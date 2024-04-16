10 небанальных видеоигр по комиксам, которые мы хотели бы увидеть

Игроизаций комиксов становится все больше. Одним из главных хитов PlayStation последних лет остается серия Marvel’s Spider-Man, а в 2025 году выйдут игры про Росомаху, Черную Пантеру и Капитана Америка. Кинопоиск решил помечтать и представил десять неординарных видеоигр по мотивам комиксов — таких, какие вряд ли увидят свет, но точно были бы интереснее очередных супергеройских экшенов. А кадры и арты несуществующих тайтлов мы сгенерировали с помощью Midjourney.
В 1979 году Супермен стал первым супергероем, приключения которого адаптировали в формате видеоигры. С тех пор игрокомиксов становится только больше, а в последние годы появились даже забавные цепочки адаптаций, когда комикс сначала становится фильмом, после чего уже по фильму выходит видеоигра (как это было с «Константином» или «Первым мстителем»). Но даже при нынешнем засилье остается множество комиксов, которым не помешает новая, а то и первая адаптация в формате интерактивного развлечения. Мы решили пофантазировать и представили, какие еще тайтлы могли бы появиться на свет, если издателям надоело бы гнаться за понятными жанрами и узнаваемыми героями.
«V — значит Вендетта»
Жанр: стелс-экшен
Похожие игры: серии Hitman и The Thief
Если вы смотрели фильм с Натали Портман, Хьюго Уивингом и Стивеном Фраем или читали оригинальный комикс Алана Мура и Дэвида Ллойда, то помните, что сюжет «V — значит Вендетта» рассказывает об альтернативной вселенной, где после ядерной войны 1980-х к власти в Великобритании пришли религиозные неофашисты. Загадочный главный герой — анархист по имени V в маске Гая Фокса — организует революцию, устраняя ключевые фигуры нового режима и периодически призывая жителей полицейского государства к восстанию.
С момента побега V из лаборатории, в которой над ним ставили эксперименты, до его встречи со своей будущей последовательницей Иви (ее сыграла Портман) в комиксе проходит около 20 лет. Это значит, что у потенциальных разработчиков есть достаточное пространство для приквела, в котором можно показать формирование протагониста и многолетние приготовления к будущей революции.
Геймплей игры может состоять из двух частей. Первая часть — это стелс-экшен в духе Thief от третьего лица с использованием теней и устранением целей, а также сбором информации и похищением важных предметов и людей. В арсенал V стоит добавить множество летальных и нелетальных инструментов (дымовые бомбы, кинжалы), чтобы добавить вариативности прохождению. Вторая часть геймплея представляется нам чем-то вроде серии Hitman. Используя маскировку в виде париков и искусственно выполненных масок, неотличимых от человеческих лиц (присутствуют в фильме и комиксе), V будет посещать важные мероприятия партии «Северный огонь» и узнавать на встречах имена политиков и бизнесменов, куда стоит наведаться в стелс-миссиях или кого стоит устранить. Это отличная возможность для раскрытия вселенной и для развития сюжета.
«300 спартанцев»
Жанр: стратегия/тактика в реальном времени
Похожие игры: серия «В тылу врага»
Комикс «300» Фрэнка Миллера и экранизация Зака Снайдера с внушительными творческими допущениями рассказывают о реальном Фермопильском сражении, акцентируя внимание на трехстах воинах Спарты и царе Леониде I. Помня об успехах авторов рогалика Hades в выразительной стилизации античности, было бы интересно посмотреть на смесь стратегии и тактики о спартанцах, пропитанную стилем Миллера в визуальном ряде и повествовании.
Основной особенностью игры было бы ограничение в те самые три сотни бойцов. Выжившие солдаты, получив опыт в миссии, сохраняли бы его и переносились в следующую, однако потерянные воины в зависимости от уровня сложности не восполнялись бы вообще. Из этого может получиться стратегический пазл, где в условиях ограниченного числа бойцов нужно умело делить войско на отряды, чтобы успевать выполнять несколько задач разом. Окружения, заходы с флангов, разведка, отведение раненых и замена их новыми юнитами — и все это при необходимости беречь каждого солдата.
Учитывая, что нам известны личности и судьбы некоторых спартанцев, таких как, например, Аристодем, Эфиальт и Пантит, их вполне можно изобразить как отличающихся по характеристикам, обладающих уникальными особенностями юнитов. Пройдя через череду битв вместе с Леонидом, игрок бы заканчивал кампанию роковым Фермопильским сражением. Его прохождение бы сильно отличалось в зависимости от того, какой дошла армия до финала.
«Грендель»
Жанр: шутер с видом сверху (с упором на рукопашный бой)
Похожие игры: серия Hotline Miami, The Hong Kong Massacre
Нуарная злодейская сага Мэтта Вагнера, выходившая в издательстве Dark Horse, рассказывает о Хантере Роузе — успешном писателе, но в первую очередь наемном убийце, известном под именем Грендель (чудовище из поэмы «Беовульф»). Роуз настолько преуспевает в своем деле, что со временем становится во главе организованной преступности Нью-Йорка. В будущем внучка Роуза, Кристин Спар, использует личину Гренделя, чтобы спасти своего сына, однако продолжительное пребывание в облике будет все сильнее сказываться на ее поведении. После нее маску злодея продолжат по очереди надевать другие люди, подпитывая бесконечный цикл насилия и внося в легенду о Гренделе новые параграфы.
Ассасина Гренделя отличают скорость и уникальное оружие — посох с двумя длинными лезвиями на конце, который далеко и быстро бьет, оставляя много крови и отрубленных конечностей. Очень легко представить игру в духе Hotline Miami, где игрок должен будет шинковать недругов, рискуя погибнуть, как этот постоянно делают комиксные Грендели. Визуально игра будет напоминать классические комиксы о персонаже: ее палитра будет включать исключительно оттенки черного, белого и красного цветов.
Как во второй части Hotline по ходу развития сюжета сменялись главные герои, так и в игре о Гренделе каждая новая глава может быть посвящена новому владельцу маски, накладывая особенности его личности или телосложения на геймплей. Оригинальный комикс сам даже предлагает способы подавать сюжет — целый ряд историй о злодее рассказывается в книгах, написанных персонажами внутри вселенной.
«Призрачные гонщики»
Жанр: аркадные гонки на выживание
Похожие игры: серия Carmageddon, серия Road Rash
Все знают марвеловского Призрачного гонщика — сурового человека в черном с пылающим черепом, одержимого духом возмездия (или другой темной силой). Среди суперспособностей, появляющихся от подобного союза, — недюжинная сила, выносливость и способность наделять инфернальной энергией любой объект (чаще всего оружие или транспортное средство), изменяя его внешне и по характеристикам. В 2015 году сценарист Фелипе Смит и художник Хуан Гедеон предложили читателям вариацию давно известного антигероя в комиксе, рассказывающем о гонке на выживание между разными Призрачными гонщиками. И это готовая формула для видеоигры!
Учитывая, что последняя игра серии Carmageddon выходила девять лет назад, а последняя Twisted Metal и вовсе двенадцать, то мы соскучились по аркадным гонкам в поджанре vehicular combat. По сюжету движимые разными мотивациями Призрачные гонщики встречались бы в изолированном от остального мира городке, кишащем организованной преступностью и коррумпированной полицией, и были бы вынуждены устроить между собой состязание. Разумеется, настоящими проигравшими в этой гонке были бы вооруженные силы картелей, собирать души которых было бы одной из задач игроков.
В этом им может помочь уникальный транспорт каждого Гонщика (авто, мотоцикл, лошадь или что-нибудь еще) и сверхъестественные суперсилы, вносящие разнообразие в геймплей. Учитывая, что Призрачный гонщик — изначально хоррор-персонаж, от игры стоит ожидать более высокого возрастного рейтинга, чем у Destruction AllStars, и соответствующего ему уровня жестокости. Иначе зачем это все?
«Железный Кулак»
Жанр: beat ’em up
Похожие игры: Sifu, Furi
Железный Кулак — культовый персонаж Marvel Comics и один из величайших мастеров боевых искусств в своей вселенной. Вдобавок к рукопашному бою Дэнни Рэнд обладает мистическими суперсилами, достигаемыми через управление энергией чи: Железный Кулак способен многократно усилить мощность своих ударов и регенерировать ранения при медитации. Эти способности пришли к Дэнни вместе со статусом защитника таинственного города К’унь-Лунь, ворота в который можно найти раз в 10 лет в горах Тибета.
В комиксе Мэтта Фракшена, Эда Брубейкера и Дэвида Ахи читателям показан турнир, отдаленно напоминающий Mortal Kombat, в котором чемпионы семи мистических городов из разных регионов мира, включая К’унь-Лунь, сходятся в ритуальных дуэлях. Каждый из чемпионов, как и Железный Кулак, обладают уникальными титулами, дизайном и суперспособностями. И все это в атмосфере китайских фильмов о боевых искусствах середины прошлого века.
Даже на статичных страницах схватки чемпионов выглядят захватывающе, так что можно только гадать, насколько затягивающей может получиться посвященная турниру игра. Как в Furi, здесь могут присутствовать исключительно битвы с боссами, которые длятся несколько фаз и требуют от игрока не только выучить комбо и суперудары, но также быстро двигаться и тактически мыслить. Или же игра может быть больше похожа на Sifu, где герою перед схваткой с чемпионом нужно разделаться с ворохом безымянных претендентов. В первоисточнике их роль выполняла сотня шаолиньских священников ужаса.
«Лига выдающихся джентльменов»
Жанр: тактика в реальном времени
Похожие игры: серии Commandos и Desperados
В 1999 году стартовал комикс «Лига выдающихся джентльменов», который уже через четыре года получил экранизацию с Шоном Коннери в главной роли. Концепт Алана Мура одновременно прост и изящен: герои команды «Лига справедливости времен викторианской Англии» взяты из известных литературных произведений вроде «Копей царя Соломона», «Дракулы» Брэма Стокера и так далее. Их приключения также основаны на знаменитых литературных сюжетах. В первом томе, например, Лига сражается с профессором Мориарти, а во втором участвует в аналоге «Войны миров» Герберта Уэллса.
Игра по «Лиге выдающихся джентльменов» стала бы отличным способом познакомить аудиторию с классической литературой и погрузить их в интересный сеттинг. Не хуже других для этого подошел бы жанр тактической стратегии с изометрическим видом, где игрок управляет командой из различных героев комикса с уникальными способностями. Они выполняют сложные миссии в уже упомянутой Англии и других, более экзотических локациях, требующие тщательного планирования действий и использования уникальных навыков каждого джентльмена, такие как невидимость Гриффина, суперсила мистера Хайда или снайперские таланты Аллана Квотермейна.
Каждая миссия может быть посвящена угрозе из известного фантастического произведения, а между заданиями игроку можно предоставить хаб для ознакомления со следующим приключением и для более детального изучения персонажей и взаимоотношений между ними. Первой такой базой, разумеется, будет служить «Наутилус» капитана Немо, однако с развитием сюжета им, как в четвертом томе, может стать космическая станция.
«Люди Икс»
Жанр: градостроительный симулятор
Похожие игры: серия SimCity, The Wandering Village
В конце прошлой декады Marvel наняло сценариста Джонатана Хикмана радикально обновить линейку комиксов о Людях Икс. Частью решения автора было объединить большую часть мутантов вселенной в единую нацию, поселившуюся на живом острове Кракоа. Пока сам Хикман занимался глобальной историей нации, другие сценаристы в своих комиксах раскрывали читателям нюансы мутантской инфраструктуры — от судебной системы до родильных домов.
Градостроительный симулятор на острове Кракоа позволил бы игроку взять на себя роль лидера мутантов, стремящегося создать утопию для своего вида. Градоначальнику предстоит управление ресурсами острова, разведка территории и создание жилых зон, исследовательских лабораторий и школ. Все это с учетом того, что каждый житель обладает опасными суперсилами. Как в SimCity, в городе из-за этого могут происходить различные бедствия, а в довесок на остров будут периодически нападать злодеи. Советниками игрока выступят члены «Тихого совета» — местная политическая элита, в которую входят отвечающие за разные сферы общественной жизни мутанты вроде профессора Ксавье и Магнето.
Сам Кракоа, что важно, — живое живое существо, а значит, стоит ожидать как минимум динамического ландшафта и ряда механик по взаимодействию с самой почвой. Потенциально для игры может выйти масштабное дополнение, посвященное Аракоа — марсианской колонии мутантов — и по геймплею напоминающее Surviving Mars или даже Frostpunk, где оптимистичный тон построения новой нации сменится необходимостью выживать в неприветливой среде.
«Ронин»
Жанр: приключенческий боевик
Похожие игры: Ghost of Tsushima, серия Prototype
Среди работ, вдохновивших Геннди Тартаковского на создание мультсериала «Самурай Джек», числится комикс Фрэнка Миллера «Ронин». Автор «Города грехов» также изобразил самурая, сражающегося с демоном и его последователями в декорациях антиутопического мира будущего. Другое дело, что в исполнении Миллера в истории было чуть больше крови, а герой, несмотря на его верность традициям, вынужден сильно полагаться на кибернетические усовершенствования.
Если представить, как воин на лошади неторопливо идет по залитой неоном мостовой будущего, невольно начинаешь мечтать о приключенческом боевике с открытым миром, где сочетаются эстетика Древней Японии, неонуар Миллера и киберпанк. Ближайший существующий аналог — серия Horizon, однако вместо прерий и лесов хотелось бы исследовать районы и закоулки футуристического мегаполиса. В силу описываемых в истории событий город постепенно поглощала бы опухоль из нанороботов, изменяя локации визуально и усиливая ощущение прогресса у игрока.
В схватках герой будет сочетать архаичное оружие вроде меча и лука с уникальными способностями, которые дают заранее установленные кибернетические апгрейды. Как и в комиксе, Ронину предстоит освоиться в чуждом мире будущего, узнать свое прошлое и возглавить восстание против могущественной корпорации, которой втайне руководит его давний противник. Апгрейды будут позволять герою не только эффективно сражаться, но и открывать ранее недоступные зоны, добавляя в игровой процесс элементы платформинга.
«Мертвец»
Жанр: приключенческая игра
Похожие игры: Murdered: Soul Suspect, Soma
Среди прочих персонажей DC Comics Бостона Бренда выделяет необычная история происхождения. Она начинается с того, что Бренд был убит. Беспокойный дух, однако, жаждал справедливости, поэтому покровительница кармы Рама Кушна оставила призрак Бостона на земле. Получив незавидный позывной Мертвец, герой принялся вершить правосудие, но по-своему.
Не имея возможности физически взаимодействовать с реальностью (его не видно, не слышно, он неосязаем), Мертвец вселяется в людей и временно подчиняет себе их тело, чтобы с кем-либо поговорить, на что-то указать членам команды или банально кого-то ударить.
О Мертвеце вышла бы предельно интересная игра-детектив, где, используя свое уникальное состояние и навыки, герой раскрывал дела бы, с которыми не могут справиться обычные стражи правосудия. Бостон будет вселяться в очевидцев, обвиняемых или представителей полиции, получая уникальную перспективу на раскрываемое преступление. Призрачная неосязаемость же позволит ему получать доступ к труднодоступным местам вроде убежища преступника.
«Ночи Вундагор»
Жанр: хоррор
Похожие игры: Moons of Madness, Amnesia: A Machine for Pigs
Среди географических достопримечательностей вселенной Marvel особо печальной славой пользуется гора Вундагор, которую вы могли видеть в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». В разные периоды истории в ее пещерах писались тома черной магии и устраивались алтари инопланетным созданиям, а сама гора служила как тюрьмой для древнего бога, так и базой для безумного ученого. А еще в ней нашли залежи урана.
Недра горы Вундагор могут служить отличной локацией для видеоигры в жанре «хоррор». В ней можно встретить как лаборатории Высшего Эволюционера, наполненные чудовищными гибридами людей и животных, так и древние темные коридоры, пронизанные темной магией Даркхолда — книги, написанной древним богом.
По сюжету жителю деревни у подножья горы или же участнику Мстителей, прибывшему на спасение Алой Ведьмы, нужно будет пробраться внутрь и встретиться с ужасами, которые там поджидают. В зависимости от выбора главного героя это может быть либо хоррор, в котором мы не можем давать отпор монстрам и вынуждены от них прятаться, либо вариант с боевой системой, завязанной на суперспособностях персонажа.
Главное из мира игр в одном месте
Автор: Алексей Першин
Изображения: Creative Commons Noncommercial 4.0 / Midjourney