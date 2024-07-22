Что смотреть дома: «Горизонты», «Декамерон», «Плохие парни до конца» и второй тур РПЛ

Тайка Вайтити переснял Терри Гиллиама, а Netflix — Джованни Боккаччо. Режиссерский дебют дочери Дэвида Кроненберга и триумфальное возвращение Уилла Смита и Мартина Лоуренса. Второй тур Российской Премьер-лиги и поединок Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса в Манчестере. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Кевин Костнер снял проект жизни о покорении американского Запада
Где смотреть: Кинопоиск — с 27 июля
1863 год. Горизонт — форпост на территории будущей Аризоны, который подвергается набегам апачей. В последней бойне выживает только Фрэнсис Киттредж (Сиенна Миллер) с дочерью, которые находят временное пристанище в армейском форте под защитой лейтенанта Трента Гепхарта (Сэм Уортингтон). Несмотря на неблагоприятную обстановку, в Горизонт направляются переселенцы с Востока, а в Вайоминге торговец лошадьми Хейс Эллисон (Костнер) ввязывается в потасовку, защищая секс-работницу Мэриголд (Эбби Ли).
Вероятно, пути ключевых персонажей пересекутся в Горизонте. Эпичный вестерн Костнера рассчитан примерно на 12 часов, и даже не все герои еще появились на экране (в продолжении обещают Джованни Рибизи). Вся надежда на стриминги: в прокате фильм встретили прохладно, и, хотя съемки третьей части стартовали, студии не очень хотят выпускать вторую. Как говорится, спешите видеть.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Дебютный боевик режиссера «Доктора Кто» и «Песочного человека»
Где смотреть: Кинопоиск — с 27 июля
Бывший военный и чемпион по мотокроссу Джек (Оливер Джексон-Коэн из «Призрака дома на холме») находится в трудном финансовом положении, поэтому соглашается забрать в Северном море таинственную посылку. Когда заказчик не выходит на связь, а мужчина решает оставить груз себе, пропадает его младший брат, и Джека ждет опасная мотоциклетная одиссея по ночному криминальному Хартлпулу.
Динамичный дебют в полном метре Джейми Чайлдса, набившего руку на популярных сериалах. В фильме также снялись Рори Макканн из «Игры престолов» и Дженна Коулман из «Доктора Кто».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Французская драма о математике и чувствах
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko, Kion, «Иви»
Блестящая аспирантка Маргарита (Элла Румпф) три года посвятила доказательству гипотезы Гольдбаха под руководством профессора Вернера (Жан-Пьер Дарруссен). Когда тот берет еще одного аспиранта — Лукаса (Жюльен Фрисон) из Оксфорда, — она сначала допускает ошибку в расчетах перед важным выступлением, а потом решает взять от математики паузу и разобраться в себе. В этом ей поможет новая соседка — раскрепощенная танцовщица Ноа (Соня Бонни Эбумбу). Показанная в Каннах драма Анны Новион, снимавшей популярный французский сериал «Бюро».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Невероятные странствия подростка и хрюшки в Древнем Китае
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink
Одиннадцатилетний Тигр давно не видел родителей, но не сидит без дела и разносит грузы, периодически влипая в неприятности. Незадолго до китайского Нового года работодатель обещает, что после следующего заказа Тигр наконец увидит родителей, и юноша отправляется в далекое путешествие. Конечно, не один, а верхом на верной свинье.
Комедийное фэнтези из КНР, посвященное символу 2022 года по китайскому календарю — тигру. Наряду с несколькими дебютантами среди режиссеров мультфильма — Цзоу И («Кунг-фу воин»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Веселое фэнтези о карьерном росте белого воротничка
Где смотреть: Кинопоиск
37-летний офисный сотрудник Сатору Миками погибает от ножа грабителя и перерождается в фантастическом мире. Так как его последнее сожаление касалось склонности людей к кровотечению, новый облик служащего — слизь. Разумеется, непростая: Сатору может прокачиваться, запоминать чужие приемы и даже изучать целые ремесла, если проглотит соответствующего специалиста. Для начала же попаданец заводит дружбу с плененным драконом Вельдорой, который дарует ему новое могучее имя — Римуру Темпест.
Один из самых популярных сегодня исекаев — историй про людей, переродившихся в фантастическом мире — и флагманская франшиза студии 8bit («Синяя тюрьма: Блю Лок», «Лагерь на свежем воздухе»). Второй и третий сезоны будут доступны на Кинопоиске 30 июля и 5 августа соответственно.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Задорный ремейк культового фильма Терри Гиллиама
Где смотреть: Apple TV+
Одиннадцатилетний Кевин (Кал-Эл Так) обожает историю и многое знает, например об античности, футболе у майя и китайских пиратах. Шанс посетить легендарные места в момент их расцвета обнаружится буквально в его комнате, когда мальчик познакомится с шайкой Пенелопы (Лиза Кудроу). Украв карту сокровищ у Верховного существа (Тайка Вайтити), они перемещаются в пространстве и времени, стремясь завладеть как можно большим количеством артефактов.
Несколько подзабытую комедию Терри Гиллиама о странствиях по историческим и мифическим местам доверили обновить Вайтити и его постоянному соавтору Джемейну Клементу, который не только работал над сценарием, но и сыграл воплощение зла.
Итальянские богачи прячутся от чумы и травят байки
Где вышло: Netflix
1348 год, в Европе пандемия. Благородная Пампинея (Заша Мэмет) предлагает группе флорентийских вельмож со слугами уехать в поля Тосканы, чтобы переждать буйство Черной смерти. Там за вином, коллективными увеселениями и захватывающими историями они и пересидят напасть.
Новейшим осмыслением альманаха Джованни Боккаччо занялась Кэтлин Джордан, сценаристка «Молодых охотниц за головами». Разыгрывать трагические, эротические и сатирические сцены из XV века будут Тони Хейл, Таня Рейнольдс, Джессика Пламмер, Фарес Фарес и Джон Ханна.
Триумфальное возвращение Уилла Смита и Мартина Лоуренса
Где вышло: iTunes, Prime Video, Vudu
Ветераны майамского сыска Майк Лаури (Смит) и Маркус Бернетт (Лоуренс) не сидят без дела. Первый женился, второй чуть не умер от сердечного приступа на его свадьбе, но обоих ждет возвращение с небес на землю, когда их покойного начальника капитана Ховарда (Джо Пантольяно) обвинят в связях с картелями. Крутые парни в форме уверены, что шефа пытаются оболгать.
Четвертый боевик о корешах из Майами снова сняли Адиль Эль Арби и Билал Фалла, чьи «Плохие парни навсегда» стали самым успешным фильмом франшизы (первые два снимал Майкл Бэй). Новый старомодный экшен почти добирается до отметки в 400 млн долларов, а значит, спрос по-прежнему высок.
Подробнее о фильме:
Фантастический триллер с Джеем Барушелем и Питером Галлахером
Где вышло: Shudder — с 26 июля
На фоне экологического кризиса и перенаселения Земли в будущем правительства некоторых государств ввели добровольно-принудительную эвтаназию. Например, в Канаде родственники тех, кто согласится уйти из жизни, получают солидное вознаграждение. Экс-телеведущий Чарльз Йорк (Питер Галлахер) приглашает взрослых детей на ужин, чтобы объявить о решении помочь планете: вместе со второй женой Дон Ким (Уни Пак) они согласились участвовать в программе. Однако семейное застолье идет не по плану.
Футуристическая сатира и полнометражный дебют Кейтлин Кроненберг — дочери короля боди-хоррора, снявшей короткометражку о смерти отца. Многочисленных Йорков и агентов департамента гражданской стратегии сыграли Джей Барушель, Эмили Хэмпшир, Энрико Колантони и Колм Фиор.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Фильм-катастрофа с Наоми Уоттс, Юэном Макгрегором и Томом Холландом
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — масштабный англоязычный дебют Хуана Антонио Байоны.
Сегодня Байона — один из самых успешных испаноговорящих коммерческих режиссеров, снявший «Мир Юрского периода 2», сериал «Властелин колец» и номинированное на «Оскар» «Общество снега». А еще 15 лет назад в него верил лишь Гильермо дель Торо, спродюсировавший хоррор «Приют». Следом испанца пригласили в Голливуд, где он снял по реальным событиям драму о цунами, обрушившемся на Таиланд в 2004 году. И режиссера уже заметили все.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Новый Педро Альмодовар в Венеции — повод пересмотреть его ранние фильмы
В конкурсе одного из важнейших кинофестивалей Европы покажут «Комнату по соседству» с Тильдой Суинтон, Джулианной Мур и Джоном Туртурро — первый англоязычный полный метр испанца, где выясняют отношения сын, мать и ее подруга. Альмодовар любит паутину драм и страстей, в чем можно убедиться, посмотрев гротескный и откровенный триллер о влюбленности двух серийных убийц (Антонио Бандерас и Ассумпта Серна).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Сатирический (и пророческий) сериал с Джулией Луи-Дрейфус
В последние годы не раз зрители вспоминали долгоиграющую политическую сатиру Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина», «В петле») о Селине Майер (Луи-Дрейфус) — сенаторке от штата Мэриленд, представляющей Демократическую партию и занявшей пост вице-президента. В более поздних сезонах она уже претендовала на главное кресло, и скандал вокруг голосов за Трампа в 2020 году очень напоминал коллизию из сериала. Теперь, когда Джо Байден больше не претендует на новый президентский срок, а его место в предвыборной гонке планирует занять вице-президент Камала Харрис, шоу Ианнуччи снова может оказаться пророческим.
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Спорт
Российский футбол недели: второй тур РПЛ
Московское дерби и выезд «Зенита» в Казань
«Динамо Москва» — «Локомотив»
Российская Премьер-лига набирает ход: в первом туре нового сезона «Динамо» уверенно разобралось с «Факелом», а «Локомотив» выдал результативный матч с новичком лиги «Акроном». В субботу им предстоит сыграть между собой. И если голевой настрой удастся сохранить, нас ожидает зрелищная игра. Первое дерби «Динамо» и «Локомотива» состоялось в 1936 году, прямо сейчас по победам ведут бело-голубые (65:48).
«Рубин» — «Зенит»
У казанцев и петербуржцев на старте чемпионата результативность еще лучше: обе команды в первом туре забили по четыре мяча, а нападающий «Зенита» Максим Глушенков — пока единственный игрок турнира с двумя голами. Статистика встреч на домашнем стадионе «Рубина» не в пользу хозяев, из шести матчей они уступили в четырех. Узнать, как статистика изменится, можно в субботу на Кинопоиске в эфире «Матч Премьер».
Единоборства недели: UFC 304
Два боя за пояс в Манчестере
UFC возвращается в Манчестер с номерным турниром — в карде сразу два боя за чемпионские пояса. Леон Эдвардс проведет третью защиту титула в полусреднем весе. Англичанин идет на внушительной серии из двенадцати побед. У его соперника, американца Белала Мухаммада, девять побед подряд. Для него бой за пояс — первый в карьере.
Том Аспиналл постарается защитить титул временного чемпиона в тяжелом весе от претензий Кертиса Блейдса. Два года назад они уже встречались, тогда победу одержал Блейдс, а Аспиналл получил травму колена и не смог продолжить поединок. Оба выражали готовность довести дело до конца и теперь смогут сделать это с поясом на кону. Увидеть, кто окажется лучше готовым можно в ночь с субботы на воскресенье на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».
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Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images, Александр Демьянчук / ТАСС