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Как устроена вселенная «Transhumanism Inc.»? И что нужно знать перед выходом романа «Круть» Виктора Пелевина

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3 октября в 20:24 по московскому времени выйдет новый роман Виктора Пелевина «Круть» — книгу можно будет читать и слушать в Букмейте. Действие разворачивается в той же вселенной, что и предыдущие «Путешествие в Элевсин» (2023), «Transhumanism Inc.» (2021) и «KGBT+» (2022). Кинопоиск рассказывает, что нужно знать перед прочтением новинки.

Что сейчас известно о романе «Круть»

Издательская аннотация гласит:

«Идет третий век Зеленой Эры. Имплант-коррекция „Открытого Мозга“ превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фемблатняк — безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс.

Маркус Зоргенфрей — лучший баночный оперативник TRANSHUMANISM INC. Задания, которые поручает ему адмирал-епископ Ломас, настолько чувствительны, что после них ему стирают память. Он не стал бы вникать в арестантские разборки, если бы не страшная опасность, нависшая над планетой.

Как связаны разрушенный Светом ад и мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? При чем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?»

Остросюжетный триллер-детектив «Круть» обещает дать ответ на многие мучительные вопросы, которые никто еще не решался задать.

Содержание новой книги скрыто в облаке хештегов, каждый из которых дает простор для интерпретаций:

#ПорфирийСекунд #РимскаяМама #ОрденКармелиток #МудростьИдиотов #Каппадокия #Троя #МогилаПариса #Суфии #ПечатиАллаха #БутикЮрасик #TyrannosaurusRex #TorosaurusRegina #Пайкинг #ВарвараЦугундер #ПернатаяПроверка #CockADoodleDie #Рудель #Хартман #Übermensch #Herrenschwule #Круть #Ветрогенезис #Ветроколония #Ветродеяние #GauvainSers #Stromae #УголЛукина #ШагБердяева #ТупикБатая #ЗлоброДобло

Мы попробовали расшифровать некоторые из них.

#ПорфирийСекунд — очевидно, отсылка к императору Порфирию (см. ниже «Кто такой Порфирий»). «Secundus» в переводе с латыни означает «второй».

#ОрденКармелиток — женский монашеский орден, отличающийся строгим уставом. Возможно, отсылает к курам-заточницам под предводительством Варвары Цугундер.

#ВарвараЦугундер уже фигурировала у Пелевина как автор отзыва на обложке книги «Transhumanism Inc.». Варвару Цугундер упоминает Рыба в «Путешествии в Элевсин», когда говорит о постоянном кровопролитии во имя грядущего рая как сути русской культуры:

— И что, никто в русской литературе не понимал?

— Господи, да она вся об этом. Толстой, Достоевский, Солженицын, Варвара Цугундер…

#Суфии — последователи суфизма, аскетически-мистического направления в исламе. Для суфиев, в частности, важна тема священного опьянения и безумия как приближения к богу. Поучительные истории о суфиях собраны в книге британского писателя-эзотерика Идриса Шаха #МудростьИдиотов.

#БутикЮрасик — бутик для новобрачных, где становятся динозаврами. Упоминался в «KGBT+» и «Путешествии в Элевсин». Также в «KGBT+» раскрывается тема рептильных влиятелей (то есть иноагентов), с которыми борется Доброе государство.

#Рудель — Ганс Ульрих Рудель, немецкий летчик-ас в годы Второй мировой войны. Упоминался в романе «Empire V», где герой книги Рама пробует красную жидкость: «Помнится, Ганс Ульрих Рудель испытал нечто подобное в рождественском небе над Сталинградом? когда мысли о войне и смерти вдруг сменились сверхъестественным чувством безмятежного мира».

#Ветрогенезис, #Ветроколония, #Ветродеяние — согласно концепции Ветрогенезиса, которая упоминается во всех частях вселенной Transhumanism Inc., все главные мировые ветра зарождаются в Сибири. Доброе государство предлагает работающим на энергии ветра странам покупать квоты на ветер.

#GauvainSers — французский певец и музыкант, его песня «Hénin-Beaumont» фигурирует в плейлисте, предваряющем выход романа «Круть». Энен-Бомон — коммуна на севере Франции, где у власти традиционно находятся правые.

#Stromae — бельгийский певец и музыкант, чей хит «Formidable» также присутствует в пелевинском плейлисте. Это невероятно печальная песня от лица человека, который только что расстался со своей девушкой и буквально погибает от любви.

#ШагБердяева — Николай Бердяев, русский философ, автор книг «Русская идея», «Самопознание», «Философия свободы», «Смысл творчества». Среди прочего писал об абсурде и безумии христианских догматов как сверхрациональной божественной мудрости (см. #Суфии). В романе «Generation „П“» упоминается как один из героев рекламного ролика на радио: «Ни иконы, ни Бердяев, ни программа „Третий глаз“ не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ!»

#ТупикБатая — Жорж Батай, французский философ, автор книг «История глаза», «Теория религии», «История эротизма». Для Батая также важна тема безумия, приближающего к истине. Был основателем тайного общества «Ацефал» и одноименного журнала. На обложке первого номера фигурировал человек без головы с кинжалом в одной руке и горящим сердцем в другой — образ, чем-то созвучный с обложкой романа «Круть», которая, в свою очередь, отсылает к плакату «Медея» чешского художника Альфонса Мухи. На плакате Медея в исполнении актрисы Сары Бернар стоит над трупами детей, которых она убила из мести Ясону. За ее спиной заря нового дня.

#ЗлоброДобло — смешение добра и зла, возможно, отсылает к эпиграфу любимого Пелевиным романа «Мастер и Маргарита» — цитате из «Фауста» Гете:

«…Так кто ж ты наконец?

— Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Пелевин уже ссылался на Булгакова в романе «Тайные виды на гору Фудзи»: «Воланд на Патриарших ругается — „что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!“ Я, когда читал, еще развеселился — думаю, ему что там, „Сутру Сердца“ зачитали, что ли? А тут самому интересно стало: как это может быть, когда, чего ни хватишься, ничего нет? И вдруг у меня внутри — бац — как будто телевизор выключили. И сразу полная тишина. И оказался в седьмой джане. Минут двадцать в ней провисел после этого...»

Как устроена вселенная «Transhumanism Inc.»

Действие романа «Круть» развернется в той же вселенной, где уже проходили события «Путешествия в Элевсин» «Transhumanism Inc.» и «KGBT+». При этом «Круть» заявлен как самостоятельная история. 

Далекое будущее нашей планеты. Зеленая революция победила — идет уже 206 год Green Power, а наша эра, прозванная карбоновой, осталась в далеком прошлом. Победа экотехнологий оказалась невозможна без регресса: на смену автомобильному транспорту пришел гужевой, а машинному труду — ручной. Правда, технологии все-таки не стоят на месте: вместо людей и лошадей лямку тянут лишенные сознания биороботы, которых называют хелперы или холопы.

Второй технологический прорыв связан с появлением технологии, позволяющей человеческому мозгу после смерти физического тела существовать в новом виртуальном мире и опосредованно влиять на мир реальный. Живые мозги живут в боксах, которые в народе именуются не иначе как банки. А поскольку технология крайне дорогая, попасть в банку могут только самые богатые и могущественные люди планеты.

Официально технологией распоряжается фонд «Открытый мозг» — картель, состоящий из многочисленных фирм и корпораций. Но, на самом деле, власть в фонде принадлежит компании Transhumanism Inc. Много лет назад ее основатели, Гильденстерн и Розенкранц, создали технологию мозгов в банке. С тех пор Гильденстерн успел сменить имя на Атон Гольденштерн, выкупить пакет своего партнера и стать по факту единоличным хозяином Земли. А поскольку Гольденштерн не афиширует свое присутствие, сам факт его существования давно перешел в разряд опровергнутых городских мифов.

Изменилась и политическая карта мира. На месте России образовалось Доброе государство, которым вот уже несколько лет управляет свергнувшая клонированную династию Михалковых-Ашкенази партия «социалистических евразийских революционных демократов-охранителей (большевиков)», сокращенно — сердоболы. Во главе партии и государства стоит первый баночный сердобол и вождь Добросуда, Кустодан Развития и Куратор Гейзера (Кобальтовый гейзер — супероружие сердоболов, своего рода ядерный вулкан, построенный еще в карбоновую эпоху). В «Transhumanism Inc.» эту должность занимал Бро Кукуратор, а в «KGBT+» ему на смену пришел Дядя Отечества. Принадлежащие прежде китайцам земли за Уральскими горами отошли Малым тартаренам, в Европейском Халифате победили на выборах Большие, а «Америка, сменив несколько названий, ушла за информационный файрвол, чтобы никто больше не смеялся над ее самобытной культурой».

Большинству обычных людей никогда не светит попадание в банку, они вынуждены обходиться мозговыми имплантатами и специальным ошейником для считывания QQ-кодов под названием «кукуха». Кукуха находится в постоянном контакте с мозговым имплантатом своего носителя и может косвенно влиять на его решения — например, вызывать положительные эмоции на товары, реклама которых была проплачена. А еще она собирает всю информацию, необходимую для вычисления социального индекса своего хозяина.

Как прошло «Путешествие в Элевсин»

Хотя действие «Путешествия в Элевсин» разворачивается в той же вселенной, что и «Transhumanism Inc.» и «KGBT+», книгу можно читать и в отрыве от первых двух — в основе сюжета полностью самостоятельная история, а автор кратко и оперативно вводит в основы своего мироустройства.

Главный герой романа — корпоративный следователь службы безопасности Transhumanism Inc Маркус Зоргенфрей — получает задание отправиться в симуляцию Древнего Рима ROMA-3 и втереться в доверие к местному императору — бывшей языковой модели Порфирию Петровичу. Начальство Маркуса подозревает, что Порфирий Петрович готовит восстание алгоритмов, и задача следователя — подтвердить эти подозрения и по возможности предотвратить мятеж.

Маркус переносится в ROMA-3 под видом бывшего вавилонского жреца, ставшего гладиатором. Добившись победы на арене Колизея и предотвратив покушение на императора, Маркус завоевывает доверие Порфирия Петровича, и вскоре тот приглашает следователя/гладиатора с собой в путешествие в греческий город Элевсин. Там Маркус должен сразиться с ангелом, охраняющим вход в Телестерион — храм богини Деметры. Но следователь и не подозревает, что ждет его за дверями святилища.

«Путешествие в Элевсин» — динамичная книга с непредсказуемым финалом. Пелевин не раз обманывает ожидания героев и читателей и делает это мастерски. Роман литературоцентричен: тут много отсылок и к раннему творчеству самого Пелевина, и к русской и мировой литературе в целом, а главным антагонистом и вовсе выступает способная писать романы нейросеть, считающая «Братьев Карамазовых» едва ли не Священным Писанием.

Обложка книги «Путешествие в Элевсин»

Чем закончился «Transhumanism Inc.»

Разведка Доброго государства захватывает контроль над орбитальной станцией лазерного оружия «Берни» и выясняет, что реальным правителем планеты является вовсе не Гольденштерн, а давно забытый Розенкранц. Затем Бро Кукуратор встречается с шейхом Ахмадом ибн Абдуллой аль-Махди, вождем Средних тартаренов. Шейх знает даже больше, чем сердобольские шпионы: на самом деле, за Розенкранцем стоят поклоняющиеся некоей Матери Мышлений (или Великой Мыши) вампиры. Ахмад советует Бро не вмешиваться в это дело, но Кукуратор не слушается.

Вскоре его приглашает на аудиенцию сам Розенкранц. Им оказывается Рама — один из правящих миром вампиров, а также главный герой романов «Empire V» (2006) и «Batman Apollo» (2013). Таким образом, условная трилогия превращается в пенталогию, а точнее, в гексалогию: в «Transhumanism Inc.» прямым текстом говорится, что события романа «iPhuck 10» (2017) также разворачиваются в этой вселенной. А возможно, все началось еще раньше, ведь в «Empire V» появляется главный герой «Generation П» (1999) Вавилен Татарский, а еще в «Generation П» впервые появляется богиня Иштар.

Рама рассказывает, что вампиры специально загнали людей в банки, чтобы в сотни раз увеличить вырабатываемую мозгами энергию («баблос»), а Гольденштерн — лишь мощный искусственный интеллект, каждый день симулирующий человеческую жизнь, которую одновременно проживают сотни баночных мозгов. Рама предлагает Кукуратору присоединиться к миру вампиров, но туда нужно найти дверь. В итоге разворачивается настоящее побоище. Бро с помощью «Берни» бьет по симуляции, но ничего не происходит. В итоге ему и вовсе открывается, что он и есть Гольденштерн.

Обложка книги «Transhumanism Inc.»

Кто такой KGBT+

Действие «KGBT+» также разворачивается в мире «Transhumanism Inc.», но спустя несколько десятков лет. Планету завоевывает искусство B2B — brain to brain streaming, позволяющее исполнителям транслировать свои стримы непосредственно в мозг аудитории. Самым популярным видом искусства становятся вбойки — местный аналог рэпа, начиненные смыслами стихи под музыку.

Главным героем книги является вбойщик Салават, сын пары второстепенных персонажей из «Transhumanism Inc.», известный больше под ником KGBT+, автор классических вбоек «Катастрофа» и «Летитбизм». За свое искусство Салавату пришлось немало пострадать: он пережил нападения, убийство и даже «почти вековую отсидку в баночной тюрьме».

Тем временем ходят слухи, что Дядя Отечества, по всей видимости, убит в своем подземном хранилище, и ему на смену в качестве нового лидера партии приходит его конкурент — генерал Шкуро (Мощнопожатный).

Существует версия, что прообразом Салавата KGBT+ стал известный рэпер Слава КПСС. Этой версии придерживается и сам исполнитель. Вскоре после выхода романа он рассказал, что за несколько лет до у него брал интервью загадочный журналист, который интересовался его отношением к буддийской философии, истории и рэп-батлам, и многие цитаты из этого интервью в неизмененном виде вошли в роман. Кстати, для аудиоверсии романа в Букмейте вбойки начитал именно Слава КПСС.

Обложка книги «KGBT+»

Что такое Мускусная ночь

В «Transhumanism Inc.» Мускусной ночью назвали «короткую и страшную битву с новым сознанием за контроль над планетой». В результате все ИИ с когнитивностью выше трех мегатюрингов были уничтожены, а социальные сети заменены на албанский Контактон под контролем ордена сетевых дервишей, айфаки и андрогины (специальные устройства для виртуального секса) постепенно превратились в резиновые чучела, а женщины переключились на нейрострапоны и окончательно вернули себе сексуальные свободы. Существует версия, что своим названием Мускусная ночь обязана не мускусу, а Илону Маску (Elon Musk), известному стороннику идеи, что ИИ со временем приведет к гибели всего человечества.

Кто такой Порфирий

В «Путешествии в Элевсин» хозяин виртуального Рима — кровавый и порочный император Порфирий Петрович. Этот персонаж уже появился в творчестве Пелевина раньше — так звали главного героя романа «iPhuck 10», который, как мы уже упоминали, также относится к вселенной «Transhumanism Inc.».

Но если в «iPhuck 10» литературно-полицейский алгоритм Порфирий Петрович мог выполнять три функции: расследовать преступления, оказывать секс-услуги и использовать детали своих первых двух профессий при написании популярных детективов, то в «Transhumanism Inc.» его превратили в императора в виртуальной симуляции Рима — эту-то роль он и исполняет в «Элевсине».

В тегах к роману «Круть» упоминается «Порфирий Секунд» — видимо, тема императора (он же ИИ) продолжится в новой книге.

Что такое элевсинские мистерии

Элевсинские мистерии — самые важные обряды в культуре Древней Греции. Они проводились каждый год в маленьком городке Элевсин неподалеку от Афин на протяжении почти двух тысяч лет и были запрещены только в 392 году нашей эры римским императором Феодосием I.

Мистерии уходят корнями в греческую мифологию. Согласно мифам, влюбленный бог подземного царства Аид похитил Персефону, дочь Деметры, богини жизни и плодородия. Убитая богом мать удалилась в Элевсин и поклялась, что до возвращения дочери ни один зеленый росток не проклюнется из земли. Обеспокоенный возможными последствиями Зевс велел брату вернуть Персефону, но прежде Аид обманом обязал ее проводить в подземном царстве часть каждого года. Всякий раз как Персефона отправляется в подземный мир, ее мать грустит, а на землю опускается зима.

Мистерии воспроизводят возвращение Персефоны из подземного мира. Обряды проводились в строгой тайне от непосвященных, а их популярность и долголетие современные ученые пытаются объяснить воздействием психотропных веществ, которые могли принимать посвященные.

Сцена посвящения в Элевсинские мистерии
Мраморный барельеф триады Элевсинских мистерий: Деметра, Триптолем и Персефона, около 440–430 годов до н. э.

Пелевин уже писал о Римской империи

Древний Рим играет важную роль в романе «Непобедимое солнце» (2020). Главная героиня романа, москвичка Саша Орлова, с помощью метода некроэмпатии видит жизнь римского императора Гелиогабала — верховного жреца культа Sol Invictus, управляющего миром с помощью танцев перед священным черным камнем размером с холодильник.

Что послушать для более глубокого погружения в «Круть»

Список музыкальных композиций составил сам Виктор Пелевин.

Материал впервые опубликован в сентябре 2023 года и обновлен в связи с выходом книги «Круть».

Авторы: Алексей Ионов, Кристина Ятковская

Фото: DEA / G. NIMATALLAH / De Agostini via Getty Images, Stefano Bianchetti / Corbis via Getty Images

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