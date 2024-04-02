Вокруг «Смуты»: как сибирский «Ведьмак» стал лицом росгосигропрома

Видеоигры в прицел Института попали не сразу. Хотя «Смута» оказалась не единственным видеоигровым проектом, который попытался получить государственный грант. В октябре 2022 года ИРИ согласилась выделить 100 миллионов рублей на теслапанк-экшен «Поезда», но уже к декабре того же года не смогла договориться с компанией Watt Studio о порядке выплат и проект был просто закрыт.

Как вспоминает Алексей Копцев, когда он подавал «Смуту» на конкурс, в официальных документах ИРИ даже не было игровой специфики, шаблон был составлен из расчета на интернет-ролики. За полтора года, прошедшие с оригинального питча, «Смута» разительно изменилась. Масштаб проекта ужался в разы, заявленный некогда открытый мир превратился в череду больших, но все-таки ограниченных и изолированных друг от друга локаций. Из девяти сюжетных кампаний, которые охватывали 16 лет российской истории, уцелела лишь одна, посвященная народному ополчению 1612 года и восшествию на царский престол Михаила Романова.