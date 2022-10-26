Что смотреть дома: «Конец света», новый сезон «Пенниуорта», «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

1972-й, Великобритания. Гражданская война, развязанная злодейской организацией «Общество Ворона», заканчивается не в пользу агентов хаоса, а мир стремительно меняется в ходе культурной революции. Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) вступает в «Общество безымянных», где продолжает сотрудничать с Томасом Уэйном (Бен Элдридж) и Мартой Кейн (Эмма Паэтц) — будущими родителями Бэтмена. Но «Общество Ворона» не оставляет попыток захватить власть в стране.

У «Пенниуорта» появился подзаголовок «История происхождения дворецкого Бэтмена», который должен привлечь аудиторию к шпионскому триллеру Бруно Хеллера («Рим», «Менталист»). События развиваются через пять лет после второго сезона и свадьбы Томаса с Мартой, когда мир оказывается на пороге знакомства с супергероями и суперзлодеями.

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