Феномен Джесси Племонса — от второстепенного злодея «Во все тяжкие» до победителя Канн

На Кинопоиске появился антиутопический боевик Алекса Гарленда «Падение империи», где в одной из самых жутких сцен сыграл Джесси Племонс. Его роль убийцы в красных очках моментально стала мемом. Недавно Племонс получил приз Каннского фестиваля, а прославился в 2010-е образами социопатов и преступников. Разбираем ключевые роли актера и его секрет успеха.
Какой именно ты американец? Звезда «Во все тяжкие», «Фарго» и «Черного зеркала» на этот вопрос в многочисленных интервью отвечает без обиняков: техасец. Настолько, что на пальце у него есть татуировка с инициалами кантри- и фолк-музыканта Таунса ван Зандта, а вырос актер в семье учительницы и пожарного, который своими руками выстроил семейное ранчо.
Джесси Племонс родился в Далласе, взрослел в городке Март с населением чуть меньше 2000 человек, и, хотя сейчас вместе с женой Кирстен Данст и двумя детьми они живут в Калифорнии, ими ремонтируется дом в Остине, который должен стать их семейным гнездом.
Кино окружало Племонса с детства: родственники отца были настоящими техасскими рейнджерами, которые часто участвовали в массовке в вестернах, снимавшихся в округе. Сам Джесси с ранних лет проходил пробы, в три года уже снялся в первой рекламе Coca-Cola, а к восьми регулярно посещал прослушивания в Лос-Анджелесе. Еще школьником он регулярно появлялся в эпизодических ролях в телесериалах: «Крутой Уокер» (ну еще бы!), «Сабрина — маленькая ведьма», «Студенческая команда». Типичное амплуа 1990-х — задира или хулиган, а в нулевые кастинг-директора стали видеть в нем преступников («C.S.I. Место преступления», «Детектив Раш», «Морская полиция: Спецотдел»). И неудивительно, ведь прославила его именно роль злодея.
Мертвые глаза
В 2010-е Племонс получил прилипчивое прозвище Meth Damon. Оно основывалось на двух фактах.
Первый: молодой актер действительно был неуловимо похож на звезду «Умницы Уилл Хантинга». Настолько, что даже сыграл с одним одного героя! В фильме «Неукротимые сердца» (2000) Племонс выступил в роли ковбоя Джона Грейди Коула, взрослую версию которого воплотил как раз Дэймон, но, правда, в финальный монтаж сцены с мальчиком не попали.
Второй факт: Племонс стал звездой последнего сезона криминальной драмы «Во все тяжкие», которую в те годы смотрели и обсуждали все, а сам сериал регулярно получал самые престижные «Эмми».
Поначалу его Тодд Алквист кажется просто скромным дезинсектором, работягой на подхвате у Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол), но после эпизода с ограблением поезда (пятая серия пятого сезона), когда герой Племонса без раздумий убивает мальчика-свидетеля, отношение к нему резко меняется. «Во все тяжкие» может похвастаться выдающейся галереей антигероев: сам эгоист Уайт, хладнокровный Гус Фринг, взрывной психопат Туко Саламанка. Но звания самого больного ублюдка шоу точно достоин Тодд. «Дерьмо случается, да?» — непринужденно проговаривает он всего через несколько часов после того, как застрелил мальчика.
Он делает все без заминки, не задумываясь, не задавая лишних вопросов и не повышая голоса. Вместе с двумя головорезами в масках Тодд вламывается в спальню к новорожденному ребенку Скайлер (Анна Ганн) и спокойно, почти невыразительно советует ей быть аккуратнее в разговорах со следствием. «Ничего личного», — комментирует он выстрел в затылок Андреа (Эмили Риос) на глазах ее бывшего парня Джесси. А самого Пинкмана, который живет у него в плену в яме и вынужден производить наркотики, даже считает, кем-то вроде если не друга, то приятеля.
Хотя первая крупная роль у Племонса была в сериале «Огни ночной пятницы» (о нем ниже), именно Тодд Алквист сделал его заметным. Например, режиссер Чарли Кауфман после просмотра «Во все тяжкие» очаровался игрой актера, который как бы незаметно отвоевывает себе пространство внутри уже сложившегося нарратива и выходит на передний план. Как признается Племонс, его побаивались даже сценаристы самого сериала! Весь ужас Тодда и прелесть актерского перформанса заключаются в том, что социопат с мертвыми глазами — это не вселенское зло, а ничем не примечательный молодой человек с феноменально отсутствующей эмпатией. Герой Племонса здесь лучше всего характеризует арендтовское определение «банальность зла» — отсутствие субъектности, холодная логика и бездумное выполнение приказов, даже самых чудовищных по своей сути.
Кстати, сравнение с Мэттом Дэймоном постепенно уходит в прошлое. В 2021-м Племонс рассказал, что теперь слышит его гораздо реже. Хотя когда в июне 2024-го актер приходил на вечернее шоу Джимми Киммела, который известен шуточной враждой с Дэймоном, эту шутку, разумеется, обыграли.
Американский психопат
После сериала «Во все тяжкие» Племонсу довелось сыграть еще нескольких преступников — грех было не воспользоваться той жуткой натуралистичностью, которую актер мастерски воспроизводит.
Это не только социопаты. Еще одной блестящей ролью в карьере Джесси стал мясник Эд Блумквист во втором сезоне криминальной антологии «Фарго». Это в каком-то смысле анти-Тодд — нежный и романтичный работяга, искренне влюбленный в свою жену Пегги (Кирстен Данст). И когда она случайно сбила сына главы местной ОПГ, Эд будет вынужден прикончить бедолагу, что запускает череду комичных и мрачных событий, в которых манипулировать партнером будет, скорее, Пегги. Дуэт Племонса и Данст продолжился в жизни: в 2016-м, через год после окончания съемок, они стали встречаться, у них появилось двое детей, в 2022-м они наконец-то поженились.
Но, конечно, кроме нежного здоровяка Эда, Племонс сыграл и нескольких безоговорочных мерзавцев — например, гангстера Кевина Уикса в «Черной мессе» (2015). А также двух абсолютно криповых манипуляторов и нарциссов — Роберта Дейли из эпизода «USS Каллистер» антиутопического «Черного зеркала» (2017) и Джейка из «Думаю, как все закончить» (2020).
Серия «Черного зеркала» явно пародирует «Звездный путь» (экипаж межзвездного корабля, футуристический дизайн, яркие костюмы), но с одним важным нюансом: действие разворачивается внутри компьютерной симуляции. Живой человек тут один — инженер Роберт Дейли, работающий над многопользовательской игрой «Бесконечность». Придя домой, он использует собственную копию видеоигры, заселяя ее аватарами своих коллег, чтобы поиздеваться над ними физически или вербально; по сути, он создал цифровой мир, в котором выступает в роли маньяка-мучителя. К счастью, рабы-коллеги, вынужденные сносить приставания и шантаж Дейли, находят способ отомстить своему истязателю.
Роль в сюрреалистической драме Чарли Кауфмана чем-то напоминает о «Черном зеркале». «Думаю, как все закончить» — фильм загадочный и открытый для интерпретации, но одноименный роман-первоисточник Иэна Рейда дает право предположить, что все события фильма — нездоровая фантазия пожилого уборщика-неудачника, который пытается представить, как сложилась бы его жизнь, если бы он познакомился с девушкой (Джесси Бакли). Что характерно, даже фантазматическая партнерша (главная героиня — плод воображения героя Племонса) отвергает своего создателя, понимая, что он извращенец-вуайерист. Не такой маньяк, как Роберт Дейли из «USS Каллистер», но все равно от него веет такой безнадегой и несостоятельностью, что вряд ли вам захочется остаться с ним один на один в машине, которая едет посреди заснеженного нигде в зыбкое никуда.
Галерею садистов-маньяков-социопатов завершает недавний перформанс Племонса из «Падения империи» Алекса Гарленда. Американская антиутопия, гражданская война всех со всеми, во время которой журналисты (Кирстен Данст и другие) пытаются взять интервью у президента-узурпатора. Племонс появляется в одной короткой сцене, которая, тем не менее, стала самой жуткой и запоминающейся во всем фильме. «Какой именно ты американец?» — буднично протягивает он, почесывая щеку и перечисляя разные штаты. В другой руке — невзначай вскинутая винтовка. Позади — огромная братская могила, вырытая и еще не засыпанная экскаватором; десятки тел чуть присыпаны гашеной известью. Короткий блонд, камуфляж, а завершают образ нелепые красных солнцезащитные очки — такие пристало носить тусовщикам на «Коачелле», а не военным преступникам. Забавно, что эту роль первоначально должен был сыграть другой актер (какой — неизвестно), но он в последний момент отказался от проекта из-за конфликта рабочих графиков, и Данст посоветовала Гарленду присмотреться к ее мужу.
Племонс все про своих коронных героев понимает и явно не стремится играть только их. Типичное амплуа актера было высмеяно еще в 2018-м в закрученной комедии «Ночные игры» с Джейсоном Бейтманом и Рэйчел Макадамс. Там Джесси играет крипового соседа-копа, которого главные герои отказываются звать на вечера с настолками, потому что он просто их пугает! В финале выясняется, что их подозрения частично оправданы, хотя невыразительный полицейский и оказывается, скорее, симпатичным, заслуживающим сочувствия персонажем. Так что типичный жуткий образ Племонса может быть подходящим инструментом не только криминальной драмы или триллера, но и комедии.
Everyman
Еще одно частое сравнение Племонса — с покойным гением Филипом Сеймуром Хоффманом. И опять же, скорее, внешнее, как в случае и с Мэттом Дэймоном. К тому же Племонс успел сыграть сына героя Хоффмана в «Мастере» Пола Томаса Андерсона. Общие черты у них, разумеется, есть: ФСХ часто называли артистом «неформатной» внешности, говоря о том, что он не был конвенциональным красавцем вроде Брэда Питта или Джорджа Клуни. Племонса, к которому после Meth Damon прилипло куда более обидное Fat Damon, тоже можно занести в категорию актеров «неголливудской» внешности, хотя как раз для роли солдата в «Падении империи» он сбросил больше 20 килограммов и снова набирать не планирует, аргументируя тем, что в компактном виде у него куда больше энергии на то, чтобы активно проводить время с детьми.
Но различий все же больше. Хоффман, как ни крути, играл роли яркие, которые были полны экспрессии, его было трудно не заметить в кадре. Племонс же работает с точностью наоборот — неслучайно, что он сыграл аж в нескольких фильмах 2010-х, которые были номинировано на главный «Оскар», но сам актер был лишь частью большой ансамбля голливудских старожилов и суперзвезд. Помните его в «Шпионском мосте» (2015), «Секретном досье» (2017), «Власти» (2018), «Ирландце» (2019) или «Иуде и черном мессии» (2020)? Почти наверняка нет. Меж тем он часто появляется в фильмах маститых динозавров вроде Спилберга и Скорсезе, потому что умеет не выделяться, не перетягивать на себя внимание, прячется за строгими костюмами правительственных агентов.
Лучшее определение амплуа Племонса за пределами его маньячных образов — это everyman, человек обычный, лишенный героического флера. Сам Племонс всегда ратовал за максимально естественную игру и даже прямо говорит, что ему нравятся, когда актерскую игру не видно. Его карьера начиналась с максимального натурализма. В школе актер активно играл в футбол, а первой заметной ролью стал занудный, но милый квотербек Лэндри Кларк в «Огнях ночной пятницы». Характерно, что во втором сезоне этого в целом легковесного сериала Лэндри убивает насильника, который домогался до девушки, пусть и непреднамеренно (между ними и Тоддом — огромная пропасть). Эта естественность, по всей видимости, уберегает его от блокбастеров. Попасть в киновселенную Marvel он не стремится, в новую трилогию «Звездных войн» его не взяли, а из крупнобюджетных фильмов он засветился лишь в третьестепенной роли помощника боцмана в «Морском бое» (2012) и как карикатурный злодей-немец с характерным акцентом в экранизации диснеевского аттракциона «Круиз по джунглям» (2021).
В своих лучших проявлениях Племонс пытается быть максимально естественным. Добросердечный усатый ковбой Джордж Бербанк из «Власти пса» (2021) находится под гнетом жестокого брата Фила (Бенедикт Камбербэтч) и влюблен в депрессивную алкоголичку Роуз (снова Данст!), он трогательный и неуклюжий. За эту роль актер получил свою первую оскаровскую номинацию. А в 2024-м Племонс получил в Каннах приз за лучшую мужскую роль, сыграв сразу трех героев в черной комедии Йоргоса Лантимоса «Виды доброты». И хотя многие по-прежнему воспринимают его как типажного социопата, работа Племонса куда круче: он не играет героев, а пытается быть обычным человеком, который может оказаться как симпатягой, так и последним мерзавцем; иногда разница заключается в паузах между репликами — самом тонком инструменте актера, которым тот владеет в совершенстве.
Автор: Марат Шабаев
Фото: Vince Bucci / Getty Images, Corey Nickols / Getty Images for IMDb