Программа 81-го Венецианского кинофестиваля: сиквел «Джокера», новый Альмодовар и байопик с Джоли

Стала известна программа 81-го Венецианского фестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Председательницей жюри стала актриса Изабель Юппер. Любимица фестиваля уже дважды забирала главный актерский приз фестиваля, «Кубок Вольпи» — за фильмы «Женское дело» и «Церемония». Также в судейский состав вошли Джеймс Грей («К звездам»), Агнешка Холланд («Зеленая граница»), Клебер Мендонса Фильо («Бакурау»), Джузеппе Торнаторе («Малена»), китайская актриса Чжан Цзыи и Эндрю Хэй («Мы всем чужие»). Почетную награду за достижение в кинематографе получит Сигурни Уивер, известная по ролям в сериях фильмов «Чужой», «Охотники за привидениями» и «Аватар».

81-й Венецианский смотр откроет «Битлджус Битлджус» Тима Бёртона. Это сиквел культового комедийного хоррора 1988 года с Майклом Китоном и Вайноной Райдер. Оба главных актера вернулись к своим оригинальным ролям. Из новых лиц в фильме появятся Дженна Ортега, Уильям Дефо и Моника Беллуччи. Инсайдеры прогнозируют высокие кассовые сборы в первые выходные. В широкий прокат фильм выйдет 4 сентября, через неделю после фестивального показа.

Основной конкурс

«Джокер: Безумие на двоих». Тодд Филлипс возвращается на остров Лидо с продолжением истории о комике Артуре Флеке. Первый «Джокер» стал настоящим хитом: заработал миллиард долларов, получил «Золотого льва» на 76-м Венецианском кинофестивале, а Хоакин Феникс удостоился своего первого актерского «Оскара». Спекуляции вокруг сиквела начались с момента, когда к актерскому составу присоединилась Леди Гага («Звезда родилась»), а создатели фильма анонсировали, что фильм сменит жанровую стилистику первой части и станет джукбокс-мюзиклом. По данным Variety, в «Безумии на двоих» прозвучит больше 15 культовых и разножанровых песен. Например, «Thatʼs Entertainment» из мюзикла «Театральный фургон». Как именно музыкальные номера встроятся в повествование и как много дуэт Феникса и Гага будет использовать свои голоса, пока неизвестно.

«Поле боя». Драма, действие которой разворачивается в Удине, рассказывает о двух врачах и медсестре, молча соревнующихся друг с другом во время эпидемии испанского гриппа. Режиссер Джанни Амелио и исполнитель главной роли Алессандро Борги — частые гости Венецианского кинофестиваля.

«И дети после них». Драма о тяготах взросления трех подростков в маленьком городке на северо-востоке Франции, снятая братьями-режиссерами Людовиком и Зораном Букерма. Это экранизация одноименной книги Николя Матьё, вышедшей в 2018 году.

«Комната по соседству». Венецианский фаворит Педро Альмодовар возвращается на фестиваль с Джулианной Мур и Тильдой Суинтон. Актрисы играют маму и дочь, которые отдалились друг от друга из-за неловкого недоразумения. В 2021 году режиссер привозил на фестиваль «Параллельных матерей» — фильм о тягостях материнства, за который Пенелопа Крус получила «Кубок Вольпи».

Тильда Суинтон и Джулианна Мур на съемках фильма

«Тихий сын». Режиссеры Дельфин и Мюриэль Кулен расскажут поколенческую историю о конфликтных отношениях между отцом и его старшим сыном, увлеченными ультраправыми идеями.

«Горная невеста». Фильм о молодом солдате, который в 1944 году приезжает в маленькую горную деревушку в Трентино на севере Италии. Режиссер фильма Маура Дельперо рассказывала, что кино посвящено переходу от старого мира к современному.

«Бруталист». Новый проект Брэйди Корбета, повествующий о жизни еврейского архитектора (Эдриан Броуди), пережившего холокост. После окончания Второй мировой войны он и его жена (Фелисити Джонс) эмигрируют в США, чтобы воплотить в жизнь американскую мечту, однако все идет не по плану после встречи с таинственным и богатым незнакомцем (Гай Пирс). Последний фильм Корберта — «Вокс люкс» — также был представлен на Венецианском кинофестивале.

«Сицилийские письма». Главным героем фильма выступит Маттео Мессине Денаро, известный как последний крестный отец. Фильм Фабио Грассадонии и Антонио Пьяццы будет посвящен периоду, когда персонаж находился на пике своей гнусной власти, скрываясь от итальянского правосудия.

«Квир». Экранизация одноименного романа Уильяма Берроуза, в которой Дэниэл Крэйг играет писателя и выдающегося представителя бит-поколения. Жизнь американца-изгоя меняется, когда в Мехико он встречает молодого студента (Дрю Старки) и начинает смотреть на свою жизнь по-новому. В режиссерском кресле — итальянец Лука Гуаданьино, премьеры картин которого уже не первый год проходят в Венеции. В 2011 году адаптацией этой книги занимался Стив Бушеми, однако съемки проекта так и не начались.

«Любовь». Продолжением фильма «Секс», премьера которого состоялась на Берлинале в начале этого года. «Любовь» и «Мечты» завершают трилогию Дага Йохана Хёугеруда, в которой он исследует сложности человеческих взаимоотношений, сексуальности и общественных норм.

«Апрель». Фильм грузинской режиссерки Деа Кулумбегашвили. Известно, что в нем сыграет Мераб Нинидзе. В 2014 году девушка была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткометражный фильм «Невидимые пространства».

«Безмолвное братство». Еще один проект, который нашел дистрибьютора на Каннском кинорынке этого года. Николас Холт играет агента ФБР, считающего, что происходящие ограбления банков — это дело рук не воров, ищущих деньги, а банды местных террористов, намеренных объявить войну правительству США. Фильм выйдет в российский прокат в ноябре благодаря компании «Парадиз».

«Мария». Новая работа Пабло Ларраина, автора психологических байопиков «Джеки» и «Спенсер». Чилийский режиссер привезет на фестиваль драму с Анджелиной Джоли, которая примерит на себя образ оперной дивы Марии Каллас. Фильм затронет события ее последних дней жизни в Париже 1970-х годов и завершит неофициальную трилогию режиссера о великих женщинах, ставших символами целой эпохи. В российский прокат фильм выпустит «Экспонента».

«Мария»

«Три подруги». Французский режиссер Эмманюэль Муре вновь снял ромком, в котором исполнил одну из главных ролей. Его герой оказывается в центре сложного любовного многоугольника, куда замешаны его жена и две ее подруги.

«Убейте жокея». Фильм аргентинского режиссера Луиса Ортеги о талантливом жокее, который вступает в противоречивый конфликт с местным и авторитетным гангстером. В 2018 году режиссер произвел фурор на Каннском кинофестивале со своим фильмом «Ангел».

«Плохая девочка». Эротический триллер А24 с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном. Халина Рейн («Тела, тела, тела») расскажет историю об успешной карьеристке, которая пытается закрутить роман со своим молодым стажером. В российском прокате — с 16 января благодаря Arna Media и «Атмосфере кино».

Харрис Дикинсон и Николь Кидман на съемках фильма

«Я все еще здесь». Бразильский проект режиссера Уолтера Саллеса («Париж, я люблю тебя»). Это был один из фильмов, представленных на Каннском кинорынке 2024 года, где Sony Pictures Classics приобрела права на его прокат в разных странах. Кино основано на одноименных мемуарах Марсело Рубенса Пайвы, повествующих о том времени, когда его отец был репрессирован военным режимом в Бразилии в 1960-х годах и стал одним из многих людей, кто подвергся пыткам во время диктатуры без судебного разбирательства, а затем исчез. Прошло ровно 10 лет с момента выхода предыдущего фильма Саллеса. Режиссер не в первый раз участвует в фестивале — в 2013 году он снял короткометражный фильм и представил его на острове Лидо.

«Дива будущего». Действие фильма Джулии Луизы Штайгервальт развернется в 1980-х и 1990-х годах и расскажет историю взлета и падения кастингового и продюсерского агентства «Дива Футура», основанного в 1983 году Риккардо Скикки и Илоной Сталлер.

«Жатва». Фильм Афины Рахель Цангари, который полностью снят в Шотландии и основан на одноименном бестселлере Джима Крейса. Это неовестерн о двух друзьях детства — фермере (Калеб Лэндри-Джонс) и владельце поместья (Гарри Меллинг), живущих в загадочной деревне без названия.

«Жатва»

«Молодость (Возвращение домой)». Продолжение документального фильма китайского режиссера Ван Биня про жизнь молодых рабочих на швейной фабрике. Первую часть «Молодости» показывали в каннском конкурсе в 2023 году.

«Глаза незнакомца». Новый фильм Криса Ео, режиссера триллера «Воображаемая земля», получившего главный приз в Локарно в 2018 году. Центральный герой пытается найти пропавшую дочь и подозревает, что в деле замешан его сосед-вуайерист. Главные роли исполнили Ли Каншэн, звезда фильмов Цай Минляна, и У Цзяньхо («Солнце»).

Вне конкурса

Fiction

«Битлджус Битлджус»

Special Screenings

Series

«Все совпадения случайны»

Non-fiction

Секция «Горизонты»

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