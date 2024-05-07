Игра Counter-Strike родилась из пользовательского мода к культовой Half-Life, и для многих геймеров в нулевые она стала первым игровым впечатлением, до сих пор окрашенным ностальгией. Сейчас CS — это уже нечто гораздо большее, чем посиделки в компьютерном клубе. Игра стала серьезной кибердисциплиной, в которой крутятся миллионы долларов, а соревнования по ней собирают стадионы.
Почему шутер про борьбу террористов и спецназовцев вдруг стал так популярен, как развивалась серия и чем Counter-Strike привлекает игроков до сих пор?
Олег Чимде
Автор сценария
Counter-Strike завоевала популярность не только геймплеем, но еще и тактическим элементом, что в дальнейшем позволило игре стать крупной киберспортивной дисциплиной. CS — сугубо командная игра, и без слаженной работы здесь не обойтись. В игре есть два вида карт и два режима соответственно. Первый — захват заложников. В нем спецназу нужно проникнуть на базу противника и вытащить пленников. Второй — и более популярный — минирование. Тут уже террористы нападают на охраняемую территорию спецназа. Есть две точки, А и Б, где можно заложить бомбу.
Мало того, нужно еще сделать так, чтобы спецназ не успел эту бомбу обезвредить. Ситуация осложняется тем, что бомбу можно потерять, чем, конечно, воспользуется противник. Но и спецназу непросто — ему приходится контролировать две точки сразу, а они находятся в разных частях карты. Так что работа в команде и голосовой чат в Counter-Strike необычайно важны.
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Авторы: Олег Чимде, Дарья Кулагина-Кравчук, Юрий Кулагин