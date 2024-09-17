Маргарет Куолли о «Субстанции»: «Хорроры отлично подходят для выражения женского гнева»

В российский прокат выходит «Субстанция» Корали Фаржа, получившая приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале в 2024 году. Сюжет следующий: немолодая голливудская актриса, уволенная из собственного фитнес-шоу, вкалывает себе экспериментальный препарат, благодаря которому героиня получает «лучшую версию себя» в лице юного клона. Замученную актрису Элизабет Спаркл играет Деми Мур, свежую старлетку Сью — Маргарет Куолли, которая достойно выдерживает экранное соседство с более опытной звездой.

Специально для Кинопоиска журналистка и кинокритик Ксения Реутова поговорила с Куолли о съемках «Субстанции», натянутых улыбках и профессиональных страхах.