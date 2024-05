Senua’s Saga: Hellblade II — мрачная видеоигра про психоз в средневековой Исландии

21 мая на ПК и Xbox Series X|S (сразу в подписке Game Pass) вышла Senua’s Saga: Hellblade II — первый крупный консольный эксклюзив Microsoft в этом году. Это прямой сиквел Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017), который приумножает как преимущества, так и недостатки оригинала. Рассказываем, чем может зацепить новая видеоигра студии Ninja Theory.

Марат Шабаев Кинокритик, куратор игрового направления Кинопоиска

Кельтская воительница Сенуа решает отомстить тем, кто уничтожил ее племя, и отправляется в суровую Исландию, откуда и устраивают набеги жестокие северяне. Попав в плен и пережив кораблекрушение, она оказывается на чужой земле, где шаманы совершают чудовищные жертвоприношения, а в пещерах и на побережьях живут великаны. Ей предстоит сразиться как с людьми, так и с монстрами на пути к своей цели — лидеру рабовладельцев-северян. А помогать в дороге и отвлекать ее будет нескончаемый гвалт голосов в голове. Особенно среди них выделяется мрачный бас отца Сенуа, предрекающий девушке провал и скорую смерть.

Начало путешествия

В 2017 году английская студия Ninja Theory выпустила Hellblade: Senua’s Sacrifice (сначала на ПК и PlayStation 4, позднее игру портировали на Xbox One и Nintendo Switch). В ней геймеры познакомились с Сенуа — девушкой, страдающей от психоза и голосов в голове и спускающейся в загробное царство Хельхейм. Всё ради того, чтобы воскресить покойного возлюбленного Диллиона (его голову она берет с собой), если, конечно, удастся победить богиню мертвых Хель.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Первая Hellblade критикам понравилась (81 балл на Metacritic), но вызвала ряд вопросов. Во-первых, мало кому пришлись по душе примитивные головоломки. Сенуа способна видеть этот мир иначе, поэтому периодически ей нужно отыскать (посмотреть под определенным углом) на, скажем, сучья деревьев, чтобы сложить из них рунический символ, открывающий закрытый проход. Причем решать подобные задачки приходилось довольно часто. Второе сомнительное решение разработчиков — однообразная боевая система (быстрый/сильный удар, уклонение и блок); использовать ее приходилось часто, анимации были не шибко разнообразными, а сама Сенуа двигалась довольно заторможенно.

Зато у Senua’s Sacrifice были неоспоримые достоинства — потрясающий motion capture. Главную героиню сыграла Мелина Юргенс, работавшая в Ninja Theory над монтажом и почти случайно ставшая прототипом Сенуа; долгая кропотливая работа сделала мимику пугающе реалистичной. Пейзажи и картины ада тоже поражали воображение, особенно если учитывать то, что Ninja Theory подавала свою игру как инди-ААА, то есть маленький независимый проект (в основной команде работало всего 15 человек), но с амбициями и размахом как у крупнобюджетных блокбастеров.

Актриса Мелина Юргенс получила BAFTA за роль Сенуа в первой части. А количество съемок motion capture для второй части увеличилось в разы.

Другая, не менее эффектная фишка первой Hellblade — бинауральный звук. Играть рекомендовалось строго в наушниках, чтобы слышать, как на героиню со всех сторон и с разной интенсивностью давят шепчущие, кричащие, тараторящие голоса; пространственный звук должен был репрезентировать психоз Сенуа. Диагноз взят не с потолка и не для красного словца — разработчиков консультировал кембриджский профессор Пол Флетчер, получивший грант благотворительного фонда Wellcome Trust. Репрезентация психоза тут была удачно зарифмована с мрачной скандинавской мифологией, и это позволяло по-разному интерпретировать события Hellblade.

Вполне вероятно, что никакого схождения в ад и не было, а все это происходило внутри разума самой героини, переживающей страшную трагедию. К сожалению, вторая часть построена чуть менее элегантно и не оставляет большого простора для трактовок.

Исландский трип

Hellblade II анонсировали в 2019-м. Бюджет явно вырос: за год до этого Ninja Theory вошла в состав Microsoft; гигантская корпорация, судя по всему, несильно ограничивала свободолюбивых разработчиков. Зато Hellblade II стала консольным эксклюзивом Xbox — обладатели PlayStation 5 игру не увидят (хотя новая стратегия Microsoft, постепенно отказывающейся от политики эксклюзивности, позволяет предположить, что рано или поздно это случится).

Исландские пейзажи в игре трудно отличить от фотографий. Причем вау-эффект вызывают не только открытые пространства, но и разнообразные пещеры. Сверхмощь движка Unreal Engine 5 во всей красе.

Вторая часть продолжает сагу Сенуа как сюжетно, так и концептуально. Как понимать события первой части, нам не объяснят, но действие сиквела явно разворачивается преимущественно в объективной реальности (кроме главной героини, тут есть еще несколько персонажей второго плана, становящихся свидетелями чертовщины). При этом концептуально все развивается логично: если в прошлой игре воительница боролась с внутренними демонами, то теперь обратила свой взор вовне, в сторону жестоких захватчиков кельтских земель.

Геймплей Hellblade II, бесспорно, самое слабое ее место, его ругают почти все критики, а нам остается только присоединиться. Ninja Theory не повела и ухом, прочитав рецензии к первой части. Однотипные головоломки (собери руну из поломанных корабельных матч, додумайся, как пронести факел через водопад) снова на месте, пусть и в меньшем количестве. А вот боев стало на порядок меньше. С одной стороны, это делает каждое сражение действительно незабываемым — срежиссировано все здорово, каждое попадание по телу противника оставляет ощутимый порез. Правда, сведя количество боев к минимуму, Ninja Theory опасно подошла к тонкой грани между видеоигрой и очень красивыми CGI-роликами.

Как и в первой части, здесь нет никого интерфейса, который указывает на состояние здоровья или направление. Единственный подобный элемент — зеркало на поясе, оповещающее о готовности особой атаки.

Интерактивность удручает, даже становится неловко от того, какие споры еще полгода назад велись вокруг Alan Wake II. Там хотя бы можно было заблудиться, вдоволь пострелять и покрутить карточки на доске! В Hellblade II лудо-нарративный диссонанс (грубо: когда сюжет и геймплей противоречат друг другу) местами зашкаливает. Голоса в голове говорят Сенуа о том, какая она особенная и делает свои особенные дела, в то время как игрок просто тащит камень от одного столбика к другому или идет по дороге пять минут, любуясь северным сиянием.

При этом визуальные решения и постановка в лучшие моменты Hellblade II перехватывает дыхание. Первые два часа, вероятно, самые сильные. Обессиленная Сенуа, пережившая кораблекрушение, сражается с одним из захватчиков, который пучит глаза и откровенно насмехается над ней; туманное побережье сменяется деревней, где героиня наблюдает последствия резни в виде тотемов из человеческих конечностей. Затем под покровом ночи она пробирается на место ритуального жертвоприношения, в зареве костров прыгают шаманы со звериными черепами на голове, выдыхают струи пламени изо рта, а из-под растрескавшейся почвы вылезает великанша, обрушивая на игрока могучие лавовые потоки. По дикой энергетике и нон-стоп-действию это похоже на арт-боевик в духе «Безумный Макс: Дорога ярости» или адреналиновый экшен «Битвы бастардов» из «Игры престолов», мрачный сеттинг и нордические пейзажи напоминают сюрреалистичную «Вальгалла: Сага о викинге» Николаса Виндинга Рефна и брутального «Варяга» Роберта Эггерса.

Встроенный фоторедактор в игре отменный, и он действительно нужен, ведь сделать красивый кадр здесь тянет едва ли не каждую секунду.

Затем, увы, действие выдыхается. Слишком долго Сенуа торчит в пещерах, а потом почти всю игру бредет в дождливом мороке, который перемежается то кат-сценами, то предсказуемыми драками. Если вы забыли о словосочетании «симулятор ходьбы», которым часто обидно клеймят атмосферные инди-игры, то самое время снова достать его из загашника.

В достоинства игры стоит записать ее короткий хронометраж. Hellblade II на час-полтора короче первой части и легко пробегается за шесть-семь часов (вполне реально осилить за выходные или даже один долгий вечер). Сейчас индустрия одержима, скорее, долгими играми с открытым миром и с 50+ часами дополнительных активностей, поэтому компактные взрослые истории, не отвлекающиеся на побочные квесты, теперь на вес золота.

По части лицевой анимации Ninja Theory находится в лидерах индустрии. Настолько живая экспрессия даже в дорогих и современных видеоиграх встречается не так часто.

Hellblade II не успевает надоесть и заканчивается ровно тогда, когда это нужно, рассказав мрачную кинематографичную историю о мести, безумии и нормальности (монстры-великаны тут элегантно зарифмованы с самой Сенуа, к которой из-за ее ментальных особенностей относятся то как к чудовищу, то как к избранной). Вполне вероятно, что сюжет этой игровой дилогии понравится фанатам The Last of Us, тем более что психологический хоррор Ninja Theory исследует примерно те же темы, что и постапокалиптический блокбастер Naughty Dog.

Вердикт

Senua’s Saga: Hellblade II

Hellblade II вряд ли переубедит тех, кого в свое время разочаровала первая часть. Это еще менее интерактивный и еще более визуально ориентированный тайтл, который дарит интересный чувственный опыт, а не заставляет потеть, тренируя мелкую моторику рук и интеллект. Да, боевая система по сравнению с игрой 2017 года, скорее, деградировала, зато Hellblade II стала еще красивее и жутче оригинала. А бинауральный звук и лицевая анимация способны переубедить даже скептиков. Если представить, что завтра Microsoft решит внезапно закрыть Ninja Theory, то за ее сотрудников будут бороться рекрутеры всех крупных компаний.

Станет ли Hellblade II важным эксклюзивом в актуальном противостоянии Sony и Microsoft? Пожалуй, что нет. Это очень крутой арт-проект для специфической аудитории, которую устроят и непроглядная скандинавская хтонь, и непрерывный психотический эмбиент в ушах, и отсутствие ощутимого геймплея. Блеклая рекламная кампания Microsoft — лучший тому показатель. Непонятно, как промотировать Hellblade II, не вводя потенциального покупателя в совсем уж преступное заблуждение. Критики хотя и остались в целом довольны, но сильно ругают геймплей (а точнее, его отсутствие), и есть ощущение, что к концу года про игру будут помнить лишь те, кто в качестве средства от бессонницы листает бесконечную библиотеку майкрософтовской подписки Game Pass.

И все же те немногие, что доберутся до суровой, но безумно красивой Исландии, вряд ли смогут отмахнуться от аудиовизуальной мощи, которую Ninja Theory обрушивает на наши головы. Шум и ярость этого странного психологического хоррора точно породят небольшой культ тех, кто будет восторгаться чудовищной мощью местных великанов, вслушиваться в шепоты и крики, рассматривать каждый каменистый пригорок и никогда не забудет первую схватку с огнедышащими шаманами на залитом кровью ночном капище.