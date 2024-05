Анти-«Смута»: Atomic Heart, INDIKA и еще 10 новых крутых русских игр

В 2023-м состоялся выход крупнобюджетного шутера Atomic Heart, а в этом году хорошие оценки зарубежных критиков получил более скромный инди-хит INDIKA. Чтобы скрасить горечь от провальной «Смуты», мы решили вспомнить эти и еще десять русских игр.

Интерес к российским играм в последние годы растет, и это даже несмотря на сложную ситуацию для отечественных разработчиков и русскоязычных студий. Atomic Heart завоевала любовь игроков по всему миру: только за первые три недели продаж его приобрели 5 миллионов игроков (и это без учета пользователей подписки Xbox Game Pass). Старорежимную RPG по всенародной любимой франшизе Warhammer 40 000: Rogue Trader создавала студия Owlcat Games, основанная в Москве, а INDIKA, скрещивающая религиозные темы, булгаковщины и дизельпанк, получила на Metacritic нестыдные 80 баллов и 89% положительных обзоров в Steam. Рассказываем про эти громкие хиты и игры калибром поменьше (но ничуть не менее интересные!).

Atomic Heart (2023)

Где играть: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

На что похоже: серия BioShock, мультфильм «Тайна третьей планеты», произведения братьев Стругацких

Самобытный шутер 2023 года, ставший громким хитом не только в России, но и за ее пределами. Atomic Heart уникальна в первую очередь своей эстетикой sovietpunk: в альтернативном ХХ веке вкалывают роботы, при коммунизме все стало зашибись, а счастливым советским гражданам вообще не надо умирать (ну, почти). Главный герой игры, суровый майор Нечаев, прибывает на территорию секретного Предприятия 3826, где случился коллапс — роботы ополчились на человеческий персонал и устроили локальное восстание машин. В причинах произошедшего и предстоит разобраться товарищу майору, попутно разбирая на металлолом целые орды врагов и выясняя правду как о Предприятии, так и о собственном прошлом.

Дебютный проект Mundfish иногда называют «первой ААА-игрой» из России, и с этим сложно поспорить. Точный бюджет игры неизвестен, но некоторые источники начинают отсчет от 25 млн долларов (западные ААА все же стоят дороже, но тем не менее). Деньги, как принято говорить в игрожуре, видно на экране: выглядит и звучит Atomic Heart просто великолепно, а в каждой детали чувствуется большая любовь авторов к советской эстетике, которая нескончаемым потоком льется на игрока: цитаты из «Семнадцати мгновений весны» и «Кавказской пленницы», ремиксы «Песняров» и Аллы Пугачёвой в саундтреке, и даже в комнатах с сохранениями можно найти телевизор, на котором крутят культовый мультфильм «Ну, погоди!».

INDIKA (2024)

Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

На что похоже: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, дилогия Hellblade, фильм «Монах и бес»

Одержимая Бесом (великолепный закадровый перформанс Ефима Шифрина!) монахиня Индика пересекает бескрайние просторы России, чтобы вырваться из ненавистной обители. В дороге она встречает беглого каторжника, который, напротив, слышит голос Бога. Путешествие, которое ждет эту пару, напоминает все работы Михаила Булгакова разом; сюрреалистичное и абсурдное, а местами совсем жуткое.

Вопросы веры и искушения, парадоксальные ситуации и метаюмор, неоднозначные герои и философские беседы с Нечистым — нарративная составляющая INDIKA способна моментально зацепить игрока. Погружению в искаженный разум бесноватой монахини способствует отличная режиссура: кат-сцены и некоторые ракурсы в игре выглядят очень кинематографично. И хотя INDIKA явно является игрой не для широкой аудитории, дебютный проект студии Odd Meter выделяется неожиданно качественной постановкой сцен, впечатляющей работой виртуального оператора и потрясающей актерской игрой.

Технически к игре тоже сложно придраться. Фотореалистичная графика и выразительные лицевые анимации в INDIKA сочетаются со слегка неправдоподобными, словно увиденными в кривом зеркале, просторами зимней России XIX века. Маленькая деревушка сползает в овраг, заснеженный пустырь сочетается со странными механизмами на паровых двигателях, а из-под земли выползают по-фэнтезийному гигантские корни. INDIKA дарит игроку необычный, но удивительно кинематографичный и красивый опыт, разбавленный изобретательными (хоть и слегка простыми) головоломками.

«Кужлевка» (2023)

Где играть: ПК

На что похоже: сборник «Пришельцы в Гусляре» Кира Булычёва, «Пикник на обочине» Аркадия и Бориса Стругацких

Тема пережитой войны упоминается и в «Кужлевке» (2023) — дебютном проекте студии Callback. Действия игры происходят в 1992-м. Стареющий и покалеченный ветеран советско-японской войны Валерий Михайлович топит свой посттравматический синдром в водке, когда в его деревенскую избу неожиданно падает летающая тарелка. Из космического корабля никто не выходит, зато кто угодно может войти внутрь нее. Пришельцы задаром выполняют любые желания землян, однако плохо владеют человеческим языком. Именно попытка правильно донести эти желания до исполнителей и ложится на плечи главного героя, как и выбор тех, кто вообще достоин ступить на борт летающей тарелки.

«Кужлевка» практически полностью состоит из сюжета и диалогов, а непосредственно геймплея тут не так уж и много. На правах вахтера Валерию Михайловичу предстоит много общаться с кандидатами на выполнение желаний, налаживать отношения с односельчанами и изучать язык пришельцев. А еще герой в череде сюрреалистичных флешбэков постоянно вспоминает свое прошлое — печальное, но когда-то полное надежд и стремлений.

Нарратив «Кужлевки» с лихвой компенсирует минимальный геймплей. Новая жизнь Валерия Михайловича полна как смешных, так и очень трогательных моментов. Тягостные рассуждения о былом и грядущем, горькая ирония и неплохой юмор, тоскливый взгляд на состояние страны — за относительно небольшой хронометраж «Кужлевка» вызывает у игрока целую гамму эмоций. Очень разных, но всегда добрых. Даже обсуждая такие сложные темы, как война и алкоголизм, авторы не скатываются в нравоучения и издевки.

Slavania (2024)

Где играть: ПК

На что похоже: Hollow Knight, Volgarr the Viking, мультфильмы студии «Мельница»

Славянская эстетика может быть разной. Метроидвания Slavania использует ее для создания настоящей интерактивной сказки, в которой есть и добрый молодец, и красна девица, и даже змий поганый. Крестьянский сын Алёша возвращается в родную деревню, но трехглавый Горыныч оставил от нее только пепел. Схватив красный плащ и волшебное копье, герой отправляется в полный опасностей путь, чтобы отомстить за разрушенный дом.

Приключение у FrostLeaf Games LLC получилось удивительно живописное — дизайн существ и окружения в Slavania отсылает к произведениям Билибина и советским мультфильмам по мотивам древнерусских сказок. А прямо поверх этого благолепия авторы добавили уникальный саундтрек из языческого хип-хопа, рока с балалайками и даже славянского драм-н-бейса. Вышло на удивление хорошо — музыка и картинка отлично дополняют друг друга.

Игровой процесс в Slavania получился привычным для метроидваний, но в нем найдется несколько свежих идей. Например, всех боссов перед сражением сначала нужно выследить, а волшебное копье главного героя можно втыкать в стены, чтобы использовать его как дополнительную платформу.

Warhammer 40 000: Rogue Trader (2023)

Где играть: ПК, macOS, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S

На что похоже: Pillars of Eternity, Warhammer 40 000: Mechanicus

Впрочем, российские авторы могут делать игры не только про сказочные деревни и советское прошлое. Разработчики Owlcat Games выпустили Warhammer 40 000: Rogue Trader — эпическую партийную RPG по всемирно известной мрачной вселенной. В Rogue Trader игроку достается роль Вольного Торговца, наследника особой династии каперов. Вместе с титулом главный герой обладает разрешением от бога-императора на свободное исследование миров в Пространстве Коронус — почти неисследованном секторе, полном опасностей и открытий.

К 2023 году разработчики из Owlcat Games уже успели набить руку в создании больших ролевых игр. За плечами студии стоит два крупных успеха в жанре — Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous. Большой опыт команды определенно ощущается и в Rogue Trader. Отечественная студия создала не только первую RPG во вселенной Warhammer 40,000, но и сразу смогла угодить придирчивым фанатам.

Игра у российских авторов получилась большой, сложной и очень увлекательной: ветвистые диалоги с большим простором для отыгрыша, напряженные тактические бои, отличный сценарий, влияющие на окружение моральные выборы и кооперативный режим. Из-за всего этого Rogue Trader можно смело советовать как ветеранам мира бесконечной войны, так и новичкам в этой вселенной.

Torn Away (2023)

Где играть: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch,

На что похоже: Valiant Hearts: The Great War, This War of Mine, фильм «Иди и смотри»

Студия Perelesoq решила взять за основу своей игры крайне сложную тему — как выживают дети во время войны. Десятилетняя девочка Ася убегает из трудового лагеря нацистов и пытается вернуться в родной Ленинград, сталкиваясь по пути с ужасающими последствиями Второй мировой. Жестокость и героизм, голод и одиночество, разрушения и поиск какой-то надежды — Torn Away не стесняется тяжелых сцен, но и не забрасывает ими игрока, чтобы перманентно держать его в состоянии шока.

Геймплейно Torn Away не очень удивляет: игровой процесс здесь в основном состоит из ходьбы и простеньких головоломок. Найти растопку для печи, соорудить мост через овраг, убрать с пути какое-нибудь бревно… Однако сильные постановочные моменты, гуманистический посыл и приятная рисовка делают путешествие Аси очень эмоциональным.

К сожалению, этого оказалось недостаточно для финансового успеха. Как рассказал креативный директор игры Артём Коблов, продажи Torn Away провалились: менее 2500 проданных копий за первые три месяца после релиза. А жаль, ведь разработчикам из Perelesoq хочется отдать должное уже за смелость при выборе темы.

Gripper (2023)

Где играть: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

На что похоже: Furi, игра Turbo Kid от Outerminds Inc., аниме «Райдбэк»

Еще один авторский проект в нашем списке — стильный boss rush, сильно напоминающий инди-хит Furi (2016). Главный герой игры, Нол, пытается спасти родителей от могущественного искусственного интеллекта с помощью навыков езды на мотоцикле и крюка-кошки. Но чтобы добраться до антагониста, Нолу необходимо сначала победить четырех помощников злобного ИИ. До каждого из них нужно доехать по живописному, но опасному тоннелю, а потом сразить недруга с помощью непрекращающейся езды и взаимодействия с окружением.

Как и упомянутая выше Furi, Gripper отличается ярким визуальным рядом, отличной музыкой и высокой сложностью. Боссы сурово наказывают за ошибки даже на среднем уровне сложности, зато удовольствие от победы над ними сполна компенсирует потерянные нервы. А еще здесь очень личный сюжет, через который разработчик игры Кирилл Золовкин метафорически попытался передать собственный трагический опыт.

Помимо этого, Gripper отличается своей необычной историей разработки. Изначально Золовкин создавал проект вместе с командой из Octobox Interactive, но в какой-то момент руководство решило выделить на игру больше ресурсов, забрав взамен часть творческого контроля. Хотя это и принесло свои плоды, автор Gripper не захотел терять настолько важный для себя проект, поэтому выкупил права на игру и начал работу над ней с нуля, основав собственную студию Heart Core. Сложно сказать, оправдался ли такой риск. По признанию разработчика, продажи игры оказались сильно ниже ожидаемых, но автор получил шанс сделать из Gripper проект своей мечты.

«Дети Плесени» (2023)

Где играть: ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, macOS, Mac OS

На что похоже: «Дети кукурузы» Стивена Кинга, музыка Theodor Bastard, серия игр Devil Came Through Here

Двухмерное приключение, вдохновленное «Детьми кукурузы» Стивена Кинга, но в необычном сеттинге славянского язычества. Юная ведьма Кирфел живет в деревне, где нет взрослых. Перед проведением защитного ритуала в магическом кругу происходит несчастье: одна из ворожей умирает, и героине надо срочно найти ей замену, иначе поселение останется без защиты от злых духов и мертвецов.

«Дети Плесени» сочетают в себе элементы приключенческой игры, визуальной новеллы и психологического хоррора. Игроку предстоит общаться с жителями странной деревни и потусторонними духами, проводить ведьмовские ритуалы, принимать морально-неоднозначные решения и узнавать особенности местной веры.

Благодаря талантливо написанным диалогам и интригующему нарративу «Дети Плесени» легко погружают игрока в свою атмосферу с тревожными образами, жертвоприношениями и ночными танцами у костра. В свои лучшие моменты творение The Growing Stones напоминает игры Рема Михальски (The Cat Lady, Lorelai), только без расчлененки и прочего боди-хоррора. Зато с жутким лесом, холодными могилами и постоянным ощущением какого-то пугающего присутствия.

Dynopunk (2023)

Где играть: ПК

На что похоже: VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action, Manitas Kitchen, Repair this!

Комедийная визуальная новелла переносит игрока в альтернативное киберпанковское будущее, в котором место людей заняли разумные динозавры. В таком сеттинге игроку предстоит примерить на себя роль тираннозавра Криса, который всегда мечтал открыть собственную ремонтную мастерскую. Вот только путь к мечте оказался сложнее, чем можно было подумать. Жадные корпорации убеждают жителей динопанк-будущего нести сломанные вещи сразу на свалку, бандиты регулярно требуют плату за «крышу», а маленькие тираннозавровы лапки мешают главному герою нормально держать инструменты! Впрочем, с этого хлопоты Криса только начинаются.

Творение Tomato Fantasy Games выгодно отличается от других визуальных новелл наличием какого-никакого геймплея. Игроку предстоит заниматься ремонтом, тратить и зарабатывать деньги, следить за настроением клиентов и выяснять точные причины поломок. Но и в плане нарратива Dynopunk показывает себя очень хорошо: диалоги полны легковесного юмора, а каждый персонаж в игре имеет собственную сюжетную арку, развитие которой зависит от выбранных игроком реплик. И хотя история Криса получилась не очень длинной, благодаря своему уникальному настроению Dynopunk запоминается надолго. Особенно если вы фанат динозавров — в этом случае игра становится почти обязательной для прохождения!

Galaxy Pass Station (2023)

Где играть: ПК

На что похоже: Oxygen Not Included, Out of Space, Pixel Starships

А вот симулятор постройки космической колонии, напротив, практически лишен нарратива. Игроку предстоит построить галактическую станцию, на которую регулярно будут прибывать новые посетители. Гостей необходимо всячески радовать — следить за их настроением, строить для них кровати и исполнять прочие прихоти. Однако постройка идеального космоотеля значительно осложняется тем, что в Galaxy Pass Station представлено более десяти инопланетных рас, при этом каждая из них отличается своими особенностями и предпочтениями.

Простой, но затягивающий геймплей долго не надоедает благодаря случайным событиям и новым механикам, ведь на станции то и дело происходит что-то новое. Преступники и пожары, взаимодействие между разными видами пришельцев и забастовки недовольных рабочих, автоматизация процессов и проверка документов — экономический симулятор полон механик и тонкостей, но все равно ощущается расслабляющим и простым в освоении. В итоге Galaxy Pass Station может стать как идеальным способом скоротать полчасика перед сном, так и настоящей черной дырой, в которой легко теряется ход времени.

Revival: Recolonization (2024)

Где играть: ПК

На что похоже: Endless Legend, Civilization Beyond Earth, Last Days of Old Earth

Студия HeroCraft PC взвалила на себя смелую задачу — придумать что-то новое в изрядно застоявшемся жанре глобальных пошаговых стратегий. В итоге у нее получилась Revival: Recolonization — весьма самобытная 4X-стратегия про терраформирование и постапокалипсис.

Человеческая цивилизация в Revival: Recolonization пала после очередного восстания машин, но горстка членов тайного общества успела погрузиться в криосон, чтобы пробудиться через несколько десятков лет. Однако план дал сбой — криокамеры открылись спустя целое тысячелетие, за которое человечество успело деградировать обратно до племенного строя. Разбираться с этим предстоит нашим попаданцам. Нужно выяснить, чем же закончилась война с роботами, восстановить человеческую цивилизацию и не погибнуть от множества новых опасностей.

Многие геймплейные механики Revival: Recolonization очень уж напоминают таковые из хитовой Endless Legend, но помимо них в отечественной стратегии есть масса уникальных идей. Например, здесь игроку необходимо активно терраформировать мир вокруг себя — как ради глобальных целей (например, сделать жизнь в тундре более приятной), так и для сиюминутных нужд (заморозить озеро, чтобы провести по льду армию). При этом мир здесь часто меняется и сам по себе. Капризы погоды и стихийные бедствия, случайные события и неслучайные происки могущественных сил — Revival: Recolonization постоянно заставляет игрока адаптироваться к новым условиям, а события в каждой новой игре всегда развиваются немного по-разному.

Heads Will Roll: Reforged (2024)

Где играть: ПК

На что похоже: Battle Brothers, серия Mount & Blade, «Белый отряд» Артура Конана Дойла

Желающим попробовать что-то совсем уж необычное стоит обратить внимание на Heads Will Roll: Reforged от творческого дуэта под названием 1917 Studios. Их проект представляет из себя могучую смесь из нелинейного текстового квеста про жизнь средневекового рыцаря, хардкорную пошаговую боевую систему, менеджмент ресурсов с элементами выживания и даже симулятор свиданий с богатым набором прекрасных дам для охмурения!

Такая концепция может показаться чересчур амбициозной, но авторы Heads Will Roll: Reforged отлично сшили эти элементы воедино. Интересные и разветвленные квесты легко читаются и быстро погружают в атмосферу сурового средневекового быта, а продуманные дуэли с огромным числом нюансов определенно порадуют любителей исторических реконструкций и лязга доспехов. При этом для самых суровых рыцарей в 1917 Studios припасли особый «рогаликовый» режим с одной жизнью, но специальной прокачкой между персонажами.

Конечно, Heads Will Roll: Reforged не лишена определенных шероховатостей, а визуальный ряд заметно страдает из-за скромного бюджета. Однако все это легко можно простить ради множества удачных идей, глубокой боевой системы и того уникального опыта, которые скрыты в этом необычном проекте.