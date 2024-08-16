Новые мастера ужасов: 15 современных хоррор-режиссеров, за которыми стоит следить

Хеллоуин — самое время, чтобы вспомнить тех, кто снимает наши любимые хорроры. За последнее десятилетие жанр здорово обновился благодаря режиссерам, которые экспериментируют с формой и содержанием. Вспоминаем ключевых игроков нового хоррора и рассказываем, что они успели снять и чего стоит ждать от них в будущем.
Что снял: «Февраль» (2015), «Я прелесть, живущая в доме» (2016), «Гензель и Гретель» (2020), «Собиратель душ» (2023)
Чем интересен: Работы Осгуда Перкинса, сына легендарного актера Энтони Перкинса (Норман Бейтс в «Психо»), выделяются из жанрового многообразия медитативным темпом и мрачной гипнотической атмосферой. Его дебют «Февраль» — один из самых жутких хорроров в истории, несмотря на то что в нем почти нет кровавых сцен или скримеров. Герои Перкинса, как правило, потерянные или одинокие люди, которые находят тьму не снаружи, а внутри себя. Последний на данный момент фильм режиссера — «Собиратель душ» с Майкой Монро и Николасом Кейджем — в очередной раз подтвердил статус Перкинса как мастера хорроров тихих, но бьющих в самое сердце. И заодно вывел режиссера в более мейнстримное поле — до этого его знали только жанровые гики, однако после блокбастера, собравшего больше 100 млн долларов, все явно изменится.
Чего ждать: В феврале 2025 года в российский прокат выйдет новая работа Перкинса — триллер «Обезьяна», снятый по одноименному рассказу Стивена Кинга. Это история о двух братьях, сталкивающихся с древним проклятием, скрытым в винтажной игрушке. Продюсером ленты стал Джеймс Ван, а главные роли достались Тео Джеймсу (он сыграет близнецов), Кристиану Конвери, Татьяне Маслани и Элайдже Вуду. Трейлер «Обезьяны» обещает зрелище, отличное от предыдущих работ автора. Интонационно он скорее напоминает черную комедию, чем зловещие п(р)оиски дьявола.
Чем интересна: Жюлия Дюкурно — одна из самых ярких и провокационных современных хоррор-режиссеров. Ее стиль определяется шокирующим подходом к исследованию травм и телесности. Обе работы Дюкурно вызвали резонанс на международных кинофестивалях и получили признание критиков. «Титан» и вовсе стал поворотным моментом в карьере постановщицы. Завоевав «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, она стала второй женщиной в истории, получившей эту награду.
Чего ждать: Сейчас постановщица работает над третьим полным метром. Известно, что фильм получил название «Альфа», а его дистрибьюцией, как и распространением «Титана», будет заниматься компания Neon. Это своеобразный знак качества. Подробнее о прокатчике, который продвигает хайповые хорроры, можете прочитать в нашем отдельном материале. Главные роли исполнят Голшифте Фарахани («Патерсон») и Тахар Рахим («Пророк»). Сюжет и другие подробности держатся в тайне, но Deadline сообщает, что это будет «самая личная работа постановщицы».
Что снял: «Гнездо» (2005), «Кровавая охота» (2007), «Дом дьявола» (2008), «Последние каникулы 2» (2009), «Тайны старого отеля» (2011), «Таинство» (2013), «Х» (2022), «Перл» (2022), «Максин ХХХ» (2024)
Чем интересен: Американский режиссер Тай Уэст, известный сейчас прежде всего своей трилогией «Х», начал хоррор-эксперименты еще в студенчестве и успел снять много фильмов. Его самой успешной ранней работой стал «Дом дьявола» с Гретой Гервиг в роли второго плана (и Гервиг, и Уэст вышли из среды американского мамблкора). Фильм среди других хорроров выделяется невероятно качественной стилизацией 1980-х. В конце 2010-х Уэст впадает в кризис и занимается постановкой эпизодов телесериалов, но переизобретает свой стиль и триумфально возвращается в 2020-х.
Его фильм «Х» с Миа Гот в главной роли произвел фурор не только среди ценителей жанрового кино, но и у фестивальной публики. Уэсту удалось создать не рядовой слэшер, а метахоррор о том, почему нам вообще нравится смотреть на чужие страдания. А «Пэрл» и «Максин ХХХ» закрепили успех «Х», став большой концептуальной трилогией о славе, медиа и американской мечте.
Чего ждать: Если первые работы Тая Уэста знали лишь синефилы, то после премьеры трилогии с Миа Гот режиссер вышел на новый уровень и не только заручился поддержкой армии фанатов, но и получил возможность тратить на производство внушительные бюджеты. Будет ли Уэст, несмотря на новый статус, продолжать хулиганить или поддастся влиянию Голливуда, покажет время. Сразу после выхода «Максин ХХХ», финальной части трилогии, Уэст предположил, что расширит вселенную четвертым фильмом. Официального подтверждения этим разговорам пока нет. Более того, Уэст намекал, что, возможно, использует идею для создания другого, независимого проекта.
Что снял: «В тени» (2016), «Раны» (2019), «Я был там» (2022)
Чем интересен: Британо-иранский режиссер удачно сочетает элементы жанрового кино с культурными и политическими темами. Его первая полнометражка «В тени» рассказывает о матери и ребенке, которые сталкиваются с джинном в Тегеране 1980-х на фоне ужасов ирано-иракской войны. Фильм отметили критики, и он получил премию BAFTA за лучший дебют. Мнения о следующих работах («Рана» и «Я был там», оба проекта вышли на Netflix) разделились. Критики сетовали на уход Анвари от выразительного авторского кино к триллерам, рассчитанным на максимально широкую аудиторию, но зрители, кажется, остались довольны.
Чего ждать: Сейчас режиссер занят постпродакшеном триллера «Священная дорога» с Розамунд Пайк и Мэттью Ризом в главных ролях. Это история о родителях, которые узнают, что их дочь стала виновницей трагического ДТП, и решают помочь ей скрыть следы преступления. Съемки уже завершились, так что, вероятно, «Священная дорога» выйдет в 2025-м. В 2022 году в списке будущих проектов Анвари появился новый фильм франшизы «Кловерфилд» («Монстро», «Кловерфилд, 10», «Парадокс Кловерфилда»), но в 2024-м сценарист Джо Бартон сообщил, что работа над фильмом так и не началась. Анвари также выступает в качестве продюсера. В этом амплуа он приложил руку к драме «Асфальтовые джунгли» (2023) и хоррору «Комната на первом этаже» (2024).
Чем интересен: Наиболее состоявшийся режиссер в списке. В копилке заслуг Пила уже имеется «Оскар» за сценарий дебютного полного метра «Прочь». В 2019 году вышел провокационный и затрагивающий тему контроля масс «Мы», а в 2022 году Пил выпустил мультижанровый «Нет» — фильм, в котором есть и НЛО, и черный юмор, и элементы вестерна с хоррором. Работы Пила как правило становятся значимым социальным комментарием. С помощью хоррора режиссер исследует расовые и классовые проблемы в современной Америке.
Чего ждать: В настоящее время Пил сконцентрировался на продюсерской деятельности. За последние годы его компания Monkeypaw Productions выпустила сразу несколько фильмов, включая анимационное приключение под названием «Уэнделл и Уайлд» и режиссерский дебют Дева Пателя «Манкимэн». Новый фильм студии выйдет в американский прокат 19 сентября 2025 года. Лента Him («Ему» или «Его») расскажет о звезде американского футбола, которому предстоит тренировать молодого атлета; синопсисы обещают «леденящий кровь антиспортивный фильм ужасов». Марлон Уайанс играет квотербека-наставника; Тирик Уизерс — его протеже. Режиссером стал Джастин Типпинг. Сценарий был написан Заком Эйкерсом и Скипом Бронки и вошел в «Черный список» лучших нереализованных сценариев в 2022 году.
Как режиссер Пил планирует вернуться в 2026 году. Universal даже объявила дату релиза его следующего фильма (23 октября), но больше никаких подробностей нет. Также он вместе с гейм-дизайнером Хидэо Кодзимой работает над загадочным новаторским хоррором OD, который должен сочетать в себе два медиума — кино и видеоигры. В нем появятся София Лиллис, Хантер Шаффер и Удо Кир. Дата выхода пока неизвестна.
Что сняла: «Выжившая» (2017), «Субстанция» (2024)
Чем интересна: Яркая представительница современного французского хоррора привлекла внимание критиков еще в 2017 году, когда выпустила дебютный кровавый триллер «Выжившая» в поджанре rape and revenge. «Субстанция» с Маргарет Куолли и Деми Мур добавила Фаржа заслуженной популярности. Ее дерзкий стиль сочетает в себе вызывающую жанровую форму с избыточным визуальным рядом и множеством кинематографических отсылок. Вдохновение она черпает у Дэвида Кроненберга, Джона Карпентера, Дэвида Линча и Михаэля Ханеке.
Чего ждать: На данный момент неизвестно, есть ли у постановщицы идеи для нового фильма, но нет никаких сомнений в том, что «Выжившая» и «Субстанция» — это только начало. Интересно, будет ли Фаржа и дальше следовать по тому же пути или попробует себя в новых темах.
Чем интересен: Эггерс прославился умением создавать мрачные и эстетически выверенные ленты, которые разворачиваются не здесь и сейчас, а далеко в прошлом. Его полнометражный дебют «Ведьма» с Аней Тейлор-Джой, совмещающий в себе мифологию и религиозные мотивы, дал новый виток жизни фолк-хоррору, монохромный сюрреалистичный «Маяк» стал одним из самых обсуждаемых фильмов ужасов последних лет и полноценным мемом, а «Варяг» убедил критиков в том, что режиссеру подвластен любой сеттинг. Эггерс не просто пугает, его фильмы — это гипнотизирующие путешествия в темные уголки человеческой души.
Чего ждать: В декабре 2024-го в мировой прокат выйдет его четвертый фильм «Носферату» — переосмысление немецкого экспрессионистского хоррора 1922 года, которое режиссер замыслил еще до создания «Ведьмы». Главные роли в вампирском фильме ужасов достались Николасу Холту, Биллу Скарсгарду и Лили-Роуз Депп.
Что снял: «По ту сторону черной радуги» (2010), «Мэнди» (2017)
Чем интересен: Работы канадского хоррормейкера Паноса Косматоса выделяются настойчивым обращением к психоделическим эффектам. Режиссер смело пользуется цветовыми палитрами и гипнотическими образами, не боясь потерять нить повествования в многообразии визуальных эффектов. Тревожные звуковые дорожки Косматоса вызывают дискомфорт и предчувствие неизведанного, трансцендентного ужаса. Режиссер стремится брать новые вершины и экспериментирует с сюжетом и формой, сочетая элементы жанров научной фантастики, триллера и хоррора. Помимо двух полнометражных картин, Косматос снял эпизод The Viewing для антологии Гильермо дель Торо, где продолжил эксперименты с формой и не прогадал.
Чего ждать: В 2022 году стало известно, что Косматос вместе со студией A24 работает над космическим хоррором «Некрокосм», однако на данный момент непонятно, на какой стадии находится проект. Зато в конце этого года Косматос приступает к съемкам вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт и Оскаром Айзеком в главных ролях. Фильм расскажет о жизни пары вампиров, живущих в Лос-Анджелесе в 1980-х годах. Идея принадлежит Косматосу, сценарий написал Эндрю Кевин Уокер («Семь»).
Что снял: «Реинкарнация» (2018), «Солнцестояние» (2019), «Все страхи Бо» (2023)
Чем интересен: С помощью хоррора он исследует человеческую психику в самых мрачных ее проявлениях. В дебютной «Реинкарнации» Астер мастерски смешал семейную драму, древнегреческую традицию и оккультную традицию, а в следующем фильме «Солнцестояние» показал другую сторону ужаса — дневной яркий хоррор, ломающий привычные жанровые рамки. Режиссер обращается к психологии и мифологии, планомерно погружаясь в мир человеческих страхов и травм. Экспериментальная черная комедия с элементами триллера «Все страхи Бо» оказалась более спорной работой Астера, но, видимо, со временем и она станет настоящим культовым фильмом.
Чего ждать: Сейчас Астер и А24 работают над четвертым совместным фильмом, который получил название «Эддингтон». Режиссер обдумывал идею ленты еще до того, как снял дебютную «Реинкарнацию», однако добрался до реализации только сейчас. Фильм обещает стать очередным большим событием в мире кино. В главных ролях Педро Паскаль, Хоакин Феникс, Остин Батлер и Эмма Стоун, а описание сюжета звучит как «мрачная комедия в стиле вестерн-нуар».
Что сняли: «Два, три, демон, приди!» (2022)
Чем интересны: Австралийские братья Дэнни и Майкл Филиппу сначала стали звездами видеоблогинга со своим каналом RackaRacka, а затем решили попробовать силы в кино. Их дебютный полный метр «Два, три, демон, приди!» показали на «Сандэнсе», а затем он стал хитом американского проката. Вирусный хоррор мгновенно сделал режиссеров звездами жанра, за следующими работами которых точно будут следить все.
Чего ждать: Сейчас Филиппу активно работают над новым проектом под названием Bring Her Back, который будет выпущен студией A24 и Causeway Films. Известно, что главную роль в фильме исполнит Салли Хокинс. Детали сюжета держатся в тайне, но проект будет полностью оригинальной историей, написанной самими братьями. Кроме того, Дэнни и Майкл не раз упоминали в интервью о планах на несколько других проектов, в том числе романтическую комедию.
Что снял: «Оно приходит за тобой» (2014), «Под Сильвер-Лейк» (2017)
Чем интересен: Режиссер смог завоевать место среди наиболее перспективных современных хоррормейкеров всего одним фильмом. «Оно приходит за тобой» с Майкой Монро в главной роли уже стал современной классикой. Митчелл переизобрел классическую слэшер-формулу и снял концептуальный хоррор, где сверхъестественная угроза передается словно половая инфекция. Эта аллегория подростковых страхов, тревог и сексуальности, безусловно, нашла свой отклик у аудитории. Совсем недавно фильм даже перевыпустили в прокат в честь 10-летнего юбилея.
Чего ждать: Сейчас Митчелл работает над своим следующим крупным проектом под названием «Улица Флауэрвейл». Это будет сай-фай с Энн Хэтэуэй и Юэном Макгрегором в главных ролях, подробности сюжета неизвестны, но уже объявлена дата начала мирового проката — 16 мая 2025 года. А еще Митчелл снимет сиквела своего культового хоррора, который получит название «Они следуют за тобой» (They Follow). Майка Монро опять сыграет главную роль, а за распространение будет отвечать студия Neon. В интервью IndieWire Монро сообщила, что съемки начнутся в начале 2025 года. Она также упомянула, что действие сиквела происходит через 10 лет после событий первой части.
Что сняли: «Ломка» (2012), «Весна» (2014), «Паранормальное» (2017), «Грань времени» (2019), «Сверхъестественное. Знаки» (2021)
Чем интересны: Уникальный дуэт в современном хорроре, привлекающий внимание своим подходом к жанру. Постановщики начали карьеру как независимые режиссеры и быстро завоевали признание благодаря фильмам «Ломка», «Весна» и «Паранормальное». Режиссеры специализируются на смешении жанров. Например, в «Весне» они рассказывают необычную романтическую историю с элементами боди-хоррора, а в «Паранормальном» исследуют концепт времени через призму научной фантастики и ужасов. Бенсон и Мурхед часто выступают не только режиссерами, но и сценаристами, монтажерами и даже актерами в своих фильмах, что позволяет им сохранять контроль над каждым аспектом производства. А еще некоторые их фильмы складываются в собственную киновселенную.
Чего ждать: Мировая известность привела Бенсона и Мурхеда в Marvel, которая часто нанимает инди-режиссеров с условного «Сандэнса». В 2021 году дуэт работал над сериалом «Лунный рыцарь», а в 2022 году Бенсон и Мурхед были наняты студией для постановки большей части эпизодов второго сезона сериала «Локи». Сейчас они работают над марвеловским шоу «Сорвиголова: Рожденный заново» и планируют создание своего сериала, расширяющего вселенную их предыдущих фильмов «Ломка» и «Паранормальное».
Что снял: «Улыбка» (2022), «Улыбка 2» (2024)
Чем интересен: Короткометражный фильм Паркера Финна «Лора не спала» привлек внимание Paramount Pictures. Спустя два года на свет появилась расширенная до полного метра лента о злом духе, который заставляет своих жертв видеть галлюцинации и творить страшные вещи. «Улыбка» превратила свой бюджет в 17 млн долларов в почти 200 миллионов сборов, мгновенно сделав дебютанта одним из самых востребованных молодых хоррормейкеров. Кассовый успех запустил в работу сиквел, который этой осенью вышел в мировой прокат (и оказался даже лучше оригинала). Финн работает на контрастах, демонстрируя, как глубоко за улыбкой прячутся наши страхи и психологические травмы, которые однажды могут выйти наружу и стать реальной угрозой.
Чего ждать: Сиквел редко становится лучше первой части, но пока кажется, что «Улыбка 2» — именно тот случай. Фильм собрал положительные отзывы от критиков и уверенно движется к тому, чтобы превзойти кассовые сборы оригинала. Неудивительно, если Финн продолжит работу над расширением вселенной и снимет продолжение. Режиссер не отрицает такую возможность, однако на ближайшее время он запланировал другой проект — ремейк «Одержимой» Анджея Жулавского с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Автор: Яна Телова