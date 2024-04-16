10 небанальных видеоигр по комиксам, которые мы хотели бы увидеть

«V — значит Вендетта» Жанр: стелс-экшен Похожие игры: серии Hitman и The Thief

Если вы смотрели фильм с Натали Портман, Хьюго Уивингом и Стивеном Фраем или читали оригинальный комикс Алана Мура и Дэвида Ллойда, то помните, что сюжет «V — значит Вендетта» рассказывает об альтернативной вселенной, где после ядерной войны 1980-х к власти в Великобритании пришли религиозные неофашисты. Загадочный главный герой — анархист по имени V в маске Гая Фокса — организует революцию, устраняя ключевые фигуры нового режима и периодически призывая жителей полицейского государства к восстанию.

С момента побега V из лаборатории, в которой над ним ставили эксперименты, до его встречи со своей будущей последовательницей Иви (ее сыграла Портман) в комиксе проходит около 20 лет. Это значит, что у потенциальных разработчиков есть достаточное пространство для приквела, в котором можно показать формирование протагониста и многолетние приготовления к будущей революции.

Геймплей игры может состоять из двух частей. Первая часть — это стелс-экшен в духе Thief от третьего лица с использованием теней и устранением целей, а также сбором информации и похищением важных предметов и людей. В арсенал V стоит добавить множество летальных и нелетальных инструментов (дымовые бомбы, кинжалы), чтобы добавить вариативности прохождению. Вторая часть геймплея представляется нам чем-то вроде серии Hitman. Используя маскировку в виде париков и искусственно выполненных масок, неотличимых от человеческих лиц (присутствуют в фильме и комиксе), V будет посещать важные мероприятия партии «Северный огонь» и узнавать на встречах имена политиков и бизнесменов, куда стоит наведаться в стелс-миссиях или кого стоит устранить. Это отличная возможность для раскрытия вселенной и для развития сюжета.