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Даниэль Брюль сыграл в новой экранизации «На Западном фронте без перемен». За какие еще роли мы его любим?

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28 октября на Netflix выходит новая экранизация «На Западном фронте без перемен» — одного из сильнейших антивоенных манифестов XX века. Среди известных лиц в разношерстном касте — Даниэль Брюль, бравый немец из «Бесславных ублюдков» и лучший танцор Marvel Cinematic Universe. В честь премьеры исторического эпика с участием Брюля вспомнили его роли, которые сделали актера по-настоящему интернациональным достоянием и просто нашим любимчиком.

О своем желании сниматься в кино Даниэль Брюль знал еще со школьных лет и именно тогда, по его собственным словам, оказался перед камерой. Бэкграунд у юного актера был выгодный: он родился в испано-немецкой семье и говорил сразу на двух языках, к которым со временем прибавились английский и португальский. Знание иностранных языков Брюлю здорово помогло во время кастинга у Квентина Тарантино. Режиссер захотел услышать, как актер будет флиртовать с девушкой на французском. Но знания в нем у Даниэля были ограничены, и он выкрутился креативно: просто заменял все незнакомые слова на испанские. Как видим, это сработало!

Брюль начал сниматься с середины 1990-х, но только в 2003 году ему выпал первый важный проект — фильм «Гуд бай, Ленин!», благодаря которому он участвовал в борьбе за актерский «Золотой глобус» и «Золотого медведя». Дальше можно было уже завоевывать международное кино: с ролью в «Ультиматуме Борна» Брюль попал в Голливуд, а после были «Бесславные ублюдки» и знаковая роль Ники Лауды в «Гонке».

В фильмографии актера есть британские, испанские, американские и международные проекты. Но Брюль никогда не забывал о немецком кино, причем подбор героев выходит далеко за рамки стереотипов о щепетильных и скучных немцах. Про его режиссерский дебют «По соседству», кстати, мы писали в прошлогодней подборке с Берлинале.

«Гуд бай, Ленин!» 

Трогательная и немного абсурдная трагикомедия Вольфганга Беккера взяла сразу несколько наград, включая премии «Сезар» и «Гойя», приз за лучший европейский фильм на 53-ем Берлинском кинофестивале и несколько национальных кинонаград. Вся прелесть картины — в ее уникальности: это один из самых ярких примеров так называемой остальгии — тоски по временам социалистической ГДР.

Молодой немецкий парень Александр в исполнении Брюля пытается ухватить эту ускользающую остальгию за хвост. Дело в том, что его мама — ярая социалистка и активистка за права всех уязвимых людей — впала в кому незадолго до падения Берлинской стены. Когда женщина приходит в себя, ей абсолютно противопоказано волноваться. Преисполненный нежности к матери Александр воссоздает распавшееся государство сначала в ее маленькой комнате, а потом все масштабнее и масштабнее: нанимает хор «пионеров», подделывает телерепортажи и даже инсценирует новый распад ГДР, когда продолжать обман дальше нельзя.

Первая же крупная роль Брюля показала то, чем он так цепляет взгляд в других проектах, — бешеную харизму и наивность в лучших ее проявлениях. В его Александре столько искренности, энтузиазма и энергии, что отвести от него глаза невозможно. Это и разглядели другие режиссеры.

«Бесславные ублюдки» 

Работы Квентина Тарантино в наши дни в представлении практически не нуждаются. «Бесславные ублюдки» были восстановлением исторической справедливости, почти супергеройским кино и одновременно иронией над любимыми фильмами самого режиссера — от спагетти-вестерна «Непрощенный» до военного боевика «Грязная дюжина». На роль классического злодея отлично подошел Кристоф Вальц, но Тарантино для полной картины нужны были еще и другие немцы — энтузиасты с горящими глазами.

Сейчас картину сложно представить без героического снайпера Фредерика Цоллера, о котором даже отдельно сняли «Гордость нации», фильм в фильме. Брюль сыграл благородного, симпатичного и располагающего к себе молодого человека, совсем не наводящего на мысли о кровавых преступлениях нацизма. Но к концу фильма раскрывается его потенциал отличного антагониста: отказ Шошанны сдирает с Цоллера всю его стоическую оболочку, а под ней оказывается обычный жадный и эгоцентричный юнец, которого ничуть не изменил его боевой «подвиг».

В общем веселом балагане у Брюля не так много экранного времени, но как злодей он вполне состоялся!

«Ева: Искусственный разум»

Любители научной фантастики в духе «Из машины» или недавнего «После Янга» могли бы пополнить вотчлист почти забытым фильмом о роботе-ребенке. Кибернетик Алекс живет в будущем, где дроиды уже стали обыденностью: по пятам за ним ходит искусственная кошка, а в старом доме родителей ждет механический дворецкий. Спустя десять лет отсутствия он возвращается в родной город, чтобы развить старые наработки самого сложного проекта — правдоподобного робота-ребенка. Идеальной моделью для нового маленького человека становится Ева, дочь его бывшей возлюбленной; естественно, это влечет за собой не самые приятные последствия.

Фильм вышел по-европейски неспешным, но Брюль всегда наполняет кадр своим присутствием. Можно долго наблюдать за тем, как он общается с ребенком или крутит футуристические «лампочки» с чертами характера и воспоминаниями. В сеттинге научной фантастики, в окружении искусственного интеллекта Алекс при этом все равно выглядит самым инородным, как будто человеческие чувства ему даются не легче его подопытного малыша-робота.

И совсем неожиданно, тонко и деликатно актер подводит к той точке, когда любопытный и очень неприятно циничный ученый вдруг осознает сильную эмоциональную связь с Евой. Тем кошмарнее и надрывнее смотрится тихая камерная сцена, в которой звучит главная фраза фильма: «Что ты видишь, когда закрываешь глаза?»

«Гонка» 

Хотя называть «Гонку» голливудским дебютом Брюля было бы неверно, именно в этом фильме он наконец раскрылся американским зрителям. В отличной спортивной драме он сыграл гонщика «Формулы-1», австрийца Ники Лауду, который ввязался в жестокое противостояние с британцем Джеймсом Хантом. И Брюль, и Хемсворт выжали в этой картине абсолютный максимум своего актерского таланта.

При всей своей сдержанности и нервозности Лауда получился разносторонним персонажем, даже на фоне громкого и обаятельного Ханта. Брюль в полной мере погрузился в детали конфликта двух самоуверенных гонщиков; его герой настолько же сух и скуп на эмоции в жизни, насколько «мономаниакален» на трассе.

Актеру удается наполнить типичную историю о взлете и падении спортсменов весом и смыслом, в полной мере прочувствовать, как далеко в своей гонке заходят оба героя. И будем честными: мало кому еще так естественно далась бы высокопарная (но реальная) цитата Лауды: «Счастье — это враг. Оно делает тебя слабым. Заставляет сомневаться».

«Алиенист» 

«Алиенист» напоминает процедуральную драму, но в декорациях из романов Диккенса. На исходе XIX века трое выдуманных героев (тут Брюлю компанию составляют Люк Эванс и Дакота Фаннинг) расследуют извращенные преступления в грязном и жестоком Нью-Йорке, изредка натыкаясь на исторических личностей. Герой Брюля среди них, собственно, алиенист, смесь криминального профайлера и психиатра, пытающийся помочь душевнобольным людям в городе.

Издание Financial Times нашло идеальное описание для этого недооцененного сериала: «Встреча Шерлока с Джеком-потрошителем с оттенком Ганнибала Лектера». Но именно доктор Ласло Крайцлер и его практика почему-то навевают ассоциации с фильмом «Опасный метод», где близко исследовались сексуальность и разного рода девиации. Только в отличие от кино, «Алиенист» не гонится за зрелищем, а максимально деликатно относится к ментальным заболеваниям и особенностям, пусть иногда это и похоже на заигрывания в духе «Ганнибала» Брайана Фуллера.

И Брюль здесь вновь подобран на роль гениально: Крайцлер получился вдумчивым и тихим человеком, от него исходит атмосфера комфорта и понимания, хотя темы и случаи совершенно кошмарны. В моменты погружения в психику убийцы он пугает, в остальное же экранное время, скорее, обнадеживает и успокаивает. За 18 эпизодов мы не только окунаемся в приятную, завлекающую энергетику актера — ему еще и есть где разыграться!

«Счастливого Рождества» 

В карьере Брюля много исторических фильмов, и конкретно этот созвучен с темой «На Западном фронте без перемен». Но в картине «Счастливого Рождества» история исключительная: это художественный пересказ реальных событий, которые произошли во времена Первой мировой войны. Накануне праздника шотландские, французские и немецкие военные внезапно смогли установить хрупкий мир: прекратив огонь, пели песни и обменивались сувенирами и редкими угощениями.

Брюль играет лидера немецкой стороны, обер-лейтенанта Хорстмайера, усталого и слегка ворчливого, но искренне переживающего за своих солдат. Поначалу он противится мирным инициативам, пытаясь до последнего выполнять свой долг. Тем приятнее смотреть, как позже синяки под глазами Хорстмайера разглаживаются, а во взгляде появляется что-то живое и искреннее — так на него влияют прекращение огня, оперные арии в окопах и разговоры с командирами противников.

У «Счастливого Рождества» мощнейший антивоенный посыл, и Брюль олицетворяет одну из трех армий, которые уже не так уверены в своей готовности идти в бой. В фильме он становится реальным символом человечности и благородства, даже если сначала в это крайне сложно поверить из-за его грубых ремарок и несгибаемого следования приказам.

«Жена смотрителя зоопарка» 

Как спела бы Тейлор Свифт: «‘He's so bad, but he does it so well’». Брюль вновь сыграл нациста-злодея, но на этот раз образ получился гораздо глубже, чем у Тарантино. Как точно отметили в издании The Film Stage, актеру удается «полностью отдаться скользкой природе этих персонажей», поэтому наблюдать за ним в роли антагонистов так интересно.

Чиновник Лутц Хек не основной герой фильма; на самом деле, лента посвящена подвигу двух смотрителей зоопарка в Варшаве, Яну и Антонине Жабинским. Во время нападения нацистской Германии поляки скрывали у себя целые семьи сбежавших из гетто евреев, и большинство беглецов в итоге пережили Вторую мировую. На фоне этого развивается линия Лутца — человека науки, который когда-то был другом семьи Жабинских.

Как и всегда, Брюль идеально воплощает человека с многочисленными слабостями и обсессиями: его Лутц желает Антонину так же страстно, как мечтает генетически вывести в опустевшем зоопарке легендарного быка-тура. Неожиданно полученная власть трансформирует и даже деформирует его, и вместо обаятельного и увлеченного мужчины на экране вновь проявляется абьюзер. Словом, Брюль раз за разом выдает зрителям неровных и неоднозначных, очень любопытных персонажей.

«Сокол и Зимний Солдат» 

Апогей таланта Брюля, который заставляет нас болеть за злодеев, — его Барон Земо, харизматичный, слегка пугающий и сверхпринципиальный антагонист Marvel. В формате фильма «Первый мститель: Противостояние» мотивация Земо слегка скомкана, пусть и понятна. Это просто одинокий человек, одержимый местью и мыслью о низвержении героев Земли.

А вот в сериале «Сокол и Зимний Солдат» Земо дали не только приличное экранное время, но и тонну характера, в который Брюль с удовольствием вживается. Это по-прежнему хитрый и эгоцентричный манипулятор… но в шелковом домашнем халате. Земо стал эстетом, любящим танцы в клубе, комфорт, красоту и рахат-лукум, который у него всегда под рукой.

При общей безжизненности шоу Брюль явно отрывался на съемках: его меметичный танец получился более впечатляющим и ярким, чем половина сцен в Мадрипуре. И именно за это — за умение красть любую сцену своим обаянием и бешеной энергетикой — мы его и любим.

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Автор: Мари Григорян

Фото: UGC FILMS / Legion-Media

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