Провальный хоррор Майкла Манна вдохновил «Бесславных ублюдков»? Что Тарантино рассказал в третьем выпуске своего подкаста

Что ведущие думают про «Крепость»?

Синопсис фильма на VHS из коллекции Тарантино «Крепость» Вторая мировая война. Оккупированная немцами Румыния. Нацисты, охраняющие загадочную крепость, сделали кошмарное открытие. Массивная цитадель была построена не для того, чтобы защищаться от зла, а чтобы сдержать его.

О Майкле Манне

Тарантино считает, что «Крепость» — «фиаско» и худший фильм Майкла Манна, который в первую очередь интересно посмотреть, чтобы увидеть, «как снимал режиссер до того, как стал великим мастером-стилистом, и когда еще ничего не умел». «„Крепость“ — его второй фильм, и он ни черта в нем не контролирует и постоянно теряется. А стоит ему потеряться, он тут же врубает слоу-моушен, дым-машину и музыку», — критикует Квентин. Кроме того, он считает, что Манн многое украл из картины Уильяма Фридкина «Колдун».

При этом Тарантино был в восторге от дебютного триллера Манна «Вор»: «Это был отвал башки. Подвиньтесь, Джон Карпентер и Уолтер Хилл. В Голливуде появился новый специалист по криминальным фильмам, который пишет реалистичные диалоги и прекрасно чувствует изображение». Цитата героя Джеймса Каана («Я сам себе босс в этой жизни») стала девизом самого Тарантино. Ведущий также отметил, что многие кинематографисты вслед за Манном стали поливать водой асфальт для съемок ночных сцен.

«На мой взгляд, Майкл Манн хорошо снимает только криминальные истории про ХХ век. Единственное исключение — „Свой человек“ с Аль Пачино и Расселом Кроу. Его он как мог превратил в криминальный фильм. Там даже киллеры есть», — подчеркивает Тарантино.

В 1980-х Тарантино прочел интервью с Манном про «Крепость», и ему оттуда запала в душу одна цитата. Вот она: «Для меня широкоэкранное изображение важно по двум причинам. Во-первых, это импрессионистский фильм, который должен поразить зрителей, перенести их в это сновидение, в эти пейзажи, к этим персонажам. Нельзя удивить людей с разрешением экрана 1.85:1 и монозвуком. Во-вторых, мне неинтересно маленькое „пассивное“ кино, где зрители сами должны погружаться в историю. Я хочу атаковать зрителей, активно и агрессивно их соблазнять. Хочу манипулировать чувствами зрителей так, как это делают композиторы, когда пишут симфонии». Тем не менее после провала «Крепости» Манн ушел на ТВ, где снял культовый сериал «Полиция Майами».

О связи «Крепости» с «Бесславными ублюдками»

Тарантино ждал, что в «Крепости» древний монстр отомстит нацистам за убийство евреев, и разочаровался, когда этого так и не произошло. Тем не менее режиссер считает, что хоррор Манна «посеял в его голове зерно идеи фильма о мести за холокост», которая выросла в «Бесславных ублюдков».

Об актерах

По мнению Тарантино, лучше всего в фильме сыграл Гэбриел Бирн, изображающий садиста-гестаповца. Режиссер считает, что именно он лучший злодей в фильме, а не древний монстр Раду Моласар.

А вот Иэна Маккеллена в образе еврейского профессора-историка, которого нацисты привозят из концлагеря Дахау, Тарантино жестко раскритиковал. «Это просто худшая работа в его карьере. Он похож на старого доктора в инвалидной коляске из „Шоу ужасов Рокки Хоррора“ и ужасно изображает старческий американский акцент». Тарантино считает, что все хорошие парни в фильме совершенно неинтересны, включая ангелоподобного героя Скотта Гленна. Он также раскритиковал актеров, которые сыграли жителей румынских деревень: «В них невозможно поверить. Эти люди просто не могут так выглядеть и говорить».

Гэбриел Бирн

О монстре

Раду Моласар — неинтересный монстр, который, по мнению Тарантино, выглядит как маппет. Его образ придумал известный французский комиксист Энки Билал. Увы, мастер по спецэффектам Уолли Виверс умер во время съемок, и никто не знал, как закончить спецэффекты без него. Кроме того, Манну пришлось переснимать многие сцены, когда оператор-постановщик Алекс Томпсон («Чужой 3», «Экскалибур») уже был недоступен. Из-за этого интерьерные сцены выглядят серыми и темными. Первая версия фильма длилась 210 минут, но студия Paramount сократила ленту до 96 минут, из-за чего картина стала нелогичной.