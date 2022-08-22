«Дом Дракона» здесь! Вот первые впечатления от долгожданного приквела «Игры престолов»

Что происходит в первой серии и кто все эти герои?

«Дом Дракона» начинается с минималистичного титра и короткой сцены, которые обрисовывают актуальные геополитические реалии Вестероса. После почти шестидесятилетнего правления короля Джейкериса I Таргариена, когда все Семь Королевств жили в относительном мире и спокойствии, на трон всходит его внук Визерис I (Пэдди Консидайн). Лорды Вестероса стояли перед выбором: второй претенденткой на Железный трон была его двоюродная сестра Рейнис (Ив Бест), но патриархат победил, и королем выбрали мужчину.

Действие ДД стартует на девятый год правления Визериса. Он в общем-то монарх довольно приятный, не самодур и не садист, каких среди Таргариенов было немало. Его жена Эймма Аррен (Шан Брук) на сносях и готовится родить ему сына; пока у того есть лишь дочь Рейнира (Милли Олкок), в которой он души не чает. Девочка, как и все Таргариены, уже мастерски управляется с собственной драконицей Сиракс и дружит с Алисентой Хайтауэр (Эмили Кэри), дочерью десницы короля Отто Хайтауэра (Рис Иванс).