Новые мастера ужасов: 15 современных хоррор-режиссеров, за которыми стоит следить

Чем интересен: Работы Осгуда Перкинса, сына легендарного актера Энтони Перкинса (Норман Бейтс в «Психо»), выделяются из жанрового многообразия медитативным темпом и мрачной гипнотической атмосферой. Его дебют «Февраль» — один из самых жутких хорроров в истории, несмотря на то что в нем почти нет кровавых сцен или скримеров. Герои Перкинса, как правило, потерянные или одинокие люди, которые находят тьму не снаружи, а внутри себя. Последний на данный момент фильм режиссера — «Собиратель душ» с Майкой Монро и Николасом Кейджем — в очередной раз подтвердил статус Перкинса как мастера хорроров тихих, но бьющих в самое сердце. И заодно вывел режиссера в более мейнстримное поле — до этого его знали только жанровые гики, однако после блокбастера, собравшего больше 100 млн долларов, все явно изменится.