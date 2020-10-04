Джереми Стронг мечтал стать великим актером. Теперь он собирает награды за «Наследников», но бесит коллег. Почему?

12 сентября состоится церемония вручения премии «Эмми» — главной сериальной награды года. С 25 номинациями лидирует драматический сериал HBO «Наследники», а Джереми Стронга, исполнившего роль Кендалла Роя — непутевого сына медиамагната, который объявил войну безжалостному отцу, Логану (Брайан Кокс), — считают фаворитом в актерской категории. Мы рассказываем, как всего за несколько лет он превратился из прозябавшего на вторых ролях актера в одного из главных талантов современного Голливуда.
Он играл в детском театре с сестрой Криса Эванса
Джереми Стронг родился в Рождество, 25 декабря 1978 года. Его отец работал в воспитательной колонии, мать — медсестрой в хосписе. Родители мало зарабатывали и редко бывали дома, поэтому Стронг с братьями бороздил пригород Бостона в поисках приключений. Вместо семейных поездок братья ставили каноэ на кирпичи на заднем дворе и представляли себе, как сплавляются по реке. Когда Стронгу было десять, семья переехала в более благополучный район, и ему все время казалось, что им там не место.
В новом районе Джереми присоединился к детской театральной студии (кстати, он играл в мюзиклах и пьесах вместе со старшей сестрой Криса Эванса, Карли). Будущий Капитан Америка был впечатлен актерским мастерством юного Стронга: «Для меня он был звездой. Актеры из постановок постоянно выглядывали из-за кулис, чтобы посмотреть на него».
Он обожал Голливуд с детства
Джереми Стронг с подросткового возраста обожал Дэниэла Дэй-Льюиса, Аль Пачино и Дастина Хоффмана — голливудских актеров, которые были приверженцами радикального метода подготовки к роли (его также принято ассоциировать с Марлоном Брандо). По-английски он называется «method acting». Это техника актерского мастерства, при которой актер стремится к полному эмоциональному отождествлению с ролью и на съемках черпает вдохновение из своего личного опыта. Он основан на системе Станиславского и получил широкое распространение в США в 1930-х годах. Первыми, кто сформулировал основные принципы метода, были Ли Страсберг, Стелла Адлер и Сэнфорд Мейснер, когда вместе работали в театральной труппе в Нью-Йорке.
В старших классах у Стронга появилась возможность увидеть Дэй-Льюиса вживую. Актер снимался рядом с Бостоном в фильме «Суровое испытание». Стронг попал в съемочную группу в качестве помощника. В 18 лет он помогал Аль Пачино с монтажом его режиссерского дебюта «В поисках Ричарда», а через несколько лет стал частью звуковой команды «Амистада» Стивена Спилберга.
У Стронга не было связей в индустрии, он нашел их сам — брался за любую работу, писал участникам съемочных групп бесконечные письма. Его усилия окупились: студия DreamWorks, которая продюсировала «Амистад», написала для него рекомендательное письмо, с которым он смог поступить в Йельский университет на стипендию. Там он должен был изучать драму, но в первый же день его разочаровала скучная и полная схем лекция о методе Станиславского, поэтому он заменил основной предмет на английскую литературу.
Джереми Стронг и Энн Хэтэуэй в интервью Variety о съемках во «Времени Армагеддона» Джеймса Грэя и об актерской профессии
Стронг участвовал в студенческих постановках, причем активно продвигал пьесы, в которых однажды играл Аль Пачино: «Американский бизон» Дэвида Мэмета, «Хьюи» Юджина О’Нила и «Индеец хочет Бронкс» Израэля Горовица. Более того, он убедил руководство университета пригласить кумира прочитать лекции об актерском мастерстве. Студенты вспоминают о приезде как о фиаско: Пачино давал размытые советы, а театральный бюджет пришлось потратить на аренду машин, печать рекламных листовок и организацию званого ужина. «Проще говоря, Джереми чуть не разорил столетнюю труппу. Зато провел прекрасный вечер в компании с Аль Пачино», — делится один из выпускников Йельского университета.
Даже после учебы Стронг не упускал возможности поработать с любимыми звездами. В 2003 году он получил должность личного помощника Дэниэла Дэй-Льюиса на съемках «Баллады о Джеке и Роуз». Стронг крутился вокруг актера и так дотошно выполнял просьбы, что коллеги называли его Клетусом в честь несмышленого деревенщины из «Симпсонов». Сам Стронг вспоминает те дни по-другому, говорит, Дэй-Льюис стал для него наставником и в конце съемок даже написал трогательную записку с советами и рекомендациями. В 2012 году Дэй-Льюис и Стронг вместе сыграли в фильме Стивена Спилберга «Линкольн».
Он долго пытался построить карьеру
Джереми Стронг переехал в Нью-Йорк сразу после выпуска из Йельского университета, в 2001 году, за три недели до терактов 11 сентября. Он жил в крохотной квартирке и постоянно искал возможность подработать — был официантом, обслуживал номера в отеле и уничтожал документы шредером в строительной компании. Полученные деньги тратил на неоправданно дорогую одежду, чтобы хорошо выглядеть на кастингах. Правда, во время первого года в Нью-Йорке никто его не приглашал. Дошло до того, что он обратился за помощью к Крису Эвансу, который в начале нулевых прославился благодаря подростковой комедии «Недетское кино». Тот пытался найти ему агента в компании, которая представляла его, однако безуспешно.
В 2004 году ему дали небольшую роль в постановке «Вишневого сада» на летнем театральном фестивале города Уильямстаун. Примерно тогда он подружился с Джессикой Честейн и Мишель Уильямс, которая в конце нулевых приютила Джереми в подвале ее бруклинского туанхауса, когда тот не смог позволить себе жилье в Нью-Йорке.
В начале 2010-х актера начали замечать: он сыграл в упомянутом выше «Линкольне», «Цели номер один», «Сельме», «Игре на понижение» и «Большой игре». Годом прорыва Стронга должен был стать 2016-й, когда он получил одну из главных ролей в фильме Кэтрин Бигелоу «Детройт», а продюсер «Наследников» Адам МакКей предложил выбрать себе подходящую роль в грядущем сериале — он остановился на Романе. Все пошло не по плану: после первого дня съемок Бигелоу уволила актера, который показался ей неубедительным. Стронгу удалось уговорить ее дать ему хотя бы эпизодическую роль. Тогда же стало известно, что Киран Калкин увел у него Романа Роя в «Наследниках». Стронг расстроился, но все же решил пройти прослушивание на роль Кендалла, на которую его и утвердили.
Стронг убежден, что «Наследники» — серьезная драма
Калкин вспоминает, что во время съемок первого сезона «Наследников» Джереми боялся, что аудитория примет сериал за комедию. Калкин ответил, что это и есть комедия! Серьезность актера стала объектом шуток среди поклонников сериала. Стронга можно понять: он, как и его герой, провел жизнь на втором плане, мечтая однажды занять место на вершине. Создатели рады сходству персонажа с актером. Адам МакКей, например, защищает его, отмечая, серьезность — одно из главных достоинств Стронга; для него это не комедия, а «Гамлет». В итоге роль Кендалла Роя принесла ему славу и признание. Впрочем, зная о любви Стронга к мастодонтам актерского мастерства, можно догадаться, что его цель не «Эмми», а «Оскар».
Он использует метод «растворения идентичности»
В середине нулевых он работал машинистом драматурга Венди Вассерштейн, а по ночам разыгрывал в баре моноспектакль о жизни ирландца-алкоголика. Когда Вассерштейн узнала, что Стронг для подготовки к роли проводил время со швейцаром ее дома, то захотела написать об этом пьесу. Перед съемками в «Судье» он проводил время среди людей с расстройством аутистического спектра — так в свое время Дастин Хоффман готовился к «Человеку дождя». Некоторых коллег беспокоит усердие актера. Брайан Кокс утверждал, что его экранный сын слишком зациклен на лицедействе. Например, на прослушивании Стронг сильно затянул шнурки, потому что узнал, что так поступает сын медиамагната Руперта Мёрдока. Он подвернул лодыжку, когда бегал в туго затянутых туфлях по Нью-Йорку, потому что его герой должен был быть в кадре вспотевшим и уставшим. В другой раз спрыгнул с полутораметровой платформы и повредил кости. Порой готовность жертвовать собой распространяется на других: на съемках «Суда над чикагской семеркой» Стронг предлагал использовать настоящий слезоточивый газ в эпизоде с разгоном митинга.
Такой метод он называет «растворением идентичности» и говорит, что в кадре стремится забыть о себе и сосредоточиться на эмоциях героя. На съемках «Наследников» Стронг часто изолирует себя от остальных, потому что видит своего героя отчужденным и не вписывающимся в семью. Иногда отказывается репетировать, чтобы добиться естественной реакции. Такое неукротимое желание идти на жертвы и отсутствие самоиронии стали высмеивать в интернете после публикации в New Yorker профайла Джереми Стронга за неделю до выхода финала третьего сезона «Наследников». За него вступились Аарон Соркин, Адам МакКей, Энн Хэтэуэй, Мишель Уильямс и другие актеры.
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Автор: Алихан Исрапилов