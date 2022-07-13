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Игра престолов

Приквел «Игры престолов» — «Дом дракона» — сняли по книге Джорджа Мартина. Что в ней происходит и кто ее герои?

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Сериал «Дом дракона», который стартует на HBO Max 21 августа, основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Это история Вестероса, «писанная мейстером Гильдейном из Цитадели Староместа» и лишь «пересказанная Джорджем Мартином», как говорится во введении.

Книга посвящена событиям, происходившим в Вестеросе во время правления Таргариенов — от завоевания континента Эйгоном I, на которое без конца ссылаются в «Игре престолов», до правления короля-мальчика Эйгона III. «Пламя и кровь» задуманы как двухтомник (первый том вышел в 2018-м, еще не вышедшая вторая книга посвящена угасанию Таргариенов и завершится восстанием Роберта Баратеона, то есть вплотную подойдет к событиям «Игры престолов»). В России первую часть разделили на два тома — «Кровь драконов» и «Пляска смерти».

События «Дома дракона» посвящены Танцу Драконов — гражданской войне между членами дома Таргариен, описанной в первой книге. Мы прочитали «Пламя и кровь» и рассказываем, что происходит в книге. Вероятно, в сериале события будут развиваться похожим образом, но не исключаем, что создатели могут представить свою трактовку саги.

Что известно о Таргариенах до Танца Драконов?

Таргариены, древнее семейство, бегут в Вестерос после Рока — страшного катаклизма, уничтожившего их родное государство Валирия. Наследники рода, принц Эйгон и его сестры Висенья и Рейнис, завоевывают Вестерос и объединяют враждующие королевства. Местные короли и лорды противостоят валирийским выскочкам, но те сохраняют власть благодаря трем драконам, каждый из которых стоит целой армии.

В книгах Мартина отчет времени начинается с момента завоевания Вестероса (от завоевания — ОЗ). Эйгон и его сестры Висенья и Рейнис (у Таргариенов были приняты браки между кровными родственниками) дают начало королевской династии. Опора их власти — драконы, которых выращивают на острове Драконий Камнень. Стать наездником может только Таргариен; все отпрыски королевского рода получают по дракону, на котором впоследствии и летают.

У Эйгона Завоевателя получается скрепить государство, но после его смерти разгорается междоусобица. Мейгор, младший сын Эйгона, развязывает войну против своего племянника Эйгона, наследника и сына Эйниса, старшего ребенка Эйгона I Завоевателя. В ходе борьбы Мейгор убивает соперника и погибает сам. На престол восходит другой племянник Мейгора — Джейхейрис I, которого впоследствии назовут Старым Королем. Он правит долго и мудро, торговля при нем расцветает, а войны заканчиваются. После смерти короля в 103 году ОЗ его потомки развязывают кровавую борьбу за власть.

Эмма Д’Арси и Мэтт Смит

Какие персонажи участвуют в Танце Драконов?

Визерис I Таргариен

Кто сыграет в сериале: Пэдди Консидайн

Внук Джейхейриса I. Добрый и щедрый, но не очень решительный правитель Семи Королевств. От первого брака у него рождается дочь Рейнира. Жена Визериса, королева Эймма, умирает при очередных родах, и король женится во второй раз на леди Алисенте Хайтауэр, дочери своего десницы. К концу жизни он страдал от проблем со здоровьем, был прикован к постели. Драконом Визериса был Балерион Черный Ужас, самый древний, страшный и сильный дракон Таргариенов. Балерион умер от старости еще при жизни Визериса, и король не стал приручать другого.

Визерис I выбрал наследницей старшую дочь Рейниру, но по законам Вестероса трон должен наследоваться по мужской линии, то есть перейти сыновьям короля от второго брака. После смерти Визериса королевская семья и двор делятся на две ветви — «черных» и «зеленых». Такие названия противоборствующим партиям дали после турнира, на который главы двух фракций пришли в платьях разного цвета: Алисента надела зеленое, а Рейнира выбрала цвета Таргариенов — черный с красным.

«Черные»

Принцесса Рейнира

Кто сыграет в сериале: Эмма Д’Арси

Старшая дочь Визериса I. В юном возрасте ослепительная красавица, прозванная певцами «жемчужиной королевства». Отец назначил ее наследницей трона, что стало поводом ее соперничества с мачехой Алисентой, которая родила королю сыновей. Визерис не обращал внимания на борьбу дочери и новой жены, которая после его смерти привела к междоусобной войне.

Рейнира с годами теряет не только былую красоту, но и нескольких детей. Ожесточившись, она не собирается отдавать престол сводным братьям. Ее первый муж, Лейнор Веларион, умер. Дракон Рейниры — Сиракс.

Принц Деймон

Кто сыграет в сериале: Мэтт Смит

Брат Визериса I, дядя и муж Рейниры, прозванный Порочным Принцем. Бывший командующий городской стражей Королевской Гавани. Закаленный в боях воин, авантюрист и хитрый царедворец. Человек, которого любили и ненавидели, говорили, что он в равной мере соткан из добродетелей и пороков. Владеет фамильным валирийским мечом Темная Сестра. Дракон Деймона — Караксес.

Рейнис Веларион

Кто сыграет в сериале: Ив Бест

«Несбывшаяся королева», жена лорда Корлиса Велариона и принцесса из династии Таргариен, двоюродная сестра Визериса I. Дважды могла стать королевой Вестероса, но Малый Совет выбирал других претендентов. Дракон Рейнис — Мелейс.

Корлис Веларион

Кто сыграет в сериале: Стив Туссен

Морской Змей, лорд-мореплаватель, муж принцессы Рейнис, десница Рейниры и дед ее сыновей (Корлис — отец ее первого мужа, Лейнора), друг Деймона. К роду Таргариен не принадлежит, однако обладает огромным влиянием. Один из немногих персонажей, кому удается пережить Танец Драконов. Корлиса нельзя отнести к «черным» — во время войны он переметнулся к «зеленым».

Джекейрис Веларион

Кто сыграет в сериале: Гарри Коллетт

Старший сын Рейниры и ее первого мужа, Лейнора Велариона, наследник рода Таргариен. Умный и деятельный принц, заключивший важные для «черных» союзы во время войны. Джекейрис, как и его братья Люцерис и Джоффри, часто становится объектом насмешек и слухов: многие сомневаются в том, что он сын Лейнора, а не любовника королевы, Харвина Стронга. Дракон Джекейриса — Вермакс.

Люцерис Веларион

Кто сыграет в сериале: неизвестно

Средний сын Рейниры и Лейнора Велариона. Первая жертва Танца Драконов. Дракон Люцериса — Арракс.

«Черных» поддерживают Старки, Аррены, Тарли, Грейджои, Блэквуды и другие лорды.

«Зеленые»

Алисента Хайтауэр

Кто сыграет в сериале: Оливия Кук

Вторая жена короля Визериса, мать Эйгона II, мачеха Рейниры. Неофициальная глава «зеленых», во время войны становится пленницей «черных». После родов Алисента не теряет красоту, в отличие от Рейниры, из-за чего принцесса еще больше ее ненавидит.

Сир Кристон Коль

Кто сыграет в сериале: Фабьен Франкель

Изначально телохранитель Рейниры, позднее присоединившийся к «зеленым». Победивший Деймона Таргариена в одном из турниров, Коль привлек к себе внимание короля Эйгона II и был назначен в Королевскую гвардию. Будучи целомудренным рыцарем, отверг ухаживания влюбленной в него Рейниры, за что был изгнан. Затем стал сторонником Алисенты, обучал фехтованию ее сына Эймонда. Коль убил лорда Бисбери, напоминавшего, что король выбрал наследницей Рейниру, и помог Эйгону II прийти к власти. Во время Танца Драконов был убежденным сторонником войны, а не дипломатии.

Отто Хайтауэр

Кто сыграет в сериале: Рис Иванс

Десница при Визерисе I и некоторое время при Эйгоне II. Отец королевы Алисенты.

Эйгон II Таргариен

Кто сыграет в сериале: Том Глинн-Карни

Король Вестероса, выбранный Малым Советом. Сын королевы Алисенты, сводный брат принцессы Рейниры. Был женат на принцессе Хелейне, своей сестре. Потерял многих членов семьи и получил увечья в войне с «черными». Дракон Эйгона — Солнечный Огонь.

Эймонд Таргариен

Кто сыграет в сериале: Юэн Митчелл

Второй сын Визериса и Алисенты. Вспыльчивый и мстительный, умелый фехтовальщик и наездник. В детстве Эймонду выколол правый глаз Люцерис (сын Рейниры). Из-за этого принц ненавидит всех трех братьев Веларион, презрительно именуя их Стронгами и намекая на то, что они бастарды. Эймонду принадлежит самый старый и самый грозный дракон после смерти Балериона Черного Ужаса — Вхагар.

Ларис Стронг

Кто сыграет в сериале: Мэттью Нидхам

Мастер над шептунами при Визерисе, а затем при Эйгоне II.

«Зеленых» поддерживают Стронги, Ланнистеры, Баратеоны, Хайтауэры и другие лорды.

Оливия Кук и Рис Иванс

Что происходит в первом томе? Краткий пересказ Танца Драконов

Дворцовые интриги

В 129 году Визерис умирает в возрасте 52 лет. Несколько дней о его смерти никому не рассказывают, чтобы выиграть время. Малый Совет почти единогласно принимает сторону королевы Алисенты и «зеленых». Лорду Бисбери, мастеру над монетой, выступающему за Рейниру, перерезают горло.

Когда Рейнира узнает о смерти отца, «зеленые» успевают объявить королем старшего сына Алисенты и Визериса — Эйгона II. Рейнира, живущая на Драконьем Камне со своим мужем принцем Деймоном, не согласна уступать трон. Она объявляет королевой себя. Обе стороны обмениваются предложениями о мире («Преклони колени, признай меня монархом, и я пощажу тебя»), и, получив отказы, готовятся к войне. Начинается Танец Драконов.

Штаб «зеленых» — на Драконьем Камне, в фамильном замке Таргариенов, а штаб «черных» — в столице Вестероса, Королевской Гавани. И те, и другие пытаются привлечь как можно больше лордов на свою сторону.

Начало войны

Все начинается, когда к лорду Борросу Баратеону в Штормовой Предел на драконах прилетают одновременно два принца — Люцерис Веларион («черные», сын Рейниры) и Эймонд Таргариен («зеленые», сын Алисенты). Баратеон медлит с тем, чтобы принять чью-то сторону. Мстительный Эймонд, помня о том, что именно Люцерис в детстве выколол ему глаз, верхом на грозном Вхагаре атакует Велариона и убивает соперника вместе с его драконом.

Разъяренная Рейнира мстит за сына. Ее муж принц Деймон нанимает в Королевской Гавани двух убийц, которые проникают в Красный замок и на глазах у матери убивают маленького Джейхериса — сына Эйгона II. Новый король требует войны. Он отправляет в отставку своего десницу (и дедушку) Отто Хайтауэра и ставит на его место лорда-командующего Королевской гвардии Кристона Коля.

Рейнира захватывает трон

Во время одного из сражений братья Эймонд и Эйгон (сыновья Алисенты) верхом на своих драконах убивают «несбывшуюся королеву» Рейнис, прилетевшую на помощь войску «черных». Эйгон при этом получает страшные ожоги, а его дракон Солнечный Огонь — травму крыла.

«Черные» устраивают Красный Сев — находят наездников для своих драконов из числа бастардов Таргариенов и простолюдинов (правда, считается, что управлять драконом может только тот, в ком течет кровь Таргариенов). Рейнира и Деймон захватывают Королевскую Гавань, оставшуюся без защиты. «Зеленую» королеву Алисенту берут в плен, Рейнира садится на Железный трон.

…и теряет его

Двое набранных во время Красного Сева простолюдинов, Ульф Белый и Хью Молот, предают «черных» и переходят к «зеленым» вместе со своими драконами. Соединившись с принцем Дейроном («зеленый», младший сын Алисенты), они сжигают город Тамблетон, что становится ударом для Рейниры. Вскоре перебежчики ссорятся с «зелеными», потому что сами претендуют на престол. Их убивают, а принц Дейрон погибает во время нового сражения.

И это не все проблемы Рейниры

Ее муж и дядя принц Деймон влюбляется в простолюдинку Крапиву, которая стала наездницей дракона Овцекрада во время Красного Сева. Об этом узнает Рейнира, которая теперь повсюду видит предательство. Королева приказывает убить Крапиву, принц и его фаворитка узнают об этом. Крапива навсегда улетает на Овцекраде в неизвестном направлении. Деймон летит в Харренхол, где ждет Эймонда (второй сын Алисенты) на самом грозном драконе Вхагаре. Завязывается битва двух драконов, в результате которой Деймон и Эймонд, а также их драконы Вхагар и Караксес погибают.

Конец войны

В Королевской Гавани кончает с собой жена Эйгона, королева Хелейна. В городе поднимается бунт, возглавляемый Пастырем — одержимым проповедником, обвиняющим Таргариенов во всех бедах и считающим их богомерзкими созданиями из-за традиции браков между родственниками. Преданных Рейнире лордов и охрану убивает чернь. Погибает и младший сын Рейниры, Джоффри Веларион. Обезумевшая толпа расправляется с пятью драконами — Шрикосом, Моргулом, Тираксесом, Огненной Мечтой и драконом Рейниры, Сираксом.

Лишившаяся драконов Рейнира возвращается на Драконий Камень, но ее встречают предатели и берут в плен. Король Эйгон убивает Рейниру на глазах у ее сына, которого тоже зовут Эйгоном. Король скармливает сводную сестру собственному дракону Солнечному Огню и возвращает себе Железный трон.

Одержимый местью ко всем, кто поддерживал Рейниру, Эйгон правит недолго. Корлис Веларион по прозвищу Морской Змей устраивает переворот и король погибает от яда. На престол восходит единственный оставшийся сын Рейниры — Эйгон III. Его женят на дочери Эйгона II и Хелейны — Джейхере. Две враждующие ветви объединяют, Танец Драконов заканчивается.

Автор: Федор Шейд

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