести историю на экран, подсвечивая выгодные для формата семейного блокбастера детали. Коламбус принимал решение относительно выбора актеров на главные роли и с нуля создавал внешний вид величественного Хогвартса со всеми его внутренним пространствами и лестницами — от кабинета зельеварения до площадки для квиддича. «Философский камень» — незаменимый фундамент, от которого нельзя отмахиваться, а вклад Коламбуса ни в коем случае не стоит преуменьшать. Разумеется, спустя почти четверть века к просмотру добавляется и чувство ностальгии. Особенно это касается тех зрителей, которые росли вместе с Гарри, Роном и Гермионой.
1
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)
Захватывающее путешествие вне времени
Если вторые «Дары Смерти» — это самый мощный, сбивающий с ног фильм франшизы, то «Узник Азкабана» — точно самый изобретательный. В 2004 году, после двух точных экранизацией Коламбуса, за дело взялся оскароносный Альфонсо Куарон. Бодро начав повествование с комического полета тетушки Мардж (Пэм Феррис) и колоритной поездки на ночном автобусе, режиссер с филигранной точностью вырезает лишнее из оригинала Роулинг (с ее личного одобрения), а оставшиеся эпизоды сохраняет, ни разу не ошибаясь в интонации или стиле. Гермиона одерживает верх в стычке с Драко, Гарри пролетает над водами Хогвартса на гиппогрифе, а угрюмый профессор Снейп мгновенно увеличивает армию зрителей-фанатов, когда инстинктивно раскидывает руки в сторону, в финале пытаясь защитить «самых неприятных учеников школы». Дэвид Тьюлис и Гари Олдман, исполнившие роли Ремуса Люпина и Сириуса Блэка соответственно, гармонично становятся частью истории, раскрывая подробности о Мародерах (спин-офф, от которого мы бы не отказались и сегодня).
«Узник Азкабана» стал единственным фильмом франшизы, в котором герои оказываются, как никогда, близко к смерти (холодное дыхание дементоров и казнь гиппогрифа действительно способны напугать), но никогда не касаются ее (у Люпина всегда есть шоколад, а у Гермионы — маховик времени). Тринадцатилетние Гарри, Рон и Гермиона застывают в моменте перехода от детской невинности «Философского камня» и «Тайной комнаты» к мрачной трагедийности «Кубка огня». Смерть Седрика проведет черту, но пока мы еще можем с улыбкой смотреть в спину удаляющегося гиппогрифа и верить в чудо.
Автор: Яна Телова
Иллюстрация: Ася Соколова
Фото: «Легион-Медиа»