Игра Counter-Strike родилась из пользовательского мода к культовой Half-Life, и для многих геймеров в нулевые она стала первым игровым впечатлением, до сих пор окрашенным ностальгией. Сейчас CS — это уже нечто гораздо большее, чем посиделки в компьютерном клубе. Игра стала серьезной кибердисциплиной, в которой крутятся миллионы долларов, а соревнования по ней собирают стадионы.

Почему шутер про борьбу террористов и спецназовцев вдруг стал так популярен, как развивалась серия и чем Counter-Strike привлекает игроков до сих пор?