Анти-«Смута»: Atomic Heart, INDIKA и еще 10 новых крутых русских игр

Дебютный проект Mundfish иногда называют «первой ААА-игрой» из России, и с этим сложно поспорить. Точный бюджет игры неизвестен, но некоторые источники начинают отсчет от 25 млн долларов (западные ААА все же стоят дороже, но тем не менее). Деньги, как принято говорить в игрожуре, видно на экране: выглядит и звучит Atomic Heart просто великолепно, а в каждой детали чувствуется большая любовь авторов к советской эстетике, которая нескончаемым потоком льется на игрока: цитаты из «Семнадцати мгновений весны» и «Кавказской пленницы», ремиксы «Песняров» и Аллы Пугачёвой в саундтреке, и даже в комнатах с сохранениями можно найти телевизор, на котором крутят культовый мультфильм «Ну, погоди!».