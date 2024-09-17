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Интервью

Маргарет Куолли о «Субстанции»: «Хорроры отлично подходят для выражения женского гнева»

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В российский прокат выходит «Субстанция» Корали Фаржа, получившая приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале в 2024 году. Сюжет следующий: немолодая голливудская актриса, уволенная из собственного фитнес-шоу, вкалывает себе экспериментальный препарат, благодаря которому героиня получает «лучшую версию себя» в лице юного клона. Замученную актрису Элизабет Спаркл играет Деми Мур, свежую старлетку Сью — Маргарет Куолли, которая достойно выдерживает экранное соседство с более опытной звездой.

Специально для Кинопоиска журналистка и кинокритик Ксения Реутова поговорила с Куолли о съемках «Субстанции», натянутых улыбках и профессиональных страхах.

— «Субстанцию» временами очень страшно смотреть. Было ли ее так же жутко читать в виде сценария?

— Читать — нет. Текст захватил меня с первых же страниц. Это был очень детальный, четко выписанный, совершенно уникальный мир. Ни на что не похожий. Далеко не всегда сценарии отличаются такой точностью. Так что читала я его с удовольствием. А вот сниматься в фильме было страшно.

— Почему?

— У нас почти не было компьютерной графики. Все трансформации героинь создавались с помощью грима и протезов. То есть это были вполне реальные физические перевоплощения. На меня все время что-то клеили и натягивали. Когда снимаешь кино таким образом, оно действительно ощущается как боди-хоррор, это не просто слова.

— В какой момент вы узнали, что будете сниматься с Деми Мур?

— Я знала с самого начала. И была в восторге. Я ее большая поклонница, я мечтала с ней поработать. И она оказалась лучшей partner-in-crime, которую только можно себе вообразить. Ее чувствительность, рабочая этика, умение дружить — все это заслуживает восхищения. И мы обе понимали, что должны поддерживать друг друга на протяжении всего съемочного процесса. Иначе такое кино не прожить и не снять.

— В «Субстанции» мало диалогов и много сцен, которые требуют отличной физической формы. Особенно это касается вашей героини. Как вы готовились к ним?

— Моя подготовка состояла из нескольких этапов. Сначала я работала с тренером. Все банально: много приседаний и других полезных упражнений. А еще я смотрела ролики в TikTok и других соцсетях. Искала девушек, которые соответствуют типажу Сью, чтобы понять, какая у них мимика, как они двигаются, как разговаривают. А потом я перешла к внутреннему миру персонажа. И вот тут уже было сложнее.

— А какой у нее, по-вашему, внутренний мир?

— В том-то и дело, что он не соответствует обычному человеческому опыту. Сью выходит к нам уже полностью сформировавшейся персоной. У нее не было детства, не было переходного возраста, сложных отношений с собственным телом. А я-то совсем другая. Я в прошлом танцовщица, за плечами целая профессиональная жизнь. У меня сколиоз и бурсит. Мне нужно было много работать над собой, чтобы войти в контакт с телом и сыграть полное соответствие этому идеальному образу, причем это же не мое представление о совершенстве, а представление Корали. Йога очень помогла. Но в целом это оказалось труднее, чем я себе представляла.

— Герой Денниса Куэйда произносит одну из ключевых фраз фильма: «Красивые девушки всегда должны улыбаться». Кажется, многие женщины в тот или иной момент жизни слышали ее вариацию. Вам кто-нибудь такое говорил?

— Кажется, нет, именно в такой формулировке я эту фразу не слышала. Но я в детстве много участвовала в танцевальных соревнованиях, которые проходили в южных штатах США, в Северной Каролине. А там целая культура широких улыбок. Поэтому мне приходилось наносить на зубы вазелин, чтобы как можно дольше и как можно шире улыбаться на сцене. Это, конечно, не то же самое, но, я думаю, эти вещи связаны между собой.

— Есть ли у вас любимый боди-хоррор? Кроме «Субстанции».

— Я редко смотрю фильмы ужасов. И я точно не типичная аудитория боди-хорроров. Но я, разумеется, вижу, что происходит с жанром в целом. Там очень много интересного. Большинство впечатляющих фильмов последних лет — это именно хорроры. И многие потрясающие режиссеры, которые не боятся рисковать и экспериментировать, работают именно в этом жанре. Наверное, сказывается изначально заложенное в нем подрывное начало. Хорроры, например, отлично подходят для того, чтобы выразить женский гнев, женскую ярость. Но я все-таки тут не специалист. Вы, киножурналисты, наверняка знаете об этом больше. Это вы должны составить для меня список!

— «Субстанция» — история о женских страхах. Какой у вас самый большой профессиональный страх?

— В судьбе Элизабет по-настоящему печально то, что у нее нет никакой жизни за пределами работы. Мне кажется, на протяжении десятилетий эта дилемма существовала для многих женщин, не только в киноиндустрии. Надо было выбирать — либо ты жена и мама, либо карьеристка. Совместить обе ипостаси казались невыполнимой задачей. Но сейчас чуть ли не впервые в истории женщинам позволено быть и теми, и другими. И карьеристки уже так не осуждаются. Лично я всегда была очень целеустремленной. Очень. Поэтому мои страхи тоже связаны с тем, что другая сторона моей жизни не будет развиваться. Сейчас я стараюсь уделять ей нужное время. Вырастают только те растения, которые ты поливаешь. Значит, мне надо поливать дом и семью. И я буду в порядке.

Автор: Ксения Реутова

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