«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: психоделика Паноса Косматоса, кладбище Винченцо Натали и две экранизации Лавкрафта

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Над этой хоррор-антологией нависает имя или, точнее, бренд Гильермо дель Торо, но надо отдать должное мексиканскому режиссеру: он проявляет невиданное в подобном телеформате почтение к коллегам, которые, собственно, и сняли сериал. Обычно имена авторов покоятся в братской могиле финальных титров. Дель Торо мало того что объявляет их во время своих коротких вступлений в начале серий, каждый из режиссеров еще появляется в кадре в виде статуэтки вроде шахматной фигуры. Статуэтки! Мечталось ли о таком на зачете в киношколе?

В остальном выходы дель Торо — сгустившись из темноты, он произносит пару обтекаемых фраз возле сложно сконструированного деревянного шкафа, того самого кабинета редкостей — не слишком удались. Комплекцией мексиканец напоминает Хичкока, придумавшего такой конферанс 70 лет назад, но перед камерой он выглядит зажато и говорит чересчур серьезно. Впрочем, большинству героев «Кабинета» тоже не до шуток.

Если дель Торо — куратор этой коллекции, то ее небесный покровитель — великий пессимист Говард Лавкрафт с его непреходящим интересом к темам иррационального потустороннего ужаса, оккультизма и всяческой нечисти. По классическим лавкрафтовским рассказам («Модель Пикмана» и «Сны в ведьмином доме») поставлено две серии, и почти во всех остальных заметно — среди кровожадных крыс, демонов и инопланетян — его влияние.

Вообще, это очень литературоцентричный проект: семь фильмов из восьми снято по мотивам рассказов (два из которых принадлежат перу самого дель Торо). И действие ни единого не разворачивается в наше время. На выбор — Викторианская эпоха, 1920-е, 1950-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е. «Кабинет редкостей» — демонстративно старомодный, даже антикварный альманах, в основном обходящий горячие социальные вопросы на контрасте, например, с возрожденной Джорданом Пилом «Сумеречной зоной» или, раз уж зашла речь, «Страной Лавкрафта».

Руперт Гринт

«Модель Пикмана» и «Сны в ведьмином доме», поставленные соответственно Китом Томасом («Воспламеняющая взглядом») и Кэтрин Хардвик («Сумерки»), — тщательные, богатые, во всех отношениях достойные, чуть скучноватые экранизации. В первой художник (Бен Барнс) знакомится с коллегой (Криспин Гловер), чьи картины, кажется, сводят с ума. Герой второй (Руперт Гринт) в поисках умершей в детстве сестры-близнеца ищет лазейку в загробный мир.

«Лот 36», которым открывается сериал, снял мексиканец Гильермо Наварро, оператор «Лабиринта Фавна» и других фильмов дель Торо, как раз по рассказу последнего. Здесь речь идет о злом на весь мир ветеране (Тим Блейк Нельсон), который себе на беду роется в вещах покойного чернокнижника: колоритные персонажи, запоминающийся монстр, необременительная мораль. За сентиментальную сторону дель Торо отвечает история, адаптированная Дженнифер Кент («Бабадук»), простенькая, но изящная готическая мелодрама: пара орнитологов, недавно потерявшая ребенка, приезжает в канадскую глушь следить за чернозобиками и оказывается в доме с привидениями.

Талантливый канадец Винченцо Натали («Куб», «Химера») снял самую короткую, чуть длиннее получаса (большинство коллег едва укладываются в час), самую задорную и страшненькую серию про смотрителя кладбища, который борется с крысами за драгоценности усопших. Отдельный привет клаустрофобам. Не для слабых духом и весьма занятный фильм Дэвида Прайора («Пустой человек»), в котором пожилой патологоанатом (Ф. Мюррей Абрахам) приезжает в шахтерский городок разобраться в странном инциденте.

Ф. Мюррей Абрахам

Ана Лили Амирпур, чья карьера пока развивается не так ярко, как предполагал успех ее дебюта «Девушка возвращается одна ночью домой», сделала самую неудачную серию: Кейт Микуччи играет банковскую служащую, таксидермистку-любительницу, которая хочет быть красивой и интересной и для этого мажется волшебным кремом. Сатира выглядит ленивой и очевидной, смотреть на сыпь не очень интересно, и все это безбожно затянуто.

Наконец, пальму первенства хочется отдать, пожалуй, Паносу Косматосу («Мэнди») — режиссеру и сценаристу единственной оригинальной, с нуля придуманной серии. Дело происходит в конце 1970-х. Четверо незнакомцев (писатель, экстрасенс, музыкальный продюсер и женщина-астрофизик) попадают в гости к эксцентричному богачу (Питер Уэллер). Электронный саундтрек, удивительные цвета, наркотики в промышленных количествах — это смешная, но и не без жути психоделическая басня, в которой автор идет навстречу именитому шоураннеру и при этом ни на секунду не изменяет самому себе.