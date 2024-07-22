Что смотреть дома: «Горизонты», «Декамерон», «Плохие парни до конца» и второй тур РПЛ

1863 год. Горизонт — форпост на территории будущей Аризоны, который подвергается набегам апачей. В последней бойне выживает только Фрэнсис Киттредж (Сиенна Миллер) с дочерью, которые находят временное пристанище в армейском форте под защитой лейтенанта Трента Гепхарта (Сэм Уортингтон). Несмотря на неблагоприятную обстановку, в Горизонт направляются переселенцы с Востока, а в Вайоминге торговец лошадьми Хейс Эллисон (Костнер) ввязывается в потасовку, защищая секс-работницу Мэриголд (Эбби Ли).

Вероятно, пути ключевых персонажей пересекутся в Горизонте. Эпичный вестерн Костнера рассчитан примерно на 12 часов, и даже не все герои еще появились на экране (в продолжении обещают Джованни Рибизи). Вся надежда на стриминги: в прокате фильм встретили прохладно, и, хотя съемки третьей части стартовали, студии не очень хотят выпускать вторую. Как говорится, спешите видеть.

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