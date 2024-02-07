Hades II: продолжение затягивающей игры о вражде древнегреческих богов

6 мая на ПК вышла ранняя версия Hades II — продолжение одной из самых стильных и увлекательных игр по мифам Древней Греции. Несмотря на то, что в игре пока не закончены сюжет и иные элементы, уже сейчас в ней можно провести пару десятков часов и даже не заметить, как летит время. Рассказываем, чем захватывает Hades II.

О чем это

Кронос, титан времени и отец старших олимпийских богов, сбежал из тюрьмы в Тартаре и решил отомстить потомкам за свои несчастья, а заодно покорить человечество. Для этого он собирается взять штурмом Олимп, а для этого, в свою очередь, захватывает Подземный мир, пленяет его владыку Аида и подчиняет себе несметную армию мертвых.

Спустя годы Олимп остается в осаде, а на войну с титаном отправляется Мелиноя, дочь Аида. Она не помнит ни отца, ни матери, ни старшего брата Загрея (главного героя первой Hades), поскольку была еще ребенком, когда Подземный мир подвергся атаке. Тогда ее забрала с собой и укрыла богиня ведьмовства Геката. Под ее наставничеством Мелиноя стала колдуньей и обрела цель всей жизни — убить Кроноса. Загвоздка в том, что Кронос — воплощенное время, которое, как известно, чрезвычайно трудно остановить.

Hades II, таким образом, напрямую продолжает первую Hades, которая вышла в 2020-м (а до этого два года пробыла в раннем доступе) и мгновенно стала культовой. Причины тому понятны: красивейшие, ни на что не похожие визуальный ряд и музыка, а также бесшовное и бесконечно развлекательное сочетание идеи и игровой механики. Загрей, сын Аида, пытается сбежать из Подземного мира, использует для этого дары родственников с Олимпа (в виде специальных способностей для сражений с мертвецами), а когда погибает, возрождается в царстве мертвых и вместе с игроком начинает все заново. Каждая попытка такого побега отличается от других, так как попутно можно общаться с другими богами и мифическими героями, понемногу раскрывать мотивы и самого Загрея, и всеми силами мешающего ему Аида.

В новой игре нужно не сбежать из Подземного мира, а проникнуть туда, но в остальном суть и последовательность действий та же, что и в первой Hades. Мелиноя по пути сражается с монстрами, комбинирует дары олимпийцев, умирает и возрождается, чтобы повторить маршрут, экипировав другое оружие или взяв иные дары, раскрыв новые детали истории. В пересказе это может звучать монотонно, но на деле затягивает, и оторваться от обеих частей Hades сложно.

Как выглядит сиквел и чем он отличается от оригинала

Hades II сделала студия Supergiant Games, прославившаяся, помимо первой Hades, играми Bastion, Transistor, Pyre и отсутствием в них ощущения дежавю. Каждая работа этой команды, как принято считать, совершенно не похожа на предыдущие, что не совсем так. Bastion и Transistor близки идейно, обе рассказывают о разрушительном потенциале технологий, о гибели общества, достигшего вершины прогресса, а боевая система первой Hades во многом основывалась на геймплейных наработках Bastion, ее динамике и темпе. Но прямого продолжения своих игр Supergiant Games действительно прежде не делала, и потому Hades II ждали с особенным интересом.

Пока что доступна лишь ранняя версия игры. У сюжета еще нет финала, вместо портретов некоторых персонажей — их эскизы или заглушки, не добавлены последний вид оружия и один из регионов мира, но уже сейчас понятно главное: Hades II, в отличие от своей прыткой героини, берет массой, а не ловкостью. Здесь больше локаций, чем в первой части (нужно как спускаться в Подземный мир, так и идти вверх, к Олимпу), больше персонажей, с которыми можно поговорить, больше врагов и боссов, больше способов с ними расправиться.

В оригинальной игре, например, было три основные боевые механики — атака, особая атака и бросок, — а в Hades II добавили возможность наносить усиленные удары. Улучшенная атака посохом, скажем, бьет по длинной линии спереди от Мелинои и сзади, а усиленный удар серпом и кинжалом позволяет телепортироваться к противнику за спину и сделать выпад оттуда. Кроме того, в Hades II вместо зова богов добавили магию с отдельными ветками развития заклинаний, изменили передвижение. Рывок остался, но один, а его фактической заменой стал ускоренный бег.

В разнообразии как таковом, конечно, нет ничего плохого, даже напротив. Hades II лишена главного недостатка первой части — скудного по меркам жанра roguelike количества врагов и их приемов и, как следствие, геймплейных ситуаций. Другое дело, что, помимо боев, в обеих Hades есть сбор ресурсов для повышения характеристик, и этот слой игры тоже стал больше. Ресурсов теперь свыше десятка, добывать их нужно разными инструментами, но брать с собой можно только один; вдобавок не сразу становится ясно, где какие ингредиенты можно найти.

Из-за этого приходится устраивать все новые и новые забеги, чтобы разыскать понадобившуюся корягу или выкопать семена чеснока. Обойтись без них не удастся, потому что иначе, например, не открыть списки способностей, которые даруют олимпийские боги, и планировать стратегию прохождения будет сложнее. Оригинальная Hades гораздо гармоничнее сочетала слои геймплея, была целостнее, а в новой части поиски рогоза и выращивание пшеницы, сбор мусора (буквально) и цветов, добыча известняка и железа сплетаются, как змеи вокруг Лаокоона, и грозят задушить живую основу игры.

Но на уровне концепции, стилистики, драматургии, юмора Hades II выполнена дьявольски (или, учитывая тему, божественно) изобретательно и остроумно. Среди боссов, например, есть Сцилла, объединившаяся с сиренами в музыкальную группу и поющая во время битвы. Паучиха Арахна стала помощницей Мелинои и вяжет ей хитоны, дающие броню и иные усиления. При переходе в новую локацию можно обнаружить, что всех врагов в ней уже убила богиня возмездия Немезида, которая предлагает сделку: выдержать ее удар и потерять часть здоровья, а взамен получить награду. Боги вновь в большинстве своем выглядят так, что кадры с ними можно вырезать — и в музей на вечное хранение. А бой с Кроносом полон сюрпризов самого разного толка (попробуйте в этой схватке поставить игру на паузу). Иными словами, в ранней версии Hades II можно провести 20–30 часов, находя все новые и новые детали и возможности, и это будут счастливые часы.

Что пишут критики и игроки о Hades II

Сиквел встретили восторженными отзывами: у игры уже почти 26 тыс. пользовательских обзоров в Steam, а рейтинг достиг 94%. Критики тоже оценили Hades II высоко. Пока это предварительные обзоры, поскольку игра еще не вышла полностью, но рейтинг на OpenCritic составил 90%.

Вторая часть, по мнению игроков и западных журналистов, сохранила достоинства оригинала и вместе с тем получилась насыщеннее, амбициознее, гибче благодаря нововведениям в боевой системе и развитии способностей и оружия, расширенному взаимодействию с персонажами. Не всем, впрочем, понравились изменения в облике персонажей (критикуют в том числе новый вид Хаоса и Деметры), а также переработка геймплейных механик — отказ от нескольких рывков, замедлившийся в связи с этим и увеличением числа противников темп игры.

Пиковый онлайн (то есть количество игроков, одновременно запустивших Hades II) достиг 103 тысяч человек и почти втрое превысил показатели оригинальной игры. Интерес к первой части тоже вновь увеличился, и она обновила свой рекорд пикового онлайна с 37 тысяч до 54 тысяч.

Вердикт

Hades II избавилась от проблем первой части, но обрела другие и, как это почти всегда бывает с продолжениями, утратила эффект новизны, поэтому в золотой фонд жанра вряд ли войдет. Местами она утомительна и переусложнена. Но недостатки в этой игре все равно бросаются в глаза меньше, чем достоинства.

Поэтому даже нынешняя версия Hades II оправдывает все затраты на нее (игра официально доступна в российском Steam и продается по низкой региональной цене в 1100 рублей). Пусть в раннем доступе она пробудет как минимум до конца 2024 года, полную версию вряд ли придется ждать долго: судя по текущему состоянию, вполне возможно, что финальный релиз состоится уже в 2025-м. В любом случае, это игра, за которой хочется следить. В конечном счете убить время — это довольно просто, а вот провести его с удовольствием куда сложнее, и в Hades II эту задачу можно выполнить.

Автор: Александр Омолоев