Провальный хоррор Майкла Манна вдохновил «Бесславных ублюдков»? Что Тарантино рассказал в третьем выпуске своего подкаста

Квентин Тарантино и Роджер Эвери выпустили третий выпуск подкаста Video Archives. В нем они обсудили три фильма из коллекции видеопроката, где работали в 1980-х, — провальный готический триллер Майкла Манна «Крепость» (1983), проходной хоррор Питера Хайамса «Реликт» (1997) и популярную итальянскую трагикомедию Нанни Лоя «Кафе-экспресс» (1980). Мы послушали эпизод и пересказываем самое интересное.
Про первые два выпуска Video Archives Кинопоиск писал здесь и здесь.
Что ведущие думают про «Крепость»?
«Крепость»
Вторая мировая война. Оккупированная немцами Румыния. Нацисты, охраняющие загадочную крепость, сделали кошмарное открытие. Массивная цитадель была построена не для того, чтобы защищаться от зла, а чтобы сдержать его.
О Майкле Манне
Тарантино считает, что «Крепость» — «фиаско» и худший фильм Майкла Манна, который в первую очередь интересно посмотреть, чтобы увидеть, «как снимал режиссер до того, как стал великим мастером-стилистом, и когда еще ничего не умел». «„Крепость“ — его второй фильм, и он ни черта в нем не контролирует и постоянно теряется. А стоит ему потеряться, он тут же врубает слоу-моушен, дым-машину и музыку», — критикует Квентин. Кроме того, он считает, что Манн многое украл из картины Уильяма Фридкина «Колдун».
При этом Тарантино был в восторге от дебютного триллера Манна «Вор»: «Это был отвал башки. Подвиньтесь, Джон Карпентер и Уолтер Хилл. В Голливуде появился новый специалист по криминальным фильмам, который пишет реалистичные диалоги и прекрасно чувствует изображение». Цитата героя Джеймса Каана («Я сам себе босс в этой жизни») стала девизом самого Тарантино. Ведущий также отметил, что многие кинематографисты вслед за Манном стали поливать водой асфальт для съемок ночных сцен.
«На мой взгляд, Майкл Манн хорошо снимает только криминальные истории про ХХ век. Единственное исключение — „Свой человек“ с Аль Пачино и Расселом Кроу. Его он как мог превратил в криминальный фильм. Там даже киллеры есть», — подчеркивает Тарантино.
В 1980-х Тарантино прочел интервью с Манном про «Крепость», и ему оттуда запала в душу одна цитата. Вот она: «Для меня широкоэкранное изображение важно по двум причинам. Во-первых, это импрессионистский фильм, который должен поразить зрителей, перенести их в это сновидение, в эти пейзажи, к этим персонажам. Нельзя удивить людей с разрешением экрана 1.85:1 и монозвуком. Во-вторых, мне неинтересно маленькое „пассивное“ кино, где зрители сами должны погружаться в историю. Я хочу атаковать зрителей, активно и агрессивно их соблазнять. Хочу манипулировать чувствами зрителей так, как это делают композиторы, когда пишут симфонии». Тем не менее после провала «Крепости» Манн ушел на ТВ, где снял культовый сериал «Полиция Майами».
О связи «Крепости» с «Бесславными ублюдками»
Тарантино ждал, что в «Крепости» древний монстр отомстит нацистам за убийство евреев, и разочаровался, когда этого так и не произошло. Тем не менее режиссер считает, что хоррор Манна «посеял в его голове зерно идеи фильма о мести за холокост», которая выросла в «Бесславных ублюдков».
Об актерах
По мнению Тарантино, лучше всего в фильме сыграл Гэбриел Бирн, изображающий садиста-гестаповца. Режиссер считает, что именно он лучший злодей в фильме, а не древний монстр Раду Моласар.
А вот Иэна Маккеллена в образе еврейского профессора-историка, которого нацисты привозят из концлагеря Дахау, Тарантино жестко раскритиковал. «Это просто худшая работа в его карьере. Он похож на старого доктора в инвалидной коляске из „Шоу ужасов Рокки Хоррора“ и ужасно изображает старческий американский акцент». Тарантино считает, что все хорошие парни в фильме совершенно неинтересны, включая ангелоподобного героя Скотта Гленна. Он также раскритиковал актеров, которые сыграли жителей румынских деревень: «В них невозможно поверить. Эти люди просто не могут так выглядеть и говорить».
О монстре
Раду Моласар — неинтересный монстр, который, по мнению Тарантино, выглядит как маппет. Его образ придумал известный французский комиксист Энки Билал. Увы, мастер по спецэффектам Уолли Виверс умер во время съемок, и никто не знал, как закончить спецэффекты без него. Кроме того, Манну пришлось переснимать многие сцены, когда оператор-постановщик Алекс Томпсон («Чужой 3», «Экскалибур») уже был недоступен. Из-за этого интерьерные сцены выглядят серыми и темными. Первая версия фильма длилась 210 минут, но студия Paramount сократила ленту до 96 минут, из-за чего картина стала нелогичной.
Что Тарантино наговорил о «Реликте»?
«Реликт»
В Чикагском музее естествознания готовится громкое открытие новой выставки. Приходите, если не боитесь! Но имейте в виду, что ужасное нечто постарается сделать так, чтобы никто не ушел живым. Полный спецэффектов хоррор перенесет вас в потрясающее и совершенно новое место действия для историй о проклятых домах. Фанатам монстров не стоит проходить мимо новой звезды, не принадлежащей к человеческому роду (ее создал Стэн Уинстон, обладатель «Оскара» за «Парк Юрского периода»).
Тарантино смотрел «Реликт» трижды и готов пересмотреть его в будущем. «Это чертовски веселый фильм про монстра, где отлично сыграли Пенелопа Энн Миллер и Том Сайзмор». Режиссер и ведущий считает, что «Реликт» — это «„Крепость“ без нацистов». «Только если на съемках „Крепости“ Майкл Манн был полон амбициозных идей, которые ему не удалось реализовать, то в „Реликте“ никаких амбиций не было изначально. Это простой хоррор, которые студии снимали, чтобы по-быстрому заработать». Кстати, оба фильма сняла студия Paramount.
О режиссере Питере Хайамсе
Тарантино считает Питера Хайамса («Космическая одиссея 2010», «Козерог один», «Конец света») одним из самых недооцененных экшен-режиссеров 1970-х и 1980-х. Ему нравятся фильмы «Узкая грань», «Внезапная смерть» и «Патруль времени». «Он слишком хороший и высококвалифицированный режиссер для „Реликта“. Такие „бэшки“ с актерами класса С обычно снимают парни вроде Руперта Уэйнрайта, Стивена Хопкинса или Дерана Сарафяна. Хайамс — мастер атмосферных жанровых фильмов». В случае с «Реликтом» Хайамс, «несмотря на плохой сценарий», снял «крепкое кино, в котором постарался одновременно скопировать „Терминатора“, „Чужого“, „Чужих“ и „Нечто“».
О монстре
Тарантино считает, что монстру в фильме — «какому-то мутировавшему исследователю в Перу» — сценаристы придумали слишком сложную историю. Режиссер отмечает, что «Хайамс зря оставил все сцены с монстром на конец фильма», но ему нравится первая сцена с чудовищем, потому что оно сделано с помощью практических спецэффектов. В остальных сценах Тарантино описывает монстра как «CGI-создание, похожее на волосатого пса, чей рот одновременно напоминает вагину, анус и пасть Хищника». Интересно, что образ Хищника, как и монстра из «Реликта», придумал знаменитый мастер по спецэффектам Стэн Уинстон.
А что Тарантино рассказывает про итальянскую комедию «Кафе-экспресс»?
«Кафе-экспресс»
Светлая сторона человеческой природы. Микеле может быть ужасно обаятельным, даже когда дурачит покупателей или бегает от туповатых полицейских. Милая, грустная и полная сочувствия история о том, как мужчина старается помочь своему больному сыну.
По словам Тарантино, в начале 1980-х итальянские фильмы имели большую популярность в США: «Лина Вертмюллер была звездой режиссуры, а Джанкарло Джаннини — звездой экрана». Сценарист и исполнитель главной роли в «Кафе-экспресс» Нино Манфреди в те годы как раз прогремел с комедией «Хлеб и шоколад», которая стала сенсацией в прокате иностранного арт-кино. До «Кафе-экспресс» итальянский режиссер Нанни Лой снимал фильмы о движении Сопротивления во время Второй мировой войны.
Квентин считает, что «Кафе-экспресс» — «очаровательный, реалистичный и позитивный фильм, который получился благодаря комедийной, чаплиновской игре Нино Манфреди». Ему больше всего понравился главный герой — обаятельный продавец кофе, который нелегально продает напиток в поездах, прячась от кондукторов. «Он заботится о пассажирах, а пассажиры заботятся о нем. Его сын болен, и он пытается заработать на лечение, несмотря на бюрократию вокруг», — объясняет ведущий. Хотя Тарантино понравился фильм, пересматривать его он не планирует.
Как Таратино раздал награды среди фильмов подкаста?
- Лучший фильм — «Реликт» (потому что Тарантино, возможно, посмотрит его снова);
- Лучший актер — Нино Манфреди («Кафе-экспресс»);
- Лучшая актриса — Пенелопа Энн Миллер («Реликт»);
- Лучший актер второго плана — Гэбриел Бирн («Крепость»);
- Лучшая актриса второго плана — Альберта Уотсон («Крепость»);
- Лучшая операторская работа — Питер Хайамс («Реликт»);
- Лучший сценарий — «Кафе-экспресс»;
- Лучший режиссер — Питер Хайамс («Реликт»);
- Лучшая сцена — открывающие титры в «Крепости»;
- Лучший момент — когда Нино Манфреди убегает от кондукторов, наливая кофе клиентам;
- Лучший демон — демоны итальянской бюрократии в «Кафе-экспресс».
Автор: Михаил Моркин