Феномен Джесси Племонса — от второстепенного злодея «Во все тяжкие» до победителя Канн

Какой именно ты американец? Звезда «Во все тяжкие», «Фарго» и «Черного зеркала» на этот вопрос в многочисленных интервью отвечает без обиняков: техасец. Настолько, что на пальце у него есть татуировка с инициалами кантри- и фолк-музыканта Таунса ван Зандта, а вырос актер в семье учительницы и пожарного, который своими руками выстроил семейное ранчо.

Джесси Племонс родился в Далласе, взрослел в городке Март с населением чуть меньше 2000 человек, и, хотя сейчас вместе с женой Кирстен Данст и двумя детьми они живут в Калифорнии, ими ремонтируется дом в Остине, который должен стать их семейным гнездом.