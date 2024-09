«Джокер: Безумие на двоих». Хоакин Феникс, скрывающий боль, поет дуэтом с Леди Гага

В Венеции показали один из самых ожидаемых фильмов года — продолжение блокбастера, пять лет назад победившего на фестивале. Режиссер — вновь Тодд Филлипс, к Хоакину Фениксу присоединилась Леди Гага, криминальная драма стала мюзиклом, но жизнь Артура Флека легче не стала. Станислав Зельвенский — о том, что именно через месяц предстоит увидеть в прокате.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Артур Флек (Хоакин Феникс) сидит в лечебнице Аркхем в ожидании суда, который настолько будоражит Готэм-Сити, что будет транслироваться в прямом эфире. Его обвиняют в убийстве пяти человек, включая телеведущего Мюррея Франклина (сам Артур любит напоминать, что еще задушил маму). Адвокат (Кэтрин Кинер) считает, что она сможет убедить присяжных в невменяемости подзащитного. Он, мол, из-за детской травмы страдает раздвоением личности, и убийства совершил не Флек, а Джокер. Молодой помощник генерального прокурора Харви Дент (Гарри Лоути) рассчитывает отправить его на электрический стул. Тем временем садист-охранник с музыкальным слухом (Брендан Глисон) отводит Артура в кружок пения в соседнем, более спокойном крыле Аркхема, где тот знакомится со своей горячей поклонницей по имени Ли (Леди Гага) и начинает слышать музыку.

В чем не откажешь Тодду Филлипсу и Хоакину Фениксу, это в отваге. После миллиарда в прокате (не говоря уже про «Оскары», «Золотые львы» и прочее) они могли делать все, что душа пожелает: Джокер мог сражаться с Бэтменом, мог отправиться на Марс, мог (и это было, конечно, проще всего) делать примерно то же самое, что в первом фильме, и все были бы счастливы. Вместо этого пять лет спустя выходит «Безумие на двоих». Наполовину судебная драма, наполовину мюзикл, длинный депрессивный фильм, в котором почти ничего не происходит, и это бездействие разбавлено музыкальными стандартами столетней давности.

Смешно, что оператор Лоренс Шер как источник вдохновения упоминает «От всего сердца» — романтический мюзикл Фрэнсиса Форда Копполы, разоривший того на целое десятилетие. Если первая часть «Джокера» была откровенно списана с «Короля комедии» Скорсезе, во второй такой доминирующей отсылки уже нет, но есть великое множество мелких. Начинается все, в частности, с небольшого мультфильма в духе Looney Tunes про Джокера и его тень.

Леди Гага и Хоакин Феникс

Музыкальные номера местами стилизованы под золотой век, но в основном это более современное прочтение жанра — без кордебалетов и переусложненных декораций. Сами песни — поп-классика из разных эпох: «For Once In My Life», «Close to You», «That’s Entertainment» и так далее. Феникс (певший за Джонни Кэша в «Переступить черту») обладает приятным баритоном, но здесь поет довольно скверно, а двигается, скажем так, своеобразно. Его партнерша (сюрприз) с пением и танцем справляется получше, при этом стараясь не включать Леди Гага, какой мы ее знаем. «Close to You» в комнатке для свиданий — один из лучших моментов фильма. Другое дело, что в музыкальных паузах мало логики и дополнительного смысла, эффект новизны быстро испаряется, и вся эта затея только раздувает и без того громоздкий фильм.

На фоне многочисленных душевных болезней героев сиквел страдает еще и клаустрофобией: практически все действие происходит в интерьерах тюрьмы и суда. Несколько знакомых нам персонажей, в частности соседка Зази Битц, дают показания. Брендан Глисон широко улыбается и художественно насвистывает «Когда святые маршируют», что не должно вводить в заблуждение относительно его характера. Стив Куган со своим неприятным британским лицом играет популярного журналиста, который берет у Артура интервью в камере.

Мы знаем, что пока Джокер томился в Аркхеме, его селебрити-статус только укрепился; кроме прочего, о нем выпустили телефильм (мнения о котором расходятся). Собственно, и Ли (имя Харли Квинн, кажется, ни разу не звучит) сперва возникает как групи, а не анархистка, мечтающая «построить гору» на пару с Артуром. Здесь мало похожего на карнавальную версию Марго Робби — это сдержанная, загадочная фигура. Леди Гага — одаренная драматическая актриса, и Ли допускает разные трактовки: кто она — поклонница, манипуляторша, очередной плод воображения?

Леди Гага

Все ответы будут получены, но к тому моменту это будет уже не очень важно. Несмотря на название, «Безумие на двоих» по-прежнему монофильм, и о Харли мы вспоминаем лишь тогда, когда она оказывается в поле зрения Джокера. А у Джокера есть проблемы посерьезнее: пойти на электрический стул или возглавить революцию, хотя уже не очень хочется. Мы обречены вглядываться в Хоакина Феникса, пока вновь на сто процентов не разделим его оскароносную боль. Не рассмотрим его торчащие ключицы и скорбные носогубные складки, не расслышим виолончели Хильдур Гуднадоуттир и надсадный смех, не убедимся, что мир зол и несправедлив и выхода нет. Во второй раз все это не менее печально, но, надо признать, куда менее эффектно.

Возможно, впрочем, что проблема не в Артуре Флеке, а в нас: нам нужен мученик, и мы не готовы увидеть его счастливым. Идея сиквела заключается в том, что любовь одного человека важнее, чем любовь миллионов, но в беспросветном мире «Джокера» это не надежда, а еще один тупик. В мире же реальном тема популизма, насилия и народных волнений с прошлого раза стала только горячее, и очень интересно будет посмотреть на реакцию и кассовые сборы. Готов ли зритель с размаху получить по ребрам? Чья песенка будет спета? И, конечно, кто посмеется последним?