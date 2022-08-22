«Дом Дракона» здесь! Вот первые впечатления от долгожданного приквела «Игры престолов»

В России одновременно со всем миром стартовал самый ожидаемый сериал года — масштабный эпос, основанный на книгах Джорджа Мартина. Его действие разворачивается примерно за 200 лет до событий «Игры престолов». Это время, когда Вестеросом правила династия Таргариен — предки той самой Дейенерис, — чья власть держалась на могуществе прирученных ими драконов. Кинопоиск рассказывает, что показали в первой серии, за какими героями стоит следить особенно пристально, и делится впечатлениями о том, как выглядит дорогостоящий фэнтези-сериал.
Что происходит в первой серии и кто все эти герои?
«Дом Дракона» начинается с минималистичного титра и короткой сцены, которые обрисовывают актуальные геополитические реалии Вестероса. После почти шестидесятилетнего правления короля Джейкериса I Таргариена, когда все Семь Королевств жили в относительном мире и спокойствии, на трон всходит его внук Визерис I (Пэдди Консидайн). Лорды Вестероса стояли перед выбором: второй претенденткой на Железный трон была его двоюродная сестра Рейнис (Ив Бест), но патриархат победил, и королем выбрали мужчину.
Действие ДД стартует на девятый год правления Визериса. Он в общем-то монарх довольно приятный, не самодур и не садист, каких среди Таргариенов было немало. Его жена Эймма Аррен (Шан Брук) на сносях и готовится родить ему сына; пока у того есть лишь дочь Рейнира (Милли Олкок), в которой он души не чает. Девочка, как и все Таргариены, уже мастерски управляется с собственной драконицей Сиракс и дружит с Алисентой Хайтауэр (Эмили Кэри), дочерью десницы короля Отто Хайтауэра (Рис Иванс).
Отто заседает в Малом совете, главном совещательном органе Вестероса. Другие примечательные члены — мастер над шептунами Ларис Стронг (Мэттью Нихэм), опытный мореплаватель Корлис Веларион (Стив Туссэн) по прозвищу Морской Змей (он еще и муж той самой несостоявшейся королевы Рейнис) и Деймон Таргариен (Мэтт Смит), младший брат короля, умелый воин и авантюрист по прозвищу Порочный принц. Его своеволие вызывает ярую неприязнь Отто — например, он заявляется в столицу, Королевскую Гавань, после долгого отсутствия, но не спешит на заседание Малого совета, а вольготно восседает на Железном троне и дарит заморские украшения своей племяннице Рейнире.
Впрочем, вскоре скучающий Деймон берет в руки не перо, но меч: ему поручают руководство городской стражей Королевской Гавани (так называемые «Золотые плащи»). Оберегает покой на местных улицах он сообразно своему характеру, то есть довольно сурово: преступникам нещадно отрубают руки, ноги и детородные органы. Законной жене Рее Ройс он предпочитает любовницу Мисарию (Соноя Мидзуно), танцовщицу из заморского города-государства Лис. А на грандиозном королевском турнире Деймон сходится в бою с малоизвестным рыцарем Кристоном Колем (Фабьен Франкель), который удивляет толпу, сразив принца в изнурительном бою.
Параллельно королева Эймма корчится в муках — врачи предложили сделать кесарево, чтобы спасти ребенка, но в итоге оба погибают. Члены Малого совета начинают беспокоиться: Визерис остался вдовцом да еще и без наследника мужского пола. Отто настаивает на повторной женитьбе короля, чтобы новая супруга родила сына. Корлис предлагает сделать наследником Деймона или же свою жену Рейнис. К согласию не приходят, лишь больше злят Визериса, который переживает утрату и не желает слушать ругань своих советников. А еще король гневается на своего брата: пока королева умирала, Деймон проводил время в борделе. Но и сам Порочный принц держит обиду на Визериса — тот за все годы правления ни разу не предложил ему стать десницей.
В итоге Деймон садится на дракона вместе со своей любовницей Мисарией и улетает на остров Драконий Камень, в родовое гнездо Таргариенов. А Визерис решает объявить своей наследницей дочь Рейниру, и все поданные присягают девочке, которая станет королевой после смерти отца. Однако у хитрого Отто Хайтауэра есть собственный план: он посылает свою дочь Алисенту, лучшую подругу Рейниры, утешить вдовца. Та приходит к нему в покои, чтобы обсудить историю — главное хобби Визериса. Ростки грядущей гражданской и братоубийственной войны, которую потомки будут называть Танцем Драконов, уже посажены.
Как это выглядит?
Скажем сразу: «Дом Дракона» очень похож на «Игру престолов». Да, фанаты предыдущего сериала вряд ли удивятся хоть чему-то, это все тот же фэнтезийно-средневековый Вестерос, в котором лорды и рыцари участвуют в масштабной геополитической борьбе за Железный трон. Разве что драконов тут стало побольше — род Таргариенов пока цветет и множится, а рядом с белокурым семейством всегда находятся огнедышащие твари. Стилистически снят ДД примерно так же, как и сериал-предшественник: шоураннеры Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник (режиссер «Битвы бастардов») не стали изобретать велосипед (или в данном случае дракона), а просто очень умело им управляют. Первая серия представляет нам новых персонажей и кратко очерчивает расстановку шахматных фигур; к счастью, темп у «Дома Дракона» умеренный, без сумасшедшего галопа, которым «Игра престолов» скакала к своему финалу.
Также можно порадоваться тому, что шоураннеры решили не делать. Главные противники в грядущем Танце Драконов — противоборствующие стороны повзрослевших Рейниры и Алисенты, то есть лютый замес должен случиться через несколько лет после показанных в первой серии событий. Кондал и Сапочник наверняка задумывались о том, чтобы поиграть с параллельным повествованием или нашпиговать сериал флешбэками — а как еще удержать пресытившегося зрителя, которому подавай сразу самое горячее и без гарнира? Но придется подождать: сначала проникнуться героями, узнать их получше, а затем наслаждаться виражами Большой истории. На всякий случай уточним: «Дом Дракона» похож на первые, зачиночные сезоны «Игры престолов». Единственное решительное отличие — теперь это не рассказ о множестве героев из разных уголков Вестероса, а семейная сага, которая крутится исключительно вокруг Таргариенов и их приближенных.
Другие ключевые моменты
Кажется, новая музыкальная тема
не станет хитом
Композитором сериала вновь выступил Рамин Джавади, но, увы, его новая композиция сильно уступает теме из открывающих титров «Игры престолов», она звучит не так ярко. А вот в финальных титрах ДД играет та самая знакомая и лишь слегка измененная мелодия.
Никакой заставки
Помните опенинг «Игры престолов» — трехмерную карту Вестероса, на которой были отмечены важные топонимы и фигуры вырастали, как в древнем часовом механизме? Забудьте! «Дом Драконов» открывается минималистично — гербом Таргариенов на черном фоне.
Неожиданный фаворит
В сериале немало потенциально интересных героев. Возможно, стоит обратить пристальное внимание не на Рейниру, Алисенту, Деймона или Визериса, а на хитроумного королевского десницу Отто Хайтауэра — это гордый и коварный игрок в престолы. Играющего его актера Риса Иванса надо официально признать актером-хамелеоном, он одинаково органичен как в ромкомах («Ноттинг Хилл»), треш-триллерах («Ганнибал: Восхождение») и хулиганских ретродрамеди («Рок-волна»), так и в декорациях масштабной фэнтези-саги.
Железный трон стал выглядеть круче
Ступени перед королевским седалищем теперь увиты мечами, будто колючей проволокой. Трон смотрится более мрачно и грозно, чем в «Игре престолов».
Сексу быть!
Мэтт Смит недавно продемонстрировал свою харизму в «Морбиусе». Его новый герой Деймон Таргариен оправдывает прозвище Порочный принц: обе эротические сцены в первой серии происходят с его участием.
И жестокость никуда не делась!
Насилие — неотъемлемая часть мира Джорджа Мартина, и «Дом Дракона» тоже не миндальничает со зрителем. В первой серии мы видим сцены оскопления, кровавых родов с кесаревым сечением и очень жестокий рыцарский турнир (одному из участников тут отрубают лицо).
И два с половиной дракона!
Это золотая дракониха Сиракс, на которой в начале серии Рейнира тренируется летать, и грозный красный Караксес, дракон принца Деймона. А еще показали голову дракона в подземельях королевского замка — судя по всему, это скончавшийся Балерион по прозвищу Черный Ужас. Его первым всадником был первый король династии Эйгон I. Балерион застал еще падшее государство Валирия, откуда бежали Таргариены. А последним всадником легендарного дракона был Визерис I, который после смерти «питомца» не стал заводить себе нового.
Запоминающаяся цитата
«Говорят, что Таргариены ближе к богам, чем к людям. Но это все из-за драконов. Без них мы такие же, как и все» (Рейнира).
Вердикт
Напряженное ожидание ДД оправдалось — это достойный продолжатель самого важного сериала 2010-х. Главное, не ждать от него ничего экстраординарного: сеттинг, ситуации и правила игры нам уже знакомы, сногсшибательных сюрпризов не предвидится. Хочется верить, что новые шоураннеры смогут выдержать правильный темп (да, Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, мы смотрим на вас!). Пока можно с уверенностью добавить, что им не придется заниматься отсебятиной: «Игру престолов» заканчивали по черновикам Джорджа Мартина, который до сих пор (!) не дописал сагу. А вот Танец Драконов подробно описан в увесистом томике «Пламя и кровь» Мартина — это историческая хроника правления династии Таргариен, своеобразный книжный концентрат, который надо просто умело разбавлять, чтобы из него получилось что-то привлекательное. Дебютная серия ДД оставляет ощущение, что пока все идет по плану.
Автор: Марат Шабаев
Фото: J. Kempin / Getty Images