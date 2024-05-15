«Виды доброты»: Йоргос Лантимос и его театр жестокости

В Каннах показали фильм Йоргоса Лантимоса, недолго почивавшего на лаврах «Бедных-несчастных». Новая работа — чернейшая комедия, сюрреалистический триптих с Эммой Стоун, Уиллемом Дефо и Джесси Племонсом. Работоспособность грека приветствует Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Офисный работник (Джесси Племонс) всю свою частную жизнь строит по указаниям любимого босса (Уиллем Дефо), но бунтует, когда тот предлагает ему устроить автокатастрофу. Полицейский (Джесси Племонс) безутешен, когда его жена-исследовательница (Эмма Стоун) пропадает в морской экспедиции, однако, когда та возвращается, начинает подозревать, что ее подменили. Последователи культа (Джесси Племонс и Эмма Стоун), завязанного на сексе и соленой воде, по поручению своего гуру (Уиллем Дефо) разыскивают девушку, способную воскрешать мертвых.

Еще не успев собрать все призы за «Бедных-несчастных», Йоргос Лантимос, окончательно утвердившийся в роли режиссера-суперзвезды, выпускает новый фильм — со скромным бюджетом и своим старым постоянным сосценаристом Эфтимисом Филиппу, который был временно брошен ради костюмных проектов («Фаворитка» и «Бедные-несчастные»). «Виды доброты», альманах из трех почти часовых новелл — возвращение того Лантимоса, которого мы хорошо знаем: это абсурдистская басня, смешная и жестокая, о современных горожанах, придавленных вселенной с ее непостижимой иронией.

Фильм снимался в Новом Орлеане, но никакого Французского квартала, никакой луизианской экзотики в фильме нет — условный город, условное шоссе, условный пляж. В каждой из новелл по-театральному использованы в основном одни и те же актеры. Помимо Стоун, Племонса и Дефо, это Маргарет Куолли (неудовлетворенная, должно быть, ролью, которая досталась ей в «Бедных-несчастных»), Хонг Чау, Мамуду Ати и еще пара человек. Все три истории самостоятельны, но разыскивать многочисленные связи, рифмы и отражения между ними — отдельное (необязательное, наверное) удовольствие. Формально их объединяет загадочный персонаж по имени R. M. F. (Йоргос Стефанакос), который молча вылезает в самых неожиданных, но ключевых местах.

Эмма Стоун и Джо Элвин

Доброта, эмпатия в мире Лантимоса даются дорогой ценой: с благими, вероятно, намерениями герои делают друг с другом ужасные вещи. Подробности лучше не знать. Один из главных режиссерских приемов, позволяющий зрителю держаться в тонусе, заключается в абсолютной непредсказуемости событий. Но, скажем, персонаж, изнасилованный с использованием флунитразепама, через несколько сцен может как ни в чем не бывало вколоть снотворное уже другому человеку и с другими целями.

В первой и самой, пожалуй, внятной и смешной новелле герой Дефо каждый день присылает своему подчиненному Племонсу подробнейшие инструкции о том, во сколько тот встанет, что съест на завтрак, будет ли заниматься сексом с женой, что прочитает («Анну Каренину»), и так далее — насколько тотален его контроль, станет понятно позднее. В награду тот получает спортивную меморабилию вроде разбитого шлема Айртона Сенны.

Уиллем Дефо и Маргарет Куолли

В следующих двух историях метафора злоупотребления власти и добровольного подчинения становится все более разнузданной, переходя из рабочей сферы к семейным и дружеским союзам, а затем к организованной религии. Каннибализм, групповой секс, Уиллем Дефо в шортах, розовой ветровке или вовсе без ничего, собаки, живущие человеческой жизнью, — Лантимос готов материализовать все ваши потаенные фантазии и еще немного. Он может быть безжалостен к своим героям, но в его картине мира это единственная возможная форма взаимоотношений между творцом и его созданиями; последние с большой вероятностью примут любые наказания за любовь.

Что касается зрителя, он находится в неуютной, неловкой ситуации то свидетеля, то соучастника, то даже жертвы экзекуции, но это опять же метод грека — первоклассного манипулятора. В зоне комфорта не удастся отсидеться ни персонажам, ни артистам, ни нам. Единственный герой, с которым удается немного идентифицироваться на этом сюрреалистическом карнавале, — как раз Племонс из первой новеллы, которому режиссер его жизни тихо командует: «А теперь выйди из комнаты и зайди еще раз, но нормально». И кто мы, бедные-несчастные, чтобы спорить.