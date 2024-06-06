«Плохие парни до конца»: вечно живые герои 90-х и камбэк Уилла Смита

В мировой прокат выходит новая, четвертая серия экшен-франшизы про широко живущих копов Майами. За счет ностальгирующих зрителей Уилл Смит попытается вернуться из общественной опалы, в которую попал после вспышки ярости на «Оскаре». Рассчитывает на это Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Детектив полиции Майами Майк Лаури (Уилл Смит) наконец женится. Его напарник детектив Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) на свадьбе так веселится, что падает с сердечным приступом. Пока Маркус балансирует между жизнью и смертью, ему является капитан Ховард (Джо Пантольяно), застреленный в предыдущем фильме, и говорит, что пока не время умирать. Маркус приходит в себя посвежевшим и, как библейский пророк, предрекает шторм. Наутро в полицейском департаменте действительно разгорается большой скандал: покойный Ховард якобы получал деньги от наркокартелей. Лаури и Бернетт должны защитить честное имя бывшего босса.

Вопрос запятнанной репутации не праздный и за пределами экрана. «Плохие парни до конца» — первый фильм Уилла Смита за два года, прошедшие со злополучной оплеухи (не считая снятого раньше и тихо провалившегося «Освобождения» Антуана Фукуа). Цена вопроса для него, соответственно, колоссальна: если «Парни» пройдут хорошо, это будет означать прощение и возвращение, и вход Смиту будет заказан только на тоскливые оскаровские вечеринки.

Но за кассовыми сборами этого фильма будет интересно последить и всем остальным. Третья серия, поставленная в 2020 году теми же Адилем и Билалом, оказалась феноменально успешной: она собрала в прокате больше 400 миллионов, столько же, сколько первые два фильма авторства Майкла Бэя вместе взятые (без учета инфляции, конечно). Готов ли зритель снова пойти в кино за порцией ностальгии по 90-м? Или «Парней» ждет печальная судьба почти что всех блокбастеров нынешнего сезона? Ловит ли еще мышей Джерри Брукхаймер? Правильно ли четвертого «Полицейского из Беверли-Хиллз» отдали Netflix (где он стартует ровно через месяц)? На что способно промо с участием Лионеля Месси?

Мартин Лоуренс и Уилл Смит

Эксперимент чистый, поскольку четвертый фильм практически ничем не отличается от третьего. Даже лица более или менее те же, если не считать жену Маркуса, которую мистически стала играть другая женщина, и невесть откуда взявшуюся невесту Майка, про которую известно лишь, что она физиотерапевт. У первой, впрочем, примерно три реплики («Я выбросила сладости, вот тебе салат»), а про вторую мы с Майком немедленно после свадьбы забываем почти что до самого финала. Тут можно было бы посокрушаться на тему присущего франшизе мачизма, если бы героев не сопровождали сразу три решительные женщины с пистолетами. Плюс хорошее камео Тиффани Хэддиш, вооруженной не только пистолетом, но и шуткой про куннилингус.

Адиль и Билал верны своему броскому, чуть архаичному стилю (хотя режиссерам нет и сорока). Камера беспрерывно нарезает круги, словно привязанная к шмелю, цвета — летние, экшен-сцены мелко порублены и местами стилизованы под кровавую компьютерную игру, оператор не забывает поснимать против солнца, как завещал Майкл Бэй (вновь мелькающий в кадре на пару секунд). Ничего выдающегося, но несколько эпизодов сделаны зрелищно: перестрелка в падающем грузовом вертолете, битва в заброшенном парке развлечений, откуда забыли эвакуировать крокодилов, внезапное превращение одного знакомого персонажа второго плана в Джона Уика.

Сюжета можно сказать, что нет — его заменяет нагромождение кое-как прилаженных друг к другу жанровых клише. Какие-то невнятные злодеи зачем-то хотят опорочить покойного капитана. Почему-то единственный, кто знает одного из них в лицо, — сын Майка Лаури из предыдущего фильма, отбывающий срок за службу в наркокартеле. Начав копать под коррумпированных силовиков, Лаури и Бернетт, разумеется, тут же оказываются в роли беглецов от закона.

Уилл Смит, Александр Людвиг, Мартин Лоуренс и Ванесса Энн Хадженс

Но нужен ли этому фильму сюжет? Не особенно. Смиту, во всяком случае, нужен только Лоуренс — и наоборот. Их персонажи уже не привязаны ни к своим близким, ни вообще к окружающей реальности — только друг к другу, к совместным препирательствам, шуточкам и песенке. Кто эти люди, живущие в роскошных домах и гоняющие по Майами на «порше» в костюмах, которым позавидовали бы и Крокет с Таббсом?

В первых «Парнях» что-то объяснялось про богатых родителей Лаури, но это было, вообще-то, 30 лет назад, кто это помнит. А в новом фильме даже непонятно, работают ли все еще герои в полиции или они просто пенсионеры-фрилансеры с пушками. Какая разница! Один корчит рожи, второй по-прежнему излучает столько харизмы, что ей можно было бы питать небольшую электростанцию.

Здесь даже почти нет, в отличие от предыдущей картины, молодецких шуток про возраст. Возраст — для простых смертных, а Маркус, например, после клинической смерти уверен, что он неуязвим; что уж говорить про Майка. Больно в этом признаваться, но, кажется, «Плохие парни» в середине 2020-х нужны не только Уиллу Смиту.