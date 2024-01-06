«Полночь с дьяволом»: не слишком страшная, но дико жуткая стилизация под телешоу 70-х

На стриминге Shudder вышел нашумевший сатирический хоррор, построенный как ток-шоу конца 70-х, где ведущий пытается, в частности, взять интервью у демона. Российский зритель также может посмотреть «Полночь» на ММКФ, а в июне — в прокате. Сделать это рекомендует Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

На Хеллоуин 1977 года выходит специальный выпуск телевизионного вечернего ток-шоу «Ночные совы» с ведущим Джеком Делроем (Давид Дастмалчян). Передача уже несколько лет пользуется популярностью, но времена настали непростые: рейтинги падают, а сам Гилрой до конца не оправился, кажется, от скоропостижной кончины его жены. Хеллоуиновский спецвыпуск посвящен, естественно, оккультизму. Среди гостей — телепат и медиум Кристу (Файсаль Баззи), экс-фокусник, переключившийся на разоблачение шарлатанов в области паранормального (Йен Блисс), и, наконец, гвоздь программы — парапсихолог (Лаура Гордон) в компании 13-летней девочки Лилли (Ингрид Торелли), вроде бы одержимой демоном.

Вот паранормальный факт: в Австралии необычно много братьев, снимающих хорроры (а также братьев Хемсвортов). Спириги («Воины света», «Пила 8») не оправдали высоких ожиданий, зато в прошлом году все говорили про близнецов Филиппу («Два, три, демон, приди!»), а «Полночь с дьяволом», которую сняли малоизвестные Камерон и Колин Кернсы, — моднейший хоррор нынешнего сезона. К фильму раз в жизни не имеет отношения A24, но пиарщики здесь тоже хорошие: пресса сообщала, что за третий день кинопроката фильм якобы заработал 666 666 долларов, а в соцсетях разгорелся скандал на тему того, что в паре кадров Кернсы использовали работу ИИ. Кроме того, «Полночь» воспел Стивен Кинг (слишком щедрый, как известно, на похвалы, но все равно приятно).

Это мокьюментари, своего рода найденные пленки; после обстоятельного вступления, где нам рассказывают историю Делроя (приятный закадровый голос, кстати, принадлежит Майклу Айронсайду), мы смотрим как будто бы запись злосчастного спецвыпуска — то, что изумленная Америка, предположительно, увидела в прямом эфире. Во время рекламных пауз камера — уже в ч/б и с другими пропорциями кадра — подглядывает еще и за закулисьем.

Едва ли многие из нас знакомы с американскими телешоу 1970-х, но сразу видно (да и Стивен Кинг свидетель), что в плане стилизации австралийцы постарались на совесть. Это пародия, но сделанная единственно возможным образом — с совершенно серьезным лицом. «Полночь» написана, сыграна, освещена, смонтирована в точности как ретротелепередача, и это обеспечивает интересный эффект погружения. Когда ситуация (ожидаемо, учитывая все обстоятельства) начинает выходить из-под контроля, мы уже так глубоко внутри телевизора, словно и правда смотрим прямое включение. Это редкий кинофильм, который правильнее, пожалуй, увидеть на домашнем экране.

Кроме того, это довольно смешно, как любое ток-шоу с участием экстрасенсов, будь то Джонни Карсон или «Настоящий мистический». В фильме всего несколько персонажей, но каждый выписан с большой любовью: комический усач, играющий вторую скрипку при Делрое; фокусник-скептик, упивающийся звуком своего голоса; жулик (или не совсем жулик?) — ясновидящий в золотом френче. Дастмалчян, вечный актер эпизода, наконец получивший главную роль, очень хорош: через профессиональную невозмутимость Делроя просвечивает и что-то необъяснимо (до поры) темное, и уязвимость, которой мы можем сопереживать.

Впрочем, главная звезда «Полуночи» — дебютантка Торелли, естественно и жутко сыгравшая улыбчивую Лилли, в голове у которой поселился Мистер Вертлявый, как она прозвала своего демона. В этой линии Кернсы усиленно подмигивают и «Изгоняющему дьявола», и, например, книжке «Мишель вспоминает», с которой в Америке началась «сатанинская паника» 1980-х: девочка будто бы провела несколько лет в секте слуг Люцифера, и это время, скажем так, не прошло даром.

«Полночь» не особенно страшный фильм, потому что у авторов другие задачи: они хотят не столько напугать зрителя, сколько вовлечь его в культурную перекличку, разделить с ним удовольствие от игры. Но смотрится картина на одном дыхании, и впечатление не портит даже чуть смазанная концовка. Это не первое кино про то, что телевидение — по определению сделка с дьяволом, но самое, может быть, наглядное.