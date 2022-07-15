Джордж Мартин: «Нам бы хотелось, чтобы наш король был больше озабочен состоянием дорог, нежели войной»

22 августа выходит «Дом Дракона» — сериал-приквел культовой «Игры престолов». В его основе — роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь», вышедший в 2018 году. Действие сериала развернется за 200 лет до известных нам событий и будет посвящено гражданской войне внутри дома Таргариен. Джордж Мартин и один из шоураннеров «Дома Дракона», Райан Кондал, рассказали Кинопоиску, как они придумывали драконов для сериала, какие новые локации мы увидим и какие еще истории нас ждут.
Про ожидания от «Дома Дракона»
Кондал: Ждать огня и крови. (Смеется.)
Мартин: И драконов (Смеется.)
Кондал: Мне кажется, самое захватывающее — то, что мы погрузимся в историю дома Таргариен. Это и есть секрет успеха спин-офф-проектов, или, как их называет Джордж, сериалов-преемников. Мы слышим об этой истории в «Игре престолов», читаем про нее в «Песни Льда и Пламени», но там она так и остается недосказанной. А «Дом Дракона» начинается в тот момент, когда дом Таргариен находится на абсолютном пике своей власти, богатства и влияния. И драконов у них больше, чем когда-либо.
Мартин: Еще в сериале будет Дрифтмарк.
Кондал: И много Королевской Гавани. Сюжет также будет разворачиваться на острове Драконий Камень. Многие из локаций мы уже видели, но Дрифтмарк, где находится родовой замок Веларионов, — это новый мир.
Про впечатления от того, как мир Вестероса перенесен на экран
Мартин: Это восхитительно! Конечно, в начале процесса я всегда нервничаю, ведь все эти книги и персонажи мне словно родные дети. И когда твоими детьми начинают заниматься другие люди, всегда волнуешься, как с ними будут обходиться. Узнаешь ли ты их, когда они вернутся домой? Но в этом случае мне очень повезло! Райан проделал великолепную работу. И актерский состав бесподобен! Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, у меня не было возможности лично встретиться с актерами, я не приезжал на съемочную площадку и не общался с ними, в отличие от съемок предыдущего проекта. Но я уже посмотрел девять эпизодов из десяти и очень доволен тем, что увидел!
Про 17 уникальных драконов
Кондал: У нас 17 драконов, и мы очень хотели сделать так, чтобы каждый из них отличался от других не только внешностью, но и поведением, и тем, как они связаны со своими наездниками. Мы с Мигелем Сапочником, вторым шоураннером, начали разрабатывать первые идеи примерно за год до начала съемок. С нами работали несколько концепт-дизайнеров, которые предлагали множество разных вариантов. Конечно, в книгах Джорджа есть очень подробные описания каждого из драконов, включая их цвет, размер и возраст, что нам очень помогло. В итоге мы собрали всю имеющуюся в романах информацию и добавили личностные характеристики каждому из драконов. К примеру, Караксес очень раздражительный и вспыльчивый, он постоянно двигается и изгибается, никогда не сидит смирно, как и его наездник Деймон Таргариен. Проработав главных драконов, мы перешли к созданию драконов второго и третьего уровней. Многих из них вы даже не увидите в первом сезоне!
Про то, каким должен быть идеальный правитель Вестероса
Мартин: Фундаментальным качеством хорошего правителя является понимание того, что королевская власть — это скорее обязанность, нежели привилегия. Как и осознание того, что правление означает не только гарантии справедливости и мира, но и такие скучные вещи, как строительство водопроводов. Никому, на самом деле, не хочется снимать спин-офф о том, как король Визерис Таргариен занимается строительством дорог. Но если бы мы действительно жили в Вестеросе, то нам бы хотелось, чтобы наш король был больше озабочен состоянием дорог, нежели войной. Когда Визерис становится правителем, ему хочется получить хотя бы немного славы. Но, несмотря на это, он движим не тщеславием, а желанием быть по-настоящему хорошим и мудрым королем, который может защитить свое королевство. Думаю, именно это и определяет его как короля!
Кондал: Мне очень понравилось, как Пэдди Консидайн сыграл короля Визериса. Когда читаешь роман, возникает ощущение, что он слегка пассивен, ему нравится, когда люди им восхищаются, и он со всеми старается поддержать мир. Пэдди же смог подарить Визерису некий внутренний огонь, и его желание доставить людям радость становится стремлением к объединению, за которое он так сражается. Он старается сплотить всех, но это же игра престолов, где у каждого ее участника своя повестка и свои амбиции. Мне кажется, что Визерис, сыгранный Пэдди, — это некий образ современного правителя, а в средневековый период за такое предавали анафеме. В то время куда больше чтили силу и мужественность. То, чем Визерис войдет в историю, не всегда соответствует его подходу к управлению своим королевством.
Про то, почему правитель Вестероса — король,
а не королева
Мартин: Вы знаете, мои книги, безусловно, написаны в жанре фэнтези, но я во многом следую реальной истории. «Игра престолов», как все заметили, была написана по мотивам событий войны Алой и Белой роз. «Дом Дракона» во многом опирается на более ранний период в истории, известный под названием Анархия. Сюжет я частично стащил из реальных исторических событий. После гибели своего законного наследника, утонувшего, пытаясь переплыть Ла-Манш, у короля Англии Генриха I остался единственный ребенок, который имел право унаследовать престол после смерти отца. Это была его дочь Матильда, ее он и назвал своей наследницей, заставив всех лордов королевства присягнуть ей на верность. Спустя несколько лет он умирает, и все эти лорды тут же забывают о своей клятве. И тут Ла-Манш пересекает ее кузен Стефан, которого избирают законным королем Англии. С этого и начинается период, известный как Анархия, который длился не одно десятилетие и во время которого шла кровавая междоусобная война между сторонниками Стефана и Матильды. И, конечно, никакого строительства дорог. (Смеется.) Вот где я черпал вдохновение. Не думаю, что Вестерос можно назвать более женоненавистническим или сексистским, чем реальный период в истории.
Про героев и злодеев в «Доме Дракона»
Мартин: У нас нет персонажей, которых зовут Лорд Зло или Мистер Жестокость или еще как-то в этом роде. У нас в истории нет орков, но, разумеется, в ней есть зло. Я всегда верил в то, что интересные герои должны быть неоднозначными. Как и люди, которых я встречал в обычной жизни или читал о них. Кто-то из них был способен на альтруизм и любовь, а через неделю совершал что-то невероятно эгоистичное или очень плохое. Во всех нас есть нечто, чем мы гордимся и чего стыдимся. Я еще раз процитирую Уэйна Фолкнера, который сказал, получая Нобелевскую премию: «Только конфликт человеческого сердца с самим собой может породить хорошую литературу». И это то, что я всегда считал своей мантрой как писатель. Во всех наших персонажах есть и хорошее, и плохое — вопрос в том, в пользу чего они делают выбор. Мне нравится, что мнения читателей «Песни Льда и Пламени» о том, кто из персонажей является героем или антигероем, разделились. Надеюсь, что зрители и этого сериала будут задаваться тем же вопросом.
Про знакомство Райана Кондала и Джорджа Мартина
Кондал: Я часто говорю, что был фанатом-сталкером Джорджа, правда, в легкой форме. Моим первым продюсерским проектом на телевидении был sci-fi-вестерн «Шестой пистолет», который мы должны были снимать для канала NBC. Это было девять лет назад. Совершенно случайно для съемок мы выбрали город Санта-Фе в Нью-Мексико. Я тогда сказал, что ничего не знаю об этом городе, но знаю, что там живет Джордж Мартин, и попросил своих агентов помочь мне пригласить его на ужин. Не знаю почему, но Джордж согласился со мной встретиться. Даже разрешил угостить его ужином и позволил мне обильно попотеть в его присутствии. (Смеется.) Я рассказал ему, какое влияние на меня оказали его книги и как бы мне хотелось научиться у него писательскому мастерству. Джордж однажды приехал к нам на съемочную площадку вестерна, и все постоянно меня спрашивали: «Ты знаком с Джорджем Мартином?» А я гордо отвечал: «Да, похоже, что теперь знаком!» Мы продолжали поддерживать связь, Джордж часто приезжал в Лос-Анджелес, чтобы получить свои премии «Эмми», так что мы встречались каждый сентябрь. И как-то раз он позвонил мне и пригласил попить пива, а в итоге предложил работу. И вот мы здесь, спустя четыре года, и это реально не укладывается в моей голове!
Мартин: Райан, может быть, и пытался выведать мои писательские секреты во время того ужина, но я украл у него актеров. Два актера, которые играли в том его пилоте, потом сыграли в «Игре престолов».
Кондал: Точно! Великолепный Педро Паскаль играл у нас детектива в духе Пинкертона, а Михил Хёйсман — стрелка с темным прошлым по имени Дрейк Синклер. Потом Михил стал Даарио Нахарисом, а Педро сыграл Оберина Мартелла.
Про сложности адаптации книги для сериала
Кондал: Задача была непростая, но интересная, потому что «Пламя и кровь» не совсем обычная книга. Это не стандартная проза. Более того, это не исторический роман. Как говорит Джордж, это выдуманная история. В ней много диалогов, а события происходят нелинейно. Непросто было построить своего рода маршрут из точки А в точку В, при этом не зная наверняка, где находится точка Б. Но самым сложным для меня было написать историю войны целого поколения и создать структуру сериала так, чтобы мы могли двигать персонажей и развивать сюжет, не запутав зрителей.
Мартин: Действительно, главная проблема в экранизации таких эпических книжных серий, как «Песнь Льда и Пламени», лежит в тенденции к упрощению. Когда вышли первые эпизоды «Игры престолов», многие профессиональные обозреватели телевизионных проектов сокрушались, что в ней было слишком много действующих лиц, за перемещениями которых сложно уследить. Но со временем люди этому научились. Я бы не хотел недооценивать своих читателей и зрителей. Им не нужно, чтобы мы объединяли персонажей или избавлялись от кого-то. Аудитория куда сложнее и умнее, чем предполагают люди, создающие контент для телевидения. И именно поэтому работать с командой канала HBO так приятно: они не боятся браться за сложные истории.
Про то, какие еще истории ждать от Джорджа Мартина
Мартин: В «Доме Дракона» мы рассказываем о доме Таргариен в определенный период. Но можно начать и еще раньше: «Песнь Льда и Пламени» начинается с высадки Эйгона, а собственно, есть еще четыре поколения. Да и Эйгон Завоеватель не вышел из пены морской, у него тоже были родители и дедушка, и все они были Таргариенами, которые жили еще до катаклизма Рока Валирии. Кто знает, что они делали до Рока Валирии? Не исключаю, что я напишу истории о валирийцах и их прошлом до падения Валирии.
Про сигил, то есть символ самого писателя
Мартин: Я бы выбрал черепаху. Меня порой заносит, когда я начинаю придумывать гербы для разных домов. Когда я начинал работать над своими книгами, то много читал о средневековой геральдике. Это все одновременно захватывающе и скучно, потому что 75% людей тогда выбирали львов, а все остальные — орлов.
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