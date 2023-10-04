От Half-Life 2 до «Ведьмака»: Кинопоиск и Букмейт выпустили книгу «100 великих игр XXI века»

В Букмейте вышла книга «100 великих игр», основанная на одноименном масштабном спецпроекте редакции Кинопоиска. Рассказываем, в чем особенность именно книжной версии, какие ранее не публиковавшиеся материалы туда вошли и почему результаты проекта нас всех удивили.

О книге

Сборник «100 великих игр» — уже третья книга в рамках проекта «100 великих» о самых влиятельных и важных произведениях индустрии развлечений. В основе сборника — рейтинг, составленный редакцией Кинопоиска на основе личных топов более 150 человек, в число которых вошли игровые журналисты, кинокритики, представители индустрии и те, кто не занимается играми профессионально, но искренне их любит. Возможно, это единственный случай, когда в одном топе поучаствовали техноблогер Wylsacom, стример Мэддисон, продюсер Антон Логвинов и киноблогер BadComedian.

Рейтинг возглавила игра Half-Life 2, на втором и третьем местах расположились The Witcher 3: Wild Hunt и Red Dead Redemption 2. В книжную версию проекта «100 великих игр», кроме самого списка, вошли комментарии о каждой игре, попавшей в сотню.

Список дополнен материалами авторов Кинопоиска, а также сценариями видеоэссе YouTube-канала «Кинопоиск | Игры». В книге впервые опубликован текст игрового журналиста Андрея Дуванова «Стратегическое поражение. Что случилось с жанром RTS?» о судьбе стратегий в реальном времени — от легендарных первых частей Warcraft до редких релизов современности.

Марат Шабаев Куратор игрового направления Кинопоиска «Этот спецпроект ни в коем случае не попытка выстроить железобетонную иерархию, а приглашение к дискуссии, которая сама собой довольно стремительно развернулась в социальных сетях. Получившиеся результаты во многом удивили нас самих: за бортом оказались целые культовые серии (и это тоже наводит на интересные мысли), в то же время довольно высоко пробирались совсем свежие тайтлы, еще не успевшие толком занять свое место в истории видеоигр. Почему в топ не попали гонки, куда делись файтинги и многие культовые игры ХХ века? Получившаяся сотня многое говорит о том, что значит эпитет „великий“, который все понимают по-разному. Топ в его нынешнем состоянии очень интересно будет сравнить с неизбежным апдейтом, который мы наверняка сделаем через несколько лет».

О проекте

«100 великих» — это списки самых влиятельных и важных произведений индустрии развлечений. Они создаются на основе масштабных опросов экспертов и дополняются развернутыми комментариями, а также текстами критиков Кинопоиска и приглашенных авторов о попавших в сотню проектах. «100 великих» — флагман медиа Кинопоиска, который, помимо версии на сайте, также публикуется как электронная книга в Букмейте и как видеоэссе в YouTube.

Над проектом «100 великих игр» работали кинокритик и куратор игрового направления Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов. Редактор книжной версии — Татьяна Симакова.