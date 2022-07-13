Приквел «Игры престолов» — «Дом дракона» — сняли по книге Джорджа Мартина. Что в ней происходит и кто ее герои?

Сериал «Дом дракона», который стартует на HBO Max 21 августа, основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Это история Вестероса, «писанная мейстером Гильдейном из Цитадели Староместа» и лишь «пересказанная Джорджем Мартином», как говорится во введении.
Книга посвящена событиям, происходившим в Вестеросе во время правления Таргариенов — от завоевания континента Эйгоном I, на которое без конца ссылаются в «Игре престолов», до правления короля-мальчика Эйгона III. «Пламя и кровь» задуманы как двухтомник (первый том вышел в 2018-м, еще не вышедшая вторая книга посвящена угасанию Таргариенов и завершится восстанием Роберта Баратеона, то есть вплотную подойдет к событиям «Игры престолов»). В России первую часть разделили на два тома — «Кровь драконов» и «Пляска смерти».
События «Дома дракона» посвящены Танцу Драконов — гражданской войне между членами дома Таргариен, описанной в первой книге. Мы прочитали «Пламя и кровь» и рассказываем, что происходит в книге. Вероятно, в сериале события будут развиваться похожим образом, но не исключаем, что создатели могут представить свою трактовку саги.
Что известно о Таргариенах до Танца Драконов?
Таргариены, древнее семейство, бегут в Вестерос после Рока — страшного катаклизма, уничтожившего их родное государство Валирия. Наследники рода, принц Эйгон и его сестры Висенья и Рейнис, завоевывают Вестерос и объединяют враждующие королевства. Местные короли и лорды противостоят валирийским выскочкам, но те сохраняют власть благодаря трем драконам, каждый из которых стоит целой армии.
В книгах Мартина отчет времени начинается с момента завоевания Вестероса (от завоевания — ОЗ). Эйгон и его сестры Висенья и Рейнис (у Таргариенов были приняты браки между кровными родственниками) дают начало королевской династии. Опора их власти — драконы, которых выращивают на острове Драконий Камнень. Стать наездником может только Таргариен; все отпрыски королевского рода получают по дракону, на котором впоследствии и летают.
У Эйгона Завоевателя получается скрепить государство, но после его смерти разгорается междоусобица. Мейгор, младший сын Эйгона, развязывает войну против своего племянника Эйгона, наследника и сына Эйниса, старшего ребенка Эйгона I Завоевателя. В ходе борьбы Мейгор убивает соперника и погибает сам. На престол восходит другой племянник Мейгора — Джейхейрис I, которого впоследствии назовут Старым Королем. Он правит долго и мудро, торговля при нем расцветает, а войны заканчиваются. После смерти короля в 103 году ОЗ его потомки развязывают кровавую борьбу за власть.
Какие персонажи участвуют в Танце Драконов?
Внук Джейхейриса I. Добрый и щедрый, но не очень решительный правитель Семи Королевств. От первого брака у него рождается дочь Рейнира. Жена Визериса, королева Эймма, умирает при очередных родах, и король женится во второй раз на леди Алисенте Хайтауэр, дочери своего десницы. К концу жизни он страдал от проблем со здоровьем, был прикован к постели. Драконом Визериса был Балерион Черный Ужас, самый древний, страшный и сильный дракон Таргариенов. Балерион умер от старости еще при жизни Визериса, и король не стал приручать другого.
Визерис I выбрал наследницей старшую дочь Рейниру, но по законам Вестероса трон должен наследоваться по мужской линии, то есть перейти сыновьям короля от второго брака. После смерти Визериса королевская семья и двор делятся на две ветви — «черных» и «зеленых». Такие названия противоборствующим партиям дали после турнира, на который главы двух фракций пришли в платьях разного цвета: Алисента надела зеленое, а Рейнира выбрала цвета Таргариенов — черный с красным.
«Черные»
Старшая дочь Визериса I. В юном возрасте ослепительная красавица, прозванная певцами «жемчужиной королевства». Отец назначил ее наследницей трона, что стало поводом ее соперничества с мачехой Алисентой, которая родила королю сыновей. Визерис не обращал внимания на борьбу дочери и новой жены, которая после его смерти привела к междоусобной войне.
Рейнира с годами теряет не только былую красоту, но и нескольких детей. Ожесточившись, она не собирается отдавать престол сводным братьям. Ее первый муж, Лейнор Веларион, умер. Дракон Рейниры — Сиракс.
Брат Визериса I, дядя и муж Рейниры, прозванный Порочным Принцем. Бывший командующий городской стражей Королевской Гавани. Закаленный в боях воин, авантюрист и хитрый царедворец. Человек, которого любили и ненавидели, говорили, что он в равной мере соткан из добродетелей и пороков. Владеет фамильным валирийским мечом Темная Сестра. Дракон Деймона — Караксес.
«Несбывшаяся королева», жена лорда Корлиса Велариона и принцесса из династии Таргариен, двоюродная сестра Визериса I. Дважды могла стать королевой Вестероса, но Малый Совет выбирал других претендентов. Дракон Рейнис — Мелейс.
Морской Змей, лорд-мореплаватель, муж принцессы Рейнис, десница Рейниры и дед ее сыновей (Корлис — отец ее первого мужа, Лейнора), друг Деймона. К роду Таргариен не принадлежит, однако обладает огромным влиянием. Один из немногих персонажей, кому удается пережить Танец Драконов. Корлиса нельзя отнести к «черным» — во время войны он переметнулся к «зеленым».
Старший сын Рейниры и ее первого мужа, Лейнора Велариона, наследник рода Таргариен. Умный и деятельный принц, заключивший важные для «черных» союзы во время войны. Джекейрис, как и его братья Люцерис и Джоффри, часто становится объектом насмешек и слухов: многие сомневаются в том, что он сын Лейнора, а не любовника королевы, Харвина Стронга. Дракон Джекейриса — Вермакс.
Люцерис Веларион
Кто сыграет в сериале: неизвестно
Средний сын Рейниры и Лейнора Велариона. Первая жертва Танца Драконов. Дракон Люцериса — Арракс.
«Черных» поддерживают Старки, Аррены, Тарли, Грейджои, Блэквуды и другие лорды.
«Зеленые»
Вторая жена короля Визериса, мать Эйгона II, мачеха Рейниры. Неофициальная глава «зеленых», во время войны становится пленницей «черных». После родов Алисента не теряет красоту, в отличие от Рейниры, из-за чего принцесса еще больше ее ненавидит.
Изначально телохранитель Рейниры, позднее присоединившийся к «зеленым». Победивший Деймона Таргариена в одном из турниров, Коль привлек к себе внимание короля Эйгона II и был назначен в Королевскую гвардию. Будучи целомудренным рыцарем, отверг ухаживания влюбленной в него Рейниры, за что был изгнан. Затем стал сторонником Алисенты, обучал фехтованию ее сына Эймонда. Коль убил лорда Бисбери, напоминавшего, что король выбрал наследницей Рейниру, и помог Эйгону II прийти к власти. Во время Танца Драконов был убежденным сторонником войны, а не дипломатии.
Десница при Визерисе I и некоторое время при Эйгоне II. Отец королевы Алисенты.
Король Вестероса, выбранный Малым Советом. Сын королевы Алисенты, сводный брат принцессы Рейниры. Был женат на принцессе Хелейне, своей сестре. Потерял многих членов семьи и получил увечья в войне с «черными». Дракон Эйгона — Солнечный Огонь.
Второй сын Визериса и Алисенты. Вспыльчивый и мстительный, умелый фехтовальщик и наездник. В детстве Эймонду выколол правый глаз Люцерис (сын Рейниры). Из-за этого принц ненавидит всех трех братьев Веларион, презрительно именуя их Стронгами и намекая на то, что они бастарды. Эймонду принадлежит самый старый и самый грозный дракон после смерти Балериона Черного Ужаса — Вхагар.
Мастер над шептунами при Визерисе, а затем при Эйгоне II.
«Зеленых» поддерживают Стронги, Ланнистеры, Баратеоны, Хайтауэры и другие лорды.
Что происходит в первом томе? Краткий пересказ Танца Драконов
Дворцовые интриги
В 129 году Визерис умирает в возрасте 52 лет. Несколько дней о его смерти никому не рассказывают, чтобы выиграть время. Малый Совет почти единогласно принимает сторону королевы Алисенты и «зеленых». Лорду Бисбери, мастеру над монетой, выступающему за Рейниру, перерезают горло.
Когда Рейнира узнает о смерти отца, «зеленые» успевают объявить королем старшего сына Алисенты и Визериса — Эйгона II. Рейнира, живущая на Драконьем Камне со своим мужем принцем Деймоном, не согласна уступать трон. Она объявляет королевой себя. Обе стороны обмениваются предложениями о мире («Преклони колени, признай меня монархом, и я пощажу тебя»), и, получив отказы, готовятся к войне. Начинается Танец Драконов.
Штаб «зеленых» — на Драконьем Камне, в фамильном замке Таргариенов, а штаб «черных» — в столице Вестероса, Королевской Гавани. И те, и другие пытаются привлечь как можно больше лордов на свою сторону.
Начало войны
Все начинается, когда к лорду Борросу Баратеону в Штормовой Предел на драконах прилетают одновременно два принца — Люцерис Веларион («черные», сын Рейниры) и Эймонд Таргариен («зеленые», сын Алисенты). Баратеон медлит с тем, чтобы принять чью-то сторону. Мстительный Эймонд, помня о том, что именно Люцерис в детстве выколол ему глаз, верхом на грозном Вхагаре атакует Велариона и убивает соперника вместе с его драконом.
Разъяренная Рейнира мстит за сына. Ее муж принц Деймон нанимает в Королевской Гавани двух убийц, которые проникают в Красный замок и на глазах у матери убивают маленького Джейхериса — сына Эйгона II. Новый король требует войны. Он отправляет в отставку своего десницу (и дедушку) Отто Хайтауэра и ставит на его место лорда-командующего Королевской гвардии Кристона Коля.
Рейнира захватывает трон
Во время одного из сражений братья Эймонд и Эйгон (сыновья Алисенты) верхом на своих драконах убивают «несбывшуюся королеву» Рейнис, прилетевшую на помощь войску «черных». Эйгон при этом получает страшные ожоги, а его дракон Солнечный Огонь — травму крыла.
«Черные» устраивают Красный Сев — находят наездников для своих драконов из числа бастардов Таргариенов и простолюдинов (правда, считается, что управлять драконом может только тот, в ком течет кровь Таргариенов). Рейнира и Деймон захватывают Королевскую Гавань, оставшуюся без защиты. «Зеленую» королеву Алисенту берут в плен, Рейнира садится на Железный трон.
…и теряет его
Двое набранных во время Красного Сева простолюдинов, Ульф Белый и Хью Молот, предают «черных» и переходят к «зеленым» вместе со своими драконами. Соединившись с принцем Дейроном («зеленый», младший сын Алисенты), они сжигают город Тамблетон, что становится ударом для Рейниры. Вскоре перебежчики ссорятся с «зелеными», потому что сами претендуют на престол. Их убивают, а принц Дейрон погибает во время нового сражения.
И это не все проблемы Рейниры
Ее муж и дядя принц Деймон влюбляется в простолюдинку Крапиву, которая стала наездницей дракона Овцекрада во время Красного Сева. Об этом узнает Рейнира, которая теперь повсюду видит предательство. Королева приказывает убить Крапиву, принц и его фаворитка узнают об этом. Крапива навсегда улетает на Овцекраде в неизвестном направлении. Деймон летит в Харренхол, где ждет Эймонда (второй сын Алисенты) на самом грозном драконе Вхагаре. Завязывается битва двух драконов, в результате которой Деймон и Эймонд, а также их драконы Вхагар и Караксес погибают.
Конец войны
В Королевской Гавани кончает с собой жена Эйгона, королева Хелейна. В городе поднимается бунт, возглавляемый Пастырем — одержимым проповедником, обвиняющим Таргариенов во всех бедах и считающим их богомерзкими созданиями из-за традиции браков между родственниками. Преданных Рейнире лордов и охрану убивает чернь. Погибает и младший сын Рейниры, Джоффри Веларион. Обезумевшая толпа расправляется с пятью драконами — Шрикосом, Моргулом, Тираксесом, Огненной Мечтой и драконом Рейниры, Сираксом.
Лишившаяся драконов Рейнира возвращается на Драконий Камень, но ее встречают предатели и берут в плен. Король Эйгон убивает Рейниру на глазах у ее сына, которого тоже зовут Эйгоном. Король скармливает сводную сестру собственному дракону Солнечному Огню и возвращает себе Железный трон.
Одержимый местью ко всем, кто поддерживал Рейниру, Эйгон правит недолго. Корлис Веларион по прозвищу Морской Змей устраивает переворот и король погибает от яда. На престол восходит единственный оставшийся сын Рейниры — Эйгон III. Его женят на дочери Эйгона II и Хелейны — Джейхере. Две враждующие ветви объединяют, Танец Драконов заканчивается.
Автор: Федор Шейд