Приквел «Игры престолов» — «Дом дракона» — сняли по книге Джорджа Мартина. Что в ней происходит и кто ее герои?

Какие персонажи участвуют в Танце Драконов?

Визерис I Таргариен Кто сыграет в сериале: Пэдди Консидайн

Внук Джейхейриса I. Добрый и щедрый, но не очень решительный правитель Семи Королевств. От первого брака у него рождается дочь Рейнира. Жена Визериса, королева Эймма, умирает при очередных родах, и король женится во второй раз на леди Алисенте Хайтауэр, дочери своего десницы. К концу жизни он страдал от проблем со здоровьем, был прикован к постели. Драконом Визериса был Балерион Черный Ужас, самый древний, страшный и сильный дракон Таргариенов. Балерион умер от старости еще при жизни Визериса, и король не стал приручать другого.

Визерис I выбрал наследницей старшую дочь Рейниру, но по законам Вестероса трон должен наследоваться по мужской линии, то есть перейти сыновьям короля от второго брака. После смерти Визериса королевская семья и двор делятся на две ветви — «черных» и «зеленых». Такие названия противоборствующим партиям дали после турнира, на который главы двух фракций пришли в платьях разного цвета: Алисента надела зеленое, а Рейнира выбрала цвета Таргариенов — черный с красным.

«Черные»

Принцесса Рейнира Кто сыграет в сериале: Эмма Д’Арси

Старшая дочь Визериса I. В юном возрасте ослепительная красавица, прозванная певцами «жемчужиной королевства». Отец назначил ее наследницей трона, что стало поводом ее соперничества с мачехой Алисентой, которая родила королю сыновей. Визерис не обращал внимания на борьбу дочери и новой жены, которая после его смерти привела к междоусобной войне.

Рейнира с годами теряет не только былую красоту, но и нескольких детей. Ожесточившись, она не собирается отдавать престол сводным братьям. Ее первый муж, Лейнор Веларион, умер. Дракон Рейниры — Сиракс.

Принц Деймон Кто сыграет в сериале: Мэтт Смит

Брат Визериса I, дядя и муж Рейниры, прозванный Порочным Принцем. Бывший командующий городской стражей Королевской Гавани. Закаленный в боях воин, авантюрист и хитрый царедворец. Человек, которого любили и ненавидели, говорили, что он в равной мере соткан из добродетелей и пороков. Владеет фамильным валирийским мечом Темная Сестра. Дракон Деймона — Караксес.

Рейнис Веларион Кто сыграет в сериале: Ив Бест

«Несбывшаяся королева», жена лорда Корлиса Велариона и принцесса из династии Таргариен, двоюродная сестра Визериса I. Дважды могла стать королевой Вестероса, но Малый Совет выбирал других претендентов. Дракон Рейнис — Мелейс.

Корлис Веларион Кто сыграет в сериале: Стив Туссен

Морской Змей, лорд-мореплаватель, муж принцессы Рейнис, десница Рейниры и дед ее сыновей (Корлис — отец ее первого мужа, Лейнора), друг Деймона. К роду Таргариен не принадлежит, однако обладает огромным влиянием. Один из немногих персонажей, кому удается пережить Танец Драконов. Корлиса нельзя отнести к «черным» — во время войны он переметнулся к «зеленым».

Джекейрис Веларион Кто сыграет в сериале: Гарри Коллетт

Старший сын Рейниры и ее первого мужа, Лейнора Велариона, наследник рода Таргариен. Умный и деятельный принц, заключивший важные для «черных» союзы во время войны. Джекейрис, как и его братья Люцерис и Джоффри, часто становится объектом насмешек и слухов: многие сомневаются в том, что он сын Лейнора, а не любовника королевы, Харвина Стронга. Дракон Джекейриса — Вермакс.

Люцерис Веларион Кто сыграет в сериале: неизвестно

Средний сын Рейниры и Лейнора Велариона. Первая жертва Танца Драконов. Дракон Люцериса — Арракс.

«Черных» поддерживают Старки, Аррены, Тарли, Грейджои, Блэквуды и другие лорды.

«Зеленые»

Алисента Хайтауэр Кто сыграет в сериале: Оливия Кук

Вторая жена короля Визериса, мать Эйгона II, мачеха Рейниры. Неофициальная глава «зеленых», во время войны становится пленницей «черных». После родов Алисента не теряет красоту, в отличие от Рейниры, из-за чего принцесса еще больше ее ненавидит.

Сир Кристон Коль Кто сыграет в сериале: Фабьен Франкель

Изначально телохранитель Рейниры, позднее присоединившийся к «зеленым». Победивший Деймона Таргариена в одном из турниров, Коль привлек к себе внимание короля Эйгона II и был назначен в Королевскую гвардию. Будучи целомудренным рыцарем, отверг ухаживания влюбленной в него Рейниры, за что был изгнан. Затем стал сторонником Алисенты, обучал фехтованию ее сына Эймонда. Коль убил лорда Бисбери, напоминавшего, что король выбрал наследницей Рейниру, и помог Эйгону II прийти к власти. Во время Танца Драконов был убежденным сторонником войны, а не дипломатии.

Отто Хайтауэр Кто сыграет в сериале: Рис Иванс

Десница при Визерисе I и некоторое время при Эйгоне II. Отец королевы Алисенты.

Эйгон II Таргариен Кто сыграет в сериале: Том Глинн-Карни

Король Вестероса, выбранный Малым Советом. Сын королевы Алисенты, сводный брат принцессы Рейниры. Был женат на принцессе Хелейне, своей сестре. Потерял многих членов семьи и получил увечья в войне с «черными». Дракон Эйгона — Солнечный Огонь.

Эймонд Таргариен Кто сыграет в сериале: Юэн Митчелл

Второй сын Визериса и Алисенты. Вспыльчивый и мстительный, умелый фехтовальщик и наездник. В детстве Эймонду выколол правый глаз Люцерис (сын Рейниры). Из-за этого принц ненавидит всех трех братьев Веларион, презрительно именуя их Стронгами и намекая на то, что они бастарды. Эймонду принадлежит самый старый и самый грозный дракон после смерти Балериона Черного Ужаса — Вхагар.

Ларис Стронг Кто сыграет в сериале: Мэттью Нидхам

Мастер над шептунами при Визерисе, а затем при Эйгоне II.

«Зеленых» поддерживают Стронги, Ланнистеры, Баратеоны, Хайтауэры и другие лорды.