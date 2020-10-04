Джереми Стронг мечтал стать великим актером. Теперь он собирает награды за «Наследников», но бесит коллег. Почему?

В середине нулевых он работал машинистом драматурга Венди Вассерштейн, а по ночам разыгрывал в баре моноспектакль о жизни ирландца-алкоголика. Когда Вассерштейн узнала, что Стронг для подготовки к роли проводил время со швейцаром ее дома, то захотела написать об этом пьесу. Перед съемками в «Судье» он проводил время среди людей с расстройством аутистического спектра — так в свое время Дастин Хоффман готовился к «Человеку дождя». Некоторых коллег беспокоит усердие актера. Брайан Кокс утверждал, что его экранный сын слишком зациклен на лицедействе. Например, на прослушивании Стронг сильно затянул шнурки, потому что узнал, что так поступает сын медиамагната Руперта Мёрдока. Он подвернул лодыжку, когда бегал в туго затянутых туфлях по Нью-Йорку, потому что его герой должен был быть в кадре вспотевшим и уставшим. В другой раз спрыгнул с полутораметровой платформы и повредил кости. Порой готовность жертвовать собой распространяется на других: на съемках «Суда над чикагской семеркой» Стронг предлагал использовать настоящий слезоточивый газ в эпизоде с разгоном митинга.