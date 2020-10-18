Скандал вокруг выборов в США сравнивают с сериалом «Вице-президент». В нем и правда много совпадений

3 ноября в США состоялись выборы президента, итоги которых не подвели до сих пор. Дональд Трамп считает, что при подсчете голосов были допущены нарушения в нескольких штатах, в том числе в Неваде, и обещает обратиться в суд. Такой сценарий сравнивают с событиями сериала «Вице-президент»: в пятом сезоне главная героиня, политик Селина Майер (Джулия Луис-Дрейфус), тоже подозревала, что ее голоса в Неваде были украдены, и требовала пересчета. Рассказываем, что общего между сатирой HBO и реальными выборами.

Как проходят выборы в США в 2020 году?

После закрытия избирательных участков Трамп опережал Джо Байдена с небольшим отрывом: по подсчетам NBC, ему досталось 212 голосов выборщиков против 209 у демократов. Но уже 5 ноября Байден вырвался вперед, победив в нескольких ключевых штатах, включая Мичиган. В этот момент канал Fox News прогнозировал ему 264 голоса, а Трампу — 213—214.

Действующего президента не устроил ход голосования из-за возможных фальсификаций. 4 ноября штаб Трампа подал иск об остановке подсчета голосов в Пенсильвании и Мичигане. Также Трамп потребовал пересчитать результаты в Висконсине, где позднее победил Байден.

Дональд Трамп / Фото: Getty Images

Кроме того, в штабе Трампа заявили, что намерены судиться из-за предполагаемых нарушений в Неваде. Сторонники президента убеждены, что при подсчете учитывались голоса тех, кто уже не зарегистрирован в штате или умер. Журналисты считают, что Невада может стать решающей для победы Трампа.

На фоне споров вокруг результатов в США начались протесты, в которых участвуют сторонники Байдена и Трампа, а также члены движения Black Lives Matter и альянса Protect the Results («Защитим результаты»). В соцсетях заметили, что требования избирателей Трампа разнятся: одни скандируют об остановке подсчета, другие, наоборот, требуют учитывать каждый голос.

А что было в «Вице-президенте»?

В финале четвертого сезона Селина Майер, ставшая президентом после отставки прежнего главы США, пытается победить на выборах республиканца Билла О'Брайена. Голосование заканчивается ничьей — кандидаты получают по 269 голосов выборщиков. Но в начале пятого сезона Майер сообщают, что в Неваде ее отставание составило всего полпроцента. Теперь ее штаб может требовать пересчета голосов, и Майер надеется, что это поможет ей опередить О’Брайена.

В ходе пересчета Майер узнает, что почтовый работник, голосовавший за О’Брайена, спрятал 10 000 бюллетеней. В ее команде убеждены, что бланки принадлежат жителям округа, где у Майер много сторонников. Чтобы успеть проверить голоса, ее штаб обращается в местный суд с просьбой продлить крайний срок подведения итогов.

В это время сторонники О’Брайена устраивают протесты возле здания суда, призывая отменить пересчет. Рядом с ними сотрудники штаба Майер скандируют обратное. Позже они узнают, что те самые 10 000 голосов на самом деле принадлежат военным, которые не любят Майер, и начинают требовать того же, что и О'Брайен — отмены пересчета. В итоге Майер проигрывает выборы.

Реакция соцсетей

На сходство между выборами и событиями сериала обратили внимание в соцсетях.

Перевод: «Как „Вице-президент“ предсказал эти выборы».

Перевод: «Почему эти выборы точь-в-точь похожи на пятый сезон „Вице-президента“?»

Перевод: «Кто-то еще помнит времена, когда результаты выборов в „Вице-президенте“ зависели от Невады?»

После новостей о протестах в соцсетях заметили, что сторонники Трампа скандируют противоположные лозунги, и сравнили их с коллегами Майер. Кто-то даже выложил отрывок из сериала.

Перевод: «Сторонники Трампа: „Остановите голосование“.

Тоже они: „Считайте голоса!“»



«„Вице-президент“ был настолько пророческим, что аж страшно».

Перевод: «Это точно сюжет 2-го эпизода 5-го сезона „Вице-президента“.

Нет, я не шучу, посмотрите сами».



«Сторонники Трампа скандируют „Считайте голоса!“ возле избирательного участка в округе Марикопа штата Аризона. Несколько часов назад они требовали остановить подсчет».

Реакция соцсетей привлекла внимание создателей сериала — шоураннера Дэвида Мэндела, сценариста Алекса Уилкинсона и Джулии Луис-Дрейфус.

Перевод: «Серьезно».



«Невада? Вы серьезно?»

Перевод: «Мы написали это в „Вице-президенте“, и они... стали выкрикивать

это повсюду».

Перевод: «Жизнь подражает искусству, а затем ломом выбивает из него все

дерьмо».

В сериале уже предсказывали события США

СМИ уже замечали, что сюжет сериала часто напоминает реальную жизнь. Так, в седьмом сезоне оппонентом Селины был консервативный политик Джон Райан, выступавший против вакцинации. Позже он заразился ветряной оспой и вызвал мощную вспышку заболеваний. После выхода серии похожая история произошла в Кентукки: там оспой заболел подросток, который до этого отказался от вакцины из-за религиозных убеждений и был отстранен от занятий в католической школе.

Кроме того, в первом сезоне «Вице-президента» Белый дом вынудил Селину опубликовать свою переписку. Позже зрители сравнили этот сюжет со скандалом вокруг Хиллари Клинтон. В 2015 году ее обвинили в использовании личной почты для служебных контактов, что противоречит закону США, после чего она согласилась на добровольную публикацию своего архива. В итоге Госдепартамент США обнародовал более 50 тысяч писем Клинтон.