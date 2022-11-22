Как устроена вселенная «Transhumanism Inc.»? И что нужно знать перед выходом романа «Круть» Виктора Пелевина

Мы попробовали расшифровать некоторые из них.

#ПорфирийСекунд — очевидно, отсылка к императору Порфирию (см. ниже «Кто такой Порфирий»). «Secundus» в переводе с латыни означает «второй».

#ОрденКармелиток — женский монашеский орден, отличающийся строгим уставом. Возможно, отсылает к курам-заточницам под предводительством Варвары Цугундер.

#ВарвараЦугундер уже фигурировала у Пелевина как автор отзыва на обложке книги «Transhumanism Inc.». Варвару Цугундер упоминает Рыба в «Путешествии в Элевсин», когда говорит о постоянном кровопролитии во имя грядущего рая как сути русской культуры:

— И что, никто в русской литературе не понимал?

— Господи, да она вся об этом. Толстой, Достоевский, Солженицын, Варвара Цугундер…

#Суфии — последователи суфизма, аскетически-мистического направления в исламе. Для суфиев, в частности, важна тема священного опьянения и безумия как приближения к богу. Поучительные истории о суфиях собраны в книге британского писателя-эзотерика Идриса Шаха #МудростьИдиотов.

#БутикЮрасик — бутик для новобрачных, где становятся динозаврами. Упоминался в «KGBT+» и «Путешествии в Элевсин». Также в «KGBT+» раскрывается тема рептильных влиятелей (то есть иноагентов), с которыми борется Доброе государство.

#Рудель — Ганс Ульрих Рудель, немецкий летчик-ас в годы Второй мировой войны. Упоминался в романе «Empire V», где герой книги Рама пробует красную жидкость: «Помнится, Ганс Ульрих Рудель испытал нечто подобное в рождественском небе над Сталинградом? когда мысли о войне и смерти вдруг сменились сверхъестественным чувством безмятежного мира».

#Ветрогенезис, #Ветроколония, #Ветродеяние — согласно концепции Ветрогенезиса, которая упоминается во всех частях вселенной Transhumanism Inc., все главные мировые ветра зарождаются в Сибири. Доброе государство предлагает работающим на энергии ветра странам покупать квоты на ветер.

#GauvainSers — французский певец и музыкант, его песня «Hénin-Beaumont» фигурирует в плейлисте, предваряющем выход романа «Круть». Энен-Бомон — коммуна на севере Франции, где у власти традиционно находятся правые.

#Stromae — бельгийский певец и музыкант, чей хит «Formidable» также присутствует в пелевинском плейлисте. Это невероятно печальная песня от лица человека, который только что расстался со своей девушкой и буквально погибает от любви.

#ШагБердяева — Николай Бердяев, русский философ, автор книг «Русская идея», «Самопознание», «Философия свободы», «Смысл творчества». Среди прочего писал об абсурде и безумии христианских догматов как сверхрациональной божественной мудрости (см. #Суфии). В романе «Generation „П“» упоминается как один из героев рекламного ролика на радио: «Ни иконы, ни Бердяев, ни программа „Третий глаз“ не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ!»

#ТупикБатая — Жорж Батай, французский философ, автор книг «История глаза», «Теория религии», «История эротизма». Для Батая также важна тема безумия, приближающего к истине. Был основателем тайного общества «Ацефал» и одноименного журнала. На обложке первого номера фигурировал человек без головы с кинжалом в одной руке и горящим сердцем в другой — образ, чем-то созвучный с обложкой романа «Круть», которая, в свою очередь, отсылает к плакату «Медея» чешского художника Альфонса Мухи. На плакате Медея в исполнении актрисы Сары Бернар стоит над трупами детей, которых она убила из мести Ясону. За ее спиной заря нового дня.

#ЗлоброДобло — смешение добра и зла, возможно, отсылает к эпиграфу любимого Пелевиным романа «Мастер и Маргарита» — цитате из «Фауста» Гете:

«…Так кто ж ты наконец?

— Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Пелевин уже ссылался на Булгакова в романе «Тайные виды на гору Фудзи»: «Воланд на Патриарших ругается — „что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!“ Я, когда читал, еще развеселился — думаю, ему что там, „Сутру Сердца“ зачитали, что ли? А тут самому интересно стало: как это может быть, когда, чего ни хватишься, ничего нет? И вдруг у меня внутри — бац — как будто телевизор выключили. И сразу полная тишина. И оказался в седьмой джане. Минут двадцать в ней провисел после этого...»