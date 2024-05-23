«Чужой: Ромул»: отпрыск франшизы про ксеноморфов, больше похожий на андроида

В мировой прокат вышло долгожданное продолжение сай-фай-франшизы Ридли Скотта, на сей раз это интерквел (!) в постановке уругвайского режиссера Феде Альвареса. Впервые в «Чужом» действуют исключительно молодые герои во главе с Кейли Спейни. Новая встреча с ксеноморфами оставила Станислава Зельвенского в смешанных чувствах.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В середине XXII века на планете Звезда Джексона, колонизированной корпорацией «Вейланд-Ютани», никогда не восходит солнце, а продолжительность жизни невелика, поскольку все взрослое население работает в шахтах. Рэйн Кэррадайн (Кейли Спейни) в свои двадцать с чем-то уже сирота; вся ее семья — неловкий андроид Энди (Дэвид Джонссон), которого она называет братом. Когда-то списанный в утиль, он был спасен отцом Рэйн, чтобы заботиться о ней, но на практике это, скорее, она заботится о нем.

Рэйн собирается наконец переехать на нормальную планету, но выясняется, что корпорация продлила ее контракт еще на несколько лет. Тут друзья Рэйн (Арчи Рено, Айлин У, Изабела Мерсед и Спайк Ферн), которые тоже мечтают свалить, сообщают, что над ними как раз пролетает заброшенный космический корабль, где должны быть необходимые для путешествия криокамеры. Корабль оказывается целой космической станцией «Ренессанс», состоящей из двух модулей («Ромул» и «Рем»), и соваться туда было плохой идеей.

Способный уругвайский режиссер Феде Альварес строит несколько странную карьеру, почти исключительно паразитируя на чужой интеллектуальной собственности. Как его новый герой, он присасывается то к одному, то к другому давно сформировавшемуся проекту, чтобы освоиться в нем и вырваться потом на свободу. За минувшее десятилетие, помимо «Не дыши», бодрого триллера собственного сочинения, Альварес поставил ребуты «Зловещих мертвецов» и эпопеи Лисбет Саландер, спродюсировал новую «Техасскую резню бензопилой». И вот пришла пора последнего теста — одна из величайших кинофраншиз в истории с армией фанатов и живым создателем, известным строгим нравом.

Арчи Рено и Кейли Спейни

Занятно, что при всей монументальности франшизы фильмы про «Чужого», за исключением первых двух, принимались в штыки как минимум в момент выхода. В частности, последние два, приквелы работы самого Ридли Скотта, зрители яростно (и в случае «Прометея» несправедливо) критиковали за многословие и богословие. Ну что ж, вот совершенно другой подход. Альварес отодвинул на периферию глобальные мифологические и философские проблемы, волновавшие Скотта, и вернулся к (его же) корням: космический корабль, небольшая группа людей, чудовище.

Как давно знают все заинтересованные, действие фильма происходит между первой и второй частями. Рипли, выкинув ксеноморфа в открытый космос, уничтожила его не до конца, и исследовательская станция «Ренессанс» в итоге превратилась в колонию дремлющих лицехватов. Альварес соединяет (почти механически) разные части франшизы, в том числе приквелы, но это сделано для собственного удобства в третьем акте, а не для развития каких-то скоттовских идей. Теоретически «Ромула» можно смотреть вовсе без знания контекста. Возможно, так фильм понравится даже больше.

Что касается фанатов, здесь в ближайшие недели будут серьезные битвы. С одной стороны, Альварес передает им тысячу и один привет, и по большому счету в новом фильме нет ничего, чего не было бы в одном из предыдущих (или не могло сложиться из них на манер химеры). С другой — некоторые его творческие решения в области фан-сервиса (про них опять же все, кто надо, уже знают, но профессиональная этика велит умалчивать) вызывают большие вопросы.

В целом уругваец настроен не переосмыслять «Чужого», а с ветерком на нем прокатиться: это злой, быстрый, по-своему экономный сай-фай-хоррор. Возможно, по-другому здесь было и не поступить, и у фильма много объективных достоинств. Планета, которую мы видим в начале, замечательно уныла. Лос-Анджелес «Бегущего по лезвию» рядом с ней выглядит открытием парижской Олимпиады. Все, что касается облика космической станции и ее обитателей, честно срисовано у Скотта и Джеймса Кэмерона и выглядит аутентично, почти как при дедушке. Превосходный саунд-дизайн (что сейчас умеют, то умеют). Есть несколько изобретательно поставленных экшен-эпизодов (один отсылает к собственному режиссерскому «Не дыши») и впечатляющих образцов боди-хоррора — понятные аналогии с деторождением и как с женской, так и мужской интимной анатомией еще не были, кажется, расшифрованы во франшизе столь натуралистично. Наконец, Спейни, пусть до Сигурни Уивер ей как пешком до экзолуны LV-426, все равно душечка, и их дуэт с Джонссоном дает «Ромулу» какое-то подобие драмы.

Кейли Спейни

При этом атмосферы в фильме ноль (да, это и каламбур) — ее заменяют режиссерские приемчики. Герои, за исключением упомянутых двух, не обладают никакими яркими индивидуальными признаками (кроме того, что все парни почему-то англичане). Соответственно, когда они начинают погибать, нам на это чихать. Этические вопросы, окружающие андроидов и нюансы игры в бога, перенесены, как и дизайн, методом «copy-paste», но, в отличие от дизайна, в новой среде не приживаются, поскольку не волнуют прежде всего самого автора. Зато Альварес не забывает напомнить, что капитализм — это плохо; идея, которую неизменно радостно слышать в голливудских мегафраншизах.

В конечном счете «Ромул» — это все же увлекательная пара часов. Но если предыдущие фильмы, даже провальные, преследовали потом неделями, уже на выходе с этого не чувствуешь ничего, кроме странной пустоты в грудной клетке.