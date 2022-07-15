Джордж Мартин: «Нам бы хотелось, чтобы наш король был больше озабочен состоянием дорог, нежели войной»

Кондал: Я часто говорю, что был фанатом-сталкером Джорджа, правда, в легкой форме. Моим первым продюсерским проектом на телевидении был sci-fi-вестерн «Шестой пистолет», который мы должны были снимать для канала NBC. Это было девять лет назад. Совершенно случайно для съемок мы выбрали город Санта-Фе в Нью-Мексико. Я тогда сказал, что ничего не знаю об этом городе, но знаю, что там живет Джордж Мартин, и попросил своих агентов помочь мне пригласить его на ужин. Не знаю почему, но Джордж согласился со мной встретиться. Даже разрешил угостить его ужином и позволил мне обильно попотеть в его присутствии. (Смеется.) Я рассказал ему, какое влияние на меня оказали его книги и как бы мне хотелось научиться у него писательскому мастерству. Джордж однажды приехал к нам на съемочную площадку вестерна, и все постоянно меня спрашивали: «Ты знаком с Джорджем Мартином?» А я гордо отвечал: «Да, похоже, что теперь знаком!» Мы продолжали поддерживать связь, Джордж часто приезжал в Лос-Анджелес, чтобы получить свои премии «Эмми», так что мы встречались каждый сентябрь. И как-то раз он позвонил мне и пригласил попить пива, а в итоге предложил работу. И вот мы здесь, спустя четыре года, и это реально не укладывается в моей голове!