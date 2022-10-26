Что смотреть дома: «Конец света», новый сезон «Пенниуорта», «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Князь Тьмы наводит шуму в Москве, Альфред Пенниуорт спасает Лондон, а Гильермо дель Торо исследует границы хоррора — рассказываем про главные премьеры российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Конец света», 1-й сезон
Комедия про сверхъестественную семью
Где смотреть: Кинопоиск
Демьян (Семен Трескунов) работает кассиром в супермаркете и живет в тесной квартире с умирающей бабушкой, вечно пропадающей в ночную смену матерью-медсестрой (Ксения Кутепова), младшей сестрой-неформалкой Варей (Екатерина Новокрещенова) и возлюбленной Галей (Екатерина Ильина). В день, когда юноша крестился и решил съехать, его начинает преследовать высокий бритоголовый мужчина в красном пальто (Юрий Колокольников). Он утверждает, что Демьян — его сын и по совместительству Антихрист. Комедию про визит Князя Тьмы в Москву 2020-х снял Александр Незлобин («Я не шучу») по сценарию авторов семейного роуд-муви «Погнали».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
«Пенниуорт», 3-й сезон
Шпионский триллер о дворецком Бэтмена
Где смотреть: Кинопоиск
1972-й, Великобритания. Гражданская война, развязанная злодейской организацией «Общество Ворона», заканчивается не в пользу агентов хаоса, а мир стремительно меняется в ходе культурной революции. Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) вступает в «Общество безымянных», где продолжает сотрудничать с Томасом Уэйном (Бен Элдридж) и Мартой Кейн (Эмма Паэтц) — будущими родителями Бэтмена. Но «Общество Ворона» не оставляет попыток захватить власть в стране.
У «Пенниуорта» появился подзаголовок «История происхождения дворецкого Бэтмена», который должен привлечь аудиторию к шпионскому триллеру Бруно Хеллера («Рим», «Менталист»). События развиваются через пять лет после второго сезона и свадьбы Томаса с Мартой, когда мир оказывается на пороге знакомства с супергероями и суперзлодеями.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», 1-й сезон
Хоррор-альманах от режиссера «Лабиринта Фавна» и «Формы воды»
Где смотреть: Netflix
Банковская служащая (Кейт Микуччи), увлеченная таксидермией, опасается, что коллеги не оценят ее дизайнерский вкус в рождественский вечер 1980-х. Расхититель могил сталкивается с Королем крыс. На расиста (Тим Блейк Нельсон), распродающего чужое добро, находится управа со множеством щупалец. Бостонский художник (Криспин Гловер) рисует невероятные картины, но источник его вдохновения ужасает.
Эти и еще четыре часовые новеллы составляют хоррор-альманах Гильермо дель Торо, где он выступает рассказчиком и куратором, а также автором двух оригинальных историй. Еще две — например, про художника — написаны Говардом Филлипсом Лавкрафтом. Среди режиссеров — звезды современного хоррора Панос Косматос, Ана Лили Амирпур, Дженнифер Кент, Кэтрин Хардвик, Винченцо Натали, Гильермо Наварро, Дэвид Прайор и Кит Томас.
«Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — СКА, Гран-при России по фигурному катанию
Главные матчи КХЛ и РПЛ и новая программа Александры Трусовой
Где смотреть: Кинопоиск
29 октября «Локомотив» принимает ЦСКА. У железнодорожников проблемы: команда с хорошим составом и солидным бюджетом упала на дно турнирной таблицы и никак не может победить. Теперь ей предстоит игра против мотивированного топ-соперника. Старт трансляции в 18:30 по Москве, игра доступна с опцией Матч Премьер.
30 октября следим за противостоянием хоккейного «Спартака» и СКА под руководством Романа Ротенберга. Прямо сейчас команда из Санкт-Петербурга — лучший клуб КХЛ, если судить по набранным очкам. Начало матча в 16:45 по Москве, игра будет доступна всем подписчикам Плюса.
В Сочи пройдет очередной этап Гран-при России по фигурном катанию. На Кинопоиске можно следить за женскими одиночными прокатами. Например, новую программу покажет Александра Трусова, одна из главных звезд мировой фигурки. 29 октября в 16:25 (Мск) стартует короткая программа, а 30 октября в это же время — произвольная. Оба события доступны в Плюсе.
«Решение уйти»
Нежный нуар режиссера «Олдбоя», приз за лучшую режиссуру в Каннах
Где смотреть: Кинопоиск, ИВИ, Kion
Следователь Ян Хе-чжун (Пак Хэ-иль) страдает бессонницей из-за проблем с дыханием, что мешает ему раскрывать дела. Новое преступление касается загадочной смерти сотрудника миграционной службы, упавшего со скалы. У супруги покойного — нелегально приехавшей в страну китаянки, взявшей имя Сон Со-рё (Тан Вэй) — есть алиби, но Ян Хе-чжун все равно прорабатывает эту версию. И понимает, что влюблен во вдову.
«Решение уйти» — первый полный метр Пак Чхан-ука с 2016 года. В Каннах картину отметили призом за режиссуру — это уже третья награда Пака с 2004 года. Сценарий он писал с Чон Со-гён, с которой сотрудничает уже 17 лет («Сочувствие госпоже Месть», «Жажда», «Служанка»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
«Аврора», 1-й сезон
Трагикомедия Романа Волобуева о бывшей кинозвезде
Где смотреть: more.tv
Саша Зорина (Лена Тронина из Happy End) прославилась в 10 лет, сыграв главную роль в криминальном блокбастере «Аврора». 15 лет спустя она страдает от алкогольной зависимости и долгов, работает на горячей линии психологической помощи и иногда пытается реанимировать актерскую карьеру. А еще она не помнит последние четыре недели.
«Аврора» — новый сериал Романа Волобуева, написанный в соавторстве с его бывшей коллегой по кинокритике Еленой Смолиной. В ролях второго плана — любимцы режиссера, игравшие в «Последнем министре», «Просто представь, что мы знаем» и «Детективном синдроме»: Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Катя Федина, Алексей Золотовицкий, Сергей Гилев и Сергей Епишев.
Смотрите этот сериал на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv.
«Профиль»
Десктоп-триллер Тимура Бекмамбетова о террористе и журналистке
Где смотреть: Кинопоиск
Журналистка Эми (Валин Кэйн) переживает не лучшие времена, поэтому хватается за предложение редактора расследовать, как англичанок вербуют террористы. Создав фейковую страничку в соцсети, она репостит несколько видео казней из радикальных групп, и тут же на связь с ней выходит Билель (Шазад Латиф). Сначала он шлет ей гифки с котиками, а потом начинает завлекать ее в Сирию великодушием и храбростью, которых не хватает чопорному бойфренду Эми.
Десктоп-триллер Тимура Бекмамбетова, основанный на реальном расследовании Анны Эрель, показали четыре года назад в Берлине, где он получил приз зрительских симпатий секции «Панорама». Теперь цепляющая история о смутном обаянии незнакомца из интернета добралась и до российских зрителей.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
«На Западном фронте без перемен»
Первая немецкая экранизация антивоенного шедевра Ремарка
Где смотреть: Netflix
1917 год. Молодой немец Пауль Боймер (Феликс Каммерер) врет насчет возраста, чтобы записаться в армию вместе с друзьями. На фронте он оказывается быстрее, чем рассчитывал, без должной подготовки и в униформе убитого солдата.
Невероятно, но факт: это первая немецкая экранизация классического антивоенного романа Эриха Марии Ремарка. Две предыдущие версии сняли американцы — в 1930-м и 1979-м. Режиссер и сценарист фильма — Эдвард Бергер («Германия 83», «Патрик Мелроуз»), а одну из ключевых ролей — растерянного министра — сыграл Даниэль Брюль.
«Добрый медбрат»
Эдди Редмэйн и Джессика Честейн в триллере с тремястами жертвами
Где смотреть: Netflix
Эми Лоугрэн (Честейн) — медсестра и мать-одиночка со слабым сердцем, которой особенно тяжело даются ночные смены. Когда в больницу переводится Чарли Каллен (Редмэйн), он становится не только чутким коллегой, но и другом Эми. После череды загадочных смертей пациентов к Лоугрэн обращается полиция: они подозревают Каллена уже в трехстах аналогичных убийствах, которые он совершал в девяти разных больницах.
В основе медицинского триллера с двумя лауреатами «Оскара» — реальная история, изложенная в книге Чарльза Гребера. Режиссер Тобиас Линдхольм (соавтор «Охоты» и «Еще по одной») писал сценарий вместе с Кристи Уилсон-Кернс («1917», «Прошлой ночью в Сохо»). Одним из продюсеров выступил Даррен Аронофски.
«Уэнделл и Уайлд»
Готическая сказка Генри Селика и Джордана Пила
Где смотреть: Netflix
Тринадцатилетняя Кэт (Лирик Росс) винит себя в гибели родителей и не очень ладит с ребятами из церковного интерната. Зеленоволосая афроамериканка в готическом прикиде, она отгораживается от мира, но тут ей приходит весточка из преисподней. Демоны Уэнделл (Кигэн-Майкл Ки) и Уайлд (Джордан Пил) предлагают Кэт крем, который способен оживлять мертвых. В обмен они хотят попасть в мир живых.
«Уэнделл и Уайлд» — первый за 14 лет полный метр легендарного Генри Селика, режиссера «Кошмара перед Рождеством» и «Коралины в Стране кошмаров». Сценарий он писал в соавторстве с Джорданом Пилом, который до успешной карьеры хоррор-режиссера («Прочь», «Мы», «Нет») блистал в комедийном шоу «Ки и Пил».
«Для тебя, Бессмертный», 2-й сезон
Меланхоличная аниме-притча
Где смотреть: Crunchyroll
На Землю прибывает бессмертное существо, способное менять форму. Сначала оно становится камнем. Затем превращается в волка, обретя сознание и друга — одинокого мальчугана, оставленного в заснеженной деревне. Он и станет следующей оболочкой инопланетного гостя. В таком виде пришелец встретится с Наблюдателем и обретет имя Фуши.
Философскую одиссею по манге Ёситоки Оимы в прошлом году выпустила студия Brain’s Base («Дюрарара!!»). Второй сезон делала уже студия Drive («Любовь Влады» и «Спираль» по хоррор-шедевру Дзюндзи Ито), а режиссера Масахико Мурату (ветеран вселенной «Наруто») заменила Киёко Саяма («Обитель ангелов», «Кровь+»).
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Kyodo / Newscom / Legion-Media