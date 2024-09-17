«Субстанция»: феминистский боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куолли

19 сентября в российский прокат выходит фильм француженки Корали Фаржа, получивший приз за сценарий на последнем Каннском фестивале. История о вышедшей в тираж актрисе, которая вкалывает себе загадочный препарат в надежде вернуть молодость, — это не первый киноманифест, протестующий против общественных требований к женскому телу, но с таким кровавым размахом тему не исследовали никогда.

Ксения Реутова Журналистка, кинокритик

Элизабет Спаркл (Деми Мур) когда-то была голливудской актрисой и даже получила «Оскар», но теперь ее слава потускнела, а именная звезда на «Аллее славы» дала трещину. Вытесненная из большого кино, она ведет фитнес-шоу на телевидении, однако и там ее дни сочтены: хамоватый начальник (Деннис Куэйд) мечтает отправить постаревшую знаменитость на пенсию. Отчаявшаяся героиня обращается к нетрадиционной медицине и заказывает загадочный препарат под названием «Субстанция». С его помощью на свет появляется Сью (Маргарет Куолли) — «лучшая версия» Элизабет, юная красотка с идеальной фигурой. Каждые семь дней они должны меняться местами и подкармливать тела друг друга, не забывая, что на самом деле нет никаких двух женщин, есть только одна. Строгий график, конечно, вскоре будет нарушен.

Босса героини зовут Харви. Фамилия Вайнштейн не названа, но подразумевается. Сама Элизабет в одной из первых версий сценария была канонической голливудской блондинкой — этот момент пришлось переиграть, когда к проекту присоединилась Деми Мур. У таинственного экранного лекарства, возвращающего сексуальную привлекательность, в реальной жизни появился аналог, который называется «Оземпик». Понятно, что авторы фильма вряд ли задумывали такую параллель, но уж больно хорошо она ложится на сюжет. «Субстанция», без сомнения, целит в Голливуд. Ну, или в любую другую индустрию, где молодость и внешний вид — важнейшие критерии успеха.

Если бы фильм этим исчерпывался, он вряд ли заслуживал бы длинной рецензии и хоть кого-то шокировал. А шок — это, пожалуй, основная эмоция, с которой придется столкнуться зрителям. «Субстанция» не для слабонервных.

Маргарет Куолли

По жанру это чистейший боди-хоррор. Француженка Корали Фаржа не скрывает, что в число ее любимых режиссеров входит Дэвид Кроненберг, главный мастер телесных киноперверсий. Но амбициозная ученица стремится не скопировать, а превзойти учителя. Женское тело в «Субстанции» переживает немыслимые трансформации. Жуткая в своей кровавости сцена рождения Сью — это только начало. Можно осторожно намекнуть, что мимоходом брошенный комментарий Харви о «сиськах посреди лица» по мере развития сюжета окажется совсем не случайным.

В фильме минимум диалогов, весь упор на визуальную составляющую — на идеально выверенные пугающие кадры, снятые искажающим пространство сверхширокоугольным объективом, на неуютно-стерильные дизайнерские интерьеры, часто выдержанные в ядовитых оттенках оранжевого или розового, на многочисленные зеркала, мониторы и глянцевые плакаты, в которые бесконечно вглядываются Сью и Элизабет.

Маргарет Куолли

Киноманам есть где разгуляться. Фаржа перелопачивает целые пласты мировой кинокультуры, подмигивая то Хичкоку, то Кубрику, то Поланскому. Но основной предмет ее режиссерского интереса — 1980-е. Фитнес-программа Джейн Фонды, которая как раз в эту эпоху стала звездой аэробики. Атмосферные насмешливые хорроры Джона Карпентера. Наконец, большой привет родине: во Франции в это десятилетие расцвел Cinema du look, «кинематограф внешнего вида», авторы которого были помешаны на кинематографической форме, обожали неоновый свет и упоенно играли с цветом и фильтрами (а еще, между прочим, возводили в культ молодость).

Знакомые мотивы, визуальные приемы и детали доводятся в «Субстанции» до гротеска, до карикатуры. Здесь все выкручено на максимум, от цветовой палитры до количества пролитой в кадре крови. У фильма мощнейший сатирический запал, благодаря которому еще сильнее разгорается беспримесная неукротимая ярость — видимо, главное топливо этого фильма. Фаржа не просто критикует реальность, в которой ценность женщины ставится в зависимость от возраста и внешности, она идет против нее в крестовый поход, утащив бронебойное оружие у своего же противника.

Усилен ее отряд двумя потрясающими актрисами. И если у Куолли роль довольно одномерная и в основном требующая отличных хореографических навыков (тут пригодилось ее балетное прошлое), то Мур играет ва-банк, подключая к образу весь свой карьерный багаж и демонстрируя недюжинную профессиональную смелость. Даже интересно, сколько известных актрис отказалось от этого сценария, до того как они с Корали Фаржа нашли друг друга.

Деми Мур

Именно тончайшая игр Деми Мур уводит сюжет «Субстанции» из сферы шоу-бизнеса. В одной из самых пронзительных сцен фильма ее героиня собирается на свидание, красится, наряжается, но все никак не решается выйти из дома. Она рассматривает свое отражение в зеркале, и искра в ее глазах медленно гаснет. В этот момент она видит не себя, а взгляд других на себя. И в этом взгляде читается приговор: твой срок годности истек. Кажется, до «Субстанции» ни один другой фильм не визуализировал этот универсальный женский страх с такой впечатляющей точностью. И уж точно ни один не пытался разобраться с ним настолько основательно, чтобы от него осталось лишь мокрое место.